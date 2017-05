La gangrena

Cuarto Poder

Para Jos Manuel Martnez Monereo,



por lo vivido y por lo por vivir.





Hay palabras y palabras. Algunas tienen viejas resonancias que asustan, que dan miedo y que nos retrotraen a un pasado duro y terrible. Una de ellas es gangrena, una vieja enfermedad que se asocia a la necropsia de los tejidos y que puede obligar a amputar partes del cuerpo. Cuando esta se extiende, acaba por producir la muerte o daos muy severos. Es lo que estamos viendo en el Partido Popular y, ms all, en el entero sistema poltico de nuestro pas, una gangrena que se extiende y que produce la putrefaccin de nuestra vida pblica.

La corrupcin ya es una gangrena. Descompone a los partidos y se vuelve sistmica. No solo aqu, sino en casi todas partes de esta Europa alemana del Euro. La corrupcin es la otra cara de la norteamericanizacin de la vida pblica y seala el dato ms caracterstico de nuestra poca, la supremaca de los grandes oligopolios privados sobre la poltica, que expresa una contradiccin cada vez ms acentuada entre capitalismo y democracia. Norteamericanizacin significa el paso del pensamiento nico a la poltica nica, a la homogeneidad creciente de las fuerzas polticas, al declive de la oposicin y al fin de los grandes partidos obreros de masas. Norteamericanizacin significa el fin de la especificidad europea y la subalternidad cultural, poltica y militar a los Estados Unidos de Norteamrica.

La corrupcin tiene mltiples caras y diversas consecuencias socioculturales. Provoca indignacin, rechazo y crtica al sistema de partidos dominante, pero invita a la resignacin, a aceptar lo existente. El todos los polticos son iguales, asociar vida pblica y corrupcin, tiene un caldo de cultivo inmenso en un pas que ha vivido durante dcadas en una dictadura fundada en el rechazo a los partidos y a la participacin democrtica. Este es el peligro ms grande que tiene la corrupcin, que el rechazo lleve a la anti-poltica y, de ah, a la resignacin. Mariano Rajoy es un maestro de muchas cosas. Su estrategia se basa en la resistencia y en el paso del tiempo. En su centro, naturalizar la corrupcin, normalizarla como algo inevitable en la vida pblica y el coste imprescindible de los sistemas democrtico liberales. Todo son excepciones que nunca confirman una regla: cerca de 900 imputados, 4 organizaciones completas directa o indirectamente implicadas, a lo que hay que aadir el aparato central de finanzas del PP.

El trmino trama tiene que ver directamente, no con la corrupcin en general, sino con el mecanismo nico que relaciona poderes econmicos con los grandes medios de comunicacin, la clase poltica y lo que se ha llamado las cloacas del Estado, es decir, la privatizacin de los servicios de seguridad del Estado. La trama ha existido siempre, de una u otra forma ha estado ah fijando lmites, vetando poltica y criminalizando a aquellas fuerzas que eran consideradas como un peligro para su inmenso poder. Lo nuevo, lo especfico de esta fase es que ahora pretende dirigir directamente la poltica, fijar la agenda e impulsar un nuevo orden econmico y social que, por definirlo de alguna forma, lo llamaramos una democracia limitada y oligrquica para una sociedad basada en la desigualdad, la pobreza y la exclusin social. No hay que engaarse. Aqu, como en todas partes, lo que se quiere imponer es el fin del movimiento obrero organizado, de los grandes sindicatos y partidos de masas, el fin, sin matices, de la izquierda en un sentido fuerte y radical. Objetivo: impedir el cuestionamiento poltico y cultural del desorden econmico neoliberal capitalista.

Cuando hablamos una y otra vez de que no existe en puridad una derecha y una izquierda que defina campos polticos y programticos reales, nos referimos a que solo existe derecha, una derecha que pendulea entre un extremo y otro y una izquierda la socialdemocracia en sentido amplio- que tiende a convertirse en la otra cara de la derecha, en un bipartidismo cada vez ms perfecto entre republicanos y demcratas, entre liberales y conservadores; en definitiva, entre una derecha que lo es y una izquierda que apenas es un nombre, un smbolo y una tradicin agotada.

