Por una Cuba negra

Afromodernidades

Buenas Tardes:

Quiero dar las gracias a Claremont Graduate University y en especial a David Luis-Brown por su invitacin y el entusiasmo con que desde el primer momento acogieron mi visita.

Como intelectual afrocubano y activista contra la discriminacin racial y la homofobia en Cuba, me siento muy honrado con esta invitacin.

Les confieso que este encuentro tiene para m significaciones muy especiales. Primero, porque al acogerme no slo reciben a un escritor cubano -autor de varios libros sobre aquellos captulos de la historia intelectual y cultural cubana silenciados o censurados por la historia oficial-, sino porque tambin simblicamente, al recibirme, reciben a una parte del Movimiento Afrocubano y de los activistas que dentro de la naciente sociedad civil cubana luchamos contra todo tipo de discriminacin. En segundo lugar, este encuentro me ofrece la posibilidad de conversar, discutir e intercambiar con ustedes algunas ideas que he venido exponiendo en varios artculos y frum sobre la realidad de los negros y negras en Cuba, sobre sus luchas a travs de siglos para que sean reconocidas sus decisivas contribuciones a la formacin de la nacin y la nacionalidad cubana. Hablo de hombres y mujeres que, como todos sabemos, fueron arrancados violentamente de frica y trados a este lado del continente en condiciones verdaderamente inhumanas para trabajar como esclavos, que protagonizaron innumerables rebeliones para conseguir su libertad y finalmente se fueron a la manigua, junto con el criollo blanco, a combatir contra el colonialismo espaol por la independencia de mi pas. Una historia de cimarronaje y resistencia, silenciada y tergiversada por la historia oficial -escrita por letrados blancos- y en una nacin que desde sus orgenes padeci del miedo al negro.

En tercer lugar, porque es la primera vez que voy a presentar en pblico, mi libro: Por una Cuba Negra. Literatura, raza y modernidad en el XIX y lo hago fuera del pas donde se escribi y de las circunstancias histricas, culturales, sociales y polticas que motivaron su escritura. Por razones, que ms tarde entendern este libro acaba de ser publicado en Espaa por la Editorial Hypermedia.

Todava hoy en Cuba, hablar de discriminacin racial y asumir con plena conciencia tu identidad como negro o negra sigue considerndose como una especie de disidencia poltica. Un acto que pone en peligro la unidad poltica de la nacin y de la Revolucin Cubana.

Desde su llegada al poder en enero de 1959, la Revolucin dict leyes que establecan la igualdad de derechos entre blancos y negros. Enarbol el paradigma de una nacin mestiza y de un sujeto nacional homogneo. La voluntad poltica de construir el hombre nuevo del socialismo trajo consigo que se reprimiera cualquier intento por parte de negros y mulatos de reivindicar su identidad racial o de manifestar su orgullo negro. El nuevo sujeto revolucionario, legitimado por el canon literario, cultural y esttico de la Revolucin termin siendo un sujeto viril, blanco, ateo y marxista.

No slo el arte, la literatura, sino tambin la crtica, el discurso acadmico e historiogrfico estimularon y legitimaron a la construccin de este sujeto. Al tiempo, que desde una politizacin extrema del arte y la literatura se ponan en prctica los paradigmas tericos y esttico del realismo socialista, y el marxismo ms dogmtico. As se tildaron de enemigas de la Revolucin muchas autores y obras que no se ajustaban a esos cnones estrechos como pas, en la dcada del sesenta, con los jvenes escritores en su mayora afrocubanos nucleados en torno a las Ediciones El Puente, o con el movimiento que conocido como el Black Power Cubano. Integrado por intelectuales, poetas, cineastas y dramaturgos quienes a partir de sus conversaciones con los lderes del Black Power y de los Panteras Negras -exiliados o de visita en Cuba- comenzaron expresar en sus vestimentas y obras su orgullo negro.

Esto explica por qu en casi totalidad de las obras producidas por la literatura cubana entre la dcada del sesenta y hasta el ochenta del pasado siglo no existen personajes negros o negras. Siempre sus autores describen la piel, los ojos, el pelo de personajes blancos.

La dcada del noventa se inicia con la cada el campo socialista. Cuba perda no slo sus principales aliados polticos y econmicos en el mundo. Comienza as, la crisis econmica ms fuerte que ha vivido mi pas conocida como Perodo Especial, y de la cual todava hoy no se ha recuperado.

La necesidad de buscar nueva salidas econmicas y polticas a sta crisis llev al Estado cubano a realizar ciertas aperturas como: el reconocimiento del derecho que tienen sus ciudadanos a practicar la religin que deseen, la despenalizacin del dlar. Cuba se abri al mercado internacional fundamentalmente, el turstico. Por otra parte, se incrementaron las visitas de los cubanoamericanos al pas y remesas que ellos enviaban a sus familiares en Cuba. Se les dio permiso a los cubanos para que pudieran viajar al extranjero y regresar nuevamente a su pas natal. Fue el comienzo de lo que con el tiempo ha devenido en la formacin de una clase social econmicamente privilegiada conocidas como los nuevos ricos.

