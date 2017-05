La conmemoracin de la victoria sobre el nazismo en el contexto de la Tercera Guerra Fra

El 9 de mayo se celebr el da de la victoria sobre el nazismo en un contexto de resurgimiento del neonazismo, una incipiente 3 Guerra Fra (EEUU vs Rusia) y la formacin de la superpotencia euroasitica Sino-rusa. El pueblo ruso realiz sin duda la mayor contribucin a la derrota del fascismo y el nazismo; perdi 26 millones de personas, 11 millones de combatientes y sufri la destruccin 2 100 ciudades y 30 mil industrias. La fuerza con la que la URSS resisti el mayor embate militar de la historia provino de su propia historia. Alexander Pushkin, ese prodigioso bisnieto de un prncipe etope, llevado como esclavo a Rusia (lo que explica los rizos de su cabello) describi en su novela-en versola historia de un hombre que decidi liberar a sus siervos, por lo que sus vecinos consideraron que. En fecha posterior, en octubre de 1917 el pueblo ruso tuvo otro ataque colectivo de locura, cuando efectu la gran revolucin socialista que dio lugar a la fundacin de la CCCP, federacin de repblicas soviticas que resisti el embate nazi.

Ernst Mandel considera que tanto la primera como la segunda guerras mundiales fueron resultado de las pugnas interimperialistas e intercapitalistas ocasionadas debido a que la fase superior del capitalismo oblig a los estados nacionales a colocar sus capitales en el exterior, y a controlar regiones y sectores de la economa planetaria, para poder efectuar sus procesos de reproduccin ampliada de capital. La revolucin rusa ofreci en sus primeros aos una alternativa al capitalismo, pero la formacin de una rgida burocracia y la traicin de los movimientos revolucionarios en Espaa, Alemania y Francia, as como las purgas internas debilitaron al movimiento obrero internacional. El estallido de la 2 guerra fue posible porque la burguesa internacional haba obtenido triunfos contrarevolucionarios como la masacre de comunistas realizada por Chang Kai Shek, en Shangai, en China, Espaa, el ascenso del fascismo en Italia y Alemania, la cada de la Repblica espaola, el fracaso del Frente Popular en Francia y la derrota de la huelga general en Gran Bretaa. Fue en ese contexto que en 1941 el ejrcito nazi lanz el ms grande ataque militar de todos los tiempos para aniquilar a la URSS.

Los trabajadores soviticos realizaron un esfuerzo extraordinario para derrotar al nazismo que haba sentado sus reales en Italia, Alemania, Checoslovaquia, Austria, Hungra, Rumania, Polonia, Finlandia, Blgica, Holanda y Francia. La tenacidad del pueblo ruso logr contener la ofensiva, replegarse organizadamente y resistir. Entre agosto de 1942 y juio de 1943, el pueblo sovitico y especficamente rusos y ucranianos libraron y ganaron la batalla de Stalingrado que marc el principal viraje de la guerra. En aquel momento el apoyo popular en la retaguardia fue crucial. Vasili Grossman narra en Por una causa justa, la intervencin del minero Motorin en una asamblea: Acabo de recordar que cuando yo era an nio, el dueo de la mina donde trabajaba mi padre lo ech a la calle y mand arrojar todas nuestras cosas del apartamento donde habamos nacido mis dos hermanas y yo. Era otoo, como ahora... Llegaron los guardias, se congregaron algunos obreros... tenamos que marcharnos, pero dnde bamos a ir si aquella era nuestra casa, la casa en la que habamos vivido toda la vida... Cuando mi padre empez a despedirse de la casa, lo mir y escuch sus palabras, de las que aunque ya tengo el pelo cano no he podido olvidarlas, sera imposible.... Camaradas comprenden a donde quiero llegar... La asamblea acord mejorar las cuotas de produccin. Al igual que Motorin muchos trabajadores rusos estaban convencidos de que рабочая сила все переборет, всё преодолеет/la fuerza obrera todo lo superar a todo se sobrepondr, Grossman, 2011 p771. Pese al estalinismo los trabajadores mantuvieron su voluntad de resistir. El esfuerzo fue heroico. Al concluir la guerra el rgimen estalinista persigui al propio movimiento obrero ruso y traicion las revoluciones en Grecia e Italia. Pero, como se record el da de la victoria en la Rusia post-socialista?

