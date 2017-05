Aproximacin a Peter Handke

El hombre que no opina demasiado

En el ao 2012, cuando en Espaa se public la primera edicin de mi novela El hombre no meditico que lea a Peter Handke, an no conoca en persona al escritor protagonista del libro. Durante los aos que desarroll la investigacin de su obra, tuve aproximaciones al pensamiento del autor a travs de sus traductores y amigos. Si algo aprend de aquellas lecturas de libros y entrevistas es que el pensamiento del escritor austraco estaba alejado de la realidad como nocin cuadrada. Ya en el libro Preguntando entre lgrimas Handke hablaba de la necesidad de conseguir ese otro lenguaje para comunicarnos en un espacio distinto al de la saturacin de los cdigos.

El pasado 23 de mayo, cinco aos despus, en el inicio de una serie de actos en homenaje a la relacin del autor de La prdida de la imagen o Por la sierra de Gredos con Espaa, tuve la ocasin de conocer en persona a Peter Handke. Despus de una rueda de prensa compartimos palabras sobre gustos literarios; la ficcin fue la protagonista del encuentro. Por esas cosas del mundo editorial, Handke conoci primero la edicin en italiano del libro (L'uomo non mediatico che leggeva Peter Handke). De alguna manera me result familiar escuchar al autor que haba protagonizado mi ficcin, como si hace aos la literatura hubiera hecho posible esa comunicacin. No me result extrao percibir que el siempre relativo conocimiento de un ser humano se diversifica cuando nos acercamos a sus ficciones. Lo que s me pareci extrao fue la pretensin de realismo y Handke que poco antes se escenific en la rueda de prensa.

Handke, literatura y periodismo

Peter Handke nunca se sum a la creciente moda de escribir historias que convaliden la realidad dominante. Eso, unido a sus crticas a la parcela informativa imperante en la llamada guerra de los Balcanes, los premios negados tanto como los rechazados, lo convirti en un escritor incmodo para una industria abocada a hacer de la literatura un medio ms de entretenimiento. La nueva informacin que descubr en la rueda de prensa es que, en la era de la opinadera, este hombre cultivara el cada vez ms escaso don de la no opinin.

Los periodistas hicieron su trabajo: intentar aproximarse a la llamada realidad, pretender que el protagonista opine de todo, principalmente de Espaa. El doctorado honoris causa de parte de la Universidad de Alcal de Henares, el nombramiento como Visitante Ilustre de Aranjuez y la publicacin de un libro homenaje a la relacin de Handke con Espaa, centraron la atencin de los periodistas en el tema. Por el aire surcaron preguntas como Por qu se siente identificado con el alma espaola?, qu lugar de Espaa le gusta ms?, y la infaltable qu piensa del intento soberanista de Catalunya? Por su parte, Peter Handke tambin hizo su trabajo, como es mantenerse en el espacio abierto de la ficcin. La literatura como fuerza implosiva de la realidad. Desde la mesa que ocupaba el austraco regresaron sonrisas, muestras de asombro y aclaratorias: No soy una autoridad, no soy periodista, en las entrevistas a veces uno dice tonteras y me da miedo opinar.

El miedo a opinar, su asombro ante la pretensin de obtener sus certezas sobre la realidad, me hizo pensar en el silencio como otra forma de valenta. En lo que llevamos del siglo XXI la opinin ha adquirido un rango de verdad absoluta. La verdad ya no se busca sino que se opina. Incluso me atrevo a opinar que, desde la voz que otorgan las redes sociales, vivimos una guerra de opiniones. Poco hay de comunicacin y casi nada de argumentos. La prudencia ante lo desconocido ha sido desplazada por el atrevimiento a opinar de todos los temas. En esta batalla resulta admirable descubrir que existe alguien interesado en hablar solo de aquello que sabe. Aspiro a ser un escritor universal, no internacional, y de todas las almas y versiones de las lenguas, la ma es la versin alemana... Lo de la Torre de Babel no fue una gran catstrofe; al contrario, que existan miles de lenguas es uno de los grandes tesoros de la humanidad, dijo. En medio de los distintos silencios que dividieron preguntas y no respuestas, tuve tiempo de especular sobre la experiencia literaria que aconteca en la mente de Peter Handke. Un escritor que alcanza el sosiego a travs de una frase potente y misteriosa: Lectura: ssamo en el pecho, brete.

Edgar Borges es escritor.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.