Trump en el Medio Oriente

Cuando la paz es un bien comercial

Counter Punch

En Riad Trump no poda mencionar que la mayora de los secuestradores del 11-S procedan o pertenecan al culto o fe sun, quefue la inspiracin del Desh, ni qu pas cort cabezas con un entusiasmo parecido al deISIS. (Respuesta: Arabia Saud). Y cuando Trump lleg a Israel el lunes se enfrent a un nuevo protocolo de la censura: no mencionar quin est ocupando las propiedades ajenas en Cisjordania o qu pas est escandalosa y continuamente robando tierras -legalmente propiedad de rabes solo y exclusivamente para judos. (Respuesta: Israel).

As que bingo!, en la mayor alianza de Oriente Medio jams creada en la historia, los saudes y los otros dictadores rabes sunes, y el Presidente chiflado de Estados Unidos y el cnico primer ministro de Israel, todos estn de acuerdo en la identidad del pas diablico que todos ellos pueden maldecir con una sola voz, inspirador del terrorismo mundial, instigador de la inestabilidad de Oriente Medio, la mayor amenaza para la paz mundial: el Irn chi.

As que a los pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv -parte de cuyas pistas de aterrizaje en realidad se encuentra desde hace sesenta aos en un terreno legalmente propiedad de rabes palestinos- los escribas de los discursos de Trump (porque Trump seguramente no puede escribir esto) fueron reproduciendo una vez ms su odio a Irn, el terror de Irn, el complot de Irn,el continuo propsito de Irn de fabricar una bomba nuclear. Y todo esto cuando en Irn acaba de ser reelegido un presidente cuerdo que realmente firm el acuerdo nuclear hace dos aos que redujo sustancialmente la amenaza estratgica de Irn a Israel, a los rabes y a Estados Unidos.

Nunca se debe permitir que Irn llegue a poseer un arma nuclear, dijo el comandante en jefe de Estados Unidos. Irn debe cesar su financiamiento mortal [sic], la formacin y el equipamiento de los terroristas y las milicias. Un marciano que tambin podra haber aterrizado en Tel Aviv al mismo tiempo seguramente concluira que Irn fue el creador del Desh y que Israel ya estaba bombardeando a los crueles y violentos miembros del culto del califato islmico. Y los marcianos -sin duda ms inteligente que el presidente de Estados Unidos- se sorprenderan mucho al descubrir que Israel ha estado bombardeando a los iranes, los sirios y sus milicias, pero que nunca ha bombardeado al Desh.

No es de extraar que Trump tratara de ceirse a su guin preparado. De lo contrario podra hacer algo cuerdo como felicitar al nuevo presidente de Irn por su victoria electoral y por su promesa de adherirse al acuerdo nuclear; como exigir el fin de la ocupacin y colonizacin israel de tierras rabes; como decirle a los viejos y cansados ​​dictadores y prncipes del mundo rabe que la nica forma en que pueden librarse ellos y Estados Unidos- del terror es mediante el tratamiento de su gente con dignidad y la proteccin de sus derechos humanos. Pero no, eso es demasiado sensible, justo y moral -y demasiado complicado- para un hombre que hace tiempo se cay del borde de la realidad y entr en el mundo tuitero. Por lo tanto habl del acuerdo definitivo entre Israel y los palestinos, como si la paz fuera una mercanca que se compra o se vende. Como la que acababa de fijarse en Arabia Saud: pistolas para el petrleo y dlares.

Pero entonces, sentado junto a Netanyahu, el hombre se salt el guin. Para alivio de todos regres a los horrores del acuerdo nuclear con Irn, el acuerdo que era increble, algo terrible en que los EE.UU. haban entrado. Les tiramos un salvavidas a la vez que les dimos la posibilidad de continuar con el terror-. La amenaza de Irn,dijo a Netanyahu, ha obligado a la gente [sic] a juntarse de una manera muy positiva.

Esto era realmente increble. Trump, en su extraa inocencia, cree que el deseo del mundo sun de destruir al Irn chi y sus aliados es la clave para la paz rabe-israel. Tal vez eso es lo que quera decir -si se refera a algo- cuando dijo que su visita marc una oportunidad nica para llevar la seguridad y la paz a esta regin, a su gente, a la derrota del terrorismo y la futura creacin de la armona y la paz -un trocito estaba en el guin, por cierto- en lo que llam esta antigua y sagrada de la tierra. Se refera a Israel, pero fue la misma frase que utiliz en Arabia Saud y sin duda podra hacerlo en Suiza, Lesotho o, bien, en Corea del Norte si trajera alguna ventaja. O Irn, para el caso.

Quin sabe si Trump va a ser capaz de hacer frente a la colonizacin juda, el robo de tierras y al propio pequeo dictador de Palestina cuando encuentre a Mahmoud Abbas el martes. O a los derechos humanos. O a la justicia. Su discurso en el Museo de Israel, entonces, va a ser una maravilla si se aleja del guin. Pero las oportunidades estn encerradas en la descripcin: la unidad de los rabes sunes en su odio al Irn chi -l misericordiosamente dejar de lado los contextos de "sunn" y "shi" en caso de que as se preste para el juego-, las relaciones ms estrechas entre los dictadores del Golfo y sus prncipes con la apropiacin de tierras de Israel, la necesidad de los palestinos para poner fin a terrorismo contra sus ocupantes -la palabra ocupantes tambin debe dejarse fuera, por supuesto- y eterno, al fin, el amor sagrado de Estados Unidos a Israel para bien o para mal.

El domingo la CNN encabez con un reajuste con los rabes. El lunes la BBC encabez con un reajuste con Israel. Lo que ambos significaban -pero no se atrevan a decir- es que Trump cree que puede conseguir que los rabes e Israel destruyan el poder de Irn despus de los terribles e importantes aos de Obama. Eso significa guerra, de preferencia entre los musulmanes. El acuerdo definitivo, de hecho.

Robert Fisk escribe para el Independent, donde esta columna apareci originalmente.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/05/24/when-peace-is-a-commodity-trump-in-the-middle-east/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de l traduccin.