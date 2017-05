El camino hacia la reconstitucin del bloque progresista emancipador en el Ecuador

El ascenso del nuevo gobierno de Lenn Moreno puede traer una oportunidad de recobrar mucho de lo ms promisorio del inicio de los gobiernos de Alianza Pas. Esto es el bloque de poder social mayoritario anti-neoliberal y anti-oligrquico hacia crear un cambio de desarrollo humano y equidad en la sociedad ecuatoriana. El cambio de estilo y la reconsideracin de algunas medidas por parte del nuevo presidente podra llevarnos hacia una gran experiencia de construccin colectiva si se decide retomar el dialogo y que este produzca polticas gubernamentales ms concertadas privilegiando el consolidar este bloque social mayoritario. Si no se hace esto solo dos opciones pueden marcar el futuro del pas en los prximos aos. Por un lado el pas podra marchar hacia un camino de polarizacin poltica perversa cuya expresin ms palpable y profunda es la actual en Venezuela al mismo tiempo que no se podr asumir bien socialmente la necesidad de manejar la situacin macroeconmica del pas. Por otro lado simplemente podra regresar el neoliberalismo y la derecha oligrquica al gobierno del pas a deshacer los logros de la dcada reciente en inclusin en salud, educacin, infraestructura y calidad de vida.



Primero empecemos por los sectores sociales hacia los que se debera atraer para crear una hegemona social enmarcada en estos contenidos y objetivos. La votacin de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2017 mostr que sectores importantes de las clases medias urbanas, de las provincias amaznicas y de los pueblos indgenas decidieron votar por el candidato banquero del Opus Dei. Dicho voto claramente, ms que voto por el regreso del neoliberalismo y la poltica de los pelucones, fue un voto de castigo o rechazo a estilos y medidas puntuales de anterior presidente Correa y del deseo de algo en algn grado un poco diferente o nuevo.



De all que se pueda pensar que la reconstitucin de una alianza socio-poltica mayoritaria que recupere el apoyo de dichos 3 sectores del pas deba pasar por replantearse los siguientes temas principalmente por parte del nuevo gobierno. En primer lugar, en relacin a las clases medias urbanas es necesario replantearse la relacin del gobierno con las entidades de control, justicia y de participacin ciudadana. As tambin las formas de relacionamiento con sectores organizados y no organizados de la sociedad que, aunque no se tenga que dar la razn a todos por igual, el gobierno pueda relacionarse con estos en forma menos confrontativa y ms estratgica. Tambin es necesario reconsiderar medidas del ltimo gobierno en temas como la educacin sexual y los derechos reproductivos. En segundo lugar, en relacin a las provincias amaznicas, se debe retomar la atencin en infraestructura, salud y educacin en dicho sector del pas. En relacin tambin con los pueblos indgenas, adems de los pueblos amaznicos, se debe entrar en un proceso de replanteamiento y dialogo en torno al tema de la expansin o no y donde si y donde no, y como se hace lo que se decida en los casos puntuales, de la minera a gran escala. En tercer lugar, en relacin a los pueblos indgenas, es necesario adems entrar en un proceso de dialogo y replanteamiento en medidas concernientes a la educacin bilinge y a la problemtica agraria y rural en el pas. En el corto plazo es claramente necesario en este asunto la amnista a los presos por protestas que claramente solo fueron de naturaleza poltica por asuntos que pudieron haber sido mejor dialogados entre las dos partes.



El atender a estas situaciones en forma ms exitosa traer al gobierno el poder regresar a la posibilidad de ganar elecciones en forma ms clara como lo haca antes. Por parte de las organizaciones y sectores sociales progresistas del pas, lo que se lograr es alcanzar buena parte de sus demandas pero esto tambin requiere una actitud al menos ms abierta al dialogo y que tome en cuenta de que se tiene una nueva persona en el poder que se ha manifestado abierta a reconsiderar formas y medidas aplicadas por el anterior presidente.



Se debe tomar en cuenta lo que estratgicamente ha realizado y realizar la derecha y la lite socio-econmica del pas en aos recientes y venideros. La derecha desde el inicio de los gobiernos de Alianza Pas busc afirmar un bloque ideolgico y polticamente heterogneo pero con su liderazgo aglutinado en un vago anti-correismo. En esta trampa lamentablemente algunos sectores de clase media y de los movimientos indgenas han cado en aos recientes. En parte esto se debi a las antes mencionadas formas y medidas poco estratgicas del anterior presidente pero tambin a que los medios de comunicacin privados siguen teniendo una capacidad importante de enmarcar los discursos y las discusiones de la poltica del pas en favor de la derecha y la oligarqua econmica. Detrs de esto solo se esconde la pretensin egosta de las clases privilegiadas del pas de retornar al neoliberalismo empobrecedor del pasado truncador de posibilidades individuales, grupales y nacionales.



Por ello Lenn Moreno tiene una oportunidad muy clara de pasar a la historia y lograr la simpata nacional e internacional de su pueblo, as como de servir de ejemplo de cmo se debe ser un gobierno de izquierda responsable y efectivo. As tambin las organizaciones y personas progresistas del Ecuador deberan asumir tambin esta oportunidad de re-encausar ciertas cosas que no encontraron agradables en la gestin presidencial anterior. Ojal que no se desaproveche esta nueva poca.