El pasado 9 de mayo Vladimir Putin se refiri al da de la victoria como un da sagrado y afirm: hoy sabemos por documentos nazis que tenemos en nuestro poder que el estado mayor alemn pretenda esclavizar a una parte de la poblacin y exterminar a otra. La victoria militar, afirm, pari una nueva poca libre de la tragedia. Una de las ms graves amenazas del mundo actual, remat Putin lo constituye el surgimiento del neonazismo en el mundo. El diario Izvestia narr escenas del da del Бессмертного полка, desfile inomortal en el que participaron 850 mil personas, muchas de las cuales, portaban retratos de sus familiares difuntos; fue un da lluvioso, mucha gente contaba historias con finales tristes, hubo muchas lgrimas. En la plaza Pushkin se transmitieron escenas de la pelcula Cuando pasan las cigeas; un video reprodujo el momento histrico en que un locutor exclam: Фашистская Германия полностью разгромлена!/La Alemania fascista ha sido completamente destruida. La gente record que en 1945 cuando se anunci la victoria muchas personas salieron a las calles llorando, se abrazaron y corearon hurras. En el desfile participaron uzbekos, tayikos, kirguises, armenios y georgianos.

Dice Perry Anderson en Rusia Inconmensurable (New Left Review 2014) que segn Medvedev la eleccin de 1996 aparentemente ganada por Yeltsin y aplaudida por la Casa Blanca y Downing Street, fue ganada realmente por el comunista Zyuganov. Aunque, dice Anderson, a partir de ah, Putin no ha requerido de fraudes electorales pues goza de una gran popularidad, aunque gobierna un pas con una muy dbil divisin de poderes y con presidencia dotada de superpoderes. Putin ha sido amigo de los empresarios. Mantiene el monopolio del gas pero solo el 49% del petrleo. Tiene impuestos ms bajos que la mayora de los pases occidentales. Es menos violento que Mxico y menos estatista que Brasil. Putin es consciente del repudio popular a la prikhvatizatsiya (la privatizacin que tiene cola que le pisen) de los noventas. Al expropiar Yukos y enfrentarse a Khodorkovsky mand el claro mensaje de que permitira el enriquecimiento pero no tolerara desafos al estado. Su equipo desde que trabajaba con el alcalde de San Petersburgo lo integran neo-empresarios, agentes de seguridad, agentes financieros y abogados. Todos los polticos rusos han hecho dinero, pero Putin es una especie de gran rbitro entre millonarios y estatistas (siloviki). Segn Gleb Pavlobski, citado por Anderson, Putin cree que fue una equivocacin dedicarnos a construir una sociedad justa en lugar de dedicarnos a hacer dinero. Mosc ha abandonado cualquier pretensin de constituir una civilizacin alternativa al capital. Pero eso si, es un pas celoso de su independencia y sus tradiciones.

Por nuestra parte podemos agregar que Rusia preocupa por las privatizaciones, el empeo por crear una burguesa nacional a toda costa, el autoritarismo, cierto aventurerismo militar y la fusin de lo poltico y lo religioso en un discurso nacionalista. En cambio Rusia refulge cuando: se opone al nazismo, defiende el derecho internacional, promueve el multilaterialismo y defiende la paz. Aunque sin duda, la mejor herencia del pueblo ruso la constituyen esos momentos en que se ha atrevido a asaltar el cielo, cuando en el pasado, como el Oneguin, de Pushkin, se volvi loco y puso en prctica los ms radicales experimentos libertarios del siglo XX.





