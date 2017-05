Buenaventura encabeza un paro contra el gobierno de Juan Manuel Santos

Qu pasa cuando no pasa nada

CELAG

La entrada en Wikipedia dice que, oficialmente, a la ciudad de Buenaventura (Colombia) se le denominacontina la entrada-

Entre esta descripcin y el nombre uno pensara que se trata de un lugar paradisaco localizado a las orillas del pacfico colombiano. Y de alguna manera lo es. Solo que los paramilitares, narcotraficantes, polticos, autoridades y poderosos empresarios de la zona, se han empeado en convertirlo en un verdadero infierno.

Buenaventura hoy es noticia porque su poblacin encabeza un paro contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de una accin que ya haban practicado antes exigiendo seguridad. En este caso, sin embargo, la demanda pasa porque se decrete una emergencia econmica, dados los altos ndices de desempleo y pobreza de la zona. Pero la respuesta del gobierno fue un toque de queda para reprimir la protesta. Lo que contrasta abiertamente dicho sea de paso con sus preocupaciones en torno a la supuesta violacin a los derechos humanos y la libre protesta en Venezuela, siendo el caso que el gobierno venezolano enfrentando una situacin de terrorismo callejero oposicionista- no ha recurrido todava a tal extremo.

Ahora, este evento excepcional que ms all del colaboracionismo de los grandes medios con el gobierno de Santos atrajo la atencin de la opinin pblica mundial, no se entiende si no se le analiza sobre el contexto de un drama cotidiano generalmente ignorado por dicha opinin pblica. Y cuando decimos drama no estamos exagerando y ms bien puede que nos quedemos cortos, en la medida en que no existen calificativos que sirvan para describir a plenitud lo que ocurre en Buenaventura.

Y es que Buenaventura como decamos, hoy da es vctima del ensaamiento de los seores del dinero y de las armas. Y no estamos hablando solo de los paramilitares y narcotraficantes, sino tambin y sobre todo de los seores ligados a la poltica y el poder econmico formal. De hecho, esto es lo primero que hay que aclarar. Ya que contrario a lo que reza la matriz de medios como la revista SEMANA (ligada a la familia Santos y al uribismo), el terror no lleg a Buenaventura de mano de los paramilitares de la generacin de los hermanos Castaos. El terror lleg antes: de la mano del propio gobierno nacional, las autoridades locales y los empresarios.

El drama de Buenaventura comenz en los aos 90. Hasta entonces, la ciudad haba sido como siempre una zona pobre del pacfico colombiano, cuya buena parte de sus habitantes afrodescendientes en su gran mayora- vivan de la pesca. La gran actividad econmica de la zona la representaba sin embargo el puerto, cuya administracin en manos del Estado lleg a su fin en los tiempos en que Cesar Gaviria, en su condicin de presidente de Colombia, nombr a Juan Manuel Santos ministro de comercio exterior.

Con la privatizacin del puerto impulsada por Santos llegaron las promesas de desarrollo. Pero los nicos que se desarrollaron fueron los bolsillos de las doce familias que manejan el negocio portuario tanto en lo que tiene de legal como de ilegal. Entre estos destacan los nombres de Luis Parody, pap de Gina Parody, poltica ligada al uribismo y ex ministra de Santos, as como tambin y sobre todo el de Oscar Isaza, amo y seor de Buenaventura, tanto en los negocios portuarios propiamente como los urbansticos y hoteleros.

Con la privatizacin del puerto, el narcotrfico, que ya tena presencia en la zona, creci exponencialmente y tom el protagonismo. Y fue por esta razn segn se dice que llegaron las guerrillas. Pero luego, atendiendo al llamado de los comerciantes y empresarios de la zona segn reza en distintos testimonios- llegaron ms atrs los paramilitares. Y con los ellos las torturas, los secuestros, los desaparecidos, descuartizamientos y desplazamientos.

Todos los expertos plantean que la estrategia de terror paramilitar tena y tiene un doble propsito: debilitar la base social de la guerrilla y hacerse con el control de las rutas del narcotrfico. Y ambas cosas sin duda son ciertas. Lo que no es cierto es que esos sean los nicos propsitos. Tambin existe el de desplazar a la poblacin de estas zonas costeras para avanzar en desarrollos urbansticos y tursticos, cosa que actualmente obstaculizan las poblaciones que tienen dcadas asentadas en las mismas. Por otra parte, es un mecanismo utilizado para garantizar el pago por extorsin y secuestros. Y no menos importante: un dispositivo de control mediante violencia salvaje que se ejerce contra lderes sociales, sindicales, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, todo aquel que ponga en entredicho el poder de los amos y seores de la zona.

As las cosas, Buenaventura no solo es un municipio que genera 2 billones de pesos en impuestos, y que mantiene en la pobreza a ms del 64% de sus habitantes, en la miseria al 18% y en el desempleo al 60%, como lo denunci la ex senadora Piedad Crdoba. Es tambin el lugar de las tristemente clebres casa de piques, sitios a donde son llevadas personas para ser descuartizadas vivas por causas como cruzar la frontera invisible de alguno de los grupos en conflicto o ganarse la enemistad de algn poderoso [1] . Pero adicionalmente, es un lugar donde la poblacin sobre todo la ms pobre- est atrapada entre el terrorismo paramilitar y la ambicin de una clase poltica y econmica en extremo corrupta, que pese a todas las promesas no est interesada en mejorar la situacin de estos habitantes, pues en el fondo desean que se vayan para disponer de las tierras e instalar hoteles y otras logsticas asociadas a negocios de enclave tanto legales como ilegales.

En fin, hoy Buenaventura es noticia porque la gente en su desesperacin cort el flujo de los negocios millonarios que no solo no los benefician, sino que los perjudican. Por eso y no por otra razn el gobierno de Santos actu con desafuero. Pero esta ciudad debera ser noticia exactamente por aquello que entre poco y nada sale en los medios hegemnicos: por el despotismo de una plutocracia que la convirti de un paraso natural en un infierno criminal.





Nota



[1] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/historia-de-una-casa-de-pique-articulo-521746