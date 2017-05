46 lideres asesinados evidencian una poltica del horror

La poltica del horror da cuenta de 46 seres humanos, hombres y mujeres, asesinados en los 150 das de 2017, por su probada dedicacin a la defensa de derechos humanos y su calidad de lideres sociales de profundas y reconocidas convicciones ticas. El solo dato impacta y debera provocar el repudio unnime de partidos, academias, medios, iglesias y promover una reflexin por el real sentido del valor de la vida en un pas ad portas de cerrar la guerra. La paz avanza lenta por entre caminos inhspitos pero podr ser estable y duradera si los componentes del estado se vuelcan a impulsar una cultura de derechos que preserve la vida de sus lideres y reafirme la implementacin efectiva y material de los acuerdos entre estado e insurgencia, eliminando las barreras que los beneficiarios de la tragedia impulsan tratando de: invalidar el espritu de paz, presionar a una renegociacin jurdica y moral de lo acordado e impedir que los sectores populares tengan existencia poltica.

Detrs de 46 lideres asesinados hay mas que una estrategia de eliminacin de lideres sociales y defensores de derechos y no es solo un reto terico [1], si no tambin practico indicar que hay una poltica de muerte (aunque no cumpla los requisitos formales) que tiene misin. visin, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de accin, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de guerra sucia orientada por los defensores de los privilegios que les ofrece el capital y el poder. No hay hechos aislados, hay conexin orgnica entre poltica de horror, capital y poder poltico y persiste una tendencia de resultados con datos como que En los ltimos 14 meses hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y lderes sociales, adems de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional (defensora, elheraldo.co/marzo 3, 2017)"; Entre 2002 y 2016 hubo 558 lideres sociales asesinados (verdadabierta.com); En abril de 2017 fueron asesinados mas de 10 indgenas awua, woman y kite kiwe (Amnista) y Van 2500 sindicalistas asesinados en 20 aos (verdadabierta.com). Queda al descubierto un continuum de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de exterminio sistemticamente ejecutado contra personas protegidas e indefensas que conforman una comunidad poltica llamada sociedad civil. Los 46 lideres y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una geopoltica de riqueza estratgica y en el momento poltico concreto en que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras voces saca a flote las reales intenciones y a los responsables del horror padecido.

La tragedia es mas grave que la que nos acostumbraron a mirar en otras latitudes, porque en un contexto de paz el asesinato de un lder es aun mas condenable que en poca de guerra, es un agravio a la humanidad sobre todo porque ocurre como parte de una poltica que se crea superada. En la guerra las muertes de lideres y defensores inocentes fue negada, los victimarios condecorados y los agraviados humillados, las victimas acusadas de terroristas y guerrilleros para justificar el orden criminal, pero en poca de paz la victima, el victimario, la sistematicidad del horror y el mvil poltico y social del exterminio son visibles, aunque funcionarios del estado, -que guardan lealtades personales a las elites-, sigan creyendo que perseguir y eliminar lideres y defensores de derechos es normal porque segn sus creencias, cuestionan o ponen a debate el orden natural de las cosas y enfrentan a las jerarquas del poder y por ello ese es el precio de sus conductas desobedientes. Sin embargo es momento para llamar a las instituciones a abandonar esa mentalidad, a superar el cdigo de guerra amigo-enemigo, y entender que al pas entero arrastra la vergenza de ser el pas en el mundo que mas asesinatos de lideres sociales ha producido en tiempos de guerra y ahora esta produciendo en tiempos de paz. Matar a los defensores del bien comn, de lo justo y lo correcto, por reclamar del estado respetar, hacer respetar y ofrecer garantas a los derechos es un crimen genocida.

Aunque no haya leyes concretas ni ordenes expresas que promuevan el horror, el estado es el primer responsable estos crmenes sistemticos que anuncian la existencia de una poltica criminal de exterminio. Los ejecutores del horror son apenas piezas brutas del engranaje del poder. No se ejecutan homicidios aislados, ni inconexos, hay secuencia, tendencia e intencionalidad y por los rasgos y caractersticas del modus operandi descubren que hay una estructura paramilitar encargada de las ejecuciones, que controla una maquina de aniquilamiento, no para combatir enemigos, si no para provocar terror, imponer miedo, seleccionar y organizar la matanza de humanos indefensos como si mataran animales, han asesinado por degello, picado cuerpos a machete, descuartizado con motosierras, torturado, mutilado y violado, pero nunca enfrentado a un lder social en combate alguno, porque ninguno de los dos va al combate, los asesinan en calles, universidades, campos de cultivo, barrios populares, oficinas y sedes sindicales. Son crmenes de odio, para los que no importa si lo comete un cazador solitario o un grupo de inhumanos, drogados o enardecidos vengadores, lo que cuenta es el plan, la intencionalidad y el mvil poltico de exterminarlos por ser lideres. Y ese plan activa a la maquina de horror sea como banda, grupo o clan en connivencia o aquiescencia del estado.

