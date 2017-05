La palabra y el sntoma: una reflexin sobre el uso del trmino populismo

Las palabras nombran. Las utilizamos para designar algo que est ah, un objeto o cosa que nos enfrenta. Y al nombrarlo, establecemos lo que consideramos son sus caractersticas esenciales. Esenciales para fijar nuestra conducta con respecto a esa cosa que est ah, que nos enfrenta. La palabra que utilizamos para nombrar al fenmeno en cuestin dice sobre la cosa a la cual se la aplicamos, pero tambin dice sobre nosotros. Sobre nuestra capacidad para entender al mundo y para captar la esencia de los fenmenos.

En esa medida, podemos decir que el nombre crea a la cosa. Y tambin podemos afirmar que el nombre expresa las caractersticas del nombrador. Ilustro estas dos afirmaciones con un ejemplo. Si en una noche oscura avanzamos por un camino rural y vemos unas luces que se mueven, el trmino que utilicemos para designar esa visin marcar nuestra interpretacin y nuestra conducta posterior. Si nombramos a esas luces como espectros o fantasmas, slo nos quedar el terror y la huida. Si lo nombramos como fuegos fatuos continuaremos nuestro camino con tranquilidad, asumiendo que esas luces slo denotan la existencia de partculas de fosfato que se desprenden de restos orgnicos en descomposicin. Quien nombra a esas luces como fantasmas denota que su capacidad de nombrar no traspasa la mera experiencia sensorial. Quien las denomina como fuegos fatuos demuestra su capacidad para ir ms all de lo meramente fenomnico para captar las determinaciones esenciales del objeto.

Esta reflexin me ha parecido conveniente para comenzar estas breves lneas sobre el tema del populismo. Puede afirmarse que es el trmino ms empleado, desde hace varios aos, en el discurso poltico. Todos los das aparece en los medios de difusin masiva, es utilizado por los polticos y es analizado profusamente en el mundo acadmico. Y siempre con un sesgo amenazante. El populismo se nos presenta como el gran peligro para la democracia. Como el enemigo a combatir. Cada contienda electoral aparece como un momento ms en este combate incesante. Sea en los recientes comicios presidenciales de Estados Unidos o de Francia, de Ecuador o de Filipinas, o en el referendo realizado en Gran Bretaa sobre la permanencia o no en la Unin Europea, o las elecciones al parlamento en Espaa, y sin importar cuntos sean los candidatos o partidos que se enfrentan, la disputa electoral se nos presenta siempre como un combate entre dos y slo dos bandos: por un lado, el de los polticos populistas (caracterizados por Rafael Hernando, portavoz del derechista Partido Popular espaol, como aquellos que prometen cosas que saben que no pueden cumplir) y por el otro, el bando de los polticos serios, razonables, apegados a los principios de una sedicente democracia liberal.

Pero tambin puede afirmarse que es un trmino extremadamente vago e impreciso, y que la teora poltica dominante hoy en el mundo acadmico ha fracasado repetidas veces en el intento de conceptualizarlo, de fijar sus caractersticas esenciales. Ninguno de los cultores de este trmino ha dejado de reconocerlo. Pero continan utilizndolo, esgrimiendo, en lo esencial, el siguiente argumento: es cierto que el trmino populismo es borroso e impreciso, pero algo est ocurriendo en la realidad y es preciso definirlo. Lo que no explican con suficiente argumentacin es por qu escogen la definicin de populismo para caracterizar eso que est ocurriendo. Y el ejemplo que utilic ms arriba, del caminante que en la noche aprecia unas luces que se mueven a su vera, y las puede llamar y, por ende, entender como fantasmas o como fuego fatuos, me parece asaz ilustrador para el tema de este dossier.

