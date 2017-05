Debate entre Mayol y Snchez: con ideas, pero falt pasin y compromiso con las luchas sociales

El primer debate televisivo fue un intercambio sobrio de ideas factibles entre los dos precandidatos del Frente Amplio que demostraron conocer bien los grandes temas sobre los cuales ofrecen propuestas. Parejos ambos; la periodista convincente y el socilogo y acadmico argumentativo y ponderado. La pareja precandidata demostr sus capacidades para gobernar un pas.

Cabe decir que se pusieron voluntariamente dentro del molde de la poltica institucional que ha prevalecido en Chile. Demasiado apegados a ella. Sin mencionar la crisis institucional, ni analizarla. De la corrupcin, como si no existiera. Era el momento de dar un marco referencial en trminos que hicieran sentido.

No se esperaba que se enfrentaran entre ellos; no son Piera con Ossandn, ni Guillier contra Goic. Ninguno de los precandidatos del Frente Amplio tiene un prontuario judicial que los mancha o han sido colaboradores de gobiernos que como el de la Concertacin y la NM han traicionado las esperanzas populares depositadas en ellos. Y los militantes polticos del FA no han cado en prcticas corruptas.

Se deseaba eso s, que ambos aprovecharan la oportunidad para exponer la situacin de profunda crisis de legitimidad institucional de la poltica. Lo que les hubiera permitido hacer un vibrante llamado a la participacin ciudadana, pero a partir de sus identidades sociales y de sus luchas: como trabajadores, ecologistas, de mujeres, pueblo mapuche y pobladores. Falt algo de la garra enrgica de Gabriel Boric.

No se mencion en ningn momento las palabras lucha ni conflictos sociales y polticos siendo que lo que ha hecho posible y necesario la emergencia del Frente Amplio son precisamente las innumerables situaciones en que el pueblo ha debido enfrentarse al bloque de poder oligrquico. Ya sea para impedir que stos se impongan, exploten y abusen, o para plantear la necesidad de nuevos derechos sociales.

Es como si la moderacin discursiva diera dividendos electorales. Y se evitara llamar las cosas por su nombre.

Porque el conflicto social y las luchas sociales y polticas en los diferentes territorios sociales y geogrficos estarn en el centro de la actividad de gobernar en caso de victoria del Frente Amplio. No cabe esconderlo.

Es un desperdicio que ninguno de los precandidatos se haya referido a los ciudadanos en su condicin de trabajadores abusados y explotados. A los que hacen funcionar el pas, sus industrias pesqueras, extractivas, de la construccin, del retail, de los transportes y las comunicaciones, agrcolas etc. Algo dej entender Beatriz al final y Alberto se refiri al despojo neoliberal en claros trminos nos han quitado hasta el agua.

Por lo mismo, lo extremo del neoliberalismo chileno impone siempre el llamado a mantener la movilizacin social y a no crear la ilusin de que bastar con asumir el Gobierno para realizar las profundas transformaciones. Que por leves y graduales que sean tendrn la oposicin de la poderosa oligarqua neoliberal nacional y multinacional que hoy cuenta con aliados objetivos hasta en el Partido Socialista.

Tampoco los dirigentes FA plantearon la necesidad urgente de construir nuevas instituciones para un Chile justo, plurinacional, solidario y respetuoso del medio ambiente porque las actuales han demostrado su ineficacia y han sido hechas precisamente para excluir al pueblo ciudadano y a sus movimientos sociales de toda participacin real en la conduccin de los asuntos pblicos.

Cabe deconstruir el sistema oligrquico institucional que ha conducido el sistema actual al descalabro y a la abstencin electoral. A la apata que hay que combatir sin demagogia, sino con la necesidad de activar los conflictos porque de ellos nace la consciencia y la organizacin. El resto es contarse cuentos.

An ms conociendo las prcticas del actual duopolio. Ser necesario entonces mucha movilizacin social y no slo el gobierno del Estado para imponerle a las elites polticas postdictadura una Asamblea Constituyente.

Cabe insistir que entre Mayol y Snchez no hay diferencias sustantivas. Se complementan. Y que de la primaria del Frente Amplio saldr la nica alternativa para un Chile que d los primeros pasos para enfrentar el futuro. Porque este pas hoy est bloqueado. Y las otras candidaturas representan, con ciertos matices diferenciales solamente, a las fuerzas del capitalismo neoliberal y empresarial, tanto nacional como extranjero. Ya sea con la pusilanimidad de Guillier o con la agresividad de Piera.

