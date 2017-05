Washington imperial

El particular sistema electoral estadounidense ha dado el triunfo a Trump y a la amrica deprimida, nostlgica del "sueo americano", aquel de predominio blanco, bastante menos multicultural y asentado en la seguridad y bienestar de amplias clases medias y trabajadoras. En voto popular ha ganado, sin embargo, la amrica cosmopolita e imperialista, en su versin ms globalizada y agresiva, que se corresponde con la suma de los votos del Partido Demcrata y de la escisin republicana del Partido Libertario, que ha obtenido, en esta eleccin presidencial, ms de cuatro millones de votos. En cualquier caso, lo importante a subrayar consiste en que esta distorsin del mecanismo electoral ha dejado aflorar un fenmeno social profundo subyacente, cual es, la expresin del descontento y repulsa de amplsimos sectores populares y nacionales a las consecuencias de la globalizacin capitalista. Los sectores de la economa estadounidense ms globalizados (las finanzas, el complejo militar industrial, nuevas tecnologas, las grandes transnacionales) y los grupos sociales a ello anudados (la oligarqua, las clases medias altas, profesionales, etc) han apostado por el continuismo globalizador, por la absoluta libertad de circulacin de los capitales, por eliminar (manu militari si es necesario) las trabas al comercio, incluso si ello supona la deslocalizacin de importantes sectores productivos, que han dejado sin empleo y sin el "sueo americano" a millones de estadounidenses trabajadores.

Para esta alta burguesa estadounidense y sus aliados sociales el escenario macroeconmico de sus balances empresariales ya no es la nacin sino el sistema mundo. Y su poltica internacional se confunde, constantemente, con la injerencia y agresin blica para imponer sus necesidades econmicas. No menos importante caracterstica de este bloque social imperialista es su querencia por el desorden en todos los mbitos (en realidad, es su forma natural de gobernanza), inclusive en la conformacin de la sociedades, prefirindolas "abiertas", con una amplia amalgama de etnias y culturas, entrelazadas en espacios de inseguridad, miseria, cuando no criminalidad, en aras a convertir el mundo social del trabajo en una babel deslavazada y supranacional de imposible comprensin.

A la defensa de la glamurosa libertad planetaria de los capitales y del cmodo cosmopolitismo del presunto y rico ciudadano del mundo, la ideologa globalizadora nos presenta, como ventaja de la libertad, la sufrida, miserable y criminal odisea a que millones de seres humanos se ven sometidos en forzados exilios econmicos y vitales. Y, frente a ello, se ha sublevado gran parte del pueblo estadounidense: los trabajadores blancos y afroestadounidenses de la industria deslocalizada; los latinos ya nacionalizados pero cansados de una inmigracin constante que los sumerge, indefinidamente, en los arrabales de la inseguridad y criminalidad; los sectores profesionales y productivos que no dependen del mercado global. La expresin poltica que han encontrado para manifestarlo, el populismo xenfobo de un magnate, no es, ni mucho menos, un esperanzador signo. Pero este magnate les promete reconstruir el pas; les promete OBRA PUBLICA y trabajo; les promete menos inmigracin y, por tanto, menos competencia salvaje en el mercado de trabajo y ms seguridad en sus vidas y en ciudades. Y les promete cuidar de la produccin nacional, evitando deslocalizaciones y recuperando sectores desmantelados. Les promete, en suma, un Estado-nacin protector.

Es an una incgnita el desenvolvimiento real de la accin de gobierno del Sr. Trump; su primera alocucin, dirigida al resto de las naciones, no son tan belicista como la de las tpicas presidencias demcratas o republicanas. Sin embargo, el posterior ataque a la base area en Siria; la creciente tensin con Corea del Norte y la injerencia abierta contra la Venezuela Bolivariana confirman la poltica imperial de los EE.UU.