Voy a partir de una idea presentada por Marco DEramo: el trmino populismo dice mucho ms sobre quien lo utiliza que sobre aquello que se intenta designar con l (DEramo 2013; 11). Existen esencialmente tres posiciones, en la actualidad, con respecto a la utilizacin de este trmino. Una, la mayoritaria y dominante, es la que lo considera un instrumento vlido para interpretar los procesos polticos actuales y entiende al populismo como un fenmeno negativo, que pone en peligro a la democracia. Una segunda, con menor nmero de adherentes, intenta rescatar la validez del trmino afirmando que, lejos de constituir algo negativo, todo proceso poltico es en esencia populista, porque la poltica tiene siempre que remitir y convocar al pueblo. Esta segunda posicin fue inaugurada por Ernesto Laclau (Laclau 2014). En ambos casos, aunque la valencia que se le otorga a la denominacin es distinta, la imprecisin se mantiene. Imprecisin que permite, para ambas posturas, definir como populistas a figuras y movimientos tan dismiles entre si como Hugo Chvez, Rmulo Betancourt, Silvio Berlusconi, Viktor Orbon, Pablo Iglesias, al partido Syriza de Grecia pero tambin a su antpoda Amanecer Dorado, a Kemal Atatrk y a Duterte (el actual presidente de Filipinas), a Donald Trump pero tambin a Bernie Sanders (no importa que sus plataformas programticas fueran no ya diferentes, sino antitticas). Por si no fuera poco, las filas del populismo se llevan hacia atrs en el tiempo para incluir tambin a Catilina en la Roma antigua, a los Levellers (niveladores) y los Diggers (cavadores) de la Gran Bretaa del siglo XVII y as en una lista interminable, que llev a DEramo a afirmar que sera ms fcil enumerar lo que no ha sido definido como populista (DEramo 2012; 9).

Existe an una tercera posicin, que es a la que me adscribo: considerar que la utilizacin del trmino populismo para el anlisis de procesos polticos contemporneos constituye un mecanismo engaoso, con una clara intencionalidad poltica. Ya en la dcada de 1980 tanto Rafael Quintero (Quintero 1980) como Ian Roxborough (Roxborough 1984) cada uno por separado afirmaron esta idea, que ha sido continuada por autores como Carlos Vilas, Moreno y Figueroa (Moreno y Figueroa 2014), Jacques Ranciere (Ranciere 2011), Oscar Chamosa (Chamosa 2013), Alejandro Moreano (1992), entre otros.

Quiero hacer al respecto una precisin: no rechazo la utilizacin de la denominacin de populistas para ciertos procesos polticos que se dieron en Amrica Latina en las tres dcadas comprendidas entre 1930 y 1950 (aunque ello no excluye afirmar la necesidad de una mejor precisin de los contenidos esenciales de esta conceptualizacin, como demostr adecuadamente Ian Roxborough), pero s la extensin indiscriminada de su empleo a perodos posteriores, lo cual ha llevado a meter en un mismo saco y a realizar evaluaciones negativas de procesos y figuras con muy poco en comn.

El trmino populismo ha sido utilizado en pocas muy diferentes y en contextos sociales muy dismiles. Apareci por primera vez a fines del siglo XIX en Estados Unidos y en la Rusia zarista, por separado, para denominar movimientos polticos de base agraria y rural, movimientos que se reconocan a s mismos en ese nombre. En el lenguaje de los marxistas, a partir del conocido texto escrito por V. I. Lenin, populismo se convirti en una palabra descalificadora, sinnimo de oportunismo y demagogia (Lenin; 1973). Especficamente, en el contexto latinoamericano de los aos 1920 a 1940, los marxistas lo utilizaron para desacreditar a aquellos partidos y figuras polticas que consideraban como revisionistas y demagogos por desplazar el centro del movimiento revolucionario de la clase obrera a las clases campesinas. En 1928, J. A. Mella bautiz al APRA de Haya de la Torre como populismo americano (Mella 1960). Los partidos comunistas, ante el serio desafo cognitivo que plantearon los gobiernos de Lzaro Crdenas, Getulio Vargas y Juan Domingo Pern, utilizaron distintos calificativos para denominarlos (bonapartismo, nazismo-peronismo, etc.), pero no emplearon el trmino de populistas, precisamente porque en la tradicin terica marxista simplemente no tena sentido hacerlo.

