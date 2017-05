El gobierno britnico est poniendo en peligro las vidas de sus ciudadanos

El aliado fundamental de Reino Unido es una amenaza pblica

Markcurtis.info

24 de mayo de 2017

Gran Bretaa est conmocionada tras el peor atentado terrorista en doce aos. El extremista perturbado que deton la bomba es el nico responsable de tal atrocidad y no es un combatiente del islam o de nada- sino un asesino. El atentado suicida de Manchester es un acto de barbarie contra personas completamente inocentes.

La actual ola de terrorismo impulsada por el Estado Islmico (EI), que ha reivindicado la responsabilidad por el atentado, proviene de una compleja infraestructura de fuerzas que va evolucionando pero que, en ltimo trmino, surge de una ideologa: el wahabismo. Esta corriente religiosa es la promovida por la familia gobernante de Arabia Saud, que ha financiado y apoyado al Estado Islmico, al menos hasta hace poco tiempo. Con ello pretende el derrocamiento de Assad en Siria y el impulso del islam sun enfrentado al islam chi de Irn. El rgimen alauita es aliado del Estado britnico, que cuenta con un largo historial de apoyo profundo a los extremistas sauds: les proporciona armas, los respalda, se disculpa en su nombre y apoya sus polticas regionales. Durante todo ese tiempo, los sauds han contribuido a la creacin del monstruo que ahora amenaza a la sociedad britnica. Por tanto, las polticas britnicas son cmplices en la creacin del monstruo.

Esto es terrible, en el sentido ms genuino del trmino. El gobierno britnico est poniendo en peligro las vidas de sus ciudadanos por su obsesivo servilismo al Estado saud. Tenemos que reconocer que estamos atrapados entre dos extremismos: el del Estado Islmico y el de las prioridades de nuestro propio Estado.

La lite britnica es plenamente consciente del papel insidioso desempeado por Arabia Saud en el fomento del terrorismo. En octubre de 2014, el general Jonathan Shaw, exjefe adjunto de Defensa, declar al Telegraph que Arabia Saud y Qatar eran los principales responsables del ascenso del islam extremista que sirve de inspiracin al terrorismo del EI. Sus palabras fueron:

Con el pretexto de la educacin, el salafismo wahabita ha encendido una bomba de relojera bajo el mundo. Esa bomba est financiado por dinero saud y qatar y tenemos que detenerla.

El general sealaba que los bombardeos de Reino Unido y Estados Unidos sobre el EI no detendran el apoyo de los pueblos de Qatar y Arabia Saud a este tipo de actividades porque:

No aborda el problema fundamental: el wahabismo salafista es una cultura y un credo que campan fuera de control; constituye la base ideolgica del Estado Islmico y no dejar de existir aunque detengamos su avance en Irak.

Shaw aadi:

Mi mayor preocupacin es que estamos repitiendo los errores que cometimos en Afganistn y en Irak: estamos basando en el ejrcito nuestra respuesta a la amenaza, sin abordar la cuestin poltica fundamental y sus causas. El peligro es que volvemos a administrar un tratamiento sintomtico, en vez de uno que ataque las causas.[1]

El pasado mes de diciembre, el secretario de asuntos exteriores britnico, Boris Johnson, acus en unos comentarios improvisados a Arabia Saud de manejar los hilos y librar guerras por delegacin en Oriente Prximo haciendo mal uso de la religin y de sus distintas corrientes con el fin de lograr sus propios objetivos polticos [2]. Johnson tena razn y sus declaraciones reconocieron excepcionalmente que el gobierno britnico es consciente del papel que desempean los saudes en las guerras de Siria, Yemen y otros lugares, lo cual, como l y otros altos funcionarios saben demasiado bien, ha acarreado terribles consecuencias.

El apoyo saud a los extremismos

El papel desempeado por la monarqua saud en la exportacin del wahabismo es algo bien conocido. En las ltimas dcadas, el rgimen saud ha destinado miles de millones en difundir su interpretacin extremista del islam por todo el mundo, financiando mezquitas y escuelas cornicas y suministrando imanes y libros de texto. En 2013, la entonces secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton coment en un discurso privado (que fue filtrado a los medios en 2016) que los saudes han sido los mayores exportadores de ideologa extremista del planeta en los ltimos 30 aos [3].

