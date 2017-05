La crisis de la globalizacin neoliberal y la emergencia de populismo en los pases desarrollados

El populismo emerge en una situacin de crisis econmica, de confusin y vaco ideolgico, en que los viejos partidos polticos y las clases dominantes pierden su legitimidad y ven amenazada su hegemona por los excluidos de los beneficios del status quo, a los que moviliza el lder populista y su partido, diciendo encarnar los intereses del pueblo.

Trump, el Brexit, y la emergencia y creciente popularidad de partidos populistas de derecha e izquierda en pases desarrollados de Occidente en especial, han puesto el populismo en el orden del da. En Asia y frica, sin embargo, no se observan movimientos populistas de envergadura.

Las diversas formas de populismo se asemejan en su hostilidad hacia la clase dominante, la clase poltica y las instituciones establecidas. Tienden a legitimarse clamando que representan los intereses de las mayoras, del pueblo, en unas sociedades en que las democracias han sido secuestradas por banqueros corruptos que manejan a polticos venales. Atacan a Wall Street, a la City londinense y al Banco Central Europeo.

El populismo de derecha, tanto el de Donald Trump como el de Marine Le Pen, se presenta y se representa como el de los genuinos patriotas, como nacionalistas proteccionistas dispuestos a corregir las desigualdades generadas por la globalizacin y una inmigracin incontrolada.

Los populistas de derecha europeos rechazan la inmigracin, son racistas y xenfobos, afirman que una vez en el poder se retirarn de la Unin Europea (UE), son proteccionistas y consideran que es necesario achicar el Estado y reducir sus gastos. Marine Le Pen, por ejemplo, afirma que necesitamos combatir el desarrollo del fundamentalismo islmico () y retomar el dominio de nuestras fronteras, pues no veo cmo podremos combatir el terrorismo con fronteras abiertas.[1]

La base social del populismo de derecha son las clases medias y altas y amplios sectores de las clases medias bajas y obreras que se sienten afectados por la emigracin de industrias nacionales debido a la globalizacin y amenazados por el terrorismo yihadista. En el caso de Trump, rechaza en especial la inmigracin de siete pases musulmanes Irak, Irn, Libia, Somalia, Sudn, Siria y Yemen‒ as como la de los mexicanos, y aboga por construir un muro entre Estados Unidos y Mxico que implicara la ampliacin del que existe.

El populismo de izquierda de Alexis Tsipras y Pablo Iglesias propugna una alianza con todos los indignados, con aquellos que han sido victimizados y excluidos de los beneficios del Estado de Bienestar, por polticos y banqueros y las instituciones a su servicio.

Este populismo de izquierda teme ser etiquetado de marxista y tanto en el caso de Syriza en Grecia, como de Podemos en Espaa, se autodenominan socialdemcratas, alejndose as en el imaginario popular de la vieja izquierda marxista, desgastada en sucesivas contiendas electorales donde obtiene un bajo porcentaje de votos. Tratan de sustituir las frmulas retricas de la vieja izquierda por acciones que atiendan a las necesidades materiales de la gente, luchando en la calle contra los desahucios y denunciando la corrupcin. Esto no implica que no pueda haber alianzas entre este populismo y la vieja izquierda. La base social del populismo de izquierda europeo suelen ser juventudes que llegan a un mercado de trabajo que los excluye, y sectores de las clases medias bajas y obreras, golpeados por la crisis econmica y el modelo de austeridad impuesto por la UE, defendido a capa y espada por Angela Merkel. Son los daados por la crisis de 2007-2008, ciudadanos de las clases medias y obreras hastiados de la corrupcin y de la alianza entre los partidos polticos tradicionales PP y PSOE en Espaa‒ y las clases dominantes, y en especial, una juventud que enfrenta tasas de desempleo de un 52 por ciento.

El populismo de izquierda y a veces el de derecha‒ se presenta como transversal, esto es, ms all de la derecha y de la izquierda. Pero la diferencia entre el populismo de izquierda europeo y el latinoamericano, es que en el primer caso la sociedad civil es orgnica y articulada y ejerce la hegemona de forma integral en el bloque de poder. En trminos estadsticos, el monto de los integrantes de las clases medias europeas es mucho mayor y el de los excluidos menor; la clase dominante tiene un gran control de la clase poltica y de los medios de comunicacin. Todos aquellos que tienen empleo, aunque sea mal pagado y precario, tienden a identificarse con el status quo y les asusta el discurso de la izquierda.

