Helicpteros y la caballera tambin fue usada contra los manifestantes de OcupaBrasilia (mircoles 24).



Fuente: Mdia Ninja (tomada de Brasil de Fato)



Impresionantes imgenes de la protesta del ltimo 24 de mayo en Brasil tomaron los medios de comunicacin en todo el mundo. Duramente reprimida por las fuerzas del Estado, la protesta termin con un resultado de 49 personas heridas y otras tantas arrestadas.Ya en el da anterior, centenas de manifestantes de todas de partes de Brasil viajaron a Brasilia, capital de la nacin, para participar de la protesta planificada a partir de la huelga general del ultimo 28 de abril contra las medidas de austeridad del presidente no electo Michel Temer. Convocada por las centrales sindicales y movimientos sociales, los organizadores estimaban la participacin de 150 mil personas en la movida.Entre las reivindicaciones, las organizaciones pedan el freno de las reformas laborares y de seguridad social. Todava, el escandalo divulgado en la ltima semana en lo cual Temer aparece en una grabacin junto con un empresario de la JBS sugiriendo la compra del silencio de ex presidente de la cmara baja de Brasil, Eduardo Cunha, empujaron los nimos de la poblacin que sali a la calla a gritar Fuera Temer y Elecciones Directas Ya.Mientras poco a poco ms gente llegaba a la capital de Brasil, dentro del Congreso la base del gobierno intentaba seguir con los trabajos, ignorando lo que pasaba en la calle. Hubo discusiones acaloradas entre los congresistas que tienen urgencia en aprobar leyes antipopulares antes que se caiga el gobierno y entre la oposicin que sigue denunciando la ilegitimad de Temer, quien tiene menos del 10% de aprobacin popular. Temer fue proclamado presidente a consecuencia de una maniobra golpista que llev a la destitucin de la presidenta electa Dilma Rousseff. El empresariado y las grandes corporaciones miran a Temer como un gran aliado para el desarrollo de sus negocios a travs de la destruccin de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, ataque a los Derechos Humanos, contra-reforma agraria a travs de la medida provisoria 759 que viene siendo denunciada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, y entrega de los bienes comunes del pas al capital extranjero.En las calles, un grande aparato policial fue montado para contener los manifestantes. Mientras las columnas avanzaban en direccin al predio del Congreso, la polica comenz a reprimir con balas de goma y bombas de gases lacrimgenos contra la multitud. Las bombas eran utilizadas por los agentes de la polica en la lnea de frente y tambin por helicpteros. Minutos despus, hombres en caballos avanzaron contra la gente que se defendi con piedras y palos. Una barricada fue montada con los baos qumicos para contener la polica, el predio del Ministerio de la Agricultura fue incendiado en este mismo da, diez militantes campesinos fueron asesinados por la polica en la provincia de Par, regin Norte de Brasil. La polica respondi con armas de fuego un manifestante recibi un balazo y est hospitalizado en estado grave.No obstante, la violencia desproporcional no logr contener a la gente, que resisti el conflicto con las fuerzas del Estado por ms de tres horas. Para demostrar fuerza, Temer firm un decreto autorizando la intervencin del Ejrcito y fue duramente criticado. La oposicin formaliz una denuncia del decreto a la ONU y la Corte Suprema mostr incredulidad con la medida tomada. Horas despus, el decreto fue derogado.A pesar del clamor popular por elecciones directas, la base de gobierno sigue negociando una posible salida de Temer por elecciones indirectas, sin el voto del pueblo y con la participacin del propio Temer en la decisin. Los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda planifican nuevas protestas y ya indican que el camino sera una nueva huelga general para inicio de junio.