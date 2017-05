Cada vez ms jvenes quieren dejar el pas debido de la persistente crisis socioeconmica

Chile atrae migrantes haitianos

Noticias Aliadas

Me fui de Hait por culpa del desempleo. Estudi ciencias veterinarias, pero no poda encontrar ningn trabajo. Me obligaron a renunciar a mi fe cristiana para ir a vender lotera y poder as mantenerme a m y a mi familia. A pesar de todo, no lograba juntar lo necesario, recuerda aFaniel Pierre, 42 aos, natal de Fort Libert, en el noreste de Hait, una de las regiones ms pobres del pas. Pierre vive actualmente en Chile, el nuevo El Dorado de la migracin haitiana.

Al igual que Pierre, cada vez ms jvenes quieren salir de Hait a toda costa por culpa de la situacin socioeconmica que no cesa de empeorar en este pas del Caribe.

Hait nos desanima. Ya no quiero quedarme en un pas donde no hay hospitales, ni empleos. No hay nada aqu!, seala a Noticias Aliadas Sandro Germain, 25 aos. Su intencin es irse del pas lo ms pronto posible.

En Hait, la pobreza y la miseria se han acentuado. El desempleo, la frecuente devaluacin del gourde (moneda local) con respecto al dlar estadounidense, la inflacin galopante, el aumento del costo de vida, la diminucin del poder adquisitivo de los hogares, la epidemia de clera y la inseguridad alimentaria se han instalado en este pas azotado durante estos ltimos siete aos por dos catstrofes: el trgico sismo del 2010 que dej un saldo de 230,000 muertos y 1.3 millones de damnificados, y el paso del devastador huracn Matthew en octubre del 2016 que mat a 547 personas y afect a otros 2.4 millones.

La bsqueda de bienestar en otros pases de la regin, principalmente en Amrica del Sur, se ha vuelto una tendencia bastante marcada como para considerarla preocupante a los ojos de organismos defensores de derechos humanos.

Si la migracin haitiana a la Repblica Dominicana comenz con campesinos/agricultores, aquella a Chile lo hace con jvenes profesionales y estudiantes, talentos que desgraciadamente dejan el pas porque no tienen otra alternativa, declar a Noticias Aliadas Geralda Sainville, responsable de Comunicacin del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), plataforma de organizaciones haitianas que trabaja sobre la migracin.

Por culpa de las condiciones socioeconmicas en el pas, la poblacin no tiene los medios para subsistir. Al problema del desempleo se agregan las catstrofes naturales que la empobrecen. La nica manera de salir adelante es irse del pas, explica Sainville, que adems menciona como causa, la decepcin con respecto a la gobernanza del pas y al no respeto de las promesas de las autoridades elegidas.

Se siente que hay una suerte de decepcin colectiva, sostiene.

Teniendo en cuenta lo que dice Sainville, los responsables deberan enfocarse rpidamente en el tema.

La situacin es preocupante, asegura. Es una migracin que el Estado debera controlar para que no genere otros fenmenos como la trata de personas.

Brasil deja de ser atractivo Desde el 2016, Chile se est convirtiendo a paso lento y seguro en el segundo destino de la migracin haitiana, despus de Repblica Dominicana. En Amrica del Sur ya destron a Brasil donde vive una importante comunidad haitiana que, en los ltimos aos, intent ingresar ilegalmente a EEUU a travs de un largo y peligroso viaje clandestino.

Si bien algunos pudieron ingresar a territorio estadounidense, otros no lo consiguieron. Segn testimonios de migrantes haitianos recogidos por la prensa, cuando no mueren por ataques de animales salvajes o por hambre, son violados en la selva amaznica o se quedan varados en Mxico. En enero de este ao, ms de 7,000 migrantes haitianos quedaron estancados en la frontera mexicana con EEUU.

Este largo y oneroso periplo es efectuado por mujeres embarazadas, nios y jvenes que quieren huir de la crisis econmica que golpea Brasil. Atraviesan Per, Ecuador, Colombia, Panam, Nicaragua, Guatemala y Mxico durante semanas a pie a travs de los bosques y los ros con ayuda de redes de traficantes de migrantes que operan en todo el continente.

