En su primera gira oficial como presidente, Donald Trump, el pretendido lder del mundo libre, visit a una monarqua absoluta, el Reino de Arabia Saudita, un Estado petrolero conocido por la ausencia de instituciones democrticas y las flagrantes violaciones de los derechos humanos. El principal acontecimiento en materia de poltica exterior que Trump anunci el fin de semana en Riad fue un amplio acuerdo para la venta de armas a Arabia Saudita por 110.000 millones de dlares. Muchas personas morirn como consecuencia de este flujo de armamento. Sin embargo, el acuerdo an no es una realidad. La afinidad de Trump con autcratas, hombres poderosos y matones afronta resistencia. Mientras el mundo procesa el horror del ataque suicida ocurrido esta semana en Manchester, Inglaterra, en el que la mayora de las vctimas eran adolescentes que asistieron a un concierto, deberamos prepararnos para una ola similar de muertes inocentes, esta vez en Yemen, el blanco de los incesantes bombardeos lanzados por Arabia Saudita, con el apoyo de Estados Unidos.

Partamos de la premisa de que matar nios est mal, y punto. Tanto en Manchester como en San, Yemen. Est mal matar nios como parte de un acto de guerra, ya sea que la matanza sea perpetrada por un soldado estadounidense, un avin Predator de Estados Unidos controlado en forma remota, un piloto saud de un F-35 proporcionado por Estados Unidos, o, para utilizar el trmino actual, por un terrorista.

Cuando un atacante suicida hizo estallar una bomba en el concierto de Ariana Grande en Manchester esta semana, las vctimas mortales fueron casi en su totalidad sus fans: chicas jvenes, pre-adolescentes, y sus padres. Los medios de noticias etiquetaron el ataque acertadamente de salvaje. Pero recordemos un acontecimiento ocurrido durante la primera semana de gobierno de Trump. En aquel entonces, con caracterstica soberbia, Trump y sus funcionarios calificaron de exitoso a un ataque contra Yemen, a pesar de que muri un miembro de la Armada y se perdi un helicptero. Sin embargo, inicialmente no se inform de la muerte de 30 civiles en el ataque, muchos de ellos mujeres y nios, entre los que se encontraba la nia de 8 aos de edad Nawar Anwar al-Awlaki. Su nombre es conocido porque era la hija de Anwar al-Awlaki, un clrigo musulmn que fue asesinado en 2011 en un ataque con un avin no tripulado de Estados Unidos. El hermano mayor de Nawar, Abdulrahman al-Awlaki, un joven de 16 aos de edad nacido en Denver, muri en otro ataque de un avin no tripulado dos semanas despus de que su padre fuera asesinado. Abdulrahman no saba que haban asesinado a su padre y estaba intentando ubicarlo cuando las fuerzas estadounidenses mataron a Abdulrahman.

El ataque fallido de enero tuvo lugar tras el desastroso ataque de Arabia Saudita contra un funeral en San el 8 de octubre de 2016, en el que ms de 140 personas murieron, en su mayora civiles. Tras el ataque, el Presidente Barack Obama, que haba autorizado una venta de armas a Arabia Saudita por 115.000 millones de dlares, retir las municiones de precisin de la venta, dado que muy probablemente seran utilizadas contra civiles. Donald Trump levant la restriccin a esas armas. El Rey de Arabia Saudita, un dictador, ahora posee armamento de ltima generacin para lanzar contra la poblacin de Yemen.

En respuesta al ataque en Manchester, Tariq Ali, comentarista poltico, escritor, editor de la New Left Review y un activista pacifista britnico de gran trayectoria, declar en el noticiero Democracy Now!: Estos ataques terroristas no solo ocurren en Europa. Ocurren cada da en Irak, Siria, Afganistn, Pakistn, Yemen y Bahrein. Todos deploramos la prdida de vidas inocentes. Es as. Todos lo hacemos. Pero no podemos tener un doble discurso segn el cual sostenemos que si alguien muere en Europa, su vida es ms valiosa que las vidas de las personas que mueren en gran parte del mundo musulmn. Y a menos que Occidente comprenda que este doble discurso provoca y enoja cada da a ms personas, esto seguir sucediendo.

As como han cubierto las historias de las vctimas del ataque de Manchester, los medios de comunicacin deberan cubrir las conmovedoras biografas y la historia de vida de cada joven fallecido en Yemen, Siria, Irak y Afganistn. Tenemos que conocer los nombres, tenemos que escuchar las historias de estas personas que tambin perdieron sus vidas.

El acuerdo armamentista de Trump con Arabia Saudita es un error. Exacerbar la situacin en una regin que ya ha sido devastada por la guerra y afectar a Yemen de manera muy severa. Debido a la terrible destruccin del pas, Yemen sufre una epidemia de clera, hambruna y un colapso casi absoluto de su infraestructura de saneamiento, agua y de asistencia mdica y hospitalaria. Se trata de una crisis humanitaria de gran magnitud.

Despus de haber vendido este nuevo arsenal al rey de Arabia Saudita, el Presidente Trump se dirigi a Israel y luego se reuni con el Papa. Tras la reunin, Trump tuite: Me voy del Vaticano con mayor determinacin que nunca de lograr la PAZ mundial. Algunos quiz tengan la esperanza de que Trump realmente haga lo que tuitea. Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo se estn organizando para poner fin a las guerras y detener las ventas de armas que las promueven.