Toda esta situacin provoc que resurgieran en el imaginario popular, social y poltico prcticas discriminatorias y racistas contra la poblacin afrocubana. La presencia de actores y actrices negras en la televisin cubana es escasa. Cuando aparecen solamente lo hacen para representar personajes negativos, que reproducen estereotipos denigrantes como: el negro como buen msico y deportista, pero no est apto para la produccin de un saber. Se nos representa como delincuentes, carente de buenos modales para conducirnos en pblico, mal vestido, viviendo en solares y otros sitios marginales, con un ardor sexual superior al de los blancos, sexualmente bien dotado sexualmente, como jineteros (as se le denomina en Cuba a los que se dedican a la prostitucin para el turismo extranjero, tanto masculina como femenina).

En los poster destinados a la promocin de muchos productos tursticos cubanos, la mulata aparece como un objeto sexual y la cultura del negro como un elemento extico, salvaje a los ojos del europeo. A ello hay que sumarles la escasa presencia de negros y negras como trabajadores en el sector turstico donde una camarera o maletero est salarialmente mejor remunerado que un mdico, un ingeniero u otro profesional. Muchos empresarios extranjeros y de otras corporaciones mixtas que trabajan en mi pas a la hora de contratar trabajadores privilegiaban casi siempre al hombre y la mujer blanca.

En los libros dedicados a la enseanza de la historia de Cuba apenas se hablar el rol protagnico que desempearon nuestros antepasados en los procesos formativos de nuestra nacionalidad. En este sentido, la enseanza de la historia de mi pas reproduce estos paradigmas colonialistas.

Tambin, por cuestiones histricas, somos los negros los que menos remesas recibimos del extranjero, el grupo social con peores vivienda. Somos mayora en las prisiones y minora en las universidades de un pas donde la educacin es gratuita. Todo esto cristaliza en la expresin que con frecuencia emplean muchas personas cuando nos dicen: Ustedes no se pueden quejar de la Revolucin, porque la Revolucin los ha hecho persona.

Desde comienzo del siglo XXI es evidente la existencia en Cuba de un Movimiento Afrocubano que lucha contra el racismo antinegro e integrado por ms de 25 grupos, adems de artistas provenientes de la cultura hip hop, el teatro, as como escritores, acadmicos, religiosos, lderes y lideresas que trabajan en las comunidades y barrios de poblacin negra con altos niveles de pobreza, sin embargo, el activismo contra la discriminacin racial en Cuba, es sinnimo de disidencia poltica. El debate la problemtica racial est reducido a los espacios de internet, donde la mayora de la poblacin cubana no tiene acceso, o al mbito acadmico que es un espacio totalmente condicionado por el campo poltico que establece una frontera entre lo permisible y no permisible, entre cules enfoques y temas que son polticamente correcto abordar y cules no.

De ah, la reticencia del campo acadmico cubano a los nuevos enfoques provenientes del campo de los estudios culturales latinoamericanos, a los paradigmas tericos de los estudios decoloniales y subalternos o a conceptos que estratgicamente empleamos los activistas como: afrodescendientes, afrocubano, empoderamiento, acciones afirmativas, etc. bajo el pretexto que son conceptos copiados de la academia norteamericana y de que no responden a la realidad cubana. Es decir, en Cuba existe un divorcio entre academia y activismo.

No hay que sorprenderse entonces, ante el hecho que durante todos estos aos, el activismo antirracista cubano haya producido un saber otro, diferente al de la academia, que opera como un contradiscurso de la misma. Un saber que nace de una realidad concreta: el contacto directo del activista con estos sujetos y su dura realidad. Por esto, considero que la deconstruccin del racismo antinegro cubano exige de espacios en la academia, en la docencia, adems del debate pblico y de un proyecto y programa gubernamental.

Hago este recuento para que conozcan el contexto en que se genera la escritura de mi libro, las preocupaciones e interrogantes que de una u otra forma lo recorren. Por una Cuba Negra. Literatura raza y modernidad en el siglo XIX, naci de estas circunstancias, pero sobre todo de mi desconfianza hacia los textos, documentos y toda la genealoga de patricios ilustres sacralizados por la historiografa oficial cubana y tenidos como padres fundadores de la nacin y de la identidad nacional cubana.

Escribir Por una Cuba negra constituy una aventura que dur aproximadamente siete aos. Fueron aos de intensas lecturas y largas discusiones con colegas, de bsquedas de materiales no siempre disponibles en las bibliotecas y archivos cubanos. Pero de un verdadero aprendizaje.

Recuerdo que algunos colegas, desconfiados, me preguntaban: por qu re-visitar el siglo XIX cubano?, por qu te afanas en desempolvar documentos, episodios y prcticas intelectuales sobre los que ya se ha dicho todo?

