Participacin un camino deseado

Para lo anecdtico, San Antonio es el pueblo donde todo el mundo aora el agua. La historia tiene tan larga data, que Dany Rivera Pelez, a sus 54 aos cumplidos y vividos enteramente en ese pequeo pueblo, no recuerda un da en que no la acopiara, atesorndola como si en cada gota le fuera la vida.

Las ironas rodean a San Antonio. Ubicado a poco de ms de 30 Km de Florida, la cabecera municipal, en medio de las llanuras del sur de la provincia de Camagey, su gente ha vivido siempre del arroz, el cultivo ms hmedo de Cuba. Para lograrlo hace falta mucha agua, tanta como 14 500 m3 por hectrea. No por gusto, varias presas fueron construidas all hace ms de cuarenta aos, con el cometido de garantizar que el complejo arrocero nombrado Ruta Invasora tuviera todo el riego necesario para establecer una de las mayores de plantaciones de Cuba, la misma que en los ltimos aos ha crecido con mayor rapidez en cuanto a reas sembradas y produccin en todo el pas.

Algn da no muy lejano los arrozales de San Antonio, en Florida, y Manantiales, El Chorro y La Lima, en el vecino Vertientes, se unirn en un gran mar de siembras que se nutrir generosamente con los grandes embalses de la zona y el agua que llegue a travs del Canal Magistral Zaza-Camagey. Tal vez ese da all se cultive casi todo el cereal que se consume en Cuba y hasta un poco ms para exportar. As esperan los vietnamitas que asesoran el Programa Nacional Arrocero; as lo atestigua el molino Libertad, reconstruido casi desde sus cimientos hace solo un par de aos y donde trabajan la mayora de los lugareos que no se dedican a la agricultura.

En medio de tanta agua, los pobladores de San Antonio penan por tan siquiera llenar algunos recipientes para satisfacer sus necesidades ms bsicas.

A mediados de 2016 una donacin del gobierno japons pareci llamada a terminar con tan larga agona. Se trataba de un pequeo acueducto que aprovechara dos pozos de gran profundidad ubicados en las inmediaciones del poblado. Gracias a l, podran abastecerse sus cerca de 2 000 habitantes, dndose respuesta a uno de los planteamientos ms antiguos de la zona. Dany Rivera lo incluye entre los reclamos histricos, compartiendo preeminencia con los relativos al mal estado del camino y la falta de transporte.

A la vuelta de 41 aos ninguno de los sucesivos delegados electos en San Antonio ha podido encontrarles solucin. Sobre todo en cuanto al abasto de agua, Damaris Martnez Torres, la actual representante local, sabe que no han faltado las gestiones.

Hace pocos das, en una entrevista para el peridico provincial, Adelante, lo aclaraba con un dejo de inconformidad respaldado por el malestar de sus vecinos. Desde 2012 los japoneses vinieron y en 2016 se puso el petrleo para comenzar la obra. Pero an no se ha puesto ni una sola manguera. Lo he discutido en todos los niveles, los electores se quejan, muchos estn dispuestos a cooperar; por ejemplo, tenemos albailes, pero faltan el cemento y los ridos para completar las casetas [de bombeo] en cada pozo, y nos siguen dando fechas de entrega que luego se incumplen.

Ni la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, ni el gobierno municipal de Florida consiguen ponerse de acuerdo en cuanto al tema. Tampoco desde ninguna de esas instancias se ha explicado las causas del retraso a los lugareos, ni se ha brindado declaraciones a medios de prensa extranjeros. Hasta ahora, lo cierto es que en San Antonio sigue escaseando el agua, casi tanto como las respuestas y las soluciones, y que de los equipos donados, ya la empresa Acueducto debi tomar prestadas una motobomba sumergible y una pizarra elctrica.

Poder decidir entre todos

Otro municipio camageyano tiene como principal actividad econmica la ganadera; desde siempre sus habitantes han vivido de ella. Nadie puede exigirles que levanten industrias o se empeen en fomentar el turismo; carecen de condiciones para hacerlo. Sin embargo, s tienen de sobra potreros, aguadas, tradicin y conocimientos transmitidos por generaciones.

Tambin tienen necesidades. Como en tantos otros sitios de la Isla a los que no ha llegado el influjo de la inversin, el Perodo Especial sigue mostrando all muchos de sus efectos menos gratos. Por eso, son bienvenidos los nuevos cauces que puedan conducir a la prosperidad.

Para trazarlos, en los tiempos que corren una de las opciones ms expedita es la que representan las Iniciativas de Desarrollo Local (IDL), un modelo de proyectos gestionados desde los propios territorios con financiamiento inicial del gobierno central. La intencin manifiesta es que luego estos conviertan en fuentes de tributos directos para las demarcaciones en que se hallen.

En teora, el sistema solo tiene virtudes; en la prctica no sucede igual. Las propuestas para emprender las IDL no pueden tener en cuenta producciones incluidas dentro del balance nacional. As, quedan fuera del juego la leche y todos los restantes derivados de la ganadera, la pesca, el caf, el arroz, la caa en una larga lista de recursos que son controlados por cada uno de los ministerios respectivos.

Qu podemos proponer entonces, si en este pueblo la gente solo sabe de ganado, quesos y leche?, se pregunta Luis. Nadie, ni el presidente del gobierno, ni los diputados electos en la zona, han podido brindar respuestas.

Su inquietud es la de muchos. A un par de municipios de distancia, en una localidad pesquera, un funcionario del Poder Popular lo pone en trminos prcticos, de beneficios y desventajas para sus conciudadanos: A la hora de la verdad para nuestros electores da lo mismo si se cumpli o no el plan del combinado; el transporte se mantiene como una asignatura pendiente, la vivienda marcha por el estilo, y en los pueblos donde se desmantelaron los centrales el alcoholismo y las problemticas sociales se extienden como la mala hierba. Los aportes de la Contribucin Local (CL) han venido para darnos un respiro, pero no pasan de ser solo eso, un respiro.

En el parque del pueblo nadie conoce los nombres de las autoridades que los representan, ni siquiera el del alcalde. Todos los consultados se enteran por esta reportera de que el uno por ciento de las utilidades generadas por las empresas del municipio debe quedar all como parte de la CL; ms de uno reconoce no prestar atencin a esos asuntos. Prcticamente nadie sabe que a finales de este ao y el prximo se desarrollarn elecciones al gobierno municipal, al de la provincia y al del pas.

Al margen de esas premisas, probablemente la mayora acudir a votar casi sin saber por quin lo hace o cmo influir en sus vidas. Engavetada en los archivos de muchos Consejos de la Administracin, las leyes y normas que regulan el funcionamiento de nuestros municipios duermen el sueo de los justos sin importar las urgencias de aquellos a quienes debieran conducir. Mientras, el acueducto de San Antonio sigue sin ser ms que una utopa y en muchas Cubas de esta Cuba mayor la gente espera por decisiones que debera estar en sus manos tomar.

Fuente: http://progresosemanal.us/20170523/participacion-camino-deseado/