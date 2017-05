Entrevista a Guillem Martnez, autor de "CT o la Cultura de la Transicin"

Qu va a pasar en Catalua?

Pues no va a pasar nada. El juicio a Artur Mas fue un dilogo entre Gobiernos y con la sociedad por parte de los dos Gobiernos. Uno dijo que ira por la va penal con casos de inhabilitacin o de crcel y el otro afirm que lo desobedecera. Se convocar el referndum, intervendr el Tribunal Constitucional y luego habr algo. Un estado de nimo. Una ceremonia. Dos millones en la calle, por ejemplo. Algo llamativo, pero que no conduzca a nada.

El referndum es entonces un espejismo?

Es un imposible. El referndum se puede hacer solo con un proceso constituyente. Y esto est en otra acera. No est en el procesismo. Es 15-M. El referndum legalmente es imposible. Y nadie quiere desobedecer. Solamente sern gestos.

Con qu objetivo?

Ir tirando. El gran marco en Catalua es Catalua. El objetivo es hacerse con este marco ms an. Y hacer que nadie se haga con l.

Tiene xito esta estrategia?

Lo veo muy espaol. Con lo cual le veo mucho xito. Si en Espaa nos hemos pasado 40 aos con este culto a la democracia espaola, aqu pueden pasarse 40 aos con el culto a la democracia catalana.

El procesismo ha muerto. Larga vida al procesismo! Algo as?

El procesismo seguir con gestos. Haba una cosa muy franquista que era la revolucin pendiente. Esto es una revolucin pendiente tambin. En fin, un lenguaje.

Cambiar algo respecto a lo que hemos vivido desde 2012?

No lo s. El referndum es una pantalla superada. Si son listos, harn hegemona social. Y con esto puedes hacer independencia. Pero no hay ningn proyecto cultural y de ruptura en el procesismo. No tiene vocacin de ningn cambio.

Una de las grandes novedades del proceso cataln es la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Todo el mundo se meta con Errejn por querer hacer las Juventudes Peronistas y estos las han hecho. Es una institucin nica en el mundo. Trump carece de ello. El Brexit tambin. La ANC vincula sentimentalmente Gobierno y sociedad. Y lo hace muy bien. Con mucha pica. Es la dinmica de la fe, una dinmica espaola al 100%. Esto es un pas de fe.

El proceso cataln puede considerarse un caso ms de populismo?

Es un fenmeno bastante espontneo que se ha ido fraguando en su poca. No hay ninguna originalidad catalana ah. Y la poca es dura. Es una poca de mentiras. De reivindicacin de soberanas que no volvern y de mentiras sobre esas soberanas. El resultado es comparable al del Brexit donde se hizo campaa para salir de un sitio del cual no puedes salir. Todo est tan imbricado que es imposible que el Estado recupere nada. Es la poca. Es comparable, aunque no es lo mismo, a los populismos europeos que son inquietantes. Aqu hay signos muy esencialistas, aunque son an muy frikis. Es un populismo pro-soberanista en un pas desindustrializado y sin futuro.

Ahora ya no se habla del expolio fiscal. Por qu?

Son fases. Empez todo en 2010 hablando de IVA. Se deca que solamente con el IVA Catalua sera Dinamarca. Es una fantasa liberal. Intentaban atraerse a la clase media. Luego vinieron las balanzas fiscales. Luego el agravio. Estamos tirando ya hacia la identidad. Cuando esto se frustre, ser porque no ha habido una identidad suficientemente segura de s misma. En Catalua ha habido muchas ms cosas que catalanes y muchas ms que independentismo. Pero se ha vertebrado toda la historia de los ltimos 300 aos en clave territorial. Es la originalidad de Catalua. No hay ningn otro pas en Europa sin Estado que tenga una lengua tan vigorosa y que sea tan antiestatalista. Catalua ha sido siempre histricamente antiEstado.

Todo empieza en 2010 con la frustracin del Estatuto? Uno de los momentos clave no es el sitio al Parlamento de Catalua de junio de 2011?

El Estatuto fue un ltimo intento. Consista en pasar ya de reformar Espaa. Se haca legalmente algo federalista en Catalua sin violar la Constitucin. Esto hizo saltar por los aires el rgimen. Nadie del catalanismo vio el Estatuto como una oportunidad de todo esto. En la historia catalana todos los estatutos partan de la idea de autogobierno. No de reparto de soberana, que es el federalismo, algo de izquierdas. La derecha no entiende el federalismo, solo entiende el autogobierno. Cuando Mas lleg al poder hizo esto, junto a los primeros recortes descomunales en Europa. El Parlamento de Catalua fue el primer Parlamento rodeado. Despus de este fracaso gubernamental tuvieron que inventarse algo que fuera cierto desorden conducido por ellos, es decir el proceso.

Le ve futuro a Mas?

Despus del juicio, s. La prueba es que se habla off the record de que, si le condenan, lo indultaran. Quieren un lder que no sea independentista y que solo quiera un pacto fiscal no foralista. Es decir, Mas..

Qu ha quedado del 15-M?

En 2011 se inici una revolucin democrtica. Y muy espontnea. Me sorprende la rapidez con que se ha normalizado. Pero ha habido una ruptura cultural descomunal. Te acuerdas de cmo era la vida antes y era terrible. Todo era diferente. Ha cambiado una cultura. Pensbamos que habamos matado la vieja. Pero no: hay otra nueva ms astuta fundamentada en el orden y el miedo. Falta por ver lo que nos contagiamos de esta cultura del miedo y del orden.