Los motivos eran varios. El primero tiene que ver con la vocacin de estos documentos para el dilogo con el presente. En este punto, concuerdo con Hugo Achugar cuando estima que volver sobre aquellos textos que en el siglo XIX expresaron la bsqueda de la identidad nacional americana; no es hurgar en el basural de la historia, sino que se asemeja a la labor del augur que, a la luz del presente, intenta esclarecer los signos de un proyecto an no consolidado. La segunda razn responde a un sentimiento de incredulidad frente a los archivos de historiografa oficial:las grietas, tachaduras, silencios que revelan el texto y el sujeto colonial cuando son confrontados por los paradigmas interpretativos que proponen los estudios culturales, subalternos y decoloniales en sus deconstruciones de los ejes tradicin-modernidad, lo culto-lo popular; hegemona-subalternidad, escritura-oralidad, etc. El ltimo motivo, es ms bien personal, tiene que ver con mi fascinacin como investigador hacia ese objeto de estudio que Bourdieu llama: una simple cantidad despreciable, refirindose no slo al sujeto subalterno, sino tambin a aquellos imaginarios, escrituras y prcticas simblicas que el canon y las normas vigentes dentro del campo literario cubano asumen como un excedente o desecho.

Como toda colonia, el criollo blanco cubano padeci de un complejo de inferioridad que lo haca mirar a Europa como lo ms avanzado, a querer entrar en su Historia mientras la esclavitud, el negro significaban lo brbaro, lo iletrado, el recuerdo maldito que haba que suprimir por el bien de la futura nacin. La nacionalidad cubana se forj de espaldas a ellos, no fue una nacin racialmemente inclusiva.

Lo que explica el espacio marginal y deshistoriado que tiene la identidad negra y mulata dentro de esos relatos maestros que dan cuenta de los procesos formativos de nuestras literaturas nacionales y regionales. Por otra parte, poco o nada se ha dicho sobre cmo los esclavos, los mulatos y negros libres expresaron estas nociones primarias de patria las cuales, por razones obvias, eran diferentes a la del blanco, pero estaban dotadas de un sentido de pertenencia al territorio donde haban nacido y vivan. Y se manifestaban a travs de la defensa del suelo patrio frente a las agresiones extranjeras, la voluntad por adquirir un lugar social y econmico respetable a partir de sus talentos en los oficios, la bsqueda de un status de ciudadana evidente en el gran cmulo de reclamaciones legales presentando ante las autoridades, y la decisin por llevar un modelo de vida comunitaria relativamente independiente de las ordenanzas y prescripciones de la sociedad blanca.

En los barrios marginales donde socialmente haban sido confinados, no slo podan compartir aspiraciones de realizacin social y derroteros comunes, sino tambin tomar conciencia de la exclusin social y tnica que enfrentaban.[1]

La literatura producida por los negros y mulatos criollos (esclavos o libres) durante el siglo XIX cubano ilustra este fenmeno. Por esta razn, considero que los ejercicios de olvido y tachadura que ha hecho el canon fundacional hispanoamericano de estas voces es lamentable, pues resulta difcil aislar el nacimiento de la literatura en Amrica Latina de los mltiples eventos polticos, sociales y econmicos que rodean la consolidacin de estos proyectos nacionales, entre los cuales ocupa un lugar significativo los tpicos de la raza y del racismo.

Los autores que examino en algunos captulos de este libro, por su identidad racial, son sujetos literarios subalternos. Lo que explica el espacio problemtico que, todava hoy, en los albores del nuevo milenio, siguen teniendo dentro del pensamiento crtico-literario y el discurso historiogrfico cubano.

De sus escrituras me interesan esos momentos donde la herida colonial se torna ms visible, y donde las narrativas de la ilustracin, con sus imaginarios sobre el progreso, se vuelven disfuncionales, pierden su capacidad explicativa universal.

Estos autores constituyen para los significados aceptados por el pensamiento historiogrfico occidental, un lugar epistemolgico ininteligible: la negacin, el enigma. Sus subjetividades se muestran ubicuas, elusivas y completamente irrecuperables frente a las polticas interpretativas occidentales, porque carecen de los privilegios necesarios para acceder a esas instancias de poder donde la historia se construye y legitima como verdad. Por estas razones, las perspectivas de anlisis que asumo en este libro marchan a contrapelo, a la manera de una lectura en reversa del aparato cultural ilustrado. Mis anlisis de estas obras y autores enfatizan lo perturbador y lo inviolable; los momentos donde en que sus escrituras se levantan como objetos sediciosos, irreductibles frente al saber letrado y el discurso acadmico.

No perdamos de vista que estos sujetos literarios incorporan costumbres, memorias, comportamientos lingsticos derivados de otra racionalidad, y de los sistemas de comunicacin predominantemente orales; sobre tales instancias descansan sus peculiares modos de comprenderse a s mismos, de explicar a los otros y al mundo que los rodea.

Hasta aqu, mi exposicin. He tratado de ser breve para poder responder a las preguntas de ustedes y cederle el camino al dilogo.

En fin los invito a leer mi libro y les doy nuevamente las gracias por esta invitacin.

Fuente: http://afromodernidades.wordpress.com/2017/05/03/afromodernidades-163/