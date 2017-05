Los activistas Andrs Piqueras, Guzmn Chamorro y Marcos G. Sedano debaten en la librera Primado de Valencia

Poesa poltica y oposicin a la guerra

El atentado ocurrido en Manchester el 22 de mayo termin con 22 muertos muchos de ellos nios y adolescentes- y 59 heridos. Tres das despus el diario El Pas daba cuenta de que efectivos militares estn sustituyendo a la polica en tareas de vigilancia en las calles britnicas: 984 soldados en Londres y 3.800 en todo el Reino Unido. Esto ya sucede en Francia y Blgica. Y desde hace ms de una dcada en Estados Unidos; estn militarizando las sociedades, el sistema piensa recurrir a la violencia de un modo cada vez ms brutal, afirma el socilogo y profesor de la Universitat Jaume I de Castelln, Andrs Piqueras. En un artculo titulado Amenaza de guerra total, publicado el pasado ocho de abril en el peridico Rebelin, Piqueras subrayaba la actual desesperacin de la primera potencia militar del mundo, lo que podra conducir a una guerra total: Estados Unidos est tensando la cadena del estallido militar en Ucrania, en Siria, en el Mar de China, en Corea Demasiados eslabones a punto de romperse como para no tener miedo.

El activista del 15-M, las Marchas de la Dignidad y militante del PCE, Guzmn Chamorro, caracteriza la sociedad actual como lquida y fluctuante; asegura que una parte de los sectores que en el pasado se movilizaban, hoy se sientan en las instituciones. En una entrevista publicada en el peridico Rebelin a los pocos meses de estallar el 15-M, afirmaba que ste no deba entenderse como un movimiento cerrado y que tuviera que defender unos objetivos preestablecidos. El 15-M es lo que la gente quiere que sea a medida que participa en las luchas. Lo consideraba adems como un hervidero de ideas y accin. La reflexin del activista pide un respeto por los tiempos. Primero se trata de que la mayora de la poblacin participe, y para ello resultan preferibles las propuestas sencillas y reformistas. Pero el Movimiento del 15 de mayo es ms que eso; el da siguiente de la llegada de las marchas a Madrid en julio de 2015 se convoc una manifestacin muy concurrida con el lema "No es una crisis, es el sistema, recuerda. All se clamaron consignas netamente anticapitalistas.

Nacido en la Baja Alpujarra granadina en 1959, el activista Marcos G. Sedano es tambin aprendiz de poeta, como se define en la librera Primado de Valencia junto a Andrs Piqueras y Guzmn Chamorro. Considera que su oficio es poner ladrillos, metafricamente y en la prctica. Una de las citas inmediatas que los tres militantes subrayan es la del domingo 27 de mayo, fecha en la que seis columnas de las Marchas de la Dignidad confluirn en Madrid, unidas por una certera consigna: Pan, Trabajo, Techo e Igualdad. Tambin coinciden en criticar la represin, que entre otros muchos se ha ensaado con el dirigente del SAT y concejal de Jan en Comn, Andrs Bdalo. El sindicalista sali de la crcel con un permiso de tres das el pasado 23 de mayo tras pasar 419 das en prisin. Ingres en marzo de 2016 para cumplir una condena a tres aos y medio por una supuesta agresin durante una protesta jornalera en el municipio jienense de Jdar.

Marcos G. Sedano ha presentado en la librera Primado el poemario Puerto Bayanna. Tres aos de amor y de guerra (Utopa Libros), que recopila los poemas de la ltima etapa de su vida. Puerto Bayanna se corresponde con el actual municipio almeriense de Pechina, de cerca de 4.000 habitantes. El activista se desplaz hasta al mtico lugar para curarse. Hay un puerto en el desierto,/Puerto Bayanna./All, arriban los sueos/de los marineros rotos./Es blanca su baha/sobre el Andarax./El azahar, perfuma el ancla/de los barcos varados/que cicatrizan heridas./Puerto Bayanna, refugio milenario/entre oriente y occidente,/donde los versos del poeta,/atrapados en los huecos del viento,/sacuden las velas/de la nave fantasma./Puerto Bayanna, puerto refugio./Para trazar nuevas rutas,/para aprovisionarse de viandas,/de aguas frescas, cristalinas/para pagar canon a Poseidn. La poesa le permite volcar la rabia en versos asimtricos.

