El vertido minero de La Zarza, a la luz de la catstrofe de Aznalcllar

Pas a la indeseable historia mundial de las grandes catstrofes ambientales con el nombre de accidente minero de Aznalcllar. Pero no fue un accidente. Fue el producto de la negligencia continuada tanto por parte de la empresa por aquel entonces concesionaria de la mina (la sueca Boliden) como de las administraciones responsables de su control y vigilancia; la crnica de un desastre anunciado.Dos aos y medio antes de que la balsa minera reventara inundando de veneno las arterias y el corazn de Doana, Manuel Aguilar Campos, ingeniero de minas, haba denunciado ante la Agencia de Medio Ambiente y la Consejera de Industria de la Junta de Andaluca, el Ministerio de Obras Pblicas y el Patronato de Doana, con anlisis bien fundamentados, el preocupante estado de la presa. No slo nadie le prest atencin, sino que fue tildado de demente, alarmista y hasta amenazado de manera "annima" en repetidas ocasiones. Y se produjo la catstrofe. Este seor merecera, aun a ttulo pstumo, recibir al menos la Medalla de Oro de Andaluca. Como tambin la mereceran las organizaciones ecologistas que dieron crdito a su por otra parte plausible versin y se sumaron a sus denuncias. Pero esto ni ha sucedido ni suceder. Como tampoco hubo dimisin alguna.Se dice que aquellos que olvidan su historia y sus errores estn condenados a repetirlos. Aquello se olvid y, a mediados de mayo, ha vuelto a repetirse, con la fuga masiva de aguas txicas desde las instalaciones mineras de La Zarza. Una fuga que, segn los responsables de la Consejera de Medio Ambiente, ha sido controlada a tiempo para evitar que resulte afectado el Paraje Natural Marismas del Odiel. Basta un breve paseo por el mismo para comprobar que mienten. Una vez ms no se han producido dimisiones. Ni se producirn.Cmo es posible que se produzcan fugas de este tipo? Porque, evidentemente, cuando ocurren, ya llevan tiempo gestndose. Es que nadie en nuestra sacrosanta Consejera de Medio Ambiente se ocupa de la vigilancia y control de las explotaciones mineras tanto activas como abandonadas? Tanto costara hacerlo? Segn el Inventario de canteras, graveras y minas 98-99 de la Consejera de Medio Ambiente, para esas fechas, en la provincia de Huelva se contabilizaban un total de 79 escombreras mineras ocupando una superficie de 6'70 Kms. cuadrados, en torno a la tercera parte de la superficie afectada en este sentido en el total de la Comunidad Autnoma y 27 balsas 0'45 Kms. cuadrados de 1'71 en toda Andaluca. Con que se realizasen 2 inspecciones semanales, lo cual no se antoja como una labor herclea, a lo largo del ao podran estar debidamente controladas en su totalidad.Y no hubiese tenido lugar la fuga de hace unos das en La Zarza. Fuga que se produce pese a que en la dcada de los 90 del pasado siglo, la Administracin Ambiental Andaluza pusiese en marcha el Plan de Mejora Ambiental de las cuencas de los ros Tinto y Odiel, en el marco del Programa Operativo del Norte de Huelva, financiado en un 60% por la Unin Europea a travs de los fondos FEDER, a la par que la restauracin minera de las explotaciones activas y abandonadas ubicadas en las cuencas de ambos ros. Slo para las actuaciones realizadas en la cuenca del Odiel, segn consta en el Informe de Medio Ambiente de Andaluca para el ao 1996, se gastaron ms de 8 millones de euros. De estos, 950.000 fueron empleados para acometer la regeneracin de La Zarza y El Perrunal, aunque segn otras fuentes esta cifra podra ascender a casi 1 milln 150 mil euros. Y veintitantos aos despus, all mismo, se produce el descomunal vertido, porque llamarlo fuga es poner paos calientes y quedarse muy, muy cortos. Dinero pblico tirado a espuertas al basural de la incompetencia y la desidia administrativas.S, tal y como era de esperar, se repiti la misma triste y nauseabunda historia. Y si una vez ms no hay nadie que asuma responsabilidades al respecto, si se miente desvergonzadamente en lo relativo al alcance real de los impactos del vertido, si la Consejera de Medio Ambiente sigue empeada en su negligente poltica de mal curar en lugar de prevenir, slo cabe preguntarse dnde y cundo tendr lugar la prxima catstrofe.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.