Si la corrupcin se normaliza, se convierte en algo connatural en nuestra vida pblica, la esperanza de un cambio poltico real desaparecer y dejaremos la crtica de la poltica a la derecha extrema o a los populismos de extrema derecha. Nunca se insistir lo suficiente en el carcter democrtico sustancial y radical que tuvo el 15M y que, en gran medida, hered Podemos, hoy Unidos Podemos. El movimiento 15M situ la crtica a las clases dirigentes, a las polticas austericidas y a las instituciones europeas en el terreno de la democracia, en el territorio de una esfera pblica rica de contenidos y que tena en su centro una ciudadana activa que ejerca su derecho al autogobierno y a la definicin colectiva de un futuro basado en la igualdad y en libertad. Aqu no pasa como en otros pases donde se termina por elegir entre derechas cada vez ms duras y populismos de derechas. Aqu y ahora hay alternativas de gobierno y de poder. Esto es lo que indigna a las grandes fuerzas polticas, a los grandes medios de comunicacin y a eso que hemos llamado cada da es ms visible- la trama.

El motivo central de la mocin de censura que ha presentado Unidos Podemos tiene que ver centralmente con esto: que la indignacin no se convierta en resignacin, que el rechazo no se convierta en pasividad con el objetivo claro de que las gentes no abandonen la poltica, lo pblico y se resguarden en el slvese quien pueda privado. No todos rechazamos la corrupcin de la misma manera. Unidos Podemos lo hace para regenerar la democracia, defender las libertades pblicas y los derechos sociales de la mayora. Precisamente por esto, la mocin quiere decir, el primer lugar, que no todos somos iguales, que la poltica no debe asociarse sin ms a la corrupcin y que la nica salida posible ante tanta putrefaccin no es otra que la accin colectiva, que unirse y organizarse en un proyecto alternativo de pas. Todo es posible si la gente cree, se organiza y lucha.

El otro dato es que se quiere desvelar lo que cada da se vive en el Congreso y en el Senado. Hay un acuerdo real entre las tres grandes fuerzas (PP, Ciudadanos y el PSOE) con el objetivo de neutralizar a Unidos Podemos e impedir la alternativa. El tripartito dominante convive con una supuesta oposicin cada vez ms formal y que practica el viejo arte de hacer como que se est en contra, de hacer como que hay diferencias cuando en realidad se comparten las grandes polticas y solo se diverge en lo accesorio, en lo parlamentariamente presentable. Cuestiones como el techo de gasto o el CETA definen muy bien los campos con la presencia, de nuevo, de nuevo, de los viejos aliados representativos de las burguesas vasca y catalana. Independencia de qu? para qu?

Deca el siempre joven Maritegui que los grandes conflictos sociales se viven individualmente. Estn, por as decirlo, en nuestra cabeza como posibilidad y como alternativa. Hay siempre una dimensin individual en la accin social que aparece una y otra vez cuando tenemos que optar y participar en elecciones colectivas. Las personas saben perfectamente que estamos viviendo una poca de involucin civilizatoria, de cambio a peor, de inseguridad ontolgica y de miedo al futuro. S, el miedo como componente del momento histrico que vivimos. Los que mandan, la trama, trabajan con el miedo, lo cuidan, lo miman y lo hacen parte central de su estrategia. En los pocos momentos en los que tenemos recogimiento y capacidad de pensar, este miedo aparece como resignacin, como aquello de ms vale malo conocido. El problema es que lo que cada vez nos da ms miedo es la vida que tenemos, la vida que viene, el malvivir que nos dejan.

Superar el miedo, el miedo al miedo como poltica no es una tarea fcil en los tiempos que corren. Podramos decir que la esperanza como poltica se convierte en una necesidad de masas. Para salir del miedo y construir la esperanza necesitamos creer, organizarnos colectivamente, participar en lo pblico y luchar. Esta mocin de censura lo es al gobierno del PP y a las fuerzas de la trama, pero es tambin una censura, una llamada de atencin a aquellos que aceptan el desorden existente, la corrupcin como modo de vida y la degradacin de nuestras dbiles democracias. Censuramos al poder y a los que, por activa y por pasiva, lo legitiman. Apostamos por una esperanza concreta, posible, realizable para los hombres y mujeres que quieren vivir en un pas justo, democrtico e igualitario.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2017/05/22/la-gangrena/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.