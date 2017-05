Ashoka financiada por la criminal industria del amianto

Qu es Ashoka y por qu debe importarnos? Estas son preguntas esenciales a las que hay que contestar para justificar poder seguir leyendo.

Ashoka es una fundacin procedente de Estados Unidos con un perfil de secta capitalista, envuelta en lenguaje que despista. Su eslogan es todos podemos cambiar el mundo, y sus temas preferidos son la empata, la creatividad y el trabajo en equipo, amn del consabido emprendedurismo social/empresarial. Dijo, y defini muy bien su objetivo, Mara Zapata, la que fuera directora internacional de Ashoka en Espaa, que para las empresas, el mercado potencial que ofrece la poblacin que est viviendo con menos de 2 dlares al da, lo que llamamos la base de la pirmide, en temas de energa, vivienda, alimento, etc. es de 4 billones de dlares. Por tanto, la oportunidad de mercado para esas empresas es brutal, y ellas lo saben. Pero las desconocen y no saben cmo acceder a ellas. Los emprendedores sociales trabajan con esas poblaciones y su labor es acercar a la multinacional hasta ellas, mientras salvaguardan los intereses de stas [1]

Bill Drayton es el fundador y facttum de la entidad.

Para facilitar esos cambios han creado la figura de los changemakers, unos agentes de cambio o innovadores desde muy pequeos, y por eso estn promoviendo lo que llaman las Escuelas Changemakers. Este es su propsito. En sus propias palabras:

Queremos vivir en un mundo en el que cada nio, nia y joven tenga oportunidades para convertirse en un agente de cambio (changemaker).Para ello estn seleccionando en Espaa escuelas pblicas que cumplan sus condiciones. Para nuestro pas tienen el propsito de hacer pronto su injerenciaen 15 colegios(ya son siete) y para el mundo en unos 600.

Para una mejor indentificacin de lo que son (lo que dicen que son es otra cosa) apuntamos dos detalles: uno, que el presidente de la fundacin Ashoka en Espaa es Carl F. Muana y su secretaria Mara Zapata [2] , anteriormente citada. El presidente est ligado a la gran banca americana JP Morgan y la segunda es procedente de la empresa General Electric. El otro detalle, es tambin muy significativo: se trata de los socios impulsores de la fundacin Ashoka (que han de tener la igual visin que la misma y se han de comprometer a pagar 10.000 euros anuales durante tres aos) entre los que se encuentran destacados miembros del Grupo VIPS (Arango), de Acciona, del BNP Paribas, del Banco Santander y otras grandes empresas.

Nos debe preocupar porque es, ni ms ni menos, una frmula que el gran capital utiliza para penetrar en las escuelas pblicas as como en todos los movimientos sociales significativos. Como despus de nuestras reiteradas denuncias estn, de alguna manera, renunciando a seguir con la injerencia en los movimiento sociales ms contestatarios o anticapitalistas, por medio de la cooptacin de sus lderes supremos (fue el caso sonado de Jernimo Aguado presidente perpetuo de la Plataforma Rural o el de Pedro Arrojo, presidente de la Fundacin Nueva Cultura del agua, y ahora flamante diputado por Podemos, en este caso por AVINA, entre otros), tratan ahora de poner toma la carne en el asador de la injerencia en las escuelas pblicas.

Y ahora, a lo que bamos.

Con este trabajo se trataba de recordar que esas fundacionessiguen siendo peligrosas para la soberana de los propios movimientos sociales y de las escuelas pblicas. Es, de nuevo, una voz de alarma, para que los cooptados no se chupen el dedo como hasta ahora han hecho y para que los propios movimiento sociales, cuando traten de cooperar con fundaciones, pasen antes el filtro de Ashoka y Avina. Si da positivo, huyan de cualquier tipo de colaboracin.

A lo que bamos era a mostrar que con estas dos fundaciones Ashoka y AVINA hay que tener tolerancia cero [3] .

Por qu ponerlas juntas?

Porque tienen un acuerdo estratgico y una financia a la otra.

En cuanto al acuerdo, nos basta poner esta captura de pantalla, tomada en su da

(hoy ha sido borrada de la red):

(Informe Memoria AVINA 2009)

Y en cuanto a la financiacin, nos remitimos al Informe- Memora de 2014 de AVINA, en el que podemos leer:AVINA 20 aos. Fundacin Ashoka, liderazgo potenciado (). En nmeros, entre 1994 y 2009, Avina ha invertido casi30 millones de dlares en Ashoka y sus fellows, tanto en Amrica Latina como a nivel global. Esto hizo posible que Ashoka estuviese vinculada en 2010, con ms de 1.700 emprendedores sociales, (que) logran alta incidencia poltica [4] , que incluye a los citados Aguado y Arrojo.

