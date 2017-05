La gran apora nacional: el molt ex honorable nos habla de activos morales y econmicos

Para las compaeras federalistas catalanes. Porque de ellas ser la nueva concordia y solidaridad.

Porque el caso Pujol es inseparable de la historia reciente de Catalua y desde su identificacin simblica con ella, desde la irradiacin de sus prcticas, en la familia de sangre y en la familia ideolgica, en la poltica y en los dems aspectos de la vida pblica, no puede establecerse un veredicto sobre su obra sin que destie sobre la historia de la nacin. El pas que conocemos es un producto de la vocacin patriarcal de fer pas, es un pas a su imagen y semejanza, pero construido con el aval revalidado que supone la hegemona electoral de casi un cuarto de siglo.

Martn Alonso (2017)

(Abro parntesis. Debe ser un apcrifo y la Asociacin Serviol nos debe haber gastado una broma para conocer nuestros lmites cvicos e intelectuales. No puede ser que el gran defraudador escriba un artculo hablando de valores morales. No es que le neguemos la libertad de expresin, la tiene, la sigue teniendo. Es que hay aporas y aporas y sta, que el gran manipulador y estafador se ubique en terrenos ticos, es como para romperse una en mil novecientos pedazos. Sea como fuere, supongamos artculo y autora. Veamos qu se nos dice. Cierro el parntesis).

Situacin de riesgo. Pero con activos es -supuestamente- un artculo de Jordi Pujol Soley, publicado el pasado 20 de abril de 2017. La referencia: https://associacioserviol.cat/situacio-de-risc-pero-amb-actius.

Unas observaciones. Traduzco literalmente, mejorando un poco el texto en alguna ocasin

La edicin del escrito destaca inicialmente estas palabras: Un estado de nimo preocupado por el futuro de nuestro pas, obliga a una movilizacin de todos nuestros activos morales y econmicos, culturales y tcnicos, sociales y polticos para superar esta situacin.

Movilizacin de todos nuestros activos morales y econmicos? Activos morales del gran manipulador, del gran expropiador, del jefe o subjefe de un clan familiar que ha sido considerado una organizacin criminal? Para superar nuestra situacin, qu situacin? De qu habla exactamente el padre poltico de Artur Mas, el ex presidente que consider a los trabajadores andaluces que llagaban a Catalua hombres a medio hacer?

Sigamos con el artculo:

Vivimos un tiempo de incertidumbre respecto al futuro de Catalua debido al creciente distanciamiento que se ha ido produciendo entre Catalua y el resto del Estado en un contexto de cambios muy generales, de cambios tecnolgicos, generacionales, de fracturas sociales.... Todo ello, aade don Jordi, justifica un estado de nimo preocupado por el futuro de nuestro pas y obliga a una movilizacin de todos nuestros activos morales y econmicos, culturales y tcnicos, sociales y polticos para superar esta situacin.

Ya hemos comentado lo de los activos morales y econmicos. De juzgado politico de guardia! Ms all de ese punto: quin ha sido uno -no digo el nico- de los motores de ese distanciamiento de Catalua respecto al resto de Espaa? (Pujol, por cierto, escribe resto del Estado; no y el Estado como es lenguaje usual del mundo secesionista). Es evidente que l mismo y los sectores que representa. La referencia a las fracturas sociales es una forma de hablar de las crecientes desigualdades sociales de las que la poltica de su partido no son ajenas. Son vanguardia. Recordemos las primeras medidas del Gobierno CIU de 2010 con el apoyo del PP.

Prosigue don Jordi. Nos obliga de manera perentoria porque la confrontacin que existe es muy fuerte y como claramente se nos da a entender significara un gran retroceso para nuestro pas y por nuestra sociedad. Todo tipo de altavoces oficiales y oficiosos, polticos y mediticos ya hace das que lo anuncian.