Los haitianos no son los nicos en esta larga travesa. Suele haber tambin migrantes dominicanos, africanos, cubanos y otros viajeros. Muchos audios en los que haitianos narran su mortal trayecto circularon en las redes sociales en el 2016.

Tras este peligroso trayecto caracterizado por el robo, hambre, violacin y encarcelamiento, algunos de los que logran ingresar a EEUU son capturados y deportados a Hait por la autoridad migratoria estadounidense. Desde hace un tiempo, los que temen ser deportados se quedan en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

Chile est en boca de todos. Por donde se camine en Hait, los jvenes lo evocan como su prximo destino. Tanto en las redes sociales ms utilizadas por los haitianos, como Facebook, como en los medios de comunicacin tradicionales, se menciona constantemente este fenmeno social.

El viaje a Chile cuesta alrededor de US$3,000. Se requieren entre $1,000 y $1,500 dlares como bolsa de viaje para poder pagar los gastos de alquiler de una habitacin, transporte, alimentacin y llamadas telefnicas una vez que arriban. El pasaje de avin hacia Chile va Repblica Dominicana cuesta alrededor de $1,200.

La visa dominicana, entre $180 y $200; un pasaje de ida en bus entre Hait y Repblica Dominicana, $35 a $40. Finalmente, los $20 que hay que pagar en la frontera haitiano-dominicana terminan de inflar el presupuesto. A esto pueden agregarse gastos de transporte y pequeos consumos adicionales en Repblica Dominicana.

El ltimo sacrificio El embajador chileno en Hait, Patricio Utreras, indic al informativo haitiano Le Nouvelliste que los ciudadanos haitianos no necesitan visa para ingresar a Chile; basta con tener un documento de identidad, el pasaje de avin y dinero en el bolsillo conforme a la duracin de la estada.

Los haitianos son muy apreciados en Chile, declar a Le Nouvelliste.

Se requieren enormes esfuerzos para conseguir ese dinero. Algunas personas contraen deudas enormes, otras liquidan todos sus bienes para lograr lo que llaman el ltimo sacrificio, y otras recurren a allegados que viven en EEUU para financiar el viaje.

No obstante, el viaje podra costar ms teniendo en cuenta la participacin de intermediarios que se conocen como facilitadores que lo planifican desde Chile. Los facilitadores exigen ms dinero del necesario, y abusan a partir del hecho que el migrante haitiano ignora la realidad, corriendo el riesgo de ser estafado.

Economistas haitianos explican que la numerosa comunidad haitiana que vive en Chile y el crecimiento econmico de este ltimo constituyen los principales motivos por los que se escoge este pas como destino.

Ahora, la situacin va mejor. Trabajo como pintor industrial en una empresa que hace publicidad. Con un salario de 500,000 pesos chilenos [$750] sin tiempo extra, logro pagar mi renta, la electricidad, el agua, el transporte y la comida, pero tambin mantener a mis dos hijos que viven en Fort Libert. Pago su escolaridad a tiempo y les doy de comer, agrega Pierre, quien no ces de enfatizar las numerosas posibilidades de empleo que ofrece Chile.

La migracin haitiana hacia Chile constituye en todo caso un tema de discusin al ms alto nivel. El 27 de marzo, el presidente Jovenel Mose y su homloga chilena Michelle Bachelet, en visita oficial a Hait, tocaron el tema, segn lo confirm el mandatario haitiano.

La visita forma parte de la consolidacin de lazos de cooperacin y de amistad entre Hait y Chile. Ambos pases firmaron un Acuerdo bilateral para la compatibilidad o equivalencia y el reconocimiento de estudios de ciclos de educacin bsica o fundamental y de educacin media o secundaria.

Definitivamente, hemos hablado del tema, declar Mose a la prensa, en referencia a la migracin. Es por eso que hemos firmado el acuerdo con el fin de ver lo que vamos a hacer en trminos de cooperacin. Son alrededor de 60,000 [haitianas y haitianos en Chile]. Tenemos que hacer todo lo posible para darles los documentos.