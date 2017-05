Chelsea Manning es una mujer libre

Su herosmo va ms all de la denuncia de crmenes de Estado

The Intercept

El herosmo de Chelsea Manning ha quedado demostrado desde que se supo que ella haba sido quien filtr uno de los archivos periodsticos ms importantes de la historia. Tena las caractersticas de la tpica denunciante de conciencia. Es decir, alguien que a los 20 aos va a la Guerra de Irak creyendo que era una accin noble y descubre la oscura verdad, no solo de esa guerra sino del accionar del gobierno de EE.UU. en el mundo: crmenes de guerra, matanza indiscriminada, complicidad en la corrupcin de funcionarios de alto mando y engao sistemtico al pblico.

En esa situacin y sabiendo a lo que se expona, ella puso en riesgo su propia libertad al difundir documentos que revelaron la verdad, sin buscar ningn beneficio personal. Yo llevo aos reivindicando la nobleza de sus actos y mi defensa de ella siempre estuvo centrada en la importancia esencial del material que revel y en el derecho del pblico a tener acceso a dicho material.

Es genuinamente difcil exagerar el significado de aquellas revelaciones. Adems de difundir uno de los videos ms viscerales sobre la carnicera indiscriminada de las fuerzas armadas estadounidenses en varias dcadas, las filtraciones fueron consideradas hasta por los escpticos ms negativos en contra de WikiLeaks, como el Editor Ejecutivo del New York Times, Bill Keller como la chispa que encendi la Primavera rabe. Incluso algo ms de peso an, las revelaciones sobre cmo las fuerzas armadas de EE.UU. ejecutaron a civiles iraques y luego lanzaron un bombardeo areo para tapar sus crmenes fueron la razn para que el gobierno iraqu le negara a Obama la inmunidad que este quera conseguir para expandir la guerra en Irak.

Aunque el caso de Manning haya estado de alguna manera supeditado a la percepcin cambiante a lo largo del tiempo que el pblico tena sobre WikiLeaks, Chelsea en realidad primero intent contactar a los medios tradicionales como The New York Times, Washington Post y Poltico. Los intentos de contacto no fueron concretados porque dichos medios no le prestaron atencin. En los intercambios que tuvo por internet con un individuo engaoso, quien luego se convirti en un informante del gobierno y la denunci, ella dijo que su motivacin para filtrar informacin era el inters para generar una amplia discusin, debates y reformas. Agregaba: Quiero que la gente vea la verdad sin importar quienes sean porque sin informacin, uno no puede tomar decisiones coherentes.

Al principio de las revelaciones, el gobierno de Estados Unidos como es su costumbre esgrimi el argumento que la revelacin de los documentos pondra vidas en peligro, y que aquellos responsables de su publicacin tenan sangre en las manos. Pero investigaciones posteriores de AP y McClatchy demostraron que las acusaciones eran infundadas, y finalmente hasta el secretario de Defensa, Robert Gates, puso en ridculo la histrica reaccin del gobierno sobre las filtraciones diciendo que haba sido considerablemente exagerada.

En resumen, aunque Manning fue despreciada y rechazada por la mayora de los crculos tradicionales de Washington, ella hizo todo lo que uno espera que haga un denunciante de conciencia: Tratar de asegurarse de que el pblico conozca sobre los actos ocultos de corrupcin y delincuencia criminal con el fin de generar un debate y proporcionar poder a la ciudadana al darle acceso a hechos que le han sido ocultados. Ella hizo todo esto sabiendo que corra el riesgo de ser encarcelada, pero sigui los dictados de su conciencia por encima de su inters personal.

A pesar de la enorme magnitud de su valenta que hizo posible las filtraciones originales, el herosmo de Manning se ha multiplicado desde entonces, y se ha hecho ms multifactico y consecuente. Por ello, es una fuente de inspiracin para la gente de todo el mundo. Ahora uno podra decir que las filtraciones a WikiLeaks de 2010 han pasado a segundo plano al evaluar el impacto de Chelsea Manning como ser humano integral. Su coraje y la fuerza de sus convicciones van ms all de una accin impulsiva: Han sido la base de sustentacin de los siete aos que pas encarcelada y que ella logr llenar de propsitos, dignidad e inspiracin para los dems.

El factor dominante del encarcelamiento de Manning fue la constante agresin. En 2010, durante el primer mes de detencin en la prisin naval de Quantico (Virginia), escuch reportes de las escasas personas autorizadas para visitarla sobre las condiciones abusivas del confinamiento de Manning: prolongada detencin en solitario, pasaba la mayor parte del da encerrada en la celda, vigilancia permanente y otras cosas peores. Llam a la prisin naval para investigar estas denuncias, y me qued sorprendido cuando el funcionario me confirm la veracidad de los hechos con una actitud displicente.

