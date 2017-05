Cuatro puntos breves sobre la coyuntura

Esquerda Online

1. Se abri una nueva coyuntura en la ltima semana. Ella fue precipitada por una divisin seria en la clase dominante. En el plano inmediato, ms tctico, estn aquellos que ya defienden que la cada de Temer es inevitable, y tendr un costo inferior a su permanencia para el destino de las reformas laboral y previsional. Otra fraccin todava duda, porque teme que la destitucin por el TSE (Tribunal Superior Electoral), una renuncia, o impeachment, sean fatales para el futuro de las reformas. Recelan que la derrumbada de Temer subvierta la continuidad de la agenda reaccionaria que permiti formar el bloque que se articul para hacer el impeachment de Dilma, un aos atrs, y practicar la poltica de choque por las reformas. Las dos fracciones tienen mucho miedo de que no sea posible elegir por segunda vez, un presidente en el Congreso Nacional con un mnimo de de legitimidad. Pero estos dos bloques expresan diferencias, tambin, ms estratgicas. Una fraccin defiende la iniciativa del Ministerio Pblico, de la Polica Federal, y de parcela judicial que, a travs de la Lava Jato, desde 2014, hace tres aos, decidi abrazar un programa de reforma poltica, en especial de reforma del sistema partidario, erguido en los ltimos treinta aos, desde el fin de la dictadura militar. Perciben que este sistema partidario es anacrnico, atrasado, obsoleto, corrupto y pas a ser disfuncional. En primersimo lugar, porque los grandes partidos son todos financiados, ilegalmente, por las grandes corporaciones. La otra fraccin resiste, porque teme las consecuencias de un desmoronamiento abrupto del sistema. Ambos bloques son reaccionarios. Ninguno de ellos merece apoyo alguno. Alianzas con cualquiera de estos dos bloques sern fatales para la izquierda brasilera. Hay que explotar las posibilidades abiertas por la divisin de los enemigos, pero marchar de forma independiente. Eso significa demandar el Fuera Temer, pero tambin, un Fuera a las contrarreformas laboral y previsional, y denunciar los planes de un golpe dentro del golpe, que sera la eleccin indirecta de un nuevo presidente por este Congreso Nacional. Los mtodos de lucha son, tambin, importantes. Una nueva huelga general debe comenzar a prepararse, inmediatamente, a partir del Ocupa Braslia de este mircoles 24 de mayo. Somos socialistas, no huelga-cultores. Pero la Huelga General para derribar a Temer se impone como el prximo paso para que la clase trabajadora gane confianza en sus propias fuerzas como sujeto social que abre el camino.

2. Ya haba ocurrido una inflexin favorable en la relacin social de fuerzas entre las clases luego de la huelga general del 28 de abril. La entrada en escena de los grandes batallones de la clase trabajadora organizada confirm que la mayora de la poblacin haba concluido que las reformas laboral y previsional eran inaceptables, y se opona a las reformas del gobierno Temer. La revelacin todava parcial del contenido escandaloso de la delacin premiada, parece estar produciendo una conmocin positiva de muchos millones de trabajadores. Las camadas medias parecen estar perplejas. Es posible que franjas de la clase media se vuelquen al campo del Fuera Temer, lo que sera muy positivo. Ahora lo que est en jaque no son solamente las reformas, sino la propia continuidad del gobierno Temer. Ocurre que esta dinmica todava es lenta, como se confirm en las primeras manifestaciones, esencialmente, de una vanguardia joven muy combativa, en la ltima semana. Por tanto, el cambio en la coyuntura no permite concluir que estamos en una situacin revolucionaria. No existe situacin revolucionaria, sin disposicin revolucionaria de lucha entre los trabajadores. Esta disposicin, infelizmente, todava no est madura. Lo que estamos viviendo no autoriza analogas apresuradas con la situacin de 2001/02 en Argentina. No se trata de un argentinazo en cmara lenta. El gobierno Temer agoniza, es verdad. Quien gobierna, aunque poco, es Henrique Meirelles (NdT: actual ministro de economa, fue presidente del Banco Central en el primer gobierno Lula) Pensar que estaramos, de alguna manera, en la inminencia de una crisis de rgimen que puede colocar, desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, la perspectiva de lucha directa por el poder es una ilusin muy peligrosa porque la tendencia sera colocar al movimiento tareas que no puede cumplir, por tanto, precipitar acciones aventureras. Aprendamos las lecciones de las Jornadas abiertas en Junio de 2013. Acciones aventureras fueron responsables para el aislamiento y reflujo despus de febrero de 2014.



