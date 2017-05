Estrategias (antipticas) para cierta convivencia

Teora de la Risa Falsa

Rebelin / Instituto de Cultura y Comunicacin

Pocas expresiones humanas son ms desagradables (dicho con cautela) que las risas falsas. Y sin embargo abundan. All donde uno va encuentra, sin atenuantes, alguien dispuesto a sonrer, rer o carcajearse de manera falsa y, no pocas veces, estruendosa. Bajo el supuesto estereotipado- de que con una sonrisa se logra todo tenemos a granelde la antipata dispuestos a echarnos en cara una risotada sonora y falaz para auto-complacerse, convencido de que eso es simptico. Y uno quisiera salir huyendo.

Convertidas en muecas huecas, para una convivencia de fachada, las sonrisas falsas provienen de fuentes diversas. Unos piensan que es corts (y de buena educacin) interactuar, con todo mundo, muido de algn estiramiento de labios ms o menos creble. Que eso ayuda a vender o a convencer a otros de que se es persona segura, sincera y divertida. En no pocos manuales de relaciones pblicas se exige y se entrena a los trabajadores para que logren naturalidad en su sonrer falso y, no pocas veces, buscan y buscan en las revistas del corazn por ejemplo, una sonrisa imitable bien ensayada por alguna estrella del glamour poltico, empresarial o de la farndula. Formas de la extorsionar a la simpata.

Se puede decir que una persona sufre de risa falsa cuando representa, confiado en nuestra complicidad, una especie de contraccin de los msculos de la cara, parecida a la risa. Es una forma de aparentar una expresin con la que se finge lo que en el fondo son otros sentimientos. La risa falsa puede ser una enfermedad que se origina de cierta urgencia por ser aceptado a toda costa y que perturba el sentido comn. El reidor falso tambin retuerce los labios, hace como que re, parece risa que busca la solidaridad de otros que no siempre tienen razones para contemporizar ni ser solidario. Es una falsedad urgida de connivencia que no es fcil si no se tiene habilidades pertinentes, ganas o paciencia.

Tambin los mass media educan al pblico para adquirir una risa o sonrisa que opera como defensa psicolgica para conjurar cargas de angustia que, cuando se generalizan las defensas, pierden estructura y se convierten en gesto neurtico, perverso o psicpata lleno de culpa, vergenza o asco. El sonreidor impostado se construye una fantasa plena de goce en donde la sonrisa falsa es, muy a su pesar, la manifestacin de un delirio de simpata falaz. Se trata de sonrisas o risotadas producto de montajes mentales delirantes que no ocurriran sin una lgica de las apariencias donde sujetos interlocutores tambin viven y practican el goce de lo falso, del engao, de los discursos para quedar bien con todos.

Nos dejan ver que en el delirio del que sonre falsamente, solo queda reinante l en su escenario mental que con piel de oveja esconde entre risas sus ms profundos complejos sublimandos (con risas falsas) en aparentes luchas contra la indiferencia, la negacin o el desprecio ajeno. Y sin embargo en el fondo, esas risotadas falaces guardan dentro de s un profundo miedo e inseguridad en el que tal risotada es su espejo barnizado con vehemencia protagnica porque sienten no ser aceptados sino a fuerza de esgrimir muecas sonrientes sacadas de los estndares de sus alter ego.

Lo que son las sonrisas falsas es un arreglo pactado tcitamente entre una especie de secta, en donde confluye la lucha de clases, las aspiraciones polticas, empresariales e incluso acadmicas, entre cientos de sujetos, hombres y mujeres, que desconocen la crtica y la auto-crtica y deciden armar un montaje de risas para ser aceptados o queridos por alguno de sus pares y para legitimar el velo sonriente que cubre sus inseguridades o angustias. Basta de rer agobiado por esconder limitaciones sociolgicases, acaso, ms divertido rerse, naturalmente, de ellas.

En University College de Londres, por ejemplo, realizaron una investigacin que ayuda a reflexionar algunas lneas del problema. Dicen ellos que slo el 20% de las risas provienen de alguna broma. Dicen que la mayora de las risas humanas son fingidas y que se nota mucho. Realizaron un experimento basado en mostrar risas descontroladas y fingidas a un grupo de personas. Casi todos los participantes fueron capaces de identificar las risas falsas. El mrito, no muy ingenioso, de la investigacin ayuda a probar que se nota mucho la risa falsa. Tambin encontraron que a pesar de saber que era falsa, las personas reaccionaron de forma positiva a la risa fingida. Y eso es lo verdaderamente terrible. Incapacidad para reconocer la estupidez propia.

Nos hemos acostumbrado a la falsedad incluso para rer y ya llegamos al punto en que se ofrecen cursos, de lo ms diverso, para que la risa tenga certificado de buena imitacin. Se ensea, incluso, como especialidad en algunos clubes de yoga de la risa. Y ya hay gures oferentes de coaching para fingir la risa porque trae beneficios contra el estrs. Por suerte tambin est vivo el debate y an hay quienes insisten en que es mucho ms bella la experiencia de la risa autntica surgida en la dialctica de las relaciones sociales fraternas.

No obstante hay quienes con una capacidad de comprensin ineluctable (o ignorancia cmplice) se adaptan y hacen creer al reidor falso que es gracioso, que se lo tolera y que se comprende su grito desesperado de aceptacin. Muchas relaciones sociales depende de con quin se encuentre uno a la hora de las risas. No importa si se trata de mujeres u hombres, suele aparecer un payaso armado con risotadas que provienen de hacerse sentir a s mismo el alma de la reunin y emprende el desafo de bromear, en el trabajo, en las casas, en la va pblica sin importar el grado de fingimiento y ruido que despliegan. No se lo puede desear a nadie. Inseguridad, miedo e inferioridad. La risa falsa, adems de cansar, da mucho miedo si se piensa que ella expresa una tensin interna extrema a la que no se da atencin en los servicios de salud pblica y se atiende poco en los cdigos de convivencia urbana. La risa natural debera cultivarse como emancipacin social desde la casa y, en pblico, debera estar prohibida la risa falsa, y ms cuando es escandalosa.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.