Esa confrontacin muy fuerte que existe , por supuesto, no es natural, tiene sus causas y, por supuesto, el retroceso al que se alude es uno de los peligros que la poltica del choque de trenes puede tener como efecto. Pero esa poltica, sabido es, es por ahora su poltica, la de su partido y la de las clases sociales que representan parcialmente. Hay que liarla es su consigna, hay que echar ms lea al fuego iniciado.

Pero, comenta a continuacin, si bien el panorama poltico puede preocupar tambin es cierto que en el nimo colectivo cataln hay una mezcla de determinacin y autoestima, de interrogacin y voluntarismo, de realismo y de conciencia de la evolucin general del pas que permite tener esperanza.

Ni qu decir tiene que el marido de la Madre Superiora de la Congregacin est hablando, cuando habla del nimo colectivo cataln, del sector nacionalista-secesionista (en sus diferentes variantes) del pas. De ellos tan slo, no del resto. Para l no existe, no existimos. Su esperanza, como es obvio, es la secesin aunque no la cite literalmente.

Vienen a continuacin nueve puntos enumerados por el autor, con fragmentos en cursiva:

1. Despus de dcadas de poltica hostil hemos salvado nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad. Siempre bajo presin, tambin ahora, pero las hemos salvado.

El victimismo de siempre. Nadie -o casi nadie- ha agredido durante dcadas ni a la lengua ni a la cultura catalana (con ms fuerza que nunca) ni a lo que Pujol considera nuestra identidad que, por supuesto, solo se conjuga con una sola declinacin y sin mezclas contaminantes: la catalana de deb. Las murcianas-charnegas no contamos.

2. Hemos salvado la cohesin y la convivencia de nuestro pueblo. Incluso ahora que en Europa hay alarma por el fenmeno migratorio, la Catalua de todo el siglo XX -y la de ahora- se puede presentar como un buen referente en este tema. Uno de los buenos referentes europeos, de los mejores.

Otro de los mitos de la narrativa nacionalista que olvida el destino social (proletariado industrial en su gran parte) de una gran parte de las personas que llegaron a nuestro pas a lo largo del XX (mis padres por ejemplo), por no hablar de los calificativos usados en ocasiones como murcianos o charnegos u hombre a medio hacer (Pujol dixit). Basta recordar las declaraciones de personajes tan del rgimen cataln como Heribert Barrera o doa Marta Ferrusola, la madre superiora del clan.

Lo que precisamente no se ha salvado en estos ltimos aos ha sido la cohesin y la convivencia de nuestro pueblo, a no ser que pueblo vuelva a significar de nuevo pueblo nacionalista-secesionista. La cohesin y la convivencia estn ms deterioradas que nunca. Una va a ver a Raimon y tiene miedo de posibles ambientes secesionistas (que, afortunadamente, no se dieron).

3. Porque a pesar de la inevitable actitud defensiva que por demografa y estatus poltico a veces hemos tenido que adoptar siempre hemos estado, tambin ahora, abiertos al Mundo. Nuestro mundo es el Mundo".

Habla de nuevo para medio pas y por eso, precisamente por eso de que Catalua ha estado abierta al mundo, incluido en ese mundo, como es de suponer, el resto de Espaa, por eso, la meta poltica nacionalista es ahora levantar un muro-Estado para crear nuevas fronteras. Eso es estar abiertos al mundo?

4. Porque a estas alturas Catalua est progresando en el campo cientfico y tecnolgico, con una creciente valoracin desde el European Research Council hasta las universidades americanas.

Como otras comunidades, como otras sociedades. Y dndoselas, no es la nica vez, de ser mejores, ms avanzados, ms europeos del Norte. La modestia no es virtud nacionalista; nunca lo ha sido. 5. Y cada vez ms somos un pas exportador (que significa competitivo). Y Barcelona es una ciudad de xito muy reconocida en todo el mundo. Y el resto del pas no ha quedado ahogado.

El xito barcelons es, ante todo, y sin quitar mritos, un xito turstico, la gran industria de Catalua en estos momentos. Sea como fuere, es precisamente Barcelona y sus alrededores, la llamada Corporacin Metropolitana de Barcelona, el territorio donde el secesionismo tiene menos partidarios y donde el federalismo, la unin fraternal con el resto de Espaa, cuenta con ms apoyos. As que la que llaman capital de Catalua no est en sus coordenadas polticas.