No fue hasta la dcada de 1950 que el trmino populismo adquiri verdadera carta de ciudadana en el mundo acadmico. Y, como no poda ser de otra manera, este renacer del trmino y su difusin a nivel global se origin en el mundo acadmico estadounidense. Varios autores han historiado este proceso y la intencionalidad del mismo (DEramo), lo que me excusa de desarrollar esa explicacin aqu. Y fue en la dcada de 1960 que se adopt para calificar a las experiencias histricas del cardenismo en Mxico, el varguismo en Brasil y el peronismo en Argentina.

No es mi intencin disputar la pertinencia del concepto de populismo para explicar la especificidad de aquellos procesos, enmarcados en un contexto histrico especfico. Pero s lo es rechazar la expansin del mismo a otras pocas y otros contextos. Es claro que algo importante est ocurriendo en el mundo de la poltica, a nivel mundial. Pero querer encerrar toda la complejidad de los procesos en curso en un trmino tan impreciso y superficial como el de populismo tal como se le interpreta hoy en el mainstream del vocabulario poltico es pecar de simplismo. Dwayne Woods afirma que, a pesar de que carece de una definicin bsica establecida y compartida, existe un amplio consenso en la literatura sobre el tema de que este concepto tiene, al menos, tres componentes centrales que pueden ser entendidos como denominadores comunes, que funcionan como un marco conceptual relativamente coherente que sirve de base para las evaluaciones empricas del populismo (Woods 2014: 3). Estos tres elementos seran, segn Jagers y Walgrave, los siguientes: el populismo hace referencia siempre al pueblo y justifica su proceder invocando al pueblo e identificndose con este; se afinca en sentimientos de rechazo a la lite; y considera al pueblo como un grupo monoltico sin diferencias internas, excepto para algunas categoras especficas que estn sometidas a una estrategia de exclusin (Jagers y Walgrave 2007: 322).

Aqu est expresada, con meridiana claridad, la clave: el concepto de populismo remite nicamente a cuestiones de forma, de discurso, pero no a cuestiones esenciales. Y en un concepto de la teora poltica, las cuestiones esenciales remiten a la comprensin y develamiento de las relaciones de poder. Ya en 1844, Karl Marx destac que un concepto de nivel terico debe aprehender las conexiones en su movimiento. Es decir, debe construirse desde una visin relacional, sistmica e histrica del objeto que se est estudiando. Nada de eso encontramos aqu. Como seala Guillermo Almeyra, semejante interpretacin sobre el populismo est colocada fuera de la historia y de los conflictos sociales y nacionales y prescinde del estudio de las particularidades del desarrollo de cada formacin econmico-social y de cada cultura (Almeyra 2009: 283). Por su parte, Carlos Vilas denuncia el estiramiento conceptual que significa tomar el concepto de populismo, utilizado para definir procesos polticos de las dcadas de los aos 1930 a 1950 a los que he hecho referencia ms arriba, y destaca una idea importante: la identidad de un rgimen poltico deriva, en definitiva, de los objetivos que se plantea y de los intereses en juego. Aqullos y stos condicionan las modalidades de desempeo, el tipo de conduccin poltica y el entramado institucional, entre otras cuestiones (Vilas, 2004: 134-135). Nada de esto lo encontramos en el contenido del trmino populismo. Y ms adelante afirma: El populismo latinoamericano correspondi a un momento determinado del desarrollo capitalista predominio de la produccin orientada hacia el consumo final, industrializacin sustitutiva de importaciones, mercados regulados, distribucin progresiva de ingresos, gestin estatal de variables macro-econmicas consideradas estratgicas que poco tiene que ver con el capitalismo actual y en general con el de los ltimos 30 o 40 aos. Como todo fenmeno complejo y no hay rgimen social o poltico que no lo sea el populismo tuvo dimensiones e ingredientes polticos, ideolgicos, discursivos, estructurales, estilos de liderazgo, etc., que posiblemente no fueron originales en s mismos o aisladamente considerados, pero cuya peculiar combinacin dio origen a nuevos rasgos y defini la caracterizacin especfica del conjunto (Vilas, 2004: 135).

