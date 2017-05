Estamos con Germn de los Santos, colega del medio DTL, uno de los periodistas baleados con balas de plomo en la represin que se desarroll hace ms de 4 aos en el desalojo de la Sala Alberdi. Maana, mircoles 24, comienzan los alegatos en el juicio por este episodio, donde es acusada una institucin que no existe ms, la Polica Metropolitana. Parece broma, porque esperaron a que se disolviera la Metropolitana y convocaron a este juicio. Qu vivencias tuviste la semana pasada al comenzar el juicio despus de tanto tiempo?

G.d.l.S: Creo que ninguna persona comn est acostumbrada a vivir las instancias de un juicio a raz de una agresin vivida en primera persona. A demostrar lo que sucedi en ese momento, porque se puso en duda todo, tanto por parte de las autoridades mximas de la Ciudad como los que estn en cargos menores. Dudaron de que hubiramos estado ah, de que la Polica Metropolitana nos hubiera disparado con postas de plomo, etc. Juntamos mucho material y pudimos demostrar que as fue, que estbamos ah, que la polica nos dispar con plomo y que fuimos heridos.

Son jornadas muy intensas, de mucho trabajo, es un quehacer que se va aprendiendo y viviendo sobre la marcha. Por eso son tan valiosas las organizaciones de Derechos Humanos, como Correpi que se dedican a casos de represin o de gatillo fcil y que lamentablemente casi todos los grupos o actores sociales vinculados con luchas pasan por ese aro, porque lamentablemente somos reprimidos.

M.H.: No fuiste el nico agredido, hay otro compaero periodista y un compaero que no es querellante pero s testigo. Son tres los casos.

G.: El otro compaero que estaba sacando fotos como yo esa noche, es Esteban Ruffa de la agencia de noticias Anred. Tanto DTL como Anred pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y el otro compaero que se estaba manifestando, perteneca a una biblioteca popular que tambin estaba en riesgo de desalojo, en una situacin similar a la de la Sala Alberdi. Esto fue en Corrientes y Paran, pleno centro porteo, pasada la medianoche del 12/3/2013.

M.H.: Qu argumentan los tres efectivos implicados?

G.: Hay una divisin, no puedo hablar ahora de lo que se dice en el juicio porque est en curso, pero las declaraciones de ellos se hicieron hace aos y de eso s puedo hablar. Hay una marcada divisin entre estas tres personas, dos de un lado y una del otro. Una persona dice no haber estado en el lugar.

M.H.: Tambin hay personal femenino involucrado.

G.: Hay varios grupos de la Metropolitana, personal femenino haba en la Brigada de rpida intervencin que es la que no tena armas largas, solo escudos y bastones. Es de la Divisin de Intervenciones Complejas de donde salen los tiros. Compaeros del que dice no haber estado ya han declarado que estaba ah, pero lo sigue negando. El resto del grupo dice que s estuvo ah y que dispar, pero con balas de goma. No es casual que tengan distintos abogados defensores tambin.

Llegaron a ellos por una pericia de Gendarmera nacional que dice cunta gente haba en esa zona ese da con armas largas y cunta gente se dirigi con armas largas a la esquina de Corrientes y Paran. De ah se deduce que hubo tres personas en el momento en que otras tres personas fueron heridas.

M.H.: Estos efectivos continuaron dentro de la Polica Metropolitana y actualmente dentro de la Polica de la Ciudad de Buenos Aires?

G.: No hubo ningn despido entre el pasaje de la Metropolitana a la Polica de la Ciudad.

M.H.: Le hago esta pregunta a Germn porque el spot que nos envi el Registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires hace referencia al tema de la seguridad, no es un spot cualquiera porque inclusive aparece la voz del Jefe de gobierno, Rodrguez Larreta.

La semana pasada pregunt al aire, qu relacin habr entre la mayor cantidad de policas en la calle en la Ciudad de Buenos Aires y la mayor cantidad de delitos que se cometen en la Ciudad en los ltimos tiempos? Un ejercicio de sociologa clsico. Plantearse si la mayor cantidad de policas tiene relacin con la mayor cantidad de delitos. Evidentemente si en la polica se mantiene a tres agentes que hace ms de 4 aos, de acuerdo a pericias y declaraciones agredieron a un grupo de manifestantes con balas de plomo, estamos en peligro.

Recordanos qu estaban haciendo ah el da que se producen estos hechos, qu cosa tan grave estaba sucediendo que hizo que la polica utilice balas de plomo?

G.: Hay que hacer un prembulo del contexto en el que sucede esto, venamos de una represin cruda y salvaje en el Parque Centenario a vecinos que estaban contra el enrejamiento. Esa tarde empez difcil el tema porque otro conflicto socio cultural que no poda ser resuelto por el gobierno de la Ciudad por las vas pacficas, el de la Sala Alberdi, vena desde agosto de 2010 y nunca hubo un canal de dilogo. Desde mi labor de comunicador popular y documentalista vena siguiendo este conflicto haca mucho tiempo, desde mi colectivo que se llamaba Argentina Arde venamos haciendo muestras fotogrficas y vivimos aniversarios de ese conflicto que segua sin resolucin. Ese ao empez con una metodologa de resolucin de conflictos de manera violenta, por parte del Gobierno de la Ciudad conducido en ese momento por Mauricio Macri.