6. Porque se nos reconoce un buen nivel cultural y artstico. Con una proyeccin que sobrepasa mucho nuestra demografa.

No es bueno alardear de nada pero ese buen nivel cultural y artstico es mrito de toda la sociedad catalana, no de una parte, y, sobre todo, de la parte que tiene medios medios para desarrollarse cultural y artsticamente.

7. Porque que la sociedad civil catalana, desde Critas al Liceo y a tipo de fundaciones y asociaciones de carcter social y cultural hacen muy buen servicio y representan un activo humano de gran magnitud.

Es significativo las referencias a Critas (Iglesia catlica) y al Liceo (templo cultural de la burguesa catalana y sectores de las clases medias... y algunas infiltradas: yo soy una de ellas en el 5 piso sin visin ). Entre esas fundaciones que han hecho un buen servicio, est tambin el Palau de la Msica en tiempos de Millet? Tambin el Palau y algunas ms han hecho un buen servicio?

8. Y porque hemos hecho movilizaciones de rcord mundial en defensa de nuestro pas. Cvicas y pacficas. Quien ms lo puede decir con nuestra naturalidad?

Lo del rcord mundial es otro de los (estpidos con perdn) mitos nacionalistas. De naturalidad no han tenido nada. Organizadas, diseadas, promovidas, manipuladas cuando ha sido necesario, etc. Con el apoyo del gobierno por supuesto. No han sido en defensa del pas. Han sido manifestaciones a favor de la secesin y, en muchos casos, profundamente antiespaolas. Cvicas en la mayora de los casos aunque no siempre. Por no hablar de eslganes, gritos y bromitas con los fachas espaoles.

9.Porque a pesar una financiacin claramente insuficiente Catalua ha conseguido tener una buena sanidad pblica, con reconocimiento incluso de la OMS (Organizacin Mundial de la Salud). Gracias en buena parte a la calidad y dedicacin del personal sanitario.

Lo ltimo es populismo del peor, del ms demaggico. Lo anterior es un ejemplo de la caradura moral y politica del personaje: los gobiernos de Mas, con la presencia destacada de Mas-Colell y Boi Ruiz, han golpeado todo lo que han podido la sanidad pblica catalana. Han llegado a afirmar que la salud no es un derecho. Y ellos, precisamente ellos, el presidente del partido que ha dirigido este acaso y derribo tiene el rostro de hablar de una buena sanidad pblica, una sanidad a la que ellos jams han acudido por cierto; la privada les es consustancial. Sus sectores sociales privilegiados no se relacionan con pobres.

Finaliza as su reflexin: Un pas as puede sentirse amenazado. Porque lo est. Lo est porque no acepta la propuesta de lenta disolucin que se le hace. O que le quieren imponer. No renuncia a su proyecto porque es bueno para toda la gente que vive y trabaja en Catalua. Es un buen proyecto. Asumido y defendido con energa y dignidad. Y no con palabras vacas.

Amenazado por quin? Por el secesionismo? Quin habla con fundamento de lenta disolucin? Qu esfuerzas aspiran a eso? Bueno para toda la gente que vive y trabaja en Catalua a pesar de su clara oposicin? No para l en cambio porque, de hecho, nunca ha trabajado, se ha limitado a mandar y a expropiar? Qu energa y dignidad? De quines? Palabras no vacas? Las suyas, las que hablan con todo el rostro de valores morales?

Ms all de lo anterior: Alguna palabra sobre corrupcin? Alguna reflexin sobre su clan familiar? Alguna reflexin fundada sobre desigualdades sociales? Alguna nota sobre el retroceso de los derechos sociales en Catalua?

Para qu seguir. En qu pas vive don Jordi el manipulador? Qu pas tiene en su cabeza? Desde qu valores morales nos habla?

Las clases dominantes no son ya clases hegemnicas. No nos creemos sus cuentos falsarios.