Una parte de estos fondos ha sido destinada a financiar el terrorismo. Expertos en inteligencia de la Unin Europea (UE) calculan que entre el 15 y el 20 por ciento del dinero saud destinado a causas wahabistas ha sido desviado hacia al-Qaeda y otros grupos yihadistas violentos [4]. Un informe de junio de 2013 del Parlamento Europeo consideraba al wahabismo como la principal fuente del terrorismo global. Un mensaje confidencial firmado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton (tambin sacado a la luz por Wikileaks) reconoca que los donantes de Arabia Saud son la fuente de financiacin ms importante de los grupos terroristas sunes en todo el mundo [5]. Otro mensaje del departamento de Estado emitido en nombre de Clinton en diciembre de 2009 afirma que Arabia Saud sigue siendo una base de apoyo financiero fundamental para al-Qaeda, los talibanes y Lashkar-e-Toiba (el Ejrcito de los Puros) en Pakistn [6].

Los saudes han estado dcadas financiando el terrorismo mientras gozaban del apoyo de Londres (y de Washington). En mayo de 1974, por ejemplo, el Departamento de Estado estadounidense advirti a Gran Bretaa de que no siguiera adelante con su oferta de venta de misiles tierra-aire Blowpipe a Arabia Saud, por miedo a que este tipo de armamento cayera en manos de terroristas [7]. El embajador estadounidense en Arabia Saud cont a su homnimo britnico que EE.UU. haba rechazado la venta de un equipo similar, los misiles Redeye, por miedo a que acabara en poder de grupos terroristas y que fuera utilizado contra aviacin civil u objetivos similares [8].

El Estado Islmico

Se cree que fue creado en 2006 tras la invasin de Irak y gracias a la infraestructura terrorista levantada con dinero saud y operaciones encubiertas de Occidente destinadas a derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. El Estado Islmico no es una creacin de EE.UU., Gran Bretaa y sus aliados, pero las polticas de todos ellos han contribuido a su crecimiento.

En los ltimos aos, los donantes del Golfo Prsico, incluidos los saudes, han canalizado cientos de millones de dlares hacia los grupos rebeldes en Siria, entre ellos el EI [9]. Un memorndum secreto redactado por Hillary Clinton en agosto de 2014 (aparecido en la web de Wikileaks en 2016), sealaba que los gobiernos saud y qatar proporcionan clandestinamente apoyo financiero y logstico al ISIL (EI) y otros grupos radicales sunes de la regin [10]. Tras la toma de la ciudad de Mosul en el norte de Irak por el EI en junio de 2014, el prncipe Saud al-Faisal, antiguo ministro de asuntos exteriores saud, declar al secretario de Estado de EE.UU. John Kerry que el Daesh (EI) es nuestra respuesta (sun) a el apoyo de EE.UU. al Dawa, el partido islmico chi que EE.UU. instal en el poder en Irak [11].

Qatar, vecino de Arabia Saud, el otro Estado predominantemente wahab con el que el gobierno de Theresa May ha firmado recientemente importantes acuerdos comerciales, es posiblemente el mayor financiador de los rebeldes sirios, con una cantidad que algunos calculan en torno a los 3.000 millones de dlares [12]. En 2012, el New York Times inform de que, segn fuentes militares, la mayor parte de las armas transportadas a instancias de Arabia Saud y Qatar para aprovisionar a los grupos rebeldes [] va a parar a los yihadistas de lnea ms dura y no a los grupos opositores laicos que Occidente quiere promover [13].

Todo esto, por supuesto, era bien conocido por los altos cargos de Londres y Washington que pretendan convencer a sus ciudadanos de que solo estaban apoyando a grupos rebeldes moderados. En octubre de 2014, el vicepresidente de Obama, Joe Biden, critic duramente a Arabia Saud y a Turqua en una conferencia pronunciada en la Universidad de Harvard. Entonces seal que estaban tan decididos a derribar a [Bashar al] Assad que:

haban enviado cientos de millones de dlares y decenas de toneladas de armamento a cualquiera que estuviera dispuesto a combatir contra Assad pero los destinatarios de las provisiones fueron al-Nusra, al-Qaeda o elementos extremistas provenientes de otras partes del mundo

Y aadi: No pudimos convencer a nuestros colegas de que dejaran de suministrarles a ellos [14].