Ese marzo, en esos primeros das del ao, se cerr toda la comunicacin con los que haban quedado arriba de la torre, fueron aislados, y por eso la gente que haba quedado abajo hizo un acampe para mantenerlos con vida, porque no tenan ni agua, ni bao ni alimentos. Todo esto se va poniendo cada vez ms violento hasta llegar a ese da; en la tarde del 12 de marzo hay un operativo sorpresa de la polica en instancias que la gente del acampe estaba yendo a una reunin con Lombardi.

M.H.: Que era el Ministro de Cultura de la Ciudad.

G.: Cuando sucede la represin haba un grupo de personas del acampe presentes y escucharon la orden de reprimir, tambin estaba Montenegro que era Ministro de Seguridad junto a Lombardi.

M.H.: El actual embajador en Uruguay.

Una profesin "amenazante" para la polica

G.: Ellos mismos fueron testigos de la orden dada desde el Poder Ejecutivo, algo rarsimo porque generalmente las rdenes se dan desde el Poder Judicial. El contexto era de suma violencia en un operativo enorme de la Polica Metropolitana que tampoco tena grandes intervenciones pblicas, excepto el bautismo de fuego en el Parque Indoamericano.

Yo haba salido del trabajo, que era a 20 metros de donde fui baleado, pero el hecho fue horas ms tarde. Sal a cubrir, si no llevo mi equipo profesional siempre llevo una cmara pocket, porque la vocacin est siempre presente y nunca se sabe con qu se va a encontrar uno. El ambiente ya estaba caldeado y hubo una calma desde las 21:00 hasta las 23:30, todas las inmediaciones estaban cerradas, haba barricadas y cuando empieza la represin, se escuchan los disparos y se ve el humo, yo me voy acercando a esa esquina y sigo registrando fotogrficamente. No hice nada distinto a lo que hago hace ms de 20 aos.

Se habla mucho entre nosotros y nosotras de cmo cuidarse, desde dnde registrar, lo cierto es que cualquier persona que est registrando en todo hecho represivo que exista, va a tener todos los recaudos posibles, pero no van a ser suficientes para evitar balas de plomo. La prensa, as como los manifestantes, siempre van a estar expuestos a palos, balas de goma y gases, pero el hecho de recibir plomo no tiene sentido.

Esteban Ruffa de Anred al ver la violencia de la represin decide irse y es cuando se est yendo, de espaldas, que recibe un balazo. l ya haba tomado precauciones, se estaba yendo. Tiene la bala alojada en la pierna y por lo peligroso que es el lugar donde qued incrustada, los mdicos decidieron no operarlo.

As que la peligrosa profesin que tenemos parece ser lo suficientemente amenazante para la polica como para tener que reprimir con plomo.

M.H.: Qu expectativa tienen ustedes en relacin a los resultados de este juicio?

G.: Desde nuestro lado creemos en nuestras fuerzas, que hemos hecho las cosas bien, nos hemos rodeado de mucha solidaridad y acompaamiento, hay numerosas organizaciones que apoyan esto, todos los legisladores de izquierda han venido a acompaarnos.

M.H.: Vi tambin la presencia de Nora Cortias, Pablo Pimentel y Adolfo Prez Esquivel.

G.: S, de organizaciones de DD HH, de la Asamblea Permanente de La Matanza. Prez Esquivel firm una amicus curiae en el caso de que se d alguna situacin de irregularidad con la justicia y mand una abogada. Abuelas de Plaza de Mayo mand un veedor para garantizar que no haya impunidad y as un montn de organizaciones sociales y polticas nos estn acompaando.

Desde ah creemos que lo estamos haciendo bien, desde demostrar lo que sucedi tambin, con las investigaciones que hizo toda la gente que estuvo en este espacio de articulacin que ya lleva cuatro aos. Qu va a suceder con la decisin de los jueces no lo podemos saber, nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que debemos hacer y eso va a ayudar a que si la decisin del tribunal es adversa, quede despegada una cosa de la otra.

Nosotros creemos, as como lo dijo la Jueza de instruccin que fue triple homicidio en grado de tentativa, que no dispararon ni por error ni por nervios. En los videos que vamos a ver maana, se ve cmo uno de los efectivos patea despus de disparar con plomo algo en el suelo y en otro momento, despus de disparar con fuego recoge algo desde el piso. La gente que ha vivido represiones sabe qu es, cuando recogen el cartucho rojo.

Lo positivo es cmo nos organizamos en base a esto y que demostramos lo que sucedi. Sobre lo que hagan los jueces no podemos saber, y est claro que del otro lado quieren la absolucin total de los efectivos.