En el caso de Estados Unidos, el populismo de izquierda representa un nacionalismo cvico que dirige su irritacin hacia las lites, que consideran han traicionado los intereses de los ciudadanos. El senador demcrata Bernie Sanders es un tpico representante de este populismo. En su campaa de 2016 plante un salario mnimo de 15 dlares la hora, Medicare universal y otras reformas en esta direccin.

En abril de 2016, Trump escribi en The Wall Street Journal que el nico antdoto a dcadas de poder ruinoso por una lite era el poder popular. En todos los grandes temas que afectan este pas el pueblo tiene la razn y la lite gobernante est equivocada. El candidato populista a la presidencia de Austria en 2016, Norbert Hofer, le plante a su oponente: T tienes el apoyo de la alta sociedad, pero yo tengo al pueblo conmigo.

La crisis econmica de 2007-2008 fue la variable clave que potenci la emergencia de populismos de izquierda y de derecha en Europa, en un mbito en que el espectro poltico, tras el derrumbe del socialismo a principios de los 90s, se haba movido hacia el centro, dando lugar a que la socialdemocracia y la denominada tercera va fueran percibidas como social-neoliberalismo. Esta convergencia dio lugar a la emergencia gradual del populismo, en la medida en que muchos votantes no vean ya ninguna diferencia entre las lites polticas de los diversos partidos.

Dos importantes transferencias de autoridad y poder de los gobiernos nacionales a entidades no-nacionales reforzaron esta percepcin: la emergencia de entidades supra-nacionales como la UE, el Banco Central Europeo (BCE), el Tribunal de Justicia de la UE y el FMI; y el trnsito de funcionarios elegidos democrticamente a burcratas no elegidos por nadie y con inmenso poder, como los banqueros y los jueces. Los Gobiernos se desapropiaron as de su capacidad de regulacin, transfirindola a estructuras independientes, es decir, no elegidas y al mercado[2].

Gradualmente las naciones dejaron de controlar aspectos claves en la economa, la poltica y la sociedad, que quedaron en manos de la burocracia de la UE, manipulada por los pases ms fuertes de la UE como Alemania. Los polticos nacionales trataron de legitimar su ineficiencia y entrega a las lites nacionales y transnacionales, argumentando que la UE no les dejaba otra alternativa que aplicar duras polticas de austeridad. Esto implic una gradual prdida de legitimidad, y de espacio poltico, que cataliz el desarrollo acelerado de los populismos de izquierda y de derecha.

El consenso que se forj en la Europa de la posguerra en torno a tres aspectos claves alineamiento con Estados Unidos durante la Guerra Fra, apoyo a la integracin en forma de UE y desarrollo del Estado de Bienestar, se fractur tras la crisis econmica de 2007-2008. Ahora los populistas considerados en su conjunto, de izquierda y de derecha, tienen un apoyo electoral que va del 65 por ciento en Hungra al 1 por ciento en Luxemburgo. En siete pases, el populismo de izquierda Grecia, Espaa, Italia o de derecha Hungra, Polonia, Eslovaquia y Suiza‒ controlan la mayora (o bien un alto porcentaje con Podemos en el caso de Espaa) de los escaos en el Parlamento, y en tres de ellos el populismo de derecha Hungra, y Eslovaquia o de izquierda Italia‒ ganaron la mayora de los votos en las ms recientes elecciones. En Espaa, Podemos es ya la segunda fuerza poltica del pas y en Grecia gobiernan. En las naciones del sur de Europa la crisis econmica 2007-2008 ha desarrollado un populismo de izquierdas ‒Portugal, Espaa, Italia, Grecia, Chipre‒ mientras que en los pases ricos del norte ‒Francia, Alemania, Austria, Hungra, Polonia, Suiza, Repblica Checa, Dinamarca‒ ha emergido sobre todo un populismo de derecha.

Por otra parte, la prediccin del voto a partir del status econmico ya no es la nica variable a tener en cuenta, pues hay temas sociales, religiosos y culturales como el derecho o no al aborto, el matrimonio homosexual, el rechazo a la inmigracin y a otras culturas que tambin desempean un papel clave a la hora de decidir el voto. Sabemos, por ejemplo, que la alianza de Trump con la derecha religiosa y el llevar a un representante de ella Mike Pence de vicepresidente le atrajo muchos votos.

Sin embargo, esto no implica minimizar los factores econmicos en la decisin de voto, pues algunos analistas afirman que el nivel de ingresos tuvo ms incidencia en el resultado de las elecciones norteamericanas de 2016 que el gnero o el color de la piel. La ventaja de los republicanos en el grupo de blancos sin estudios universitarios era solo del 25 por ciento en 2012, pero en 2016 fue del 39 por ciento.