Porque, ciertamente, lo que el pueblo estadounidense eligi en la persona de Trump fue un emperador. La globalizacin capitalista no ha ido acompaada de la conformacin de una superestructura poltica globalizadora; al contrario, el orden internacional se hace pedazos y tanto parte de la sociedad estadounidense como un sector de su dirigencia poltica contemplan perplejos esta nueva situacin. Su anterior dominio en todos los campos, tecnolgico, productivo, cientfico ha sido cuestionado por la realidad del desarrollo capitalista de otras naciones como China, India, etc. Y es que la liberacin que el capital ha experimentado con respecto a sus respectivas realidades estatales tambin ha afectado a la sociedad y al Estado de EE.UU. El capitalismo global no respeta ni preserva el dominio y hegemona de los EE.UU.

Liberado el capital de los estrechos lmites del Estado-nacin tiende a no sentirse obligado ni tan siquiera con su Estado-nacin matriz. La superestructuras polticas que el capitalismo global crea, en informales, etreas y oscuras autoridades gubernamentales, ocultas en la maraa de sus no menos oscurantistas instancias burocrticas (los G7, G20, los distintos Foros, BM, FMI, etc), tras la que no se esconde ninguna realidad estatal cierta, pero que eclipsa, no obstante, la autoridad de los estados nacionales preexistes, es el modelo de gobierno mundial del capitalismo global, que se asemeja al viejo Estado liberal, en la medida que no integra, realmente, voluntad popular ni representatividad democrtica algunas, al tiempo que se preocupa, casi en exclusividad, en crear las condiciones ms ptimas para la realizacin del capital global, libre de trabas. As, pues, puede afirmarse que el capitalismo, en esta peculiar e histrica dispersin supranacional, ha expropiado, a hurtadillas, a sus pueblos la realidad estatal y los derechos polticos a ella anudados; y esto mismo han experimentado, con crudeza, los ciudadanos estadounidenses.

Su reaccin, sin embargo, ha sido grotesca. Con la eleccin de Trump, los estadounidenses han pretendido sustituir la alambicada superestructura poltica de la globalizacin por una suerte de tosca y simple, por bsica, magistratura imperial, que vendra escenificando el Sr. Trump, sobre todo, en sus viajes internacionales, cuando humilla protocolariamente a sus aliados o les requiere, al modo de los emperadores romanos, el abono de las contribuciones vencidas por la defensa de las fronteras del imperio (lase financiacin de la OTAN).

El capitalismo globalizado no generar realidades estatales estables; la necesidad de su libre y brutal circulacin, as como las propias rivalidades interestatales y el miedo a que ello pudiera unificar a la clase obrera mundial lo impedir. Sin embargo, en este proceso, debilita, hasta la extenuacin, al Estado-nacin.

En el escenario europeo, el chovinismo francs, el revanchismo y militarismo alemn, las nfulas romano imperialistas de Italia, el aislacionismo ingls y el "no estar nunca" de espaoles y portugueses, ms preocupados por sus dominios de ultramar, han impedido la construccin de unos verdaderos Estados Unidos de Europa. Y a resultas de ello, en estos momentos, Europa soporta, atribulada, las humillaciones del Emperador Trump.

En cualquier caso, lo decisivo, en esta fase histrica, no es lo que vaya acontecer en la vieja Europa. Vivimos un periodo histrico de transicin, caracterizado por la progresiva prdida de los EE.UU. de su condicin de gendarme de un orden internacional que se resquebraja y la emergencia de una nueva potencia mundial, China, que, en su expansin, hace uso de un modelo de relaciones internacionales basado en el comercio, la cooperacin y el desarrollo (de lo cual da cuenta la revitalizada Ruta de la Seda) y del que, en principio, habra de surgir un nuevo orden internacional. La sustitucin de Gran Bretaa por los EE.UU. en esa condicin de gendarme mundial estuvo acompaada por dos guerras mundiales. La primera reaccin de los EE.UU. ha sido la esperpntica eleccin de un arbitrario e imprevisible EMPERADOR y el intento de recuperar su antes incuestionado Estado-nacin en la versin de la Roma (Washington) Imperial.