Qu de particular tiene esto?

AVINA aparece como gran financiador de todas estas operaciones de intromisin en la sociedad civil organizada. Esta fundacin es obra de su fundador Stephan Schmidheiny, magnate del amianto en el mundo durante el siglo XX, incluyendo a su familia. Este personaje ha sido condenado a 18 aos de crcel por un Tribunal de Turn, sentencia, anulada en el Supremo por prescripcin del delito, que no por su inexistencia. Y para que quede claro, el fiscal que llev el caso lo acus pblicamente de asesino en serie y de terroristas, y el juez que lo conden lo compar con Hitler. Se le juzgaba por la muerte de ms de dos mil personas y mil enfermados por trabajar en sus fbricas de cuatro pueblos cercanos a Turn. En uno de ellos, Casale-Monferrato, de 33.000 habitantes, hasta la fecha han muerto cerca de 3.000 a causa del amianto. Y aunque la fbrica cerr en 1986 an muere una persona a la semana en este pueblo. A l y a su familia, que dominaron el muy rentable negocio del amianto en el mundo en el siglo XX, se les atribuyen ms de 300.000 muertes por este mineral, en ms de 30 pases. Y las que quedan a causa del amianto que sigue instalado: millones de toneladas esparcidas por viviendas, fbricas, calles, pueblos, etc. Muy bien se le puede aplicar el calificativo de genocida (lo saba, actu sistemticamente y ha hecho un dao masivo en los trabajadores y en sus familias, que son las condiciones con que, las leyes penales relativas a crmenes contra la humanidad, sostienen).

Con ese dinero teido de sangre financia su fundacin AVINA, y con ese mismo dinero teido de sangre, financia a Ashoka de forma reiterada y prominente como hemos visto. Sin ese dinero los Pedro Arrojo, Jernimo Aguado y dems cooptados no podran haber disfrutado de la financiacin recibida.

Conclusiones.

Surgen dos principalmente:

1 Con AVINA, Ashoka y el Amianto (la triple A) hay que mantener una tolerancia cero, igual que con el terrorismo. Por ello, hay que luchar para erradicarlas del mundo, o bien por la va legal o bien por la va el rechazo social y el desprestigio.

2 A los socios o emprendedores cooptados por estas fundaciones, hay que exigirles lo que marca el estatuto de las vctimas: verdad, justicia y reparacin: deben de pedir perdn pblicamente o aceptar su error al haber trabajado aos con ellas y dentro de ellas, legitimndolas; deben pagar un precio social por sus colaboraciones con entidades cuya viabilidad depende del genocidio del amianto, perpetrado por Schmidheiny y familia, como un tiempo de ostracismo en funciones pblicas; y deben devolver el dinero recibido a las vctimas que se cuentan por millones [5] .

Mientras no lo hagan, caer sobre ellos todo el peso de la mala conciencia de haber trabajado codo con codo con el dinero de este criminal, dinero de sangre. Mientras no lo hagan han de contar con la denuncia social, con ocasin o sin ella, de las vctimas del amianto. En el caso del principal victimario, ya est en marcha un nuevo juicio en Turn por la muerte de otras 258 personas de los pueblos reseados. Esperamos su merecidas condena.

Se puede dar el caso probable de que en algn colegio o entidad cooptada, alguien tenga en la familia una vctima del amianto, esto podr en serios apuros a los funcionaros de Ashoka y, en su caso, a los que a pesar de todo lo sabido sigan con la colaboracin con dinero de muerte, por mucho que los cantos de sirenas de estas fundaciones sean atronadores.

Seores y seoras cooptados, colegios integrados en la lista de los changemakers con suscompromisos de colaboracin: ya conocen perfectamente los hechos, acten en conciencia.

Notas:

[1] Entrevista a Mara Zapata, Ashoka Espaa. Qu es un emprendedor social. Pilar Gil Villar - 09/06/2011

[2] BOE nm. 256, Sbado 25 octubre 2003. 38227

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225635

[4] http://www.informeavina2014.org/emprendedores-sociales.php

[5] Ver: Puche, P. (2017): Amianto. Una epidemia oculta e impune. Mlaga, ediciones del Genal.