En base a ello, report por primera vez que las condiciones de detencin de Manning incluan tratamiento cruel e inhumano y, segn los estndares de numerosas naciones, tortura. Dicho reporte gener una controversia importante cuyo desenlace fue la renuncia del vocero del Departamento de Estado de Obama, P. J. Crowley, a raz de que este denunci el tratamiento de Manning como una accin ridcula, contraproducente y estpida del Departamento de Defensa.

Pero eso fue solo el principio de una larga cadena de abusos que ella tuvo que soportar. Varios meses despus de mi informe, el New York Times report que Manning era sometida a una serie de rituales humillantes, en los cuales se la dejaba desnuda en la celda durante siete horas. Y agregaba que durante las inspecciones deba pararse desnuda afuera de su celda. Fue entonces, en 2011, que se supo del primer intento de suicidio de Chelsea Manning. Amnista Internacional denunci las condiciones de su detencin como una infraccin de las obligaciones de EE.UU. con las convenciones y los tratados internacionales. Y ms tarde convoc a protestas para exigir el cese de los abusos.

Sin embargo, fue difcil generar amplio apoyo del pblico y del periodismo a favor de Manning. De los sectores de derecha, muchos consideraban a los denunciantes como "traidores" y se regocijaban con su sufrimiento; por otra parte, muchos liberales leales a Obama se burlaban del abuso sufrido por Manning. Pero finalmente, el relator especial sobre tortura de la ONU investig las condiciones de la detencin de Manning y public sus conclusiones en 2012 afirmando que los militares de EE.UU. son responsables de tratamiento cruel e inhumano, y que imponer condiciones de detencin seriamente punitivas a alguien que no ha sido encontrado culpable de ningn delito es una violacin a su derecho a la integridad fsica y sicolgica, as como a su presuncin de inocencia.

La controversia generada por estos reportes forz al gobierno de Obama a transferir a Manning de Quantico a la base militar de Fort Leavenworth una prisin que si bien era ms "profesional", no era menos horrorosa ubicada en el medio de Kansas, a la espera de su juicio. Mientras que su encarcelamiento se vuelve ms regularizado, su herosmo se multiplica a nuevos niveles.

En julio de 2013 Manning fue sentenciada por mltiples cargos de espionaje (aunque fue absuelta del cargo ms grave: el equivalente a traicin por ayudar al enemigo). El 21 de agosto fue condenada a 35 aos de crcel. El 22 de agosto tan solo un da despus present su declaracin identificndose como Chelsea Manning, una mujer transgnero, y demand que las autoridades militares autorizaran la terapia mdica necesaria para completar su transicin:

Dada la manera en la que yo siento, y he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible. Espero recibir su apoyo en esta transicin. Tambin solicito que, a partir de hoy, se refieran a m usando mi nuevo nombre y el pronombre femenino (excepto en el correo oficial al lugar de confinamiento).

Es difcil describir la valenta y determinacin que tal declaracin implica. Menos de 24 horas despus de saber que ha sido condenada a pasar los siguientes 35 aos de su vida en una prisin militar, se define pblicamente como una mujer transgnero y exige terapia mdica, a la cual ella tena derecho legal y tico.

Para lograr captar adecuadamente la valenta de su decisin, es necesario entender cul era su situacin en ese momento. Yo la visit en Fort Leaveworth en 2015. Para llegar all, uno debe tomar un vuelo a Kansas City, luego manejar ms de una hora por los bosques de Kansas, en el proverbial medio de la nada. Uno llega a la extensa y totalmente militarizada base de Fort Leavenworth, adonde fue bastante complicado ingresar. Despus de entrar, uno maneja otros 15 o 20 minutos dentro de la base hasta llegar a la prisin naval, que consiste en un laberinto de jaulas y medidas de seguridad que uno debe recorrer para finalmente verla en algn lugar dentro de las entraas de esa prisin.

En resumen, es casi imposible haber estado ms aislado de la sociedad de lo que estaba Chelsea Manning. Identificarse como una persona transgnero y embarcarse en ese proceso de transicin es extraordinariamente difcil, incluso en condiciones ptimas. La gente transgnero todava enfrenta enormes barreras sociales incluyendo violencia epidmica incluso cuando tienen una red de apoyo en el seno de las ciudades progresistas. Pero hacer una transicin de gnero encarcelada en una prisin naval, en el interior de Kansas, donde tu vida cotidiana depende exclusivamente de tus carceleros militares, es inconcebiblemente difcil e inconcebiblemente valeroso.

