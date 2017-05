Entrevista a Daniel Sorando y lvaro Ardura, autores de First We Take Manhattan. La destruccin creativa de las ciudades

Gentrificacin, de barrio popular a distrito burgus

Gentrificacin es la apropiacin de un barrio por una gentry urbana que no lo habitaba previamente, resumen el socilogo Daniel Sorando y el arquitecto lvaro Ardura, autores del libro First We Take Manhattan. La destruccin creativa de las ciudades, publicado en 2016 por Catarata. El ttulo procede de la cancin que Leonard Cohen dedic al clebre distrito neoyorkino. Los autores proponen un modelo con las siguientes fases: abandono, estigma, regeneracin, mercantilizacin y, en muchas ocasiones, resistencias. El libro de 175 pginas tambin puede leerse como un paseo sociolgico por los barrios de Soho (Nueva York), Beleville (Pars), Southwark (Londres) y Kreuzberg (Berln); pero tambin por zonas urbanas ms cercanas, como Malasaa (Madrid), La Magdalena (Zaragoza), El Raval (Barcelona) y el Cabanyal (Valencia). El proceso de gentrificacin no es neutral, sino que contrapone los intereses de diferentes grupos sociales, afirman los autores en el prlogo.

-Qu ejemplos de gentrificacin citan los socilogos como punto de referencia y por qu? Hay algunas pautas que se repitan en diferentes ciudades?

Si bien el trmino gentrificacin lo acua Ruth Glass en el Londres de los aos sesenta, quizs las formas ms emblemticas de este fenmeno se han producido en la ciudad de Nueva York y, ms en concreto, en la isla de Manhattan. Esta es la razn por la que decidimos tomar prestado de Leonard Cohen el ttulo de su cancin (First We Take Manhattan) para nuestro libro. Al respecto, el abandono pblico y privado de barrios enteros de Manhattan como el Lower East Side durante los aos sesenta y setenta ofrece un magnfico ejemplo de que, si bien la gentrificacin no suele ser un proceso planeado por unos cuantos agentes capitalistas, cada una de las etapas que la componen est regida de manera especialmente elocuente por las leyes de este modo de produccin.

En otros casos, la alianza entre gobernantes locales y agentes econmicos es ms ntida, como en el caso de Southwark (Londres) o el Cabanyal (Valencia). Sin embargo, en otras ocasiones quienes inician el proceso de revalorizacin de un barrio abandonado son pioneros urbanos, desde artistas hasta trabajadores sociales, quienes no persiguen conscientemente propiciar procesos de gentrificacin, pero no pueden controlar los efectos que su posicin social ejerce sobre el barrio donde aterrizan. Al respecto es emblemtico el caso del Soho en Nueva York o Chueca en Madrid. En todo caso, la razn por la que estos procesos son conflictivos reside en el desplazamiento de los grupos ms dbiles de estos territorios.

-Otorgan las definiciones cannicas de gentrificacin un peso excesivo a los centros histricos, dado que las transformaciones y desplazamientos de poblacin pueden darse tambin en periferias urbanas, fachadas martimas, territorios de huerta o simplemente enclaves de inters para un desarrollo urbanstico?

La teora del rent gap (diferencial entre el beneficio inicial obtenible por los activos inmobiliarios y el beneficio final posible) que enunci Neil Smith explica la gentrificacin principalmente por dos factores: el deterioro previo del rea, y su posterior puesta en valor. Cuanto mas deteriorado est el barrio ms margen existe, eso est claro. Ahora bien, la puesta en valor depende de varios factores, de los que la localizacin o la accesibilidad es uno de los ms importantes. No es el nico, tambin pesa por ejemplo la tipologa del parque edificatorio. Sobre esas bases se produce el cambio en el carcter simblico del barrio.

Los centros, histricos o no, tienen grandes ventajas de localizacin y accesibilidad al transporte pblico, adems de edificios de valor patrimonial, por lo que eran las vctimas obvias en primera instancia. No obstante, una vez que el mercado de las reas centrales est saturado, ese mecanismo puede extenderse a zonas ms perifricas, siempre que existan algunos de esos factores. Hay una cierta segunda ola de casos de gentrificacin en zonas perifricas, como Williamsburg en Brooklyn, Pantin en Paris, o Southwark en Londres. Ahora bien, en todos esos casos el valor de localizacin se explica por su buena accesibilidad al transporte pblico y en algunos casos por la inversin en esas zonas (que se puede ejemplificar en el complejo de la Villete en Pantin, o la Tate Modern en la ribera sur de Londres).

