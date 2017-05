La improvisacin y la opacidad marcan la ltima fase del procs

Desde las elecciones autonmicas de 2015 han pasado ya casi dos aos, pero en Catalua la situacin es idntica a aquella noche del 27 de septiembre en que Artur Mas declar que los independentistas haban ganado el supuesto plebiscito. La diferencia es que hemos entrado ya en el tiempo de descuento y nadie sabe realmente qu hacer.

La legislatura excepcional de 18 meses, que deba llevar Catalua a las puertas de la independencia, habra debido terminar esta primavera, pero nadie parece darse por enterado. La hoja de ruta soberanista se ha cambiado tropecientas veces y cada uno la interpreta a su gusto. De la declaracin de independencia express se ha vuelto a la pantalla superada del referndum, del cual no se sabe ni la modalidad, ni la pregunta, ni la fecha (se baraja el 1 de octubre). Hay quien saca otra vez de la chistera la fantomtica Declaracin Unilateral de Independencia (DUI) y quien, demostrando un desconocimiento asombroso de la realidad, propone acampadas indefinidas y ocupacin de infraestructuras. Por ms inri, el gobierno de Puigdemont ha conseguido aprobar en un ao y medio apenas 5 de las 45 leyes prometidas. El fracaso de la aceleracin independentista es manifiesto.

Acorralar a los comunes

Lo que parece evidente, ms all de las declaraciones altisonantes y los eslganes de campaa, es que nadie tiene un plan. Todo se rige por la improvisacin, mientras la opacidad reina soberana y se justifica con la necesidad de no dar pistas al Gobierno central y al Tribunal Constitucional (TC). Adems, la supuesta unidad de las formaciones independentistas se resquebraja cada da ms, mostrando la estrenua lucha de poder existente entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit Demcrata Europeu Catal (PDeCAT) por la conquista de la centralidad en el Principado. El procs soberanista no da ms de si y todos, aunque no lo admitan, son conscientes de ello. El problema es cmo salir airosos del atolladero y cargar a otro el muerto del fracaso de la revolucin de las sonrisas.

En estos ltimos das hemos tenido sobradas prueba de ello. El objetivo de republicanos y exconvergentes es poner en un aprieto a los comunes, que el pasado mes de abril han presentado su nuevo partido. La pieza clave de esta estrategia de acoso es el referndum. Los comunes, que en diciembre se sumaron al Pacte Nacional pel Referendum (PNR), han defendido siempre una consulta con garantas, negndose a apoyar un referndum unilateral sin reconocimiento internacional. Y efectivamente el pasado viernes los comunes estaban presentes en el participado acto organizado por el PNR en Barcelona para presentar el medio milln de firmas y los muchos apoyos recogidos en toda Espaa y tambin en el extranjero para un referndum pactado con el Estado.

Sin embargo, las formaciones independentistas intentan poner en duda la buena fe de los comunes, tildndolos de quintacolumnistas del Gobierno central. Todo sirve para culpabilizar a la formacin liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del fracaso de un proceso en que jams ha participado: desde el caos que se est viviendo en el aeropuerto de El Prat a la carta que la alcaldesa escribi al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que el Gobierno cataln reconsidere su decisin de no acusar a Convergncia Democrtica de Catalunya (CDC) por el expolio del Palau de la Msica. Una decisin, la de la Generalitat, que tildar de desfachatez es poco.

Convergncia, acorralada por los casos de corrupcin

Y es que la antigua Convergncia sigue cada semana ms acorralada por los casos de corrupcin: adems del caso Palau, en el caso del 3% se ha pedido de nuevo que se investigue al exconsejero y mano derecha de Artur Mas, Germ Gord, considerado por la Fiscala Anticorrupcin, el conseguidor de la financiacin irregular del partido, mientras en el caso Adigsa un empresario ha afirmado ante el tribunal que tuvo que pagar mordidas del 20% que iban a parar a CDC y que Mas estaba informado de ello. El castillo de naipes del pujolismo se viene abajo y adems la exCDC, sumida en una crisis interna descomunal, sin un liderazgo y con continuos bandazos ideolgicos, tiene las arcas vacas, hasta el punto de que ha debido recurrir a una caja de solidaridad, montada por la Assemblea Nacional Catalana y mnium Cultural, para pagar las multas que el TC impuso a Mas, Ortega, Rigau y Homs.

A todo esto se suma el trabajo de la Fiscala que sigue su curso. Adems de la investigacin por desobediencia al TC de la presidenta del Parlamento cataln, Carme Forcadell, y de cuatro miembros de la mesa de la Cmara autonmica, la Fiscala se ha querellado tambin contra la consejera de Gobernacin, Meritxell Borrs, por haber firmado el acuerdo marco para el suministro de urnas a la Generalitat que se podran utilizar por el referndum. El pnico empieza a cundir entre las formaciones independentistas.

La exConvergncia parece un boxeador aturdido que antes de caerse al suelo lanza golpes a ciegas. Y Esquerra la sujeta, aunque desde una posicin de fuerza, siempre bien acompaada por los anticapitalistas de la Candidatura dUnitat Popular (CUP). Esta parece la nica explicacin de decisiones que dejan asombrados por su falta de democracia, como la reforma del reglamento del Parlamento para poder aprobar, sin conocimiento previo y con lectura nica, la supuesta ley de desconexin o el bloqueo de la comisin de investigacin de la Cmara autonmica acerca de las declaraciones del exjuex y exsenador de ERC Santi Vidal.

A la espera de las elecciones autonmicas

El nico plan existente, si de plan se puede hablar, es el de provocar la reaccin del Gobierno central para poder reanimar las bases soberanistas. Parece ser esto lo nico que queda, junto a un intento de campaa de internacionalizacin del proceso independentista que ha llevado Mas, Puigdemont y Junqueras a Estados Unidos y Francia. Una campaa que, de todos modos, se hace sobre todo para uso y consumo interno.

Bajo la misma lgica, este lunes Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras y al consejero de Asuntos Exteriores Ral Romeva, dar una conferencia en el Auditorio la Caja de la Msica de Madrid bajo el ttulo Un referndum para Catalua. Invitacin a un acuerdo democrtico, a la cual se han invitado dirigentes polticos espaoles y el cuerpo diplomtico presente en Madrid. Segn Puigdemont, se trata de la ltima oportunidad para negociar el referndum con el Estado. La respuesta del Gobierno central no ha tardado en conocerse y se resume en el boicot a la iniciativa, acompaado, sin embargo, por la oferta de que el presidente cataln explique en el Congreso sus planes para el referndum. La vicepresidenta Senz de Santamara ha explicado que, aunque el Gobierno no puede negociar ni permitir el referndum, cualquier planteamiento puede ser modificado por los cauces constitucionales. Seales de dilogo? En el entorno de Puigdemont no se percibe as y se teme que sea una encerrona para que todo acabe como con Ibarretxe en 2005. Tambin por esto, el presidente de la Generalitat, aunque se alegr de la oferta, afirm que no la iba a aceptar sin un pacto previo sellado con Mariano Rajoy. Todo sigue muy enquistado.

Qu pasar despus? Todos saben que el Estado central no dejar celebrar el referndum, pero a estas alturas la Generalitat no podr no convocarlo, a menos que no quiera perder cualquier credibilidad entre las bases soberanistas. As que el TC intervendr y se organizar algo, quizs una manifestacin masiva o un nuevo 9N. Y ms pronto que tarde se convocarn unas nuevas elecciones autonmicas. Ah ser donde se jugar el verdadero partido: el de la lucha por la hegemona en Catalua.