Las dificultades de Manning en la crcel, incluyendo sus intentos de suicidio y el grotesco castigo que recibi por ellos, fueron difundidas al pblico. Aunque las autoridades carcelarias le dieron a regaadientes una parte de la terapia que ella peda, tambin le impusieron restricciones mezquinas, como la negativa a que se dejara crecer el pelo y a proveerle el apoyo que ella necesitaba.

Yo, como una de las pocas personas con autorizacin para visitarla, pas muchas hablando por telfono con ella durante ese periodo. Su experiencia tanto la general en la crcel como la especfica de la transicin de gnero estuvo marcada por barreras y dificultades totalmente injustificadas causadas por la malicia e ignorancia de las autoridades carcelarias.

Pero el rasgo ms impactante de la personalidad de Chelsea Manning es su persistencia inquebrantable. En el tono ms humilde pero decidido, ella insiste en seguir el camino correcto, sin importar los riesgos ni los costos personales. Y al hacer esto, fue mucho ms all de su acto inicial de denunciante de conciencia, se convirti en una hroe del movimiento LGBT a nivel mundial y de muchas ms personas, al exigir el derecho de ser reconocida por lo que es, y vivir libremente, incluso en las condiciones de mayor opresin.

Este no es un caso en el que yo pueda fingir objetividad o neutralidad periodstica. Considero a Chelsea Manning como una de las mayores heronas de su generacin, al igual que una amiga valiosa. Mientras que su liberacin el da de hoy [artculo escrito el 17 de mayo] tiene un sabor agridulce: Cmo olvidar la grave injusticia de que ella haya pasado casi toda la dcada de sus veinte aos encarcelada por algo que amerita la gratitud colectiva, y que haya sufrido un abuso continuo? Estoy emocionado de que ahora que ser liberada ella podr finalmente vivir como una mujer libre e increblemente entusiasmada con sus metas, que son una fuente de inspiracin para la gente.

En definitiva, Chelsea Manning es una persona nica no solo por su herosmo poltico, sino principalmente por cmo ha recorrido su camino despus de dicho acto poltico. Como relat en la carta que escrib apoyando la peticin de clemencia, ella es la persona con mayor capacidad de empata y de compasin que he conocido en mi vida. Cuando conversaba con ella, me resultaba difcil contener la rabia y el resentimiento contra el abuso que ella sufra. Sin embargo, ella jams expresaba o comparta ni una fraccin de mi ira, todo lo contrario; a menudo defenda a aquellos que le hacan dao ponindose en el lugar de ellos y justificndolos.

Podemos estar seguros de que su transicin hacia la libertad no ser fcil. Ha estado encarcelada desde que tena 22 aos. Ella sabe que es una figura que genera polmica y polarizacin, y tiene incertidumbres sobre cmo ser su vida afuera de Fort Leavenworth. Ser naturalmente una enorme adaptacin a todo nivel.

Pero Manning es una de las personas ms inteligentes, interesantes e inspiradoras que uno pueda tener la suerte de conocer. Hay un grado masivo de apoyo y admiracin por ella en todo el mundo, como qued demostrado por la increblemente exitosa campaa de recoleccin de fondos para facilitar su transicin hacia la libertad. Ante la mencin de su nombre, sin importar en qu parte del mundo yo haya hablado, la gente se ha puesto de pie para ovacionarla. Todo esto que ella sepa cunto amor y gratitud existe hacia ella indudablemente la fortalecer en lo que sea que decida hacer.

Es raro, especialmente en estos ltimos tiempos, hallar inspiracin en una historia poltica. Pero la ltima dcada de la vida de Chelsea Manning y su potencial para el futuro es uno de esos casos nicos. Uno no debe idealizar lo que le ha sucedido a ella. Hay mucha injusticia, maldad e indignacin en su historia. Pero la manera en la que ella ha inspirado a mucha gente y el hecho de que hoy sea libre son una causa de autntica celebracin, y un recordatorio de que los seres humanos mediante actos puros de conciencia y determinacin pueden por s solos mejorar el mundo.



Tuit de Chelsea "Primeros pasos hacia la libertad", 17 de mayo pasado: http://www.instagram.com/p/BUMgk0_BPbs

Fuente: http://theintercept.com/2017/05/17/chelsea-manning-is-a-free-woman-her-heroism-has-expanded-beyond-her-initial-whistle-blowing/



Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.