-Pero antes de la llegada de las nuevas familias tiene lugar un proceso de huida y abandono de las barriadas, que situis en trminos generales- en los aos que siguen a la segunda guerra mundial. En qu consiste esta huida? En qu ciudades puede percibirse claramente este xodo de poblacin?

En el contexto estadounidense, en la postguerra se produjo una llegada de poblacin negra de origen rural a las ciudades en busca de trabajo. Casi en paralelo, la burguesa blanca inici el llamado white flight, mudndose a los suburbios, donde en muchos casos haba un cierre estructural para la poblacin negra, si no regulacin ex profesa como en el caso de Levittown. Por ello, hay un componente de clase y racial. El caso de Detroit es bastante paradigmtico, con una capital 80% negra y pobre, y unos suburbios 80% blancos y ricos. En otros contextos como el ingls, principalmente Londres, que haba sido muy bombardeada durante la guerra, tambin se produce ese movimiento de la burguesa hacia los suburbios, pero el componente racial est mas atenuado en inicio, y ya en la Europa continental es mucho ms tardo, por lo que ese movimiento se hace con segregaciones espaciales en trminos de clase y de una forma menos masiva.

-Es extensible la tendencia sealada a la Europa continental?

Hay que tener en cuenta que en las ciudades de la Europa continental la burguesa opt por una estrategia diferente que su equivalente anglosajona durante la revolucin industrial. En lugar de construir una utopa urbana en los suburbios que aparecen en pelculas como American Beauty o Revolutionary Road, los burgueses de la Europa continental movilizaron la fuerza del Estado para expulsar desde el inicio a las clases populares hacia la periferia. Al respecto no hay mejor ejemplo que la destruccin del Pars medieval para construir posteriormente las avenidas proyectadas por Haussmann para enfrentarse con eficacia a las barricadas de los revolucionarios parisinos del siglo XIX. Por tanto, el proceso de abandono del centro es mucho ms intenso en las ciudades anglosajonas, lo cual hace ms intenso el proceso en ellas que en las ciudades del continente europeo donde el proceso de concentra en barrios ms localizados como Lavapis o El Raval, en el caso espaol.

-Qu importancia tienen en estos procesos de sustitucin lo que el socilogo estadounidense Richard Florida lleva ms de una dcada llamando, con gran fortuna, ciudades y clases creativas? Qu opinis de sus teoras, se le puede considerar un legitimador de la gentrificacin y del urbanismo neoliberal?

Lo de gran fortuna es cierto tanto acadmica como econmicamente porque Florida cobra a precio de oro sus asesoras urbanas. Sin duda se trata del mayor exponente de un modelo de ciudad elitista en la que el modelo urbano debera volcarse en facilitarle la vida a una elite global (las clases creativas) que es definida como la materia prima fundamental para el progreso en una sociedad informacional. Desde estos presupuestos se olvida que este modelo urbano se sostiene sobre el trabajo precarizado del resto de trabajadores y trabajadoras (remunerados o no) que sostienen su infraestructura (desde los servicios de cuidado hasta la limpieza y seguridad). El resultado es el disciplinamiento de las ciudades para que se adapten al gusto de las clases creativas que se desea atraer. En el proceso, el resto de la poblacin slo es visibilizada cuando se opone en estos planes y, en tales casos, es representada mediante estrategias de estigmatizacin que justifiquen su desplazamiento.

-En el libro dedicis un buen nmero de pginas a explicar las transformaciones en el Lower East Side de Manhattan, En qu consisten stas y el milagro del South Bronx?

Tanto en el Lower East Side como en el South Bronx las etapas clsicas de la gentrificacin se observan con gran nitidez. En primer lugar fueron barrios pblicamente definidos como arriesgados para la inversin inmobiliaria por el tipo de vecindario que contena (afroamericano y empobrecido). Como resultado, los propietarios de las viviendas no pudieron acceder a los prstamos subsidiados por el Gobierno Federal y, en consecuencia, dejaron de invertir en las viviendas y edificios. Este abandono condujo al deterioro de las condiciones de vida en estos barrios y a la huida de los hogares que pudieron permitrselo. En ese momento el metro cuadrado de locales y viviendas en ambos barrios alcanz valores mnimos. Sin embargo, su localizacin cercana al centro de la gestin y direccin de las finanzas globales significaba que un cambio en los usos y usuarios de esos espacios podra conducir a unos valores muy superiores.

-Cules fueron las consecuencias de estas mutaciones?

El resultado es que un barrio que pareca un desierto urbano como era el South Bronx acoge hoy en da fiestas donde la elite neoyorkina rebautiza el barrio como el Piano District (aprovechando la presencia fbricas de pianos en el pasado de esto territorio). Se trata de una fiesta a la que slo algunos neoyorkinos estn invitados y en la que finalmente son beneficiadas las agencias inmobiliarias que han conducido el proceso. Mientras tanto, sus antiguos habitantes son excluidos en periferias cada vez ms distantes, lejos de los espacios de su memoria y sus relaciones sociales ms importantes.

