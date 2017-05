El Papa joven

Sorrentino retrata a un pontifice que remueve los cimientos del cielo y la tierra

Acabo de ver los diez captulos de la serie El joven Papa (The Young Pope, 2016) del cineasta italiano Paolo Sorrentino y he tenido una experiencia inicitica. Es como si hubiese bebido un vino, exprimido por el propio Dionisio, en el Santo Grial.

El actor ingls Jude Law (Lenny Belardo) encarna a Pio XIII, el primer Papa estadounidense de la historia. Su presencia cautiva al espectador desde el primer momento en el que aparece en escena. Este insolente Pontfice es un rebelde con causa; la reencarnacin de Jesucristo; el nio abandonado; la mscara diablica que arrastra la especie desde la era cavernaria.

Lo que ha conseguido el britnico bajo las rdenes de Sorrentino es de otro mundo. El mejor papel de Jude hasta la fecha, escribi el crtico de cine Juan Sanguino en un excelente artculo publicado en Vanity Fair el 29 de diciembre de 2016, da en el que el actor cumpla 44 aos.

La serie de Sorrentino para la HBO (Juego de Tronos) marca un punto de inflexin en el debate sobre lo pagano y lo sagrado. Es una obra renacentista jalonada con pinceladas de Miguel ngel y Leonardo da Vinci. Algunas escenas nos recuerdan a Federico Fellini (hilaridad estrambtica), a Pasolini (sexo sin fronteras), a Visconti (elegancia y decadencia), a Buuel, (simbolismo animalista) por citar varios ejemplos del mapa mundi.

Los personajes encarnan la incertidumbre, la imperfeccin, el pecado. Algunos son perversos, otros estn tocados por la divinidad y buscan el equilibrio en el lmite, en ese terreno mstico que lo mismo te lleva a la locura que a la silla colocada a la diestra del Seor. Los clrigos y las monjas, enclaustrados en las magnficas dependencias del Vaticano, y en la majestuosa Capilla Sixtina, son polidricos, hijos de esta poca, supervivientes de la crisis de valores que asola al planeta.

El ncleo central de la obra es la duda, manifestada de forma implcita o explcita, acerca de la existencia de Dios: El Principio Fontanal, la Unidad Fontanal, como dira el filsofo Eugenio Tras.

Pio XIII arremete contra la tendencia de la Iglesia a abrirse al mundo, a darse baos de masas, a evangelizar, lo que considera puro marketing y exhibicionismo. Lenny, que aprovecha su magnetismo y sensualidad para seducir hasta al propio diablo, prefiere la distancia, lo oculto, el misterio. Afirma que la Iglesia perder a todos sus fieles si sigue abriendo los brazos cual pulpo sacrosanto. Predica, por lo tanto, recuperar el poder de lo invisible y lo esotrico para volver a fascinar a la humanidad. Dice tambin que es ms fcil amar a Dios que a los hombres, ya que lo segundo le resulta penoso.

The Young Pope cuenta con la interpretacin colosal de Javier Cmara (Monsignor Gutierrez), Silvio Orlando (Cardenal Vioello) y Diane Keaton en el papel de la hermana Mary. Ella se encarg de la educacin de Lenny cuando fue abandonado en un orfanato por sus padres hippies. El relato est lleno de sorpresas y aciertos. Es una obra culta que no deja a nadie indiferente. Puede convertir en ateos a los creyentes y viceversa.

Paulo Sorrentino pone en los ojos de cada espectador cristales de diferentes colores. El ritmo de la serie es lento, venenoso, sedante, afrodisaco. Lo sacro y lo pagano danzan enroscados, cual siams Dios-Diablo. Jesucristo (Pio XIII) ve ensimismado cmo un canguro salta en los jardines del Vaticano, (cuando l le pide que lo haga). En ese momento el marsupial se asemeja a Lucifer. El Papa sonre.

La serie aborda el tema de la homosexualidad, la pedofilia y el aborto con imgenes inquietantes. El guio pcaro del Papa al comienzo de cada captulo es tan provocativo y enigmtico como la sonrisa de la Mona lisa. Los perfiles y los dilogos son slo una ptina. Para ir al fondo es necesario ver con el tercer ojo y escuchar con los odos de ngeles, scubos e ncubos.

La galera de cuadros de la serie forma una secuencia armnica que no tiene desperdicio. Al inicio de cada captulo la cmara se posa un instante en la Mujer Barbuda de Ribera y sigue acariciando otras obras de arte. Ya casi en el desenlace, el autor se recrea en ese ser andrgino que da de mamar a un nio, y, va dejando todas las puertas abiertas. Habr una segunda parte de la serie, The New Pope, que sin duda volver a remover el suelo del que nos erguimos hace millones de aos para coger con las manos la fruta de los rboles. Ese recuerdo est impreso en la red cervical.

Y vuelve a cantar Quiquiriqu el Noble Gallo Benevantano para recordar lo importante que es la cultura como motor de cambio del mundo. Un pueblo culto es la mayor amenaza imaginable al poder establecido. La quema y prohibicin de libros ha salvado muchos tronos.