La extraordinaria portabilidad que tiene hoy el trmino populismo y su amplia aceptacin acrtica demuestra las serias falencias contenidas en las formas hegemnicas de enfrentar el desafo cognitivo que siempre representa la conceptualizacin terica de la realidad. Ante el argumento principal para legitimar la utilizacin de este trmino consiste en afirmar que algo muy importante est ocurriendo y que es preciso nombrarlo, debe entonces hacerse hincapi en que ese algo es mucho ms complejo y profundo que la simple irrupcin de una tendencia poltica irracional y de polticos demaggicos. Como acertadamente afirma Jacques Ranciere, lo que se designa actualmente bajo el nombre de populismo en Europa es otra cosa. No es un modo de gobierno. Es, al contrario, cierta actitud de rechazo frente a las prcticas de gobierno reinantes (Ranciere 2014). Creo que aqu se est apuntando a una clave fundamental: la aceptacin de un trmino tan impreciso y, sobre todo, tan equvoco, como el de populismo en la actualidad es un sntoma. Y asumo el concepto de sntoma no en su interpretacin lacaneana, sino en su ms simple definicin, dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola: seal o indicio de algo que est sucediendo o va a suceder. Es la expresin de algo que intentar explicar con esta formulacin: la crisis del liberalismo y la crisis de representacin concomitante con la primera.

Comienzo por lo segundo: crisis de representacin. No me refiero slo, ni principalmente, a la crisis que desde hace bastante tiempo enfrenta la interpretacin liberal de la representacin poltica. Crisis que ha sido ampliamente reconocida por muchos autores y es sentida por amplios sectores sociales a nivel global, y que explica en buena medida muchos de los fenmenos polticos ocurridos o en proceso. Me refiero, sobre todo, a las serias limitaciones que enfrenta el pensamiento terico-social contemporneo para construir la representacin conceptual de la realidad. La crisis gnoseolgica de representacin terica de la realidad social. Tomo esta idea del importante filsofo poltico y del derecho Pietro Barcellona (Barcellona 1992 y 1996). El xito de la ofensiva lanzada por el capitalismo a partir de mediados de la dcada de 1970, y a la que se ha denominado como neoliberalismo, abarc a todas las esferas de la vida social, incluida la de la produccin espiritual, la de la creacin y difusin de representaciones ideales tanto de nivel emprico como terico sobre la sociedad. Y el xito de esa ofensiva que no ha cesado y es desarrollada por la burguesa mundial en formas cada vez ms sofisticadas ha abarcado tambin a una parte sustancial del pensamiento de los grupos y sectores sociales progresistas. Reproduzco una sentencia bastante conocida: hoy es ms fcil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. La naturalizacin de los rasgos esenciales del capitalismo y la adopcin de un modo de produccin del pensamiento terico tpicamente positivista como nico horizonte epistemolgico vlido, jalonan la tragedia especfica de nuestra poca: la incapacidad de la izquierda anti-capitalista de elaborar tericamente e implementar en la prctica social alternativas viables al capitalismo. La aceptacin de un trmino que no slo es impreciso, sino que intencionalmente oculta la constelacin de las relaciones de poder (en esencia, de las relaciones de lucha de clases) es un claro sntoma de esta crisis de representacin.