Tal vez los anteriores versos tengan el eco de una vieja confesin que a Sedano le hizo un compaero del PCE en La Habana. Le dijo que los comunistas tienen asimismo que vivir, que la existencia no puede reducirse slo a la lucha y el sacrificio. Esas ganas de vivir se expresan en la literatura, pero tambin en la forma de comunicar algo en una asamblea, afirma Marcos G. Sedano. Pero desde hace al menos cinco aos nos han robado la ilusin y la esperanza, aade. Otro camarada de Sevilla le plante una observacin complementaria: entre muchos activistas se ha roto la camaradera, se ha deshilachado el tejido humano entre la militancia, aunque despus puedan alcanzarse acuerdos polticos. Estas ideas tienen que ver con la poesa, que al activista andaluz le sirve como instrumento para desvelar la verdad (y lo digo yo, que no me considero poeta).

Presentado en Madrid, Ciudad Real, Crdoba, Sevilla, Almera o Mlaga, el poemario denuncia la guerra, el patriarcado, la explotacin (odio la explotacin del hombre por el hombre, dice uno de los textos) o los refugiados y el barro de los zapatos. Del mismo modo, apuesta por la fraternidad entre los seres humanos. Qu nos estis dando de comer, malditos!, clama uno de los versos; una de las composiciones termina con un categrico OTAN No, bases fuera! Mis versos estn escritos a contracorriente y creo que esto es muy importante con independencia de la calidad literaria, que cuanta ms mejor, afirma el autor de Puerto Bayanna. Tres aos de amor y de guerra. Durante la presentacin del libro, el poeta y activista desgrana algunas de sus ideas: el lenguaje utilizado por la gente comn es el de la oligarqua, por eso hay que intentar romperlo; los poemas es mejor no explicarlos, tal como le dijo un compaero; el dinero invertido en la OTAN habra que destinarlo a escuelas, hospitales y carreteras; el trabajo por la paz mundial ha de ser uno de los grandes fines de cualquier organizacin revolucionaria; nos hemos vuelto insensibles ante los millones de muertos en Irak, Afganistn, Siria y Libia.

En enero de 2017 Marcos G. Sedano public en la pgina Web La Casa de mi Ta, un poema con el que celebraba el centenario de la Revolucin de Octubre. En la introduccin sealaba las virtudes del proceso revolucionario sovitico: Demostr que ms all del capitalismo haba vida, que otro mundo era posible. En pocas palabras, Socialismo o barbarie. Los versos dicen as: 1917, Cien aos despus/cruji el eje de la tierra/como la placenta de la Madre/Que en un parto redentor/estremeci al mundo/Inagotable Madre, llena de madresitas,/en cada uno de los hambrientos corazones de paz, libertad y justicia. El activista remata el texto del siguiente modo: Mi amada Rusia Mi Matria es Andaluca y comparto mi alma con el resto de pueblos de la tierra; pero aqu estoy. Tambin soy tu hijo, y como todo buen hijo, defiendo a mi madre y aquella Revolucin de Octubre. En el poema La Rosa Blanca escribe: La guerra nos destruy/antes que empezara/fue una rfaga de tertulia/diez veces al da. Cuando el poeta regres a por el corazn, se lo encontr asesinado: Lo estrangulaba un diputado. En otros tiempos se march al exilio, para cultivar la rosa blanca: Con tu nombre en un folio/lo que de la Paz quedaba.

El pasado mes de febrero se cumpli el 80 aniversario de uno de los episodios ms cruentos de la guerra de 1936: los bombardeos por tierra, mar y aire- contra los refugiados republicanos que huan a travs de la carretera Mlaga-Almera, que los historiadores cifran en cerca de 150.000 (las ltimas investigaciones duplican esa estimacin). En la llamada espant pudieron morir ms de 5.000 civiles. Nadie puede encontrar en la II Repblica, en la Revolucin Cubana ni en ninguna de las revoluciones sociales, acciones de este tipo, explica Marcos G. Sedano. En el presente, dos das antes de que las Marchas de la Dignidad lleguen a Madrid, el activista constata que hay un inters especial en que la calle se abandone y esto es lo ltimo que hemos de hacer. Tambin considera que sin esperanza no puede darse un proceso revolucionario. Hay gente hoy que escribe, pinta, realiza fotografas, lo que apunta a que las cosas rebullen. Antes de que empiece a llover chispea, deca mi madre. Hacia dnde se dirige el movimiento? Marcos G. Sedano afirma que Puerto Bayanna es su Itaca (la de todos, aunque cada persona la perciba de un modo diferente) y que el mundo se halla embarcado en una travesa, pero sin timn ni rumbo; o s, el del Imperio, que no es el nuestro. No son estas palabras de derrota, pero construir una alternativa slida requiere un trabajo de orfebre. Yo tengo fe, se est cociendo algo nuevo, aunque no lo veamos.