-Una de las fases de la Gentrificacin es el estigma que recae sobre los barrios sometidos al proceso. Qu mecanismos y lenguajes se utilizan (por ejemplo los underclass y el gueto), y a travs de qu canales se propagan? Por qu el libro destaca el barrio londinense de Southwark?

El caso de Southwark es muy interesante porque pertenece a esa segunda generacin de casos de gentrificacin de la que hablbamos antes, que no afecta a zonas tan centrales. Tambin porque en los casos que mencionamos de Southwark, los de los housing estates de Aylesbury y Heygate, concurren varias caractersticas muy claras. En primer lugar, el estigma est clarsimo, estos estates de Southwark pasaron de ser proyectos modelo en la poca de su construccin para clases trabajadoras (Tony Blair hizo uno de sus mayores mtines all en sus primeras elecciones) a ser considerados barrios conflictivos; en el caso de Aylesbury se lleg a emitir un ident de Channel Four en el que se exageraban las condiciones de degradacin del barrio, lo cual motiv que la asociacin de vecinos exigiese su retirada (lo que no se hizo) y rod una versin alternativa del video.

Esa estigmatizacin fue lo que justific la operacin urbanstica que supuso la renovacin total del barrio de Heygate (la de Aylesbury esta en litigio), con un desplazamiento brutal de la poblacin inicial, a pesar de que se supona que la nueva promocin garantizara el realojo a parte de los vecinos (lo que no se produjo) y una oferta de vivienda asequible (affordable housing) que no se control y de facto no existe. Es especialmente sangrante tambin porque este estate era en su totalidad pblico, as que ha habido una privatizacin brutal. David Harvey lo llamara acumulacin por desposesin.

-Pueden distinguirse diferentes formas de gentrificacin?

Mientras que en la gentrificacin clsica el capital que inverta en la operacin inmobiliaria era de origen local, o como mucho estatal, en la actualidad se pueden atraer flujos financieros internacionales, sobre todo en una ciudad global (por usar la terminologa de Saskia Sassen) como es Londres. En Southwark la promotora de la operacin de renovacin de Heygate es australiana, Lend Lease.

-En qu consiste lo que oficialmente se denomina regeneracin urbana, y en qu medida viene determinada por el capital privado? Puede aplicarse el modelo al Raval o chino barcelons y a la Barcelona olmpica?

Bajo el paraguas de la regeneracin urbana se incluyen actuaciones de diverso tipo. El trmino es un tanto engaoso por su alusin a un proceso biolgico, que parece casi inevitable. En principio se tratara de actuaciones que debern conducir a la revitalizacin (otro termino biolgico), reactivacin, o como queramos llamarlo, de zonas degradadas. Pero muy frecuentemente de los que se trata es de operaciones de renovacin urbana, con sustitucin de edificacin ms o menos obsoleta, que implican un desplazamiento de la poblacin original, como hemos visto en el caso de Southwark. Por tanto, el barrio mejora materialmente, en sus calles y sus edificios, pero socialmente no lo hace, no se mejoran las condiciones de vida de la poblacin original.

-En el fondo, no se trata, con las variaciones que se quiera, de numerosos ejemplos que histricamente remiten la idea del Barn Haussmann, aplicada a partir de 1852 en Pars; y que supuso en dos dcadas mutar un centro histrico de callejones medievales por una capital de bulevares y grandes plazas?

Efectivamente. En el libro empleamos un concepto de Manuel Delgado que describe muy bien la lgica de las operaciones de regeneracin urbana: el urbanismo exorcista. En sntesis, se representa la vida popular en los centros urbanos como un mal que es necesario extirpar y que tiene poseda a la ciudad. Este mal, adems, impide llevar adelante una operacin que presuntamente beneficiara al conjunto de la ciudad (como la Barcelona olmpica o la apertura del Raval. En consecuencia, las operaciones de regeneracin urbana emplean toda una serie de palabras y estrategias con las que se habla, pero de las que no se habla, tal como explicaba Bourdieu que opera el neoliberalismo ms sutil. Estas palabras son la mezcla social, la cultura o el civismo. Para entendernos, es muy difcil estar a favor de la gentrificacin pero resulta mucho ms cmodo aceptar la instalacin de un centro cultural, la promocin de la mezcla social en un centro histrico o el aterrizaje de patrullas de la polica en ciertos barrios representados como conflictivos por los medios de comunicacin.

