Manipulacin meditica en Mxico segn Noam Chomsky

Los medios de comunicacin de masas actan como sistema de transmisin de mensajes y smbolos para el ciudadano medio. Su funcin es la de divertir, entretener e informar, as como inculcar a los individuos los valores, creencias y cdigos de comportamiento que les harn integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza est concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemtica



Noam Chomsky, 1990

Es fundamental tener en cuenta que la informacin es poder, es decir; quien la controla, la sabe, la selecciona y la emite, con esto podemos decir que est en manos de democracias capitalistas contemporneas, un poder poltico, econmico y social. La propaganda actual, dicho como Chomsky; miente hacindose pasar por libertad informativa y como independencia meditica.

En su investigacin Chomsky afirma que existen diversas estrategias de manipulacin meditica que se utiliza actualmente (incluyendo Mxico y sus monopolios). La primera es la estrategia de la distraccin, aquella que ejerce un control social que consiste en desviar la atencin del pblico de los problemas reales e importantes con informacin sin mayor jerarqua. A esto en comunicacin le llamamos cortina de humo.

En Mxico es una especialidad trasmitir notas de sta ndole; crear problemas para posteriormente ofrecer soluciones. El caso sonadsimo de la huda del Chapo Guzmn, un personaje que durante aos dejaron ser, y que despus lo atrapan, lo encarcelan para volviese a escapar, coincidencia?

La segunda estrategia de Chomsky plantea es la de la gradualidad, cmo forzar una ley absurda, corrupta o sin beneficios? Evidentemente tendra que ser gradualmente, as como cuando el pas no tiene empleos, cuando hay mayores privatizaciones, cuando suben el costo de la canasta bsica, entre otras cosas. Y es que adems de todo lo que hacen los polticos; nos enteramos mal o tarde de las nuevas decisiones, como Televisa, que manipula la informacin a su conveniencia, utilizando a sus lderes de opinin.

Los lderes de opinin se encuentran distribuidos en las diferentes clases y ocupaciones. La influencia sobre ellos, de la radio, los peridicos, revistas, etc., es mayor que sobre los dems miembros de la comunidad. El liderato de opinin es especfico de un campo dado, por ejemplo, quienes son lderes en poltica no lo son en deportes. Toussaint, 1981

Y que mejor que tener a la sociedad mexicana, comiendo de la palma de los que unos pocos digan y afirmen, sin cuestionar ni titubear. Posteriormente, la estrategia de diferir es aquella que se contempla para un futuro, un futuro que dice ser lejano pero no lo es tanto, se debe por lo tanto de obtener una aceptacin para que se prepare para el cambio. Es decir, las privatizaciones en Mxico son temas delicados pero que con el paso del tiempo se derivan del constante recordatorio de que si no es as, nos va a ir peor.

Una de las estrategias que ms se utiliza a mi parecer en Mxico es la de mantener al pblico en la ignorancia y en la mediocridad. En el pas hay ms pobres que ricos, nuestra pirmide est invertida y quienes son ricos lo son en extremo y los que son pobres lo son ms; as como menciona esta estrategia Chomsky, Saperas menciona algo similar con el nombre teora de distanciamiento;

Los sectores sociales de mayor status econmico y social tienden a adquirir mayor informacin que los sectores inferiores, mediante el uso de los medios de comunicacin de masas, por lo que se produce un distanciamiento entre ambos sectores en lo que se refiere a sus conocimientos [que determinarn su actividad social, cultural y econmica] sobre su entorno inmediato. Saperas, 1985

Es triste pensar en la realidad del pas, pero as es. La informacin se reparte de manera desemejante. Evidentemente, los que se informan se informan bien, pero los que no saben leer, analizar o ser crticos acaban siendo atrados por los falsos lderes de opinin y de los monopolios gratuitos. En Mxico sin lugar a dudas existe un gran sesgo en cuanto al nivel educativo se trata.

Los medios de comunicacin en Mxico, como lo son Televisa y TV Azteca son tcnicamente responsables que discuten una poltica inculta, que no dinamiza, que narcotiza y que confunde.

Es tambin verdad que el mexicano vive en un estado de conformidad y de mediocridad, donde decide vivir en una zona de confort, y que para leer o buscar otras fuentes de informacin son holgazanes o realmente cuesta.

Desafortunadamente y como lo hemos visto en las noticias y en el Internet, Televisa y TV Azteca han sido acusados de inclinarse a ciertos partidos gubernamentales; el ex presidente Fox y su aprobacin de la Ley Televisa. Y an ms con Enrique Pea Nieto, al que Televisa le apost millones y millones de pesos con campaas publicitarias en sus canales.

Que una empresa compre las elecciones es algo que no se haba visto en muchsimo tiempo y que sorprende. No slo porque el imperio Azcrraga se vuelve ms poderoso si no porque el futuro del pas se queda en manos de las telenovelas, de los show y del espectculo.

Ahora s es de temer que las noticias que salen al aire en sta cadena sean manipuladas y maniatadas al son de una persona, que la desaparicin de 43 estudiantes quede impune, que no se sepan cuntos cuerpos hay en una fosa en Guerrero, que no se sepa sobre una casa blanca, que se quiera engaar al pueblo.

La informacin es un arma poderosa, es la nica arma que salva al pueblo. El buen manejo de la informacin es aqul estandarte de muchos comuniclogos. La educacin escolar y en el hogar son de suma importancia para aprender a criticar, analizar y a cuestionar. Es difcil cambiar un estilo de vida, normas y reglas que se establecen a travs de la televisin y otros medios de comunicacin, pero debemos despertar y encontrar medios alternativos que no estn manipulados.

La pregunta final queda siendo: circo al pueblo?

Se trata de si queremos vivir en una sociedad libre o bajo lo que viene a ser una forma de totalitarismo auto impuesto, en el que el rebao desconcertado se encuentra, adems, marginado, dirigido, amedrentado, sometido a la repeticin inconsciente de eslganes patriticos, e imbuido de un temor reverencial hacia el lder que le salva de la destruccin, mientras que las masas que han alcanzado un nivel cultural superior marchan a toque de corneta repitiendo aquellos mismos eslganes que, dentro del propio pas, acaban degradados. Parece que la nica alternativa est en servir a un estado mercenario ejecutor, con la esperanza aadida que otros vayan a pagarnos el favor de que les estemos destrozando el mundo. Estas son las opciones a las que hay que hacer frente. Y la respuesta a estas cuestiones est en gran medida en manos de gente como ustedes y yo. Noam Chomsky