Tambin ha potenciado los populismos la creciente desigualdad econmica en Estados Unidos y la UE, demostrada por Piketty; y la creciente prdida de empleos, como resultado de la tercera revolucin industrial, con su correlato de automatizacin, informatizacin y traslado de industrias a pases emergentes como China, India, Bangladesh y Vietnam, entre otros, donde las tasas de ganancia son mucho mayores que en los pases desarrollados de Occidente.

Esta mirada de factores nuevos y en especial el tratar de explotarlos a partir de miedos culturales y sentimientos nacionalistas fue lo que llev a Trump a la presidencia, al comprender que los potenciales votantes republicanos deban ser movilizados de otra forma al tradicional programa del Partido Republicano, prometindoles que recuperaran su status, su empleo y su calidad de vida. Trump les prometi que Amrica volvera a ser grande otra vez y que ellos dejaran de verse amenazados. Por eso votaron por l no solo los obreros desempleados del cinturn del xido, sino tambin los tradicionales votantes republicanos atrados por este discurso y por una prdica cultural y religiosa fundamentalista que adems le atrajo el voto de los partidarios del Tea Party, representado en su vice-presidente.

Trump atac a la lite, al establishment y a la prensa que lo legitimaba New York Times, Washington Post e incluso a la derechista Fox‒ por promover una poltica de fronteras abiertas, que implic que los inmigrantes despojaran a parte de los norteamericanos de sus empleos. Centr parte importante de su discurso en una prdica propia del nacionalismo racial, que solo considera norteamericanos legtimos a los norteamericanos blancos o de ascendencia europea, aunque lo matiz en su primer discurso ante el Congreso en febrero de 2017 y con actos de demagogia durante su campaa presidencial.

Si bien su discurso estuvo enfocado en temas domsticos, tambin en poltica exterior se distanci del polticamente correcto Obama, rechazando el acuerdo nuclear con Irn, cuestionando acuerdos comerciales vigentes ‒TLC‒ y otros en proceso con Asia ‒TPP‒ y Europa TTIP que fueron cancelados. Critic a la OTAN a la que calific de obsoleta‒ donde Estados Unidos lleva todo el peso econmico en detrimento de su enorme dficit fiscal. Tambin deslegitim a la prensa y a los rganos de inteligencia, en especial tras al incidente referido a la influencia del gobierno de Mosc en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que implic la renuncia de su Consejero de Seguridad Nacional.

El 65 por ciento de los norteamericanos blancos de Estados Unidos equivalentes a cerca de dos quintos de la poblacin total votaran por un partido que detuviese la inmigracin masiva, que ofreciera trabajo a los norteamericanos blancos con preferencia, que preservara la herencia cristiana y que detuviese la amenaza del Islam.[3] Se sienten amenazados por una cultura de masas que privilegia y apoya la diversidad racial.

Un porcentaje similar con creencias afines apoya al Frente Nacional de Le Pen en Francia.

Tambin un porcentaje con ideas de la misma ndole vot a favor del Brexit por las mismas razones.

Sin embargo, en pases como Canad, con polticas de integracin adecuadas, la migracin no se percibe como una amenaza. De ah que Trudeau, socialdemcrata de centro-izquierda, represente el anti-populismo de Trump.

Dada la brevedad que debe tener este artculo en el marco de lo solicitado por los editores de Cuba Posible, no podr analizar el populismo ruso, ni el latinoamericano del siglo pasado, ni del actual. Me concentrar en el anlisis de los populismos actuales en el Occidente capitalista desarrollado de la Unin Europea y de Estados Unidos. Para ver mis estudios del populismo cubano y latinoamericano consultar mis libros Cuba: capitalismo dependiente y subdesarrollo. La Habana, Coleccin Premio Casa de las Amricas, 1972; Races Histricas de la Revolucin Cubana, La Habana, Premio Nacional de Ensayo de UNEAC, 1980; y Amrica Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha. CLACSO-CICCUS. Buenos Aires, 2016.

[1] Vid. Le Monde Diplomatique en espaol, diciembre 2016. Foreign Affairs, Volume 95, Number 6, November/December 2016 dossier dedicado al populismo. The Economist, The World in 2017, London Nov. 2016.[2] B. Cassen: Muchas elecciones pero pocos ciudadanos. Le Monde Diplomatique en espaol, diciembre 2016, p. 29.[3] Vid. artculo M. Kazin en el nmero citado de Foreign Affairs.Fuente: http://cubaposible.com/populismo-paises-desarrollados/