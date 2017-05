Las mujeres del huerto

Las mujeres de Ita, una pequea comunidad boliviana a una hora de Carapar, el pueblo donde se instalaron los campos petroleros ms ricos del pas, se renen con regularidad desde hace aos, cuando se organizaron en una colectiva capaz de reconocerse juntas y proyectar un mundo nuevo, que rompiera con los sometimientos y las violencias ancestrales. Enredadas, salieron de sus casas para asistir y capacitarse en diferentes talleres, sobre todo aquellos orientados al cultivo orgnico de hortalizas, y recuperar sus pequeos huertos familiares. Hoy conforman una organizacin con todas las mujeres de su comunidad y de distritos vecinos, la Asociacin Integral de Mujeres Productoras del Agro Sostenible, una herramienta de desarrollo sustentable y feminista.

Cecilia Yujra Chvez tiene la memoria de un elefante. Recuerda discursos enteros palabra por palabra y es capaz de escribir dilogos completos das despus. Repite de memoria recetas de distintos tipos de abono orgnico con todos sus tecnicismos, seala fechas con da y hora puntuales, recuerda lugares y vestimentas precisos pero sobre todo recuerda el da que su padre se fue para siempre.

Tena 11 aos cuando su pap, despus de beber y beber y golpear a su mujer y a sus hijos da tras da, finalmente se march. Cuando una es chica no sabe si quiere o no quiere, dice Cecilia, los ojos achinados, la voz dulce. Ladea la cabeza con pena y por un segundo se pierde o se encuentra en los recuerdos de su memoria implacable, sentada sobre un tronco a modo de silla bajo el techo de lona de su casa en Ita, un remoto lugar en el Chaco boliviano. Cecilia tiene hoy 45 aos.

De pronto se levanta, sacude los recuerdos y sigue en lo suyo. Cecilia no es una mujer de llorar. Su verbo es hacer y mientras habla cocina, lleva y trae, se mueve. Conversa. Habla como hacen las mujeres alrededor del fuego: compartiendo sus alegras y sus penas ms inconfesables. Por eso comienza su historia recordando la maldad de su padre a quien ella no saba si amar u odiar. Porque an si miraba cmo l castigaba a sus hermanos amarrndolos por el cuello con una soga que luego colgaba del techo y con la punta les daba latigazos peores que la muerte misma (matarnos era poquito, dicen ellos), el da que ste se march, Cecilia lo despidi creyendo que volvera: Pap: me va a traer de esas galletas grandes... grandes, no? Muecas me lo va a traer.

Cecilia agarra el cuchillo con firmeza y rebana con maestra la cscara de la yuca gruesa, dura, terca. Autoritario! dice, mientras termina de pelar el ltimo tubrculo. Se levanta, tira la yuca pelada al agua hirviendo y regresa como si acabase de escupir una pepa atorada en el corazn.

Cecilia naci all mismo, en Ita, una pequea comunidad de clima semi hmedo distante una hora de Carapar, el pueblo grande donde se han instalado los campos petroleros ms ricos, al sur del pas. Luego de la nacionalizacin de los hidrocarburos el ao 2006, las arcas del municipio se llenaron de tal manera que muchos pobladores llegaron atrados por la bonanza petrolera. Como en ningn otro lugar de Bolivia, en Carapar lxs nixs reciben desayuno, almuerzo, mochila y material escolar para todo el ao y un autobs los recoge de sus casas para llevarlos al colegio gratis. Claro que cuando Cecilia tena 11 aos y su pap se fue de la casa, nada de eso haba y ella curs solamente hasta el cuarto ao de primaria, igual que la mayora de las mujeres bolivianas del rea rural. Poco despus de cumplir 15 aos, la nia Cecilia fue mam.

Cecilia va y viene de un lado a otro al mismo tiempo que conversa; no pierde el tiempo y anda afanada en cocinar. Los vientos helados del sur llegaron esta maana como suele suceder de vez en cuando por estos lados donde lo habitual es el clima caliente, de modo que gran parte de las viviendas no tienen puertas ni ventanas, quiero decir, las casas pobres. Y casas pobres son casi todas, a pesar del dinero petrolero.