Tal y como ha afirmado el escritor y analista britnico Nafeez Ahmed, los gobiernos occidentales se han aliado deliberadamente con al-Qaeda y otros grupos islamistas radicales para derribar a Assad. Un documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, de EE.UU., seala que los salafistas, los Hermanos Musulmanes y al-Qaeda en Irak son las principales fuerzas insurgentes en Siria y que Occidente, los pases del Golfo y Turqua apoyan a la oposicin. Contina diciendo que al-Qaeda en Irak, el precursor del EI, apoy a la oposicin siria desde el principio, tanto ideolgicamente como a travs de los medios de comunicacin. Pero el documento tambin pronostica la probable declaracin de un Estado Islmico mediante su unin con otros grupos terroristas en Irak y Siria. A pesar de ello, los pases occidentales, los estados del Golfo y Turqua apoyan estas iniciativas de las fuerzas de oposicin sirias. Ms adelante, ese mismo documento seala que:

existe la posibilidad de que se establezca un Principado Salafista declarado o no declarado en el este de Siria (Hasaka y Der Zor), y eso es exactamente lo que los poderes que apoyan a la oposicin desean, con el fin de aislar al rgimen sirio, al que consideran la estrategia de fondo de la expansin chi (Irak e Irn).

Segn Ahmed, lo ms extraordinario es que el documento confirma que la coalicin liderada por EE.UU. que actualmente combate al Estado Islmico haba anteriormente mostrado su satisfaccin por la aparicin de un Principado Salafista radical en la regin, ya que ayudara a minar el poder de Assad y a bloquear la expansin estratgica de Irn [15].

La periodista estadounidense Rania Khaled ha escrito [16] que hasta 2014, cuando el Estado Islmico empez a decapitar occidentales y difundir los videos, dicho grupo no haba causado especial preocupacin a Occidente. Hasta entonces, las operaciones encubiertas occidentales en Siria estaban tan centradas en debilitar a Assad que permitan que Arabia Saud y Qatar financiaran y armaran al EI, lo que permiti a dicho grupo ocupar brutalmente franjas de Siria e Irak [17]. Entonces, EE.UU. ejerci una fuerte presin para que Arabia Saud y Qatar interrumpieran su apoyo al EI y otros grupos radicales en Siria, algo que, segn parece, ha sucedido. No obstante, Arabia Saud sigue apoyando a grupos contrarios a Assad en Siria, entre los que podran estar los islamistas de Jaysh al-Islam [18]. Ahora, Arabia Saud ha prometido apoyo, incluyendo operaciones militares, para combatir al EI en Siria. Pero lo cierto es que el genio lleva ya mucho tiempo fuera de la lmpara [19].

El papel encubierto de Gran Bretaa en Siria ha servido para prolongar la guerra y, en alianza con EE.UU. y Arabia Saud, ha contribuido de facto a fortalecer a los grupos ms duros que ahora se han convertido en nuestros enemigos. Existen pruebas de que Gran Bretaa plane operaciones encubiertas en Siria para derribar a Assad ya desde 2009, incluso antes de que comenzara el levantamiento en 2011 [20]. Pero existen adems informes de que Gran Bretaa comenz a entrenar a fuerzas rebeldes sirias desde bases militares en Jordania [21]. Aunque se centraban en los rebeldes moderados, la naturaleza en constante cambio de las fuerzas opositoras y la interoperabilidad entre ellos ha difuminado cualquier distincin prctica entre moderados y radicales. En 2015, el secretario de defensa britnico Michael Fallon declar en el parlamento que la inmensa mayora de grupos sirios de la oposicin son islamistas [22]. La ministra de asuntos exteriores, la baronesa Anelay, dijo en 2017 que la situacin de los grupos opositores en Siria puede ser muy fluida y que se pueden producir escisiones de esos mismos grupos de modo que los que parecan moderados en el pasado cambien de opinin y se unan a otros con los que este pas no quiere tener nada que ver [23]. Existen pruebas de que algunos rebeldes del Ejrcito Libre de Siria (ELS) que han recibido formacin de lite de las fuerzas armadas britnicas y francesas se pasaron luego directamente al EI. Uno de sus comandantes afirm: Muchos de los combatientes del ELS entrenados por Occidente se estn ahora uniendo a nosotros [24].

Apoyo a Arabia Saud

Durante todo el tiempo en que los saudes han estado exportando el wahabismo y respaldando a grupos y terroristas islamistas, han disfrutado de relaciones especiales con Washington y Londres. La historia es tan larga y profunda que no es fcil de resumir: bsicamente, la relacin se caracteriza por un servilismo extremo, un apoyo militar total, constantes apologas y textos cuidadosamente controlados en los medios de comunicacin que sirven para mantener al pblico en la ms completa oscuridad en relacin con el verdadero alcance de las relaciones y la naturaleza del rgimen saud. Es difcil precisar si Arabia Saud es cliente de Reino Unido o viceversa: probablemente ambas afirmaciones son ciertas, ya que las lites de ambos pases son como ua y carne.

