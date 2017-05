Brasil, la crisis se profundiza

Viento Sur

El 11 de abril, la Operaao Lava Jato (Operacin lavado a presin), que investiga la corrupcin ligada a Petrobras, ha cambiado de nivel: se hicieron pblicas las acusaciones contra los dirigentes de la mayor empresa de construccin de Brasil, Odebrecht. Se ha abierto oficialmente una investigacin por corrupcin a 8 ministros del gobierno Temer (incluyendo a los ms cercanos al presidente), 24 senadores y 42 diputados. El propio Temer est descartado de la investigacin nicamente porque la Constitucin brasilea dice que el presidente no puede ser juzgado durante su mandato por actos anteriores Dirigentes de los principales partidos brasileos (PMDB, PSD, PT) estn entre los denunciados, as como 9 gobernadores de estado

El gobierno y el Parlamento estn desmovilizados, pero la puesta en marcha de reformas neoliberales sigue de actualidad (actualmente las de la seguridad social y leyes sobre al cdigo laboral).

El viernes 28 de abril hubo al fin una primera respuesta de los trabajadores a la altura de los ataques: un llamamiento unitario a la huelga general por todas las centrales sindicales y apoyado por varias organizaciones populares y por los partidos de izquierdas, que concerna a unos 40 millones de personas asalariadas.

Totalmente o en parte, la huelga detuvo el transporte, los establecimientos de enseanza y la actividad econmica en numerosas capitales y ciudades. Hubo un nmero incalculable de manifestaciones y de bloqueos de calles y de carreteras a lo largo de toda la jornada, comenzando por iniciativas para apoyar la huelga de los conductores de autobs y de metro.

El apoyo a esta huelga ha ido ms all de lo que se poda esperar inicialmente, con declaraciones provenientes de diversos sectores, en particular de los obispos y arzobispos de la Iglesia catlica y de los metodistas. Aunque los medios, sobre todo la televisin, hayan ignorado el movimiento hasta el 28, en los das precedentes era el tema de lo que ms se hablaba en la calle, los autobuses, los metros y trenes, as como en las panaderas, los kioskos

Ilegtima, impopular

Dos aspectos deben ser puestos en evidencia para comprender el xito de la huelga. El gobierno ilegtimo ha perdido la batalla de la comunicacin sobre su propuesta de reforma de las jubilaciones y ello a pesar del apoyo de los medios. Hay sondeos que indican que el 71 % de la poblacin se opone a ella. Es muy difcil de convencer al pueblo de que todo el mundo debe hacer sacrificios cuando la cspide del gobierno y una gran parte de los diputados y senadores son objeto de investigaciones por el robo de miles de millones de reales El segundo aspecto clave ha sido la unidad realizada por el movimiento sindical y popular. Ni siquiera las centrales sindicales pelegas (amarillas), que apoyan generalmente al gobierno, podan dejar de participar.

El mes de abril termin con la publicacin de sondeos que indican que solo el 4 % de la poblacin apoya al gobierno: desde que existe este tipo de sondeos, no ha habido jams un gobierno tan impopular en Brasil. De hecho, si Temer no cae, es a causa de la lentitud de las investigaciones de corrupcin, y sobre todo porque las clases dirigentes le siguen apoyando y le garantizan, tambin, el apoyo de la mayora del Parlamento. Pero no pueden garantizar que la mayor parte de los parlamentarios, preocupados por las prximas elecciones, voten a favor de las reformas en curso. Por ello, el gobierno se ha visto obligado modificar ya, en parte, el contenido de stas y se contenta ahora con aprobar algunos de sus ejes generales.

Este mes de mayo, las movilizaciones de los trabajadores y de los sectores populares continan. En particular, est prevista una marcha a Brasilia para este 24 de mayo. Quizs con una nueva huelga general en perspectiva.

Texto original: http://npa2009.org/actualite/international/bresil-la-crise-sapprofondit

Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12611