La casa de Cecilia queda al borde del camino de tierra, veinte minutos despus de haber dejado el asfalto y antes de llegar al centro de la pequea comunidad de Ita. Es un extenso terreno de fronteras difusas cercado con maderas flacas y alambre liso, donde se alzan dos mnimas construcciones precarias. La principal es apenas un cuarto que tiene como base cinco filas de ladrillos y el resto de la pared armado con tablas y un par de telas que cuelgan en vez de puertas. A un lado est la cocina donde tambin hay una cama, una mesa y un montn de objetos diversos, entre ellos un televisor y un reproductor de DVD que hoy que hay invitadas tiene puesto el video de un grupo musical chaqueo; al otro lado, separado por una tela, est el cuarto de Cecilia.

Chacho, su marido, slo logr levantar unas cuantas paredes de la casa que algn da esperan terminar y que por ahora est rodeada de maleza a pocos metros del cuarto principal. Detrs de todo, mirando a las montaas, est el huerto de Cecilia tan pequeo como media cancha de tenis. Eso s, est lleno de hortalizas coloridas.

Llueve menudito. La tierra rojiza se ha hecho barro por donde pasean algunos chanchos, gallinas y tres perros con nombres de sper hroes. Chacho y Cecilia esperan visitas con un cerdo crucificado que se cocina lentamente clavado en un palo en medio de la brasa. All mismo, Chacho lanza la taba: un hueso pequeo y pesado que da nombre al juego que consiste en lanzar esa pieza sobre una superficie marcada en el suelo mojado; dependiendo de qu lado caiga, se gana o se pierde. Chacho se empecina en ganar a su mujer que se da tiempo de lanzar la taba, al paso, mientras entra y sale de la cocina, abre una caja de vino argentino, lo mezcla con soda, invita y ahora sonre. Chacho se entusiasma, prueba un sorbo y exclama: pta! t rco como ajno, acenta y estira las vocales, usando a su antojo las palabrotas que all son parte del vocabulario cotidiano, florido, cachondo. Saque y meta, saque y tome, grita Chacho y re otra vez. Ella y su marido hablan y hablan, los dos al mismo tiempo, en esa batalla que de tanto pelear se ha hecho vida cotidiana llevadera. No s si logran escucharse pero s s que hablar es la revancha. Su marido es su marido a fuerza de la costumbre de callar.

Eso cuenta Cecilia recordando que antes, las mujeres ramos criadas as, a palos; por eso calladiiiitas tenamos miedo de avisar. Avisar que Chacho, jovencito, iba y la afanaba (afanar, argentinismo que significa apropiarse de lo ajeno). As naci su primer hijo y luego otro y otro cada dos aos hasta completar ocho igual que su mam que desde el principio le dijo que si l quera casarse, ella tena que aceptar, y como Cecilia no entenda nada, se cas. Con un hijo tras otro siguieron juntos hasta hoy.

Cecilia asista a las reuniones de la comunidad solamente para hacer bulto, para que no cobren multa noms, porque su timidez no daba para ms. Cecilia se recuerda a s misma moviendo la cabeza en seal de reproche o lamento. Yo no s Es como si una tuviese que madurar para darse cuenta recin, para saber qu es lo bueno, qu es lo malo. Yo calladiiiita todo ese tiempo. Todo s noms deca. Mi marido me trataba como a una chiqui (nia, pequea). Lo que me deca yo haca; mi obligacin era atender a mis hijos y a l. Viva como si estuviera durmiendo.

Por eso fue lindo el da que su cuada lleg como abeja que pica. Apareci diciendo que haba un taller sobre gnero. Qu? Gnero. Bueno. Como a todo deca que s, Cecilia fue y no se equivoc. Porque all oy decir que las mujeres tenemos un problema y es que una mujer no habla bien de otra mujer. Supongamos explica: si una mujer se separa de un hombre y el hombre se queda con los hijos, decimos: pobre seor, y lo ayudamos. No tiene con quin dejar a los hijos para ir a trabajar: trigalos aqu, decimos, yo se los voy a cuidar. Qu mujer perra que se ha ido con otro, decimos. No sabemos reconocer, no nos damos nuestro lugar, no velamos por otra mujer, siempre por el hombre, advierte Cecilia.

