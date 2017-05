Una conga, una marcha

OnCuba

Era virgen por ese lado. Nunca me haba vestido as. No era mi intencin en absoluto llamar la atencin. Pero quera expresarme completamente, al cabo de mis 55 aos, dice Henry Dougherty, un cubanoamericano que particip en la conga por la tolerancia del sbado pasado, en la dcima jornada contra la homofobia en Cuba.

Sent que tendra mejor oportunidad de hacerlo aqu, que sera ms seguro ser yo sin limitaciones. No s por qu. Simplemente sent que era algo ms real, esto se siente muy real para m. He estado en muchas paradas de orgullo gay dondequiera, y esta es muy hermosa, dijo bajo su peluca de arcoris y usando un vestidito rojo que dejaba al descubierto el vello y los msculos de sus piernas.

Con esta foto yo voy a calentar tu Facebook hoy, brome una transgnero con otra al fotografiarla junto a Mariela Castro, justo antes de que comenzara la conga, que parti desde la Piragua hasta el Pabelln Cuba, con una carroza y un par de autos descapotables incluidos.

S al socialismo, no a la homofobia era una de las consignas de la delantera. Algn activista se quejara de politizacin de la parada; otro de despolitizacin: Antes era una marcha, ahora es una conga, dijo. Es poca fiesta todava, se quej, al contrario, una tercera. Pasan el ao entero sufriendo discriminacin, homofobia, lesbofobia hoy es el da para que puedan darse cariito, celebrar. Mariela Castro, directora del CENESEX y diputada a la Asamblea Nacional, se ha preocupado por la representacin de este grupo desde lo carnavalesco, en detrimento de su dignidad y legitimidad ante los ojos del resto de la sociedad.

En lo que casi todos los participantes de la conga parecen estar de acuerdo es en que permanece un vaco legal en cuanto a los derechos instituidos. An ninguna pareja cubana que no sea heterosexual puede contraer matrimonio en Cuba. Tampoco adoptar o recurrir a alguna forma de reproduccin asistida. En 2014 se aprob la Ley No. 116 Cdigo de Trabajo, que incluy la no discriminacin por orientacin sexual. Sin embargo, el Parlamento cubano no ha aprobado hasta ahora una reforma del Cdigo de Familia que permite el matrimonio igualitario.

En dilogo con Tiempo Argentino, Mariela mencion que Hablamos de una ley de igualdad de oportunidades, porque la palabra matrimonio todava genera muchas emociones. Era noviembre de 2015. En marzo de este ao, durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, dijo a propsito del mismo tema: A nosotros no nos gusta copiar, nosotros queremos tener creatividad y buscar lo que verdaderamente se ajuste a la posibilidad de formacin social y a nuestra realidad.

La meta principal no es el matrimonio, es una de las metas. Para nosotros la meta principal es lograr la igualdad de oportunidades como se logr en el proceso de trabajo con la discriminacin a la mujer, insisti.

Sin embargo, no son pocos los activistas que consideran indispensable ms respaldo legal. Las campaas no deben quedarse solo en los das que dura la jornada contra la homofobia, debe ser un trabajo constante de todo el ao, para lograr avanzar mucho ms rpido en cuanto a garantizar derechos al colectivo de la diversidad sexual. Estamos hablando de derechos humanos, de equidad real. Me parece incoherente que no tengamos esas garantas. Debera haber ocurrido hace tiempo, dice Luis Rondn, que desfila con los Osos, por primera vez con su propia bandera.

Vine de los Estados Unidos para mostrar mi apoyo a todos los cubanos, la comunidad sexodiversa y tambin a todos sus aliados, y aquellos que estn aprendiendo y escogiendo convertirse en aliados de gays, lesbianas, bisexuales, transgnero, queer e intersexuales, dice Henry. Le presto mucha atencin a lo que est pasando aqu. Las primeras noticias que leo cada maana en Minneapolis, Minnesota, son las de este pas. Espera buenas, mejores noticias.