3. El movimiento de resistencia de los trabajadores y de la juventud vino acumulando fuerzas, en el contexto de una situacin defensiva, desde el fin del ao pasado. Pero puede dar un salto en calidad, en funcin de las fisuras en la burguesa, y la divisin de la clase media. Pero todava no este salto en calidad. No nos engaemos, el papel del PT y del PcdB en este proceso ser decisivo. A pesar de estar desgastados por la crisis de las coimas, el PT y Lula todava tienen influencia de masas. No estaba en sus planes derrotar las reformas, ni mucho menos intentar derribar a Temer. Su estrategia era desgastar al gobierno en funcin de las elecciones del aos que viene, con la frmula Lula 2018. Pero es innegable que el frente nico construido a partir de la convocatoria de la huelga general por las centrales sindicales, aliadas a los movimientos sociales, fue indispensable para el xito del 28 de Abril. Ahora el PT y la CUT se reposicionaron a la izquierda, una seal que estn sintiendo la presin social.



Sin una nueva huelga general, mayor y ms poderosa, no ser posible que la fuerza social de los trabajadores se manifieste, plenamente, como un sujeto social independiente, ante los dos bloques burgueses en disputa. El papel del Frente Pueblo Sin Miedo, en especial, ha sido muy progresivo, porque destaca la denuncia de los dos bloques de la clase dominante, y asumi la defensa simultnea del Fuera Temer, del Fuera las reformas, de las Directas Ya para la presidencia y de las elecciones generales. Mantener una poltica de construccin del frente nico con un programa de emergencia ante la crisis es vital. El momento todava incierto de la lucha para derribar a Temer, abre la necesidad de que la CSP/Conlutas se presente como una Central Sindical y Popular engajada en la lucha por el Frente nico llamando a la Huelga General sin vacilacin, pero tambin sin ultimatismos



4. La importancia del papel de la izquierda socialista no debe ser subestimada. Debemos ser conscientes que la disputa poltica en curso tiene sus ritmos. Estamos en un momento en que lo decisivo es ampliar la fuerza social del Fuera Temer, pero al mismo tiempo construir un bloque poltico contra las elecciones indirectas. Defender las Directas Ya no es capitular a una salida electoral en los lmites de la democracia liberal burguesa. Defender Directas Ya significa decir no a la poltica de la fraccin burguesa que ya se dice Fuera Temer, pero quiere que el Congreso Nacional decida quin debe gobernar. Estamos por un gobierno de los trabajadores y del pueblo, evidentemente. Pero todava no tenemos las fuerzas acumuladas para luchar por el poder. Por eso, todava no surgieron siquiera organismos de base que expresen el frente nico. No hay Consejos Populares, ni embriones de Poder Popular, a no ser como propuestas literarias. No estamos en una situacin revolucionaria. Lo que podemos es impedir que la burguesa consiga gobernar. Eso no secundario. Porque si la clase dominante logra arbitrar sus diferencias, la ofensiva de las reformas laboral y previsional volver con una fuerza total. Podemos y debemos demandar elecciones generales, esto es, agitar por la disolucin del Congreso Nacional. Queremos que se forme un Frente de la Izquierda Socialista con un programa anticapitalista, que sera la referencia de un tercer campo poltico, contra los bloques burgueses y, simultneamente, contra el lulismo. El PSOL tiene un lugar especial en la formacin de este Frente - porque l debe indicar quien deber ser el portavoz de esta candidatura - para la deben ser convocados todos los partidos y organizaciones de la izquierda radical. Pero es fundamental a popularizar un programa.

Valrio Arcary es militante del Movimiento por una Alternativa Independiente y Socialista (MAIS).

Traduccin: Ernesto Herrera