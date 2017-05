Yo no soy tonto y pago el IVA que tengo que pagar

El salmn contracorriente

Paseando por la calle o leyendo algn peridico es frecuente en los ltimos tiempos toparse con publicidad de cadenas comerciales que anuncian das sin IVA. Efectivamente, cada vez ms proliferan las grandes cadenas de supermercados, de venta de productos electrnicos, centros comerciales... que, para atraer compradores, utilizan el reclamo de simular que descuentan el IVA de las compras en unos das determinados

Desde la Plataforma por una Justicia Fiscal consideramos este tipo de campaas muy preocupantes y merecen una seria reflexin. En primer lugar, hay que decir que se trata de una publicidad engaosa, aunque el engao no afecte al bolsillo del comprador. Porque el comprador no deja en ningn caso de pagar el IVA por el producto comprado. Si as fuera el establecimiento ciertamente estara en un aprieto, pero no, porque lo que se le aplica es un descuento equivalente al tipo aplicado de IVA, el 21% como tipo general. Pero el IVA se paga.

Pero ms all de la maniobra comercial, esas promociones lanzan un mensaje bastante txico sobre los impuestos. Dan a entender que, cuando haya oportunidad, hay que hacer lo posible por no pagarlos. Es considerar los impuestos como algo odioso con lo que cumplimos contra nuestra voluntad, en un mensaje que atenta claramente contra la conciencia de la necesidad ciudadana de contribuir.

Esa conciencia no se forja con sanciones a quien no paga, aunque es evidente que hay que perseguir el delito fiscal, sino explicando para qu sirven los impuestos, estableciendo la conexin entre lo que pagamos y en qu se utiliza. Esa es la clave, dado que considerar los impuestos como una obligacin odiosa, sugiere que no obtenemos nada a cambio por ellos.

Ante esto, podemos repasar qu obtienen con los impuestos los establecimientos que manejan esas campaas de da sin IVA. Veamos: los impuestos garantizan un Estado de Derecho que provee de un marco legal y una certidumbre jurdica imprescindibles para desplegar actividad econmica, adems financian infraestructuras de transporte, energa, telecomunicaciones y servicios pblicos bsicos (educacin y sanidad) que aseguran trabajadores cualificados ms una eficaz cobertura sanitaria, y un largo etctera.

Y es as slo apelando al interesado y a m que me toca?, lejos an de una concepcin solidaria y de esfuerzo comn para sostener un sistema fiscal que trate de compensar los desequilibrios y desigualdades que genera el juego econmico, que es como muchos entendemos la fiscalidad. Frente a ello, hay quien defiende que eso no tiene que ser algo que haya de tener en cuenta una empresa, que se centra en velar por sus intereses. En contraste, hay empresas que entienden que su actividad no slo no est reida con una contribucin social positiva, sino que ambas pueden estar perfectamente alineadas.

Desde luego, campaas como la del da sin IVA lanzan un mensaje de desafeccin con la contribucin tributaria que choca frontalmente con esos planteamientos. As que, si una empresa quiere tener credibilidad para resaltar su compromiso con la sociedad en la que opera, debe desechar sin dudar ese tipo de campaas. Y hay que rechazarlas tambin como consumidores, como contribuyentes y como ciudadanos. Hemos de entender que no todo vale para ahorrar, y hay que rechazar frontalmente esas promociones.

Y un da sin beneficios, donde lo que se descuente sea el margen del establecimiento y no el IVA? O tiene ms sentido poner en duda el pago del IVA que el beneficio que se lleva una empresa?

Miguel Alba, Plataforma por una Justicia Fiscal

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Yo-no-soy-tonto-y-pago-el-IVA-que