Esa reunin result suficiente para saber que algo estaba a punto de cambiar. De all en adelante, ella se apunt a cuanto taller apareci. En uno de esos encuentros Cecilia oy el ejemplo que marcara su vida. Nos entraron con el ejemplo de las abejitas cuenta. Tan chiquititas son que una no puede ver ni sus ojos, pero las abejitas nos ven de leeejos. Ven, olfatean y cmo tienen esa resistencia! nos pican, nos pelean nos hacen escapar!, exclama, sabindose ahora una suerte de abeja reina.

A pesar de las protestas de su marido, Cecilia incluso se anim y viaj lejos con sus hijxs a cuestas para asistir a un ambicioso curso sobre finanzas. Los reclamos de Chacho cedieron cuando ocho meses despus su mujer entenda sobre planes de negocio, mercado, clientes y cmo comportase con ellos. As lo ayud a hacer presupuestos para las obras que emprenda como albail y desde entonces l tambin supo valorar su trabajo. Ms an, los roles se invirtieron y eso qued claro cuando Cecilia, ya empoderada, le dijo: Aqu no manda nadie ms que yo. Y hasta en las fiestas o en las camorras ella se puso al frente, a defender a su marido. Yo no dejo que le humillen. Si alguien tiene que ofender, primero que me ofenda a m, primero que me diga a m. Si tiene que pegarme primero que me pegue a m, despus a l. As he parado yo a la gente, cuenta envalentonada mientras Chacho mira de lejos sosteniendo su taba junto al cerdo que arde con paciencia. El alma de la familia es claramente su mujer.

De pronto ahhhh , grita Chacho. La taba ha cado en el blanco y del lado correcto.

Sandra Donaire tiene 40 aos, la voz clida, las manos cuidadas y el aire coqueto. Habla con calma y precisin. Dolly Jurado es la ms joven, tiene 35 aos y una figura imponente. Aunque poco, habla fuerte. Luisa Trrez es pequeita y tiene la voz tan gruesa que junto al modo de hablar local, lleno de particularismos, es difcil entenderle. Es la mayor de todas y esta vez la reunin es en su casa, tan colorida como ella que parece la hormiguita hippie.

Las cuatro mujeres se saludan de a besos y entre risas dicen hola mi amor, hola cario. Estn contentas de verse. Se renen con regularidad desde hace varios aos cuando, igual que Cecilia, se reconocieron abejitas capaces de mirar lejos y salieron de sus casas a capacitarse en distintos talleres, sobre todo aquellos orientados al cultivo orgnico de hortalizas. As resucitaron sus pequeos huertos familiares. Luego conformaron un grupo con todas las mujeres de la comunidad. Lo mismo sucedi en las otras comunidades del distrito hasta que finalmente formaron una asociacin que llamaron Asociacin Integral de Mujeres Productoras del Agro Sostenible, un 25 de abril de 2010, apunta Cecilia memoriosa, siempre atenta a las fechas precisas desde la silla donde se ha sentado para escuchar a sus compaeras. Slo interviene para acotar nombres, das, meses, aos, cantidades, lugares. Su liderazgo se siente an o precisamente porque ahora calla y hablan las dems.

Fue en febrero de 2006 precisa Cecilia cuando se present una institucin para hablarles de un proyecto de huertos hortcolas. A todas les pareci interesante porque hasta entonces compraban la verdura de un camin que vena desde muy lejos y todas salan corriendo. Si el camin no vena o no lograban alcanzarlo, tenan que caminar kilmetros hasta la casa de uno de los tres vecinos de la comunidad que produca algo de verdura para vender.

