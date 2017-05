Contribucin a un debate necesario

Los smbolos

Un smbolo es la expresin materializada de uno o muchos valores. Cuando se trata de los pueblos, es la representacin del imaginario colectivo de aquellos atributos ticos, polticos y morales a los que se aspira y por los que se lucha. La elevada significacin ideolgica de los smbolos se expresa en que representan uno de los pocos objetos por los que las personas estn dispuestas a ofrendar su vida.

Por eso los smbolos son bien precisos y definidos. Una bandera, que es el caso que nos ocupa, tiene una estructura, proporciones, colores y emblemas situados en lugares especficos, que no pueden ser alterados. Los cambios introducidos despus de la Segunda Guerra Mundial por los partidos comunistas en las banderas y otros smbolos nacionales de los antiguos pases socialistas de Europa Oriental nunca fueron asimilados por la consciencia popular y se convirtieron en elementos de movilizacin en el combate de las fuerzas regresivas por el restablecimiento del anterior orden social. En Cuba, el patriotismo de la masa fundamental del Partido y sobre todo la clarividencia de Fidel impidieron que se cometieran errores semejantes. Recuerdo alguna que otra idea peregrina manejada al respecto por determinados compaeros a raz de los cambios que introdujo en nuestro pas el proceso de institucionalizacin, que concluy con la aprobacin de la primera Constitucin en 1977. Esto significa que ni si quiera dentro de nuestras filas han estado ausentes las personas que subestiman la verdadera significacin de los smbolos.

Cualquier pedazo de tela, un pantaln, una camisa, un zapato, no son smbolos, ni banderas, aunque reflejen los colores y otros atributos, porque en ningn caso cumplen, ni pueden cumplir el resto de los requisitos, necesarios para ello.

La relacin de estos objetos de consumo con los smbolos en la mayora de los casos es ms bien como la que tienen el eco con la voz o las sombras con los objetos. Se trata de una alegora derivada de la existencia del smbolo Otra cosa es cuando ste se estampa directamente sobre una prenda, como en el caso de algunos uniformes, donde quien los porta acta y habla en nombre del Estado.

El uso de prendas alegricas a smbolos es una moda, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Las modas son obras del mercado y ste por naturaleza es capitalista. A su vez los comunistas somos, tambin por naturaleza, anticapitalistas. Producto de ello, en situaciones como las de nuestro pas, surge una relacin amor-odio muy compleja y contradictoria que obliga a amplios debates y profundas reflexiones que nos permitan adoptar una estrategia inteligente de lucha ideolgica, donde adems se potencialicen las posibilidades revolucionantes de nuestros smbolos y se les permita seguir influyendo con su mensaje no solo dentro, sino tambin fuera del pas.

Es cierto que en Cuba las prendas con alegoras a nuestros smbolos se usan mucho menos que las que lo tienen con smbolos extranjeros. Nuestra juventud, como regla no compra esas prendas en Cuba, sino que las recibe como regalo de mercados, donde cuestan una bagatela, mientras que aqu, un pullover con una alegora a nuestros smbolos vale el equivalente al salario de un mes. Eso crea la imagen posiblemente errnea de que nuestra juventud tiene preferencia por las prendas extranjeras. Pero yo recuerdo cmo los jvenes de mi familia me disputaban un cinto alegrico a la bandera cubana, que compr en un mercado chino en el exterior.

En nuestras reflexiones sobre el papel de los smbolos no podemos pasar por alto que, en contraste con lo que pasa en nuestro pas, fuera de Cuba, las alegoras a nuestros smbolos y los smbolos mismos s se mantienen de moda y con un mensaje revolucionario. Basta ver las manifestaciones de protesta en cualquier lugar del mundo para constatarlo. En Serbia, donde estuve trabajando hasta el 2005, haba tantos lugares privados con alegoras cubanas o incluso con smbolos, como en la Habana. La diferencia es que los de aqu estaban en instituciones oficiales y los de all no. Y en Barcelona, en cuantos lugares no hay banderas cubanas? Incluso a su bandera independentista le dicen la cubanita.

Nuestros smbolos representan valores totalmente contrapuestos a aquellos que las lites estadounidenses han impuesto a los suyos, pero en materia de esttica, nuestros colores y sus atributos no son tan diferentes: azul, blanco, rojo y la estrella. El problema est en que, como ya expres, las modas las impone un mercado donde ellos mandan y nosotros no siempre hemos tenido la necesaria habilidad para actuar.

Los smbolos hay que protegerlos, pero no basta con eso. Hay que divulgar ms el significado de cada uno de los elementos que lo componen, educar ms sobre todo a los jvenes y nios en el respeto y el amor a cada uno de sus atributos, porque stos son los que se utilizan en las alegoras y cualquier referencia a un smbolo nuestro debe estar llena de amor y respeto. Tal vez las leyes deban ser renovadas en algo, pero en lo fundamental pienso que son correctas. Lo que hay que combatir es su irrespeto por las instituciones oficiales: las banderas izadas las 24 horas a agua sol y sereno, los escudos sucios, sin limpiar, ni pulir durante meses o aos, las estatuas de los prceres sin fregar, los lugares histricos ultrajados y sin reparar. Estas no pueden ser cuestiones administrativas. Qu estructura del aparato ideolgico tiene que velar por esto?

Los smbolos son los portadores del legado histrico. Ellos nos traen el mensaje de los padres fundadores, enriquecido con el aporte de todos los que han ofrendado sus vidas por la Patria. La educacin de los cubanos en el amor y el respeto hacia ellos es la mayor contribucin que puede hacer el Partido a la consolidacin y fortalecimiento de la nacin cubana.

Juan Snchez Monroe, Doctor en Ciencias Histricas, Profesor Titular.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.