Por qu las calles de Arabia Saud estaban tan tranquilas?

Information Clearing House

Mientras los medios del mundo se centraban en la visita del presidente Trump a Arabia Saud, es curioso que las calles de Riad estuvieran tan vacas. A diferencia de la mayora de las apariciones pblicas de Trump no haba un manifestante a la vista.

Mientras los mexicanosse vuelcan a las calles para protestar contra las polticas antiinmigrantes de Trump, golpean las piatas de Trump y queman banderas de Estados Unidos, no haba ni un solo manifestante saud cantando Trump, vete a casa. En este pas tan religioso nadie pareca interesado en demostrar la oposicin a los comentarios despectivos de Trump sobre el Islam ni sus intentos de imponer una prohibicin de ingreso de musulmanes a su pas.

Las mujeres saudes podran haber utilizado la ocasin para presionar por sus derechos. Podran haber hecho un llamado nacional diciendo que tan pronto como Trump comenzara a hablar las mujeres deberan salir de sus casas con la cabeza descubierta y con vestimenta libre, al igual que Melania e Ivanka Trump. Podran haber levantado sus brazos al aire, agitando las miles de peticiones que los saudes firmaron para pedir el fin del sistema de tutela que da a los hombres el control sobre sus vidas. Podran haber tomado la carretera yendo detrs al volante de sus coches familiares, desafiando abiertamente la retrgrada prohibicin de Arabia Saud de que las mujeres conduzcan. Pero, por desgracia, no haba una mujer saud a la vista.

Dnde estaba la minora chi que constituye el 10 por ciento de la poblacin y sufre una continua represin? Por qu no salen a pedir la libertad de los presos polticos, como los tres hombres jvenes en espera de ejecucin de la pena de muerte que fueron detenidos durante una protesta juvenil? La milicia saud est actualmente ocupando la ciudad chi de Awamiyah, disparando a los civiles y aterrorizando a la gente del pueblo. Sin embargo no haba ni siquiera un graffiti en las calles de Riad diciendo Fuera la milicia de Awamiyah.

En lugar de esconderse detrs de sus computadoras, la juventud saud podra haber inundado las calles exigiendo el derecho a la libertad de expresin y a la libre asociacin. Podran haber marchado juntos exigiendo el fin de la segregacin de gnero en las escuelas. Podran haber hecho cientos de copias de la cara de Raif Badawi, un joven condenado a 1.000 latigazos y 10 aos de prisin por bloguear" y mostrarlas para los que las quieran ver.

Los trabajadores extranjeros de pases como Bangladesh y Filipinas podran haber hecho un piquete frente a los hoteles donde los dignatarios extranjeros estaban alojados, exigiendo que no se les trate como a esclavos bajo un sistema de patrocinio que ni siquiera les permite volver a casa sin el permiso de su empleador.

Los cristianos podran haber organizado una procesin para tomar la calle con biblias en sus manos para hacer valer su derecho a construir iglesias y pblicamente adorar a su Dios. Los no creyentes podran haber utilizado la visita pata insistir en que el atesmo no debe justificar la pena de muerte.

Los saudes pobres -s, hay un montn- podran haber tomado ejemplo de los brasileos durante los Juegos Olmpicos y protestar por los millones gastados para recibir al visitante. Mejor an, podran haberse quejado de que sus gobernantes invierten 115.000 millones de dlares en armas en lugar de atender a las necesidades de las personas.

Y dnde estaban todos los ecologistas? No hay una seccin de saudes de Greenpeace o en 350.org? Por qu no sacan a relucir la tubera grande de plstico que utilizan en tantas protestas internacionales exigiendo que los saudes dejen de promocionar el petrleo barato para mantener al planeta adicto a los combustibles fsiles? Por qu no estaban en las calles pidiendo que la compaa petrolera saud ARAMCO invierta millones -no, miles de millones- en energa solar?

Oh claro, tonta de m. Olvid. Las protestas son ilegales en el reino. Tambin es contrario a la ley distorsionar la reputacin del reino o romper la lealtad con el gobernante. Una ley antiterrorista del ao 2014 considera cualquier libertad de expresin acto de terrorismo, incluido el llamado al pensamiento ateo, contactar a grupos o individuos opuestos al Reino y tratar de perturbar la unidad nacional llamando a las protestas. Las personas que se atreven a disentir son azotadas pblicamente, torturadas en la crcel y algunas veces decapitadas pblicamente.

Gracias a los fabricantes de armas estadounidenses y a los acuerdos de armas firmados con los sucesivos presidentes de Estados Unidos, los gobernantes saudes tienen ms poder de fuego del que se pueda necesitar para sofocar cualquier forma de disidencia.

No es de extraar que las calles de Riad estuvieran tan tranquilas.

Medea Benjamin es cofundadora del grupo pacifista Code Pink. Su ltimo libro es Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection (OR Books, septiembre de 2016) .

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/47108.htm

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.