Brasil no est solo en el mundo: un anlisis de la crisis

La cada de Temer obedece a intereses de la clase hegemnica

Brasil de Fato

1. La victoria ideolgica/econmica/tecnolgica de los Estados Unidos sobre la Unin Sovitica, la adhesin rusa al capitalismo y la desintegracin de Rusia y la adhesin de la RPC al sistema de instituciones econmicas liderado por los Estados Unidos y la apertura china controlada por las transnacionales llevaron a la consolidacin de la hegemona poltica/imperial de los Estados Unidos.

2. Las directrices de la poltica hegemnica estadounidense son:

- inducir la adopcin, por acuerdos bilaterales y por imposicin de los organismos multilaterales, de los principios de la economa neoliberal;

- mantener el liderazgo tecnolgico y controlar la difusin de tecnologa;

- inducir el desarme y la adhesin forzada de los pases perifricos y frgiles al sistema militar americano;

- inducir la adopcin de regmenes democrticos liberales, sin embargo, de forma selectiva, no para todos los Estados;

- garantizar la apertura al control externo de los medios.

3. Las dimensiones y las caractersticas de la poblacin y del mercado interno, de territorio y de recursos naturales (ampliada de forma extraordinaria por el descubrimiento del pre-sal), la localizacin geogrfica en el rea de influencia americana, la capacidad empresarial del Estado y de la iniciativa privada (Banco Nacional de Desarrollo -BNDES-, Petrobras, Vale do Rio Doce, Embraer) y la capacidad tecnolgica en reas punteras (nuclear, Embrapa, etc.), hacen de Brasil una rea de actuacin prioritaria para la poltica exterior estadounidense, que se articul alrededor de los siguientes ejes:

- apoyo a la redemocratizacin poltica controlada por las clases hegemnicas en Brasil;

- la lucha ideolgica y meditica contra la poltica de desarrollo econmico y industrial que es identificada con el autoritarismo militar;

- apoyo a los movimientos sociales (ONG, etc.);

- denuncia de las polticas nacionales de desarrollo (nuclear, informtica, espacial);

- movilizacin ideolgica para la implantacin de las reglas del Consenso de Washington;

- disciplina fiscal;

- reduccin del gasto pblico;

- reforma tributaria;

- tasa de inters del mercado;

- tasa de cambio del mercado;

- apertura comercial;

- inversin extranjera sin restricciones;

- privatizacin;

- desregulacin econmica y laboral;

- derecho a la propiedad intelectual; y

- desarme.

4. La implantacin, entusiasta y excesiva, de las medidas econmicas, polticas y militares, propagadas por la academia, medios y autoridades estadounidenses, por los gobiernos de Fernando Collor y de Fernando Henrique Cardoso, frente a las caractersticas del subdesarrollo (enormes disparidades sociales, fragilidad relativa de las empresas de capital nacional y vulnerabilidad externa de la sociedad), contribuyeron al fracaso de esas polticas, que provocaron un aumento de la concentracin de la renta, un mayor deterioro de las infraestructuras, el aumento de la violencia social, y acarrearon su impopularidad y permitieron la victoria de los movimientos polticos progresistas frente a los gobiernos de Menem, Battle, Andrs Prez, Fernando Henrique Cardoso, Snchez de Lozada y Mesa.

5. La eleccin de Lula y su gobierno hicieron peligrar el objetivo permanente estadounidense de implantar polticas neoliberales en toda Amrica Latina y de incorporar, de forma subordinada, las economas latinoamericanas a su economa.

6. La articulacin poltica y econmica de Lula/Kirchner/Lugo/Correa/Evo/Chvez reforz la necesidad, para los Estados Unidos, de una reaccin estratgica.

7. Los Estados Unidos, en cooperacin con grupos internos en cada uno de esos pases, iniciaron campaas de desestabilizacin poltica.

8. En Brasil, esta campaa se inicia con el proceso del mensalo y con la aceptacin por el poder judicial de la doctrina finalista de la accin, aplicada contra Jos Dirceu, con carcter ejemplar, en tanto posible sucesor de Lula.

9. A pesar de la campaa anti-Lula y anti-PT (Partido de los Trabajadores), los ndices de popularidad del presidente Lula y del partido alcanzaron niveles record y permitieron la eleccin de Dilma Rousseff.

10. El Gobierno Dilma Rousseff, sin autonoma poltica, acept gradualmente el programa neoliberal de ajuste fiscal, de limpieza tica y de constreimiento del Estado.

11. La incapacidad de articulacin, de relacin poltica y de movilizacin social facilit la articulacin y el xito del proceso de impeachment.

12. De otro lado, la Operacin Lava Jato, en articulacin con el Departamento de Justicia americano y con las agencias de inteligencia (espionaje) estadounidenses, como la NSA, la CIA, el FBI), a travs de procedimientos ilegales, tales como detenciones arbitrarias, filtraciones selectivas de delaciones de criminales confesos, la desobediencia al principio fundamental de presuncin de inocencia, la movilizacin de la opinin pblica contra personas delatadas, pusieron en peligro el ordenamiento jurdico brasileo y fomentaron el odio en la sociedad, tod ello con la connivencia del Supremo Tribunal Federal (STF), que fue un instrumento de ataque al PT y a la candidatura del presidente Lula.

13. La gradual autonoma y el fanatismo moralista del 'grupo de trabajo' de Curitiba [creado por el juez Sergio Moro], llev a denuncias contra otros polticos, en especial del Partido del Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB) y del Partido de la Socialdemocracia Brasilea (PSDB).

14. La caracterstica de radicales libres y el conflicto con la Procuradura General (PGR), provoc la investigacin de Temer por parte de la Polica Federal (tambin radical) y, como la PGR, aliados principalmente del PSDB contra el PMDB.

15. Los objetivos bsicos de las clases hegemnicas brasileas, en estrecha articulacin con las clases hegemnicas estadounidenses, son:

- consolidar en la legislacin, de preferencia en la Constitucin, las polticas neoliberales del Consenso de Washington;

- reducir la posibilidad de victoria del presidente Lula en 2018 y la victoria de los candidatos progresistas en las elecciones para el Congreso;

- impedir la revisin por un nuevo gobierno de las reformas conservadoras, en especial la EC95;

- reducir la capacidad de accin externa y interna del Estado brasileo;

- destruir la poltica sudamericana de formacin de un bloque regional y de inclusin en el Consejo de Seguridad de la ONU;

- integrar a Brasil en la economa estadounidense y crear la obligatoriedad de ejecucin en Brasil de polticas econmicas neoliberales;

- impedir la industrializacin, aunque apenas parcialmente autnoma, de Brasil por empresas de capital brasileo;

- consolidar este programa econmico ultra neoliberal atravs de compromisos internacionales, comenzando por la adhesin de Brasil a la OCDE.

16. Michel Temer, por imprudencia, puso en peligro la credibilidad del proceso de aprobacin legislativa de este programa al dejarse grabar por la PF en dilogos de naturaleza ilcita.

17. Ahora se trata, para las clases hegemnicas, de substituir funcionarios, comenzando por Temer, y substituir la direccin del proceso de las reformas por funcionarios menos involucrados en el sistema tradicional de adquisicin y control de poder poltico por las clases hegemnicas, minoritarias al extremo (caja 2, compra de votos, sobornos a partidos y a personas, nombramientos en la Administracin, liberacin de fondos)

18. La decisin de destituir a Michel Temer, puesto en evidencia por grabaciones difciles de rechazar, ya fue tomada por las clases hegemnicas, como revela el editorial de primera pgina del peridico O Globo y, por lo tanto, del sistema Globo de comunicacin.

19. La posicin de los peridicos Folha de So Paulo y Estado de So Paulo todava reflejan una cierta ausencia de consenso; sin embargo, ese hecho no es muy significativo dado el poder de la Globo.

20. De todos modos, las clases hegemnicas todava no se pusieron de acuerdo sobre el mtodo de separacin y substitucin de Michel Temer:

- renuncia,

- decisin del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en relacin con la frmula electoral Dilma/Temer, o

- proceso del Supremo Tribunal Federal.

21. Para las clases hegemnicas, la cuestin poltica esencial es evitar las elecciones directas anticipadas, por lo que es preciso tener en cuenta que:

- el proceso en el STF seria muy largo, lo que permitira la movilizacin popular;

- la decisin del TSE llevara a elecciones directas, sobre lo que hay dudas; y

- la solucin ms viable y ms til por el momento sera negociar con Temer su renuncia, la recompensa por los servicios prestados y su inmunidad.

22. Tampoco fue resuelta todava la cuestin del sucesor de Temer, pero el PSDB se prepara para asumir el poder y el PMDB a resistir.

23. En las elecciones indirectas los candidatos ms probables seran Tasso Jereissati, por el PSDB, y Nelson Jobim, por el PMDB.

24. Los objetivos estratgicos de las clases hegemnicas, que orientan y controlan sus funcionarios en el sistema poltico, continan siendo los mismos:

- acelerar la aprobacin de las reformas ultra neoliberales;

- desmoralizar a Lula y al PT; y

- construir un candidato gestor, apoltico, como Joo Doria [actual alcalde de So Paulo], para las elecciones de 2018.

25. La operacin de la PGR/PF sirvi para excluir otro candidato poltico como Acio Neves, pues Serra ya est excluido en la prctica y Alckmin [actual gobernador de So Paulo], ser excluido por Doria.

26. Estas mismas clases hegemnicas cuentan incluso con el hecho de que a pesar de una posible victoria de Lula en elecciones directas, no signifique un retroceso demasiado grande en sus 'conquistas' debido a que su gobierno se encontrar maniatado por la EC95.

27. Cuanto antes deje el poder Michel Temer, peor ser para la oposicin, pues su salida acelerar la aprobacin de las reformas.

28. Lo que interesa ahora es retardar la salida de Temer, debilitndolo y obstaculizando y atrasando hasta donde sea posible la aprobacin de las reformas.

29. La lucha por las elecciones Directas Ya es fundamental para movilizar la militancia y concienciar a la poblacin de los efectos de esas reformas.

30. Realismo: la cada inmediata de Temer obedece a los intereses de las clases hegemnicas, igualque pas con la cada Eduardo Cunha de la presidencia de la Cmara de los Diputados.

Traduccin: Pilar Troya