Una crisis de representacin que se enmarca dentro otra: la crisis del liberalismo. Har algunas precisiones conceptuales. Ante todo, considero al liberalismo no slo como una ideologa poltica o como una forma de ordenamiento poltico, sino como un modelo civilizatorio. He desarrollado esta idea en otros lugares (Acanda, 2002), por lo que la presentar aqu en forma esquemtica. El liberalismo fue la primera produccin espiritual sistmica construida por la burguesa. No es slo una forma de pensamiento poltico, sino que es tambin una antropologa, una ontologa social y una plataforma epistmica para la construccin de formas de apropiacin espiritual de la realidad. Constituye la ideologa por excelencia de la burguesa. Su primera gran crisis, la primera manifestacin global de sus carencias comenz hacia finales del siglo XIX e hizo erupcin catastrfica con la Primera Guerra Mundial y el triunfo, en 1917, de la Revolucin Sovitica. La existencia misma del capitalismo se puso en serio peligro, en Europa primero, y en otros lugares despus. La crisis de 1929 reaviv ese peligro. La existencia de la Unin Sovitica, el auge del movimiento obrero y comunista y de los movimientos de liberacin nacional generaron un suelo nutricio para la construccin de alternativas espirituales y materiales anti-capitalistas y liberadoras que fueron atractivas. Ante la inoperancia de los esquemas liberales, la burguesa tuvo que construir en esos aos sus propias alternativas: el fascismo, por un lado, y el modelo keynesiano de Estado de bienestar, por el otro. La Segunda Guerra Mundial elimin toda posibilidad de preservar el modelo fascista, y la expansin del movimiento comunista y de las luchas de liberacin nacional condicionaron la permanencia del keynesianismo a lo largo de lo que Hobsbawn llam los 30 aos dorados. El liberalismo como modelo de estructuracin de todas las relaciones sociales permaneci arrinconado hasta que en la segunda mitad de la dcada del 70 el capital mundial sinti que ya estaban creadas las condiciones para abandonar al keynesianismo y volver a implantarlo. Desde entonces, la ofensiva neo-liberal (del nuevo liberalismo) no se ha detenido. Y una vez ms, como ya ocurri anteriormente, su plena implantacin provoca su profunda crisis. Pero ahora, a diferencia de otros momentos histricos, la crisis del modelo liberal no significa la crisis del capitalismo. La ideologa liberal ha logrado hasta ahora, con xito, presentar todo desafo a los pilares del modelo liberal como una explosin de irracionalismo y un peligro a la democracia. Pero es evidente que, al igual que en otras pocas, construye sus propias vas y mecanismos para reconducir y manejar la hostilidad de sectores mayoritarios de la poblacin mundial ante los resultados de la globalizacin neoliberal. Meter en el mismo saco del populismo a Bernie Sanders y a Donald Trump implica olvidar que fue la propia direccin del Partido Demcrata de Estados Unidos quien se empe en destruir las aspiraciones de Sanders a lograr su nominacin para la contienda electoral, an a sabiendas de que con ello era muy probable la derrota del partido en las elecciones presidencias, y tambin ignorar que la victoria de Trump fue saludada por Wall Street con un alza en sus cotizaciones. Igualar como populistas a Silvio Berlusconi y a Jeremy Corbyn significa, igualmente, negarse a reconocer que los crculos de poder capitalistas mundiales nunca tuvieron el ms mnimo conflicto de intereses con el primer ministro italiano, mientras que todo el establishment britnico (incluyendo al mismsimo aparato del Partido Laborista ingls) no ha cejado en su intento de desbancar a Corbyn, por cuanto el retorno del modelo social-demcrata clsico no slo no le es necesario al capitalismo, sino que constituye un estorbo. Es cierto que en Europa, en Estados Unidos y en Amrica Latina, se ha producido y se seguir produciendo un fuerte rechazo a muchos de los pilares bsicos del sistema poltico liberal (su peculiar concepcin representativa del sistema poltico, la concepcin del aparato estatal como mero gestor de la economa capitalista, la instauracin de un sistema de partidos que impide que los sectores populares influyan sobre la conduccin de los asuntos pblicos, la reduccin de los derechos de ciudadana, la globalizacin del capital, etc.). Pero ello no es expresin de la influencia de un grupo de caudillos polticos demaggicos dotados de una gran habilidad para manejar a masas resentidas e irracionales, sino de la incapacidad del sistema no ya para resolver, sino siquiera para atenuar los graves problemas que su marcha triunfal ha acarreado (destruccin ambiental, aumento exponencial de las desigualdades, inseguridad existencial, pauperizacin creciente, anomia social). La ola que sacude al mundo poltico no debe ni puede entenderse como la simple irrupcin de lo irracional e intentar aprisionarse conceptualmente con el endeble recurso al trmino populismo. Aceptar esa palabra (que no concepto) para entender lo que est ocurriendo es claro sntoma de la incapacidad de pensar al mundo sin los instrumentos gnoseolgicos del capital, a la vez que tambin es sntoma de como la crisis del liberalismo no ha logrado ser convertida en una crisis del sistema capitalista.