La segunda razn que las anim a poner empeo en sus huertos fue que as mataban tres pjaros de un tiro: No gastaban dinero comprando verdura sino producindola; el excedente podran venderlo ellas mismas; y de paso cuidaban su salud y la de sus familias produciendo hortalizas orgnicas.

Pero antes de todas esas razones estuvo la primera: todas quisieron salir de sus casas y ser autnomas. Sandra, que habla con cuidado, un poco en broma y harto en serio, dice: conocer nuestros derechos y tantas capacitaciones que hemos tenido nos ha servido para liberarnos del yugo espaol. Ellas estallan en una carcajada y corrigen a coro: del yugo de nuestros mariiidooos

Dolly es la que ms trabaja intentando educar a su marido. Tiene cuatro hijos pequeos y como es costumbre, dice, se dedica a las labores de la casa. Su marido era muy caprichoso, cuenta, hay veces, cuando yo iba a las reuniones, volva y l estaba bravo. Era bien machista pero al final ya entendi. Parece que ya torci el brazo. Cuando vuelvo yo le cuento lo que hacemos, aunque poco me da importancia pero igual le cuento qu es lo que he aprendido y en qu ms me puedo capacitar.

De pronto vuelven las risitas, se miran y siguen riendo. Entonces Dolly explica que es porque ahora la ven y la oyen hablar recordando lo tmida que era y lo mucho que le costaba participar en las reuniones. Yo s que soy capaz de enfrentar y aprender cosas que todava no he aprendido, cuenta casi solemne. Ahora viaja dos, tres das a los talleres donde se capacita y a su vuelta le toca moderar los nimos de su marido. Finalmente dice: es verdad: desde que empec a salir, recin l me est valorando. Porque a veces cuando la mujer sale, ellos piensan que no es mucho lo que hacemos.

Nuevamente todas ren y aclaran que hasta ahora ningn marido las ha llamado en medio taller para recriminarlas o molestar. Al revs, comentan sonrientes: llaman cariosos. Chacho, el marido de Cecilia, dijo en su casa que su mujer se ha puesto ms guapa!. Tambin cont, con gesto resignado, que ahora los maridos se quedan wuajchi, sin par, sin pareja. Ni cmo ir a trabajar porque tengo que estar cuidando aqu a los chicos que van al colegio. tengo que estar aqu viendo a los animales, dando de comer .

Luisa ya super todo eso. Mi marido ahora es educado, antes no me dejaba: A qu vas, las mujeres no van a eso!, deca. En una discusin, una vez dijo que si voy ah es que vuelvo ms capaz a pelearle a l. Es eso pues, no me voy a dejar tampoco porque ya no estamos en esos aos, asegura con solvencia. Ahora sus hijos son los que ms la apoyan: mamita, cuando usted quiera ir nos avisa para que nosotros hagamos aqu, la alientan. Y eso sucede porque cuando Luisa vuelve tambin ensea a sus hijos lo que aprende. Lo mismo pasa en la casa de Cecilia donde las preguntas de sus hijos, cuando hacen las tareas de la escuela, se dirigen siempre a ella.

Y lo que las mujeres del huerto aprenden no es poco. Una a una describe los distintos tipos de abono orgnico. Entonces Cecilia, que las ha escuchado calladita, interviene, porque nadie como ella para repetir de memoria y con las medidas exactas una receta: 50 litros de suero, 20 kilos de aca de vaca, 180 gramos de levadura y 3 kilos de chancaca Cecilia habla rpido, casi recitando y, de paso, repasa la receta del biol para todas: se raspa la chancaca, se disuelve con agua caliente o tibia, ah se aumenta la levadura, despus de que se hace esa mezcla, se echa a la bosta de vaca, se deja fermentar bien tapadito y se deja un drenaje con una botella de agua. Dentro la botella se hacen burbujas y el agua va aminorando. Ah madura por 90 das y eso se echa de acuerdo al crecimiento de la plantita, no es aconsejable echarle cuando est en floracin, eso es netamente para el tallo. Es toda una maestra. Las dems la escuchan y slo cuando termina aprovechan para volver a rer porque aclaran que la bosta debe ser fresquita. Detrs de la vaca con nuestro recipiente vamos bromean, muertas de risa.