-Encajara mejor en el barrio madrileo de Malasaa la idea de mercantilizacin que la de gentrificacin? El proceso es similar al de los barrios del SoHo en Nueva York, o Marais y Belleville, en Pars?

Desde nuestro punto de vista la mercantilizacin es la fase final del proceso de gentrificacin, de manera que no son conceptos incompatibles entre s sino estrechamente relacionados. Tal vez lo que comparten Malasaa, el Soho, el Marais y Belleville es el papel central de los pioneros urbanos en la revalorizacin del barrio: desde hipsters hasta profesores universitarios, pasando por hogares homosexuales y artistas. Sin embargo, no debe perderse de vista quienes son los ms beneficiados en ltimo trmino por estos procesos.

Los hipsters logran beneficios simblicos de distincin pero los agentes inmobiliarios son quienes hacen el verdadero negocio econmico. Es decir, es importante que los signos de la gentrificacin no nos impidan ver el mapa global de la misma, as como distribuir adecuadamente las responsabilidades en el proceso. Asimismo, es importante sealar que todos estos procesos responden a la gentrificacin clsica del siglo XX. En la actualidad la gentrificacin suele ser iniciada por las administraciones pblicas que buscan atraer inversiones, inversores y clases creativas mediante la apertura de oportunidades de negocio y distincin en los barrios de sus ciudades.

-El captulo sobre las resistencias dedica muchas pginas a la ciudad de Berln, y a las luchas sociales en el barrio de Kreuzberg. Qu particularidades reviste la capital alemana y por qu se convirtieron en un referente las resistencias en este barrio ocupado militarmente por los Estados Unidos tras la segunda guerra mundial?

La razn fundamental consiste en que la mayor parte de la poblacin berlinesa reside en viviendas en alquiler, lo cual convierte el problema de la gentrificacin en un conflicto que no afecta slo a las clases populares de algunos barrios sino que tambin golpea a las clases medias de diversos territorios de la ciudad. En consecuencia, la inclusin de este proceso en la agenda pblica es ms rpida debido a la influencia mayor de las clases medias en el dominio poltico. El resultado son numerosas estrategias de resistencia contra la gentrificacin tanto institucionales (los gobiernos locales han empezado a tomar medidas importantes contra la gentrificacin como el control del aumento de las rentas del alquiler en determinados barrios) como no institucionales (mediante acampadas, campaas de informacin u okupacin de edificios).

-La sociologa crtica ha estudiado nombre de empresas y bancos, con nombres y apellidos, que hayan promovido procesos especficos de gentrificacin?

El oscurantismo al respecto dificulta de forma muy notable la investigacin. No obstante, las entrevistas a asociaciones de vecinos y tcnicos municipales pueden revelar procesos tan significativos como el hecho de que en Zaragoza un solo propietario (con nombres y apellidos) rene tantas viviendas en su haber en el Centro Histrico como el Ayuntamiento de Zaragoza. En estas condiciones, la lucha contra la especulacin se torna muy complicada. Asimismo, a da de hoy los fondos de inversin internacionales estn hacindose con numerosos edificios en los centros histricos de las ciudades espaolas, de este modo contribuyendo a su inflacin mediante procesos tan especulativos como los apartamentos tursticos.

-Por ltimo, puede convertirse un activista social, sin pretenderlo, en agente gentrificador? En qu medida?

As es, y al respecto el barrio de Kreuzberg es particularmente elocuente. All los activistas contra la gentrificacin han tomado conciencia de posibilidad de que sus acciones pudieran acabar favorecindola. Esta es una cuestin delicada porque alude a la posicin social de muchos de los participantes en los movimientos sociales. En la ola de los nuevos movimientos sociales muchos de sus miembros pertenecen a clases medias preocupadas por los problemas de las clases populares. En consecuencia, la tica y la esttica de estos grupos conectan perfectamente con la de los pioneros de la gentrificacin. Esto se traduce en que tanto un grafiti contra la gentrificacin como un centro social okupado pueden ser signos atractivos para grupos sociales que contribuyen a revalorizar el barrio aunque ese no sea su objetivo.

En ocasiones, y para determinadas clases medias con alto capital cultural pero sin una posicin econmica slida, leer libros de sociologa crtica, apreciar el arte urbano o vivir en barrios estigmatizados en el centro de las ciudades supone un signo de distincin. En resumen, si bien su disposicin poltica es favorable a la poblacin original del barrio, los valores que portan con su posicin de clase contribuyen a pacificar y revalorizar el barrio, lo cual es rpidamente aprovechado por el mercado. Slo la toma de conciencia de los procesos sociales en los que participamos puede permitirnos controlar los efectos no deseados de nuestras acciones.