Cunto durar la crisis del rgimen?

Lo que sustentaba el rgimen, que era una cultura de cohesin, ya no existe. Institucionalmente est muy mal Espaa. La reforma exprs de la Constitucin ha sido un cambio de rgimen. El ttulo territorial no existe desde la sentencia sobre el Estatuto. Ahora no hay un marco legal para nada. Actualmente es un fiasco legal de Estado. Hay la convencin de que existe, pero no es as. Se estn produciendo decantaciones de la democracia. Y en Europa hay mucha tolerancia con esto, mrese Hungra y Polonia. Europa quiere orden. Es la gran baza de todos los Gobiernos del sur.

Se ha cerrado ya la ventana de oportunidad?

Hubo una oportunidad enorme hasta 2012. Espaa estaba en una situacin como no lo haba desde el siglo XVII. El miedo que cre Podemos se acab en 2014. Este miedo es el que conden a Grecia. Podemos ya no inspira miedo.

Qu hay despus de Vistalegre II?

Vistalegre es institucionalizacin. A lo bruto. Nadie sabe imaginar otra cosa. Podemos se ha convertido en un partido y no en una forma de vida. Pero, bueno, siempre habr un Podemos, se llame como se llame. Porque la crisis se ha ido acuciando. Hay una cosa que me molesta mucho de Podemos: su izquierdismo en sentido caricaturesco. Parece un partido marxista ms de cuando yo era pequeo. La verticalidad. Tics de autocrtica. Pero hay una cosa buena tambin: por primera vez tampoco hay guetos. Un militante de Podemos y uno de la calle no tienen especiales problemas como los tuvo el PCE y la calle en los setenta. Hay una cultura en comn que quizs es ms fuerte que el partido. Lo espero.

Iglesias se est convirtiendo en el Anguita del siglo XXI?

Viene de este mundo. La de la izquierda espaola es una historia trgica. No hay nada para reivindicarla. Igual la del siglo XIX y algunos trazos hasta la Guerra Civil. Despus la izquierda ha compaginado grandeza y miseria, como dice Gregorio Morn.

Se ha infravalorado a Rajoy?

Rajoy no es nadie. Es un lder de la Transicin de tercera generacin. Su conocimiento recae en la cultura que tiene que gestionar y en el conocimiento interno de su partido. No tienen ni idea de nada. Con estos conocimientos supongo que en Espaa puedes ser un estadista. Esta gente no lee. Son unos indocumentados. Y se nota.

La corrupcin no ha disminuido, pero ya no se considera un problema como hace tres aos. Por qu?

Con menos de la mitad de detenidos el sistema poltico italiano se fue al garete a principios de los noventa. A esta hora el Caso Palau y el Caso Grtel estn amortizados ya. Es inexplicable salvo por la identidad. En Espaa la gente vota identidad. Pero lo peor es quizs el periodismo. No ha existido. Es muy bestia. Le ha quitado hierro al asunto. El Luis, s fuerte habra acabado con cualquier carrera en el mundo. Incluso en Uganda. Aqu no. Porque existe una cultura periodstica que te ofrece la capacidad de anecdotizar este producto. El problema no es el PP. El PP es un partido de la Transicin. Son todos as.

El PSOE va camino de la pasokizacin?

No, va a durar. Tiene su pblico. Va a competir con Podemos. Y este sera el paisaje ms triste. El PSOE puede que se convierta en un partido andaluz, pero muy fuerte.

La Monarqua se ha recuperado?

Es incomprensible. Est corrompida hasta el tutano. Quizs es lo que la acerca a la sociedad. Pero no est fuerte. En toda la crisis espaola inaugurada en 2011 la nica defenestracin que ha habido es la del rey. Lo han echado ellos. Esto demuestra que en caso de aumento de la crisis ser el primero en caer. Lo que no es ni bueno ni malo porque no creo que le suceda una Repblica cachonda. Pero yo no dormira tranquilo si fuera el rey tan solo por sus compaeros de viaje que se han pegado a su padre. La abdicacin de Juan Carlos I fue la decisin que se tom para atajar la crisis espaola.

Cinco aos de proceso cataln, seis desde el 15-M, casi diez de crisis. Quin ha salido ganando y quin perdiendo de todo esto?

Hubo un momento de crisis demoledora y un momento de recomposicin. Esta fue mayor y ms rpida en Catalua porque la crisis empez con el Estatuto y el proceso soberanista ayud mucho a restablecer el orden. Detrs va Espaa. Seguro que se va a recomponer. Tambin gracias al proceso. El vaco que ha dejado ETA lo ocupar el proceso. Dicho lo cual, Espaa es un pas en crisis desde el siglo XVII, as que puede vivir mil aos ms. Aqu no pasa nada. Este pas parece siempre a punto de disgregarse, pero nunca se disgrega. Siempre est al lmite. Y convives con ello.

Steven Forti. Historiador e investigador del Instituto de Historia Contempornea de la Universidade Nova de Lisboa.

PUBLICADO EN ATLNTICA XXII N 49, MARZO DE 2017

http://www.atlanticaxxii.com/guillem-martinez-periodista-rajoy-no-nadie/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.