Los terribles bombardeos sobre Yemen efectuados por aviones saudes suministrados por Gran Bretaa, con armamento fabricado en Gran Bretaa y llevados a cabo por pilotos formados por Gran Bretaa no son sino el ltimo episodio del absoluto respaldo britnico a la poltica exterior saud. Las manos de todo el establishment britnico estn cubiertas de sangre. Como ha sealado Yasmin Alibhai-Brown, la familia real, los sucesivos gobiernos, los parlamentarios y un buen nmero de instituciones y de personas influyentes adulan sistemticamente al clan saud gobernante [25].

El resultado de todo ello es catastrfico. La guerra contra el terror no es ms que una broma cuando tu principal aliado es el mayor promotor mundial del terrorismo. El periodista independiente Patrick Cockburn ha escrito que en los 20 aos transcurridos entre 1996 y 2016, la CIA y los organismos britnicos de seguridad y poltica exterior han priorizado continuamente el mantenimiento de las buenas relaciones con los poderosos estados sunes, como Arabia Saud, las monarquas del Golfo, Turqua y Pakistn, por encima de la eliminacin de organizaciones terroristas como al-Qaeda, al-Nusra, el Estado Islmico y los talibanes [26].

Esto es completamente cierto, y no se trata solo de que hayan hecho la vista gorda. Como intento demostrar en mi libro, Secret Affairs [27], el respaldo a Arabia Saud es parte de un tinglado mayor: los gobiernos britnicos, tanto laboristas como conservadores, han conspirado durante dcadas con el fin de salvaguardar los llamados intereses nacionales, no solo con los mayores promotores del islamismo radical en Riad, sino en ocasiones tambin con los propios grupos radicales, incluyendo las organizaciones terroristas. Se han confabulado con ellos y, en ocasiones, los han financiado y entrenado, con el fin de promover objetivos especficos de poltica exterior. Los gobiernos han actuado de ese modo, a veces en iniciativas desesperadas para mantener el poder global de Reino Unido frente a su debilitamiento en regiones claves del mundo, por su incapacidad para imponer unilateralmente su voluntad y a falta de otros aliados locales. Por tanto, la situacin est ntimamente relacionada con la decadencia del imperio britnico y el intento por mantener su influencia en el mundo.

El gobierno de la actual primera ministra Theresa May, como los gobiernos anteriores, ha puesto en peligro a la ciudadana britnica a causa de la relacin especial que ha decidido mantener con Arabia Saud y otros estados del Golfo Prsico. Los ltimos meses, la primera ministra ha dado un nuevo paso adelante en dicha relacin especial al comprometerse a nuevas ventas de armas y a proveer ms entrenamiento a sus fuerzas militares y de seguridad para que puedan mantener en el poder a las familias gobernantes. Y todo esto se ha perpetrado en secreto, con poca informacin del gobierno o de los medios de comunicacin. Estamos dando nuestro apoyo a una nueva generacin de tiranas en el mbito interno en el Golfo y de aventuras islamistas en el extranjero, a lo que contribuye el aumento de la enemistad con Irn: una agenda de poltica exterior establecida por Riad y a la que recientemente contribuy la ridcula intervencin de Trump al nombrar a Irn como el mayor patrocinador del terrorismo en Oriente Prximo.

A menos que todo esto cambie, estamos metidos en graves problemas. Las polticas de nuestros dirigentes nos estn poniendo en peligro y constituyen una de nuestras mayores amenazas. El terrorismo al que nos enfrentamos la gente corriente procede de una ideologa y una infraestructura a la que han contribuido nuestros propios lderes hacindonos creer que era por nuestra seguridad. Necesitamos desesperadamente una poltica exterior completamente distinta, basada en el apoyo a quienes promueven la democracia y los derechos humanos y no a quienes los desprecian.







Mark Curtis en un reconocido historiador y analista poltico britnico. Es autor de cinco libros y numerosos artculos sobre poltica exterior de Reino Unido.

Notas:

Fuente: http://markcurtis.info/2017/05/24/the-british-establishment-is-putting-our-lives-at-risk-our-states-key-ally-is-a-major-public-threat/





El presente artculo puede reproducirse libremente siempre que se mantenga su integridad y se nombre a su autor, su traductor y a Rebelin.org como fuente del mismo