En la poltica genocida no hay odio personal, ni cuentas por cobrar, ni desadaptados, ni obsesivos con ganas de matar, debajo o detrs hay un estructurado y consiente programa de odio racial, tnico, poltico, sexual, social o ideolgico, que sale de los centros de mando de la poltica tradicional cuyos intereses econmicos y desprecio por la vida humana coinciden en borrar de la historia a rebeldes y adversarios. Ideolgicamente han acostumbrado al pas a ver morir violentamente a sus lideres, a contar a sus muertos y a olvidarlos, a perder el asombro ante cada masacre superior en crueldad a la anterior y a convivir con resignacin sin reparar en la proximidad entre el asesino y la victima.

Es hora de que el presidente jefe de estado y de gobierno y su bancada temporal en el congreso convoquen a los otros poderes del estado a respetar los acuerdos de paz alcanzados, que son el sustrato poltico y social del derecho humano a la paz conquistado y desmonten sin dilacin la poltica del horror, reconozcan y detengan el genocidio en marcha contra lideres, defensores de derechos y adversarios polticos. El gobierno sabe y bien conoce del libreto criminal del genocidio cuyo relato empieza cuando unos poderosos invitan a sus amigos a un almuerzo, una fiesta o una reunin social y les cuentan historias [2] y entre risas y bromas configuran a enemigos tildados de ateos, comunistas, guerrilleros, homosexuales, negros, indios o campesinos, a los que marcan con la seal de peligrosos para sus intereses. Los que oyen se lo cuentan a otros, hasta que alguien acta, amenaza, persigue y mata, como si lo hiciera por cuenta propia, como si estuviera cumpliendo una misin de su destino personal. Esa es la sistematicidad y a esos responsable no se les puede buscar con las mismas herramientas que ofrecen como criminales. Los 46 asesinados en 2017 y los cientos en este siglo, no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de desquiciados veteranos de guerra, son una parte estructurada de un genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una lgica de adversarios polticos y sociales, asesinados por una ideologa y practicas de ultraderechas incrustadas en el poder, cuya mayor victoria ha sido dividir a sus vctimas, ponerlas en contradiccin y lucrarse de ellas convertidas en su multitud de fieles electorales.

Multitudes negadas

Los lideres sociales, hombres y mujeres de todas las latitudes estn hoy al frente de una dispora nacional de movilizaciones sociales provocadas por la negacin de derechos, el dficit de democracia, la corrupcin y el clientelismo. Son multitudes negadas, invisibilizadas. 12 das de paro, miles de vehculos estacionados en la va al puerto mas importante del pas (Buenaventura), cientos de indgenas apostados en carreteras, campesinos y afros movilizados, los tres hacen parte de un mismo grupo de olvidados unidos en una insurreccin desarmada. 10 das de paro cvico en el Choco. 10 das de paro nacional con miles de maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y 8 millones de estudiantes. Bloqueos, plantones, marchas de centrales obreras, reclamantes de salud, educacin, guardianes, jubilados y desalojados de sus viviendas, DIAN, Bienestar. Protestas contra la corte constitucional por sus decisiones adversas a la paz. Protestas y mtines universitarios contra la privatizacin y la perdida de autonoma... una guerrilla en asamblea permanente y otra en conversaciones de paz. Hay tambin oportunistas polticos, gases lacrimgenos, gases pimienta, tanques de guerra y tanquetas de agresin, aeronaves de guerra, avin fantasma, polica de choque y motorizada, infiltrados, fuerza desbordada, muertos, heridos desaparecidos, detenidos y judicializados reclamantes de derechos... Hay un pas en revuelta pero faltan los medios, donde estn los medios? Donde sus lentes que no ven a estas multitudes? Donde sus micrfonos que no escuchan los susurros de este pueblo? Porqu de esto no hablan los medios ni se preguntan por los causantes del horror?



Notas:

