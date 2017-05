Entrevista a Bertrand Tavernier. En defensa del cine

La derecha y algunos ignorantes de la izquierda quieren terminar con el cine

No es un milagro. Es puro y contagioso amor por el cine. Despus de ver las ms de tres horas dede Bertrand Tavernier, lo nico que de verdad quieres en ese momento, en la oscuridad de la sala de cine, es ms cine, quieres ver las 94 pelculas que este gigante del cine francs ha mencionado en esta apasionante "autobiografa visual". Es un testimonio de mi reconocimiento, de mi admiracin, de mi respeto, dice el cineasta, que propone en su pelcula un excitante viaje personal por el cine francs desde los aos 30 hasta los 70, en que l mismo se convirti en director.

Estrenada en Cannes, la pelcula que inaugur despus Zabaltegi en el Festival de San Sebastin, es una de las declaraciones de amor por el cine ms emocionantes de los ltimos tiempos. Gemela de las que ha hecho Martin Scorsese en A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Un viaje personal con Martin Scorsese a travs del cine americano) e Il mio viaggio in Italia (Mi viaje a Italia), la pelcula es, adems, un elocuente documento de defensa del cine, en un momento en que los polticos de derechas y algunos ignorantes de la izquierda quieren terminar con l.

Todo comenz en la cama de una clnica de los Alpes, donde el pequeo Bertrand Tavernier se curaba de tuberculosis. All vio Dernier atout, un divertido policiaco con el que debut Jacques Becker en 1942, y all empez su emocionante viaje por el cine. Jean Renoir, Melville, Marcel Carn, Godard, Truffaut, Bresson, Louis Malle, Jean Vigo, Claude Sautet, Jacques Demy, Julien Duvivier Y el inmenso actor Jean Gabin.

Hay mucho Jean Gabin en esta pelcula

Jean Gabin es Francia. Es el smbolo del compromiso con Francia. Hizo muchas pelculas muy buenas. Eso nunca es una coincidencia. Es importante saber que el gobierno de Vichy le hizo muy buenas ofertas para que se quedara durante la guerra, pero l decidi irse a EE.UU. y solo volvi para ponerse del lado de la Francia Libre de De Gaulle. Jean Gabin es uno de los que ms me ha impresionado en el cine. Adems, su francs era realmente extraordinario.

Por agradecimiento a los cineastas que forman parte de mi vida, porque quiero que todo el mundo tenga el mismo amor que tengo yo por estas pelculas. Por la humanidad, la emocin, la exigencia Dos o tres veces hablo en la pelcula de mis shocks. Todas las pelculas que nos encantan son un shock. Y haciendo este trabajo, descubrimiento tras descubrimiento he ido encontrando otras pelculas, a veces de un modo demasiado pintoresco, que tambin me han encantado. La mayora las descubr en cines de barrio. Vea una de Melville y solo pensaba que quera ver ms pelculas de ese director.

Hay que defender como sea el cine y tambin su industria que, por cierto, crea muchos puestos de trabajo. Pero los movimientos polticos de derechas y algunos ignorantes de izquierda quieren terminar con l. Me alegro muchsimo de que la gente del cine en Francia se haya preocupado por la poltica, porque as es cmo estamos evitando que se carguen el cine.

Mucho, es un grave problema en el mundo. Aunque Francia empez pronