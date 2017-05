Memorndum: una apisonadora para el pueblo griego

Leonidas Vatikiotis (Blog)

Los pre-requisitos del Gobierno grego aprobados por una estrecha mayora de 153 parlamentarios (de un total de 300) el 18 de mayo equivalen a un nuevo super-memorandum, mientras las medidas agudizadoras del empobrecimiento se extienden hasta 2021, tres aos despus del final del tercer programa en vigor, que acaba en agosto de 2018.

El nuevo memorandum (el tercero votado por los parlamentarios de SYRIZA y ANEL, tras el acuerdo de agosto de 2015 y los ore-requisitos de mayo de 2016) sacrifica en el altar del supervit fiscal cualquier aumento del PIB que pudiera existir. La reduccin del PIB en un 0,5% en el primer trimestre de 2017 acaba ya con las proyecciones optimistas de reduccin del desempleo, que se haban incorporado en el presupuesto de este ao. No es ninguna coincidencia que el crecimiento proyectado del PIB de 2017 en el medio plazo se limite a un 1,8%, muy por debajo del 2,7% previsto en el presupuesto estatal.

Las medidas incluidas en el 4 memorandum, que se han cualificado en el objetivo presupuestario a medio plazo del Programa 2018-2021, equivalen a un torbellino y se pueden dividir en 4 categoras generales:

Medidas de recuperacin

Siete medidas tienen un Impacto directo en el ingreso disponible de los ciudadanos, es decir, profundizan la pobreza.

Reduccin de las pensiones

La llamada diferencia personal entre pensiones primarias y suplementarias ha sido objetivo del gobierno, con una reduccin que alcanza hasta un 18% de la pensin pagada. En nmeros absolutos la reduccin alcanzar una media de 185 euros al mes y en algunos casos hasta 300 euros, y se espera que afecte a 1,35 millones de pensionistas.

En la primera lnea de fuego estarn los pensionistas de la antigua TEVE (Agencia Aseguradora de los Autnomos), mdicos, abogados, ingenieros y farmacuticos retirados, dobles pensionistas, etc. La medida se aplicar desde el 1 de enero de 2019. Tambin sufrirn prdidas los jvenes pensionistas que se retiren hasta el 31 de diciembre de 2018.

Reduccin del ingreso libre de impuestos

Esta medida, que segn el Ministro de Economa Eykl. Tsakalotos, causara su dimisin si se aprobara, ser aplicada el 1 de enero de 2020 y se estima que suponga una carga para cada familia de unos 600 euros al ao en promedio. El nuevo umbral de ingresos libres de impuestos, que afectar exclusivamente a los pobres, se desarrolla de la siguiente manera:

1,250 euros (antes 1.900 euros) para los contribuyentes sin hijos

1,300 euros (antes 1.950 euros) para los contribuyentes con un hijo a cargo

1,350 euros (antes 2.000 euro) para los contribuyentes con dos hijos a cargo

1,450 euros (antes 2,100) para los contribuyentes con 3 hijos a cargo o ms.

Los ahorros para el Presupuesto del Estado o el coste que pagarn los pensionistas por los recortes de pensiones en 2019 ascienden a 2,26 millones de euros el coste que pagarn los contribuyentes por la reduccin drstica de los ingresos libres de impuestos a partir de 2020 es de 1.920 millones de euros (1,92 millardos).

Aumento de las contribuciones a los seguros

En el artculo 58 se establece que a partir del 1/1/2018 las cotizaciones de seguros de los autnomos se calcularn sobre la renta mensual, incluidas las contribuciones. Se trata de un robo sin precedentes - una confesin del fracaso de la EFKA (Institucin de Seguridad Social), ya que las cotizaciones se calcularn sobre un ingreso inexistente! Segn los clculos realizados por profesionales, el consiguiente aumento, en relacin con el ao en curso, puede alcanzar el 37%!

Reduccin de los regmenes salariales especiales

Los oficiales del ejrcito, la polica, el cuerpo de bomberos y la Guardia Costera reaccionaron ferozmente, y forzaron al Gobierno en el ltimo momento a proponer subsidios para cerrar la brecha provocada por la reduccin de los niveles salariales. Sobre la base de la racionalizacin, el Gobierno intent eliminar los subsidios que haban llevado a niveles salariales ms sostenibles.

Adems, segn una declaracin de POSDEP (Federacin Panhelnica de Asociaciones de Profesores y Personal de Investigacin), tambin se produjeron recortes salariales en las universidades, desmintiendo las proclamaciones del Ministro de Educacin, Sr. Gavroglou, en la reunin de rectores del 13 de mayo, que habl de aumentos salariales de los profesores en todos los niveles, que iban del 2,5% al 7,5%. Incluso si hubieran sido aplicados, dichos aumentos habran sido absorbidos por los aumentos de impuestos...

Reduccin de subvenciones a municipios y regiones

Sobre la base del artculo 8OA, a partir del 1 de enero de 2018, el importe total que se ha de transferir anualmente del presupuesto ordinario a los municipios y regiones no debe superar los 3.400 millones de euros (3,4 millardos). La decisin se justifica de la siguiente manera: como los municipios lograron elaborar y ejecutar presupuestos equilibrados, no necesitan los Recursos Independientes Centrales! Por lo tanto, es evidente a dnde conduce la famosa "independencia financiera" de los municipal: a la retirada gradual por parte del Estado de la financiacin y la transferencia del coste a las espaldas de los ciudadanos.

Gravamen de arrendamiento inmobiliario a corto plazo en el contexto de la economa compartida

Esta solicitud particular, contenida en los artculos 83 y 84, incrementa significativamente el coste de Airbnb y era un requisito de los hoteleros para reducir la brecha de precios entre hotels y arrendamientos a corto plazo de plataformas elecrnicas que hacan que los hoteles no fueran rentables.

Uso ms extendido de medicamentos genricos

El artculo 88 alienta a las farmacias a prescribir cada vez ms medicamentos genricos baratos con el incentivo de una deduccin obligatoria de las compaas farmacuticas si los genricos superan el 25% de los medicamentos incluidos en las recetas. Este porcentaje puede ser ajustado anualmente, por decisin del Ministro de Salud. Por otra parte, se pueden establecer los objetivos incorporados en el sistema de prescripcin electrnica para todos los mdicos, as como las sanciones! Como resultado, el gasto farmacutico se reducir, en beneficio del Presupuesto Estatal, aunque con efecto desconocido en la salud de los asegurados.

El Comit Cientfico del Parlamento ya ha expresado reservas sobre la constitucionalidad de los recortes en los derechos de pensin y los salarios especiales. En un extenso informe, el Comit se pregunta si se garantiza o no un justo equilibrio entre las exigencias del inters general, tal como se invoca desde el Gobierno, y la proteccin de los derechos fundamentales del individuo. Por supuesto, SYRIZA, al igual que todos los dems gobiernos que firmaron un memorandum, no dijo ni po...

Medidas del Liberalismo Realmente Existente

El Captulo E, titulado "Disposiciones de Competencia del Ministerio de Justicia" describe todos los detalles de la modificacin del Cdigo de Procedimiento Civil para permitir el inicio de las subastas electrnicas. El gobierno y los banqueros, bajo el temor de las reacciones populares que culminaron en el perodo anterior, establecen el marco institucional que permitir el desalojo incruento de miles de hipotecados de sus casas, sin publicidad. El artculo 959.1 enmendado del Cdigo de Procedimiento Civil, indica sugestivamente que "la subasta electrnica es llevada a cabo por el notario electrnico certificado, a travs de los sistemas de subastas electrnicas. Las subastas electrnicas se llevan a cabo los mircoles o jueves o viernes de 10.00 a 14.00 o de 14.00 a 18.00".

De acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Financiero habr un endurecimiento de los procedimientos presupuestarios, Una enmienda a la Ley 4270/2014 establece que la presentacin del anteproyecto de presupuesto anual del Estado est sujeta a la observacin del Consejo Financiero de que se cumplen las disposiciones del Acuerdo Financiero (artculo 66). Liberalizacin de la venta de medicamentos sin receta! Confiado en que la venta de medicamentos en supermercados resultar en el aumento de sus precios, el Gobierno se apresura a imponer precios mximos para su compra por el sistema de salud, para no cargar el presupuesto. En cuanto a la carga sobre los ciudadanos, se deja al estado de nimo de la industria farmacutica....Segn lo dispuesto por la Troika domstica, es decir, por intereses comerciales especficos que tienen interlocucin directa con el Gobierno, el artculo 49 prev la apertura de las tiendas los domingos de mayo a octubre, a excepcin del segundo domingo de agosto. De hecho, el prrafo 2 elimina todas las restricciones previas sobre el tamao del local, la relacin jurdica con las cadenas de tiendas, y as sucesivamente. Esta medida es una orden de los grandes almacenes a los ejecutivos de SYRIZA y pronto dar lugar a una redistribucin en las cuotas de ventas a expensas de los mercados tradicionales como el de la calle Ermou, en beneficio de los centros comerciales como el que hay cerca del aeropuerto. De hecho, en el memorando explicativo, en un impecable dialecto neoliberal que se ha convertido en la lengua nativa de SYRIZA, se afirma directamente que el desafo es mejorar la competencia... y que el ms fuerte sobreviva!Otro "regalo" a ciertos intereses privados es tambin la ampliacin del propsito de las Sociedades Administradoras de Reclamaciones, que se encuentra en el artculo 48. El 4 Memorandum les da la oportunidad adicional de administrar bienes races que han estado cargados con avisos de cambio o de ejecuciones hipotecarias. Este cambio entrega viviendas y locales comerciales que estaban garantizados en las "hipotecas rojas" a las garras de los depredadores.Adems, como concesin a los propietarios de escuelas privadas, ofrecen la oportunidad a los estudiantes de participar en clases de idiomas extranjeros en escuelas privadas.La imposicin del liberalismo ms primitivo de SYRIZA se acompaa de la introduccin del "acceso abierto" de las autoridades fiscales en los datos de los contribuyentes para lograr la clasificacin de las caractersticas de riesgo de evasin (perfiles de riesgo), de una parte, (esto es, "Estado gran hermano"). Y por otra parte, se garantiza la inmunidad absoluta de quienes logren reestructuraciones o anulaciones para evitar el riesgo de ser perseguidos (es decir, se baraja y se vuelve a dar cartas, por personas que estn por encima de la Ley!). Tambin se otorga inmunidad a los miembros de la Junta Directiva de EOPYY (Agencia Nacional de Servicios de Salud) y otros comits, creando de facto un cuerpo de funcionarios estatales -mandarines que operan ms all y por encima de la ley.

El artculo 39 del nuevo memorndum permite la intervencin y el control por parte del Estado sobre las finanzas de los partidos polticos. En concreto, se afirma que "la expedicin de cupones, cuya compra es un medio de financiacin, slo se permite si [...] existe mencin del nombre, CIF o nmero de identidad del comprador, si el importe de la financiacin es ms de cincuenta euros.



Medidas contra los trabajadores

La promesa de SYRIZA de restablecer la negociacin colectiva tuvo el mismo destino que los memorandos rotos: "A partir del 21.8.2018, el marco institucional de la negociacin colectiva vuelve a la condicin establecida en 1876/1990 (A'27)", como se menciona en el informe explicativo.Las medidas para mitigar los efectos de los despidos colectivos anunciadas por SYRIZA ("importes para cobertura del auto-seguro, cantidades disponibles a travs de la responsabilidad social corporativa para la formacin y la consultora") figuran efectivamente en el artculo 17, titulado "Control de los despidos colectivos". Pero estas son medidas sobre las que "el empleador puede llamar la atencin de los empleados". Puede o puede que no! Como podan hacer en el pasado, sin el cuarto memorndum de SYRIZA.Las opiniones del Consejo Laboral Supremo no son vinculantes. El informe explicativo del 4 Memorando seala que "la decisin negativa motivada del Consejo Laboral Supremo por el incumplimiento de las condiciones relevantes es una presuncin de nulidad de los despidos ante los tribunales civiles" y nada ms. Lo que significa que no tiene un carcter vinculante!Las malas noticias para los despidos colectivos son evidentes desde las primeras lneas del informe explicativo, en el que se afirma que la disposicin propuesta toma en consideracin "la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE" (Compaa General de Cemento Heracles -AGET Heracles- contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) C-201/15 del 21 de diciembre de 2016, que modifica el marco legislativo para el control de los despidos colectivos con el fin de armonizar el Derecho nacional con el Derecho de la UE". La decisin fue interpretada como una "ventana" para facilitar el despido de 236 trabajadores de la fbrica de Chalkis, a peticin de la multinacional francesa (Lafarge, propietaria de AGET Heracles), introduciendo una interpretacin ms flexible de la ley griega que era claramente mucho ms favorable a los trabajadores que la de la Unin Europea. Es por ello que Lafarge haba recurrido ante el Tribunal Europeo, desafiando la ley griega. En lo que se refiera al cierre patronal, lo importante es la denuncia presentada por el Portavoz del Sindicato de Jueces y Fiscales en el Parlamento el 16 de mayo, que sostiene que el artculo 20 que figura en la Parte B ("Regulaciones Laborales") del Memorando, introduce por la puerta trasera el cierre patronal... que SYRIZA supuestamente no permita que se introdujera! Ni el Gobierno, ni los acreedores ni sus portavoces dijeron ni una palabra ante esta revelacin. La medida retrgrada tambin se ve confirmada por la modificacin de los prrafos 1 y 2 del artculo 5 de la Ley 1264/82, en la que se declara explcita y categricamente que: est prohibido contratar a esquiroles y se prohben los cierres patronales! Estos artculos fueron enmendados. En otras palabras, dejaron de ser vinculantes para los empleadores como lo fueron hasta el 18 de mayo.Por lo que respecta a los permisos sindicales (artculo 19) establecen un marco nico que regula uniformemente los permisos pagados y no pagados. Es ms que obvio que un Gobierno que impone tales medidas contra los trabajadores no puede ser llamado un gobierno de izquierda. sino las sobras de un capitalismo fallido.En el 4 Memorandum se regula la puesta a disposicin "desde la fecha del registro del estatuto de la Sociedad Annima al Servicio General del Registro Mercantil, ipso jure iy sin ninguna compensacin, desde el Fondo Estatal de Desarrollo de Activos (TAIPED) a la Sociedad Annima los derechos de propiedad, los derechos de gestin y explotacin, los intereses financieros adquiridos, los derechos intangibles, as como los derechos de explotacin, mantenimiento y explotacin de las infraestructuras que haban sido transferidos al TAIPED. En consecuencia, todo pasa al superfondo para su liquidacin!Adems, las siguientes doce entidades jurdicas pasan inmediatamente al citado superfondo: OASA (Compaa de Transporte Publico de Atenas) y sus filiales (OSY SA y STASY SA), OSE SA (Compaa Ferroviaria), OAKA (Centro Olmpico Atlntico de Atenas), ELTA (Correos de Grecia), el Aeropuerto Internacional, las Salinas Griegas, Corte Corporativa Industrial de ETVA, Corinth Canal S.A, Compaa Central de Mercado y Pesca, Mercado Central de Tesalnica, TIF - HELEXPO y tiendas libres de impuestos.Para el 31 de diciembre de 2017, el 66% de las acciones de DEPA (Sociedad Pblica de Gas) del capital social de DESFA (Gestin del Sistema Nacional de Gas Natural) deben ser vendidas a travs de licitacin internacional realizada por el TAIPED.El temperamento de SYRIZA en la venta de bienes pblicos se refleja con exactitud en la tabla incluida en el medio plazo, derivada del TAIPED, que muestra que en 2017 y 2018 se producirn recogidas rcord! Al parecer, SYRIZA no solamente sabe cmo vender a saldo a la gente de la izquierda, sino que tambin saben liquidar la riqueza pblica...El 4 Memorndum prev tambin la contraccin del DEI (Junta de Electricidad Griega) de forma que en 2017 su cuota en el mercado minorista del sistema interconectado se limite al 75,24%, en 2018 al 62,24% y en 2019 al 49,24%. Otro golpe aplastante a la DEI vendr del aumento de las tarifas anuales de la electricidad subastada de 16% en 2017, de 19% en 2018 y de 22% en 2019. La imposicin de la contraccin de la DEI a travs de la va administrativa, es decir, por medio del poder del Estado, muestra no slo cun huecas son las creencias anti estatales liberales, sino tambin que el Gobierno junto con la Troika legislan en nombre de los intereses privados. Nadie duda que detrs del artculo 101 hay ciertos individuos que operan en el mercado de la energa. Es por ellos que los diputados de SYRIZA y ANEL traicionan una vez ms la confianza del presionado pueblo griego!El Gobierno trat de endulzar la pldora del nuevo memorandum y la sangra de trabajadores y pensionistas prometiendo un paquete de medidas -las famosas contramedidas, que se aplicaran siempre y cuando se alcance un supervit del 3,5% del PIB. Las contramedidas incluan la reduccin del ENFIA (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) por importes impositivos de hasta 700, no superiores a 70, reduccin del tipo impositivo del 22% al 20%, reduccin de la tasa especial de solidaridad y del impuesto de sociedades del 29% al 26%Las contramedidas tambin incluyen subsidios de vivienda para un mximo de 600.000 hogares, atencin mdica gratuita para una proporcin muy pequea de la poblacin con ingresos inferiores a 1.200 euros, programa de guardera, comidas escolares, prestaciones por hijos, medidas laborales dirigidas a los desempleados de la OAED (Organizacin para el Empleo y la Fuerza de Trabajo de Grecia), la reduccin de gastos farmacuticos para los contribuyentes con ingresos hasta 1.200, etc.El problema no es que las contramedidas se vayan a implementar pasados dos aos. El problema es cmo la condicin sine qua non para su aplicacin es el logro de supervits fiscales escandalosos a travs de la aplicacin de las medidas antes mencionadas, as como cualesquiera otras que puedan ser necesarias hasta que el programa se complete, en agosto de 2018.Por lo tanto, las contramedidas, que son migajas y slo se aplicarn en la medida en que el FMI est de acuerdo, funcionan como la zanahoria que legitima el azote de la reduccin de las pensiones y del nivel de ingresos exento de impuestos.Por ltimo, pero no menos importante, una cosa que se repite desde 2010 con irritante exactitud es la inclusin en el Memorndum de una serie de disposiciones correctas y necesarias. Por ejemplo, en el actual Memorandum, entre otros muchos elementos (como la abolicin del rgimen de exencin de impuestos de los diputados con el artculo 71, la reduccin del IVA sobre los suministros agrcolas del 24% al 13% con el artculo 70, la prohibicin de la financiacin de partidos polticos por entidades jurdicas, etc), cabe mencionar la creacin de un registro electrnico de factores de produccin para proyectos pblicos y privados, estudios, servicios tcnicos y otros servicios cientficos relacionados. Asimismo, la creacin de una plataforma electrnica de adquisicin de servicios de salud y la introduccin de una programacin anual de adquisiciones que, si no elimina, restringe significativamente el potencial de corrupcin que plantea la descentralizacin de las adquisiciones sobre la base del principio de "hospital y abastecimiento".En mi opinin, la inclusin de tales medidas de modernizacin urbana por parte de todos los gobiernos del memorandum PASOK, ND y SYRIZA y sus ministros de Salud (Loverdos, Adonis, Polakis) es un intento de embellecer los propios memorandos y deconstruir a quienes los culpan como una causa de retroceso social. De hecho, todos juntos (PASOK, ND, SYRIZA) demuestran su incapacidad para manejar los bienes comunes sin tener a la Troika sobre sus cabezas, para que les dicte incluso cmo debe tener lugar el suministro de medicinas.Por esta razn extra son peligrosos y cuanto ms rpido salgan del poder, mejor....Fuente: https:// leonidasvatikiotis.wordpress. com/2017/05/24/memorandum- steamroller-for-the-greek- people/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.