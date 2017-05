EEUU y la OTAN amplan la guerra en el mundo

Barmetro Latinoamericano

La crisis mundial de una guerra permanente por los recursos del planeta, son parte de la estrategia de las guerras de cuarta generacin, el Complejo Militar Industrial de EEUU aplica el intervencionismo y los asesinatos de civiles, para mantener la hegemona Global, el imperialismo en sus distintas fases de la historia, ha variado de nombres colonialismo, capitalismo y ahora militarismo han llevado la guerra a frica, Medio Oriente, Asia, Europa Oriental, creando nuevas estrategias colonialistas, el cerco a Rusia por la OTAN en sus fronteras, muestra el carcter intervencionistas y la nueva carrera armamentista.La mayoras de los pueblos del mundo, viven la violencia asimtrica de una alianza estratgica de la muerte, bajo la mentira de combatir el terrorismo, EEUU solo ve a Irn o Siria, como Corea del Norte, el ejemplo ms claro es que el ISIS o DAHES fue organizado por EEUU luego de la guerra de Iraq, para poder controlar el Medio Oriente, el ataque salvaje y los ms de 400 mil muertos en Siria, en la bsqueda de controlar un oleoducto, para sacar el petrleo por el mediterrneo, para las arcas del capitalismo estadounidense.La imposicin del modelo capitalista neoliberal, se sustenta en los monopolios y en las corporaciones militaristas, siendo la guerra el mayor ingreso de Estados Unidos, para esta nacin que habla de su democracia, solo existe el concepto de nacin bendecida por dios, en ese concepto exterminaron ms del 80 por ciento de los pueblos originarios, para el imperio no existe la moral, ni la tica, los ciudadanos asesinados por sus campaas militaristas, son solo daos colaterales y necesarios en el control de las naciones con recursos naturales, como el Petrleo, los minerales preciosos y los que sirven para la tecnologa como el Coltan.En nombre de la democracia imperialista se considera como el pueblo elegido, al que se une el principal satlite o vasallo Israel, que tambin en su religin son el pueblo elegido, por eso tienen estos pases el derecho de hacer la guerra, los millones de seres humanos asesinados en la guerras moderna, muestra la presencia de un holocausto, los ataques del sionismo a Siria, las amenazas a el Lbano, son parte de la estrategia de penetracin, los recientes enfrentamientos de EEUU con los militares Iraques, fueron porque se opusieron a la entrega de armas a los terroristas islmicos, lo que confirma una vez ms el doble rasero de Donald Trump, que habla de guerra contra los terrorista y los apoya con armas, vehculos, realmente el discurso de la Casa Blanca, es una mentira repetida mil veces al estilos del fascismo nazi.Las polticas de EEUU son de enfrentamiento con Rusia y Chima, mostrando un poltica de guerra fra, como fue despus de la Segunda Guerra Mundial contra la extinta Unin Sovitica, una nacin que derroto al fascismo Nazi, con millones de rusos muertos por la tropas alemanas, la nueva realidad del gobierno de Putin, ha mostrado en el marco del capitalismo, un apertura de mercados y un apoyo de esta nacin a la creacin de un mundo multipolar, de la misma manera china como la mayor potencia econmica, apoya a naciones tercermundista para el desarrollo, como el potencial canal interocenico de Centroamrica en Nicaragua, de la misma ambos pases siguen apoyando a los pases latinoamericano, como la solidaridad con Venezuela pas empujado a una guerra fascista al estilo de Ucrania, hasta con los mismos escudos medievales.Muchos analistas del mundo despus de la derrota de la Alemania Nazi, mostraron el horror de la muerte, despus de la derrota del fascismo por la URSS, surge un abominable se produce los bombardeos atmicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japn. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que forz la rendicin de Japn y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Despus de seis meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes16 de agosto de 1945, seguida por la detonacin de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los nicos ataques nucleares de la historia.Se estima que hacia finales de 1945, las bombas haban matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque slo la mitad falleci los das de los bombardeos. Entre las vctimas, del 15 al 20 % murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiacin. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia (231 casos observados) y distintos cnceres (334 observados) atribuidos a la exposicin a la radiacin liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayora de las muertes fueron de civiles, cuando Japn estaba vencido por China, solo era mostrar el podero de EEUU y su aparato de muerte masiva.Pero este holocausto con miles de muertos se reproduce en Siria, la creacin de EEUU y el apoyo del sionismo para crear el Estado Islmico, generaron ms de 400 mil muertes, pero el Departamento no se inmuta los seres humanos, somos objetos de uso, somos posibles compradores de los alimentos de la transnacionales capitalistas, somos en definitiva un producto de uso descartable. Siglos han pasado desde las corrientes humanistas y la bsqueda de la sobrevivencia de la sociedad humana, pero los mecanismos de poder han trucado a las naciones del globo terrqueo.La muerte en el mundo de sociedades ha sido la base del capitalismo, desde la colonizacin de los continentes para obtener las riquezas naturales, ha sido la nueva realidad mundial, hoy las agresiones a Siria, contra Yemen, contra Iraq son parte de la doctrina imperialista, la violencia criminal y las enfermedades de la mentes humanas de odio, racismo y barbarie son la doctrinas de EEUU. La misma guerras creada en Venezuela, es parte de la guerra del Complejo Militar Industrial y la OTAN.El mismo Trump habla con Colombia, con Brasil y otros pases para invadir a esta nacin y a sacar al presidente Nicols Maduro, con grupos terroristas, que asesinan a chavistas, pero tambin a ciudadanos apolticos, y tratan de achacrselos a los chavistas, estos grupos no son opositores o estudiantes, son terroristas y paramilitares, con bandas de asesinos drogados y capaces de destruir, los negocios de comida, los buses, las paradas de metro, hospitales de nios.Este es el verdadero rostro del capitalismo neoliberal, que asume el fascismo como su doctrina ideolgica, junto a sus aliados de la OTAN y la naciones satlites como Arabia Saudita, Israel, y los lacayos latinoamericanos como Mxico, Colombia, Brasil, Per, Chile y Paraguay, naciones con violencia social, crmenes pavorosos como la extirpacin de rganos a nios, la desaparicin de ciudadanos, el asesinato de periodistas y la muerte por encargo de paramilitares y sicarios, esta es la realidad del un mundo, que odia los derechos humanos, los derechos de la mujer, habr que trabajar y luchar mucho, para crear una nueva realidad mundial.Fuente: http://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2017/05/eeuu-y-la-otan-amplian-la-guerra-en-el.html