Producir abono orgnico es costoso. Chacho dijo en su casa que tienen que estar molestando a los vecinos para prestarse un aparato que pica la chala del maz, o tienen que ir lejos a traer bolsas con guano o tierra del monte y no tienen movilidad. Sandra, Dolly y Luisa cuentan el tiempo que invierten en preparar sus abonos, esperando semanas a que los gusanos hagan su trabajo. Hay que tener paciencia, dicen.

Sera ms fcil comprar un qumico y echar a las plantas, claro. As las lechugas creceran grandes, fotoshopeadas, los tomates redondos, lisos, siliconeados, igual que toda la verdura. Y en el mercado la gente mirara esas impactantes hortalizas y comprara sin dudar pero tambin sin saber que esos qumicos pasarn pronto la factura a la salud. Las mujeres del huerto estn absolutamente convencidas de eso. Luisa protesta y resume as lo que todas repiten: que si la gente enferma con cncer es por eso, por los qumicos. Pollo con qumico, tomate con qumico, papa con qumico; en cambio la gente antes era guapa, sana, le echaba papita a la tierra y daba noms porque la tierra no era daada, asegura. Cecilia interviene a su modo, siempre sonriente con su voz cantarina: Lo malo que sucede en Bolivia y otros pases es que hay gran cantidad de qumicos. Cuntas sonseras hay! Pero pulmones, hgados, riones no hay. Si hubiera fuera lindo! Yo con gusto cambiara. No s dnde hay un repuesto: voy a comprar. Y todas carcajean.

Cuando las mujeres del huerto sonren slo Sandra y Dolly muestran sus dientes blancos. Cecilia y Luisa cierran la boca con discrecin porque all hay demasiados espacios vacos. Todas, excepto Luisa, tienen sobrepeso, y Sandra reconoce que producir orgnicamente sus hortalizas es lo mnimo que estn haciendo porque s o s le echamos a la olla arroz, fideo, aceite y no sabemos cmo ha sido producido todo eso, dice. Por eso sus huertos son importantes. Mientras sus hijos crezcan sanos, mayores sern las posibilidades lograr lo que sus padres no pudieron.

De vuelta en la casa de Cecilia el vino circula de vaso en vaso. En el camino ella par a comprar ms vino, mucho vino, al debe. En la tienda la conocen y saben que luego pagar. Ella y su marido estn alegres. Sus hijos llegaron del colegio y acompaan, hablan de la escuela y Cecilia comenta que ahora a los hombres les ensean a tejer. Dice que Oliverio, su hijo, teje bien. Chacho aprovecha esa mnima ocasin para ventilar su machismo con una gran risotada: le voy a comprar una pollera, una pollera chapaaaaca (falda del lugar)!. Oliverio, echado en la cama atento a su telfono celular, ni se da por enterado pero Chacho disfruta su ocurrencia como nico resquicio a una situacin sin vuelta atrs: en su casa las mujeres ocupan el mismo lugar que los hombres y ms. Gracias a los talleres de su mujer, Chacho tambin ha participado en una de las capacitaciones orientadas a construir estanques de agua y un sistema de cosecha de agua. Ahora Chacho muestra orgulloso el nico certificado de estudio que ostenta en su vida.

Lo nico que Cecilia ha olvidado en todos estos aos es la multiplicacin de tres cifras, cuenta con seriedad. No ha olvidado el da que su pap se march, pero la madurez de los aos le ha enseado que para qu una va a obrar mal con el pap o la mam. Por qu lo haran, no s, tal vez sera porque la ley estaba a favor del hombre, sera porque as lo han criado Ahora mismo le digo a mi pap: qu desgracia que en ese tiempo yo no era grande, porque si hubiera sigo grande yo te hubiera matado defendiendo a mi mamᒔ, concluye. Agarra un vaso lleno de vino patero y dice: te invito. Salud.

* Esta crnica fue escrita con el apoyo de Oxfam Bolivia.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/38545-las-mujeres-del-huerto