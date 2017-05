Quin invent a Correa?

La etiqueta de estaes un prstamo al escritor Modesto Emilio Guerrero.As titul a la mejor biografa que hasta este mircoles se ha escrito sobre el lder bolivariano. En la esquinase busca por dentro la clave del sostenido liderazgo corresta: los de ac abajo inventamos a los lderes o ya nos vienen como las promociones de fin de ao? Qu circunstancias histricas nos facilitan aceptar la oferta de ciertos liderazgos y rechazar otros? Estas dudas aplican para este anlisis. De lo que se sabe, Rafael Correa no era un poltico tpico con otro tpico. Nada que ver, su tropo eran territorios acadmicos, cultivaba cierto espritu de, no se le conoca filiacin partidista, pero se aproximaba a la Teologa de la Liberacin. Estesospecha que tiene profunda admiracin a Ernesto Che Guevara, por el lado de la militancia romntica de ah su repetido: hasta la victoria siempre. Un antecedente electoral lo ubica ganando unas elecciones en la Universidad Catlica de Guayaquil con una fuerza personal ms all del movimiento estudiantil de la ocasin.Y en eso lleg la gente ecuatoriana impaciente con los malbaratadores de su confianza y las prontas huidas sin pena y mucho descrdito. Irritante aburrimiento popular con el liderazgo poltico de esos lustros que, salvo la cosmtica de ocasin, era ms de lo mismo. De sus compaeros y compaeras, quin sugiri a Rafael Correa subir a la tarima en ese momento indicado y con las emociones colectivas previstas? El pragmatismo de ese quin (o esos quines) intuyeron que estaban maduras las condiciones para el liderazgo corresta o alguien muy parecido. Qu precisin objetiva: Rafael no es buen orador, tena poco manejo de masas (la asesora trabaj el asunto), era desconocido en la barriada, sin una estructura Lavals (avalancha) para la movilizacin popular y recin llegado a los radares de despellejadores y candongueros. A su favor: audacia retrica sin lmites, uso mgico de las cifras para ridiculizar adversarios, rompimiento absoluto con lo que la gente identificaba como el pasado atroz y que Rafael resumi en partidocracia, sustituy la terminologa izquierdista con palabras que estaban ah (por oligarqua) y dijo con tal claridad sus propsitos que la mayora presinti sinceridad.A Rafael Correa no son sus credenciales acadmicas que lo encumbraron y all lo mantienen, en realidad el inicial arrastre de masas supo aprovecharlo para invertir en lo que entendi eran los temas de preocupacin de los electores. Los tericos de la operatividad poltica prescriben que el arrastre popular de los lderes, mujeres u hombres, ocurre cuando a la persona se la cree competente, se asume que entiende mejor aquello que la mayora de la gente quiere, posee la calidad pedaggica para explicar problemas y soluciones y pocos dudan de su fe brutal en el proyecto propuesto.Publicado originalmente el 29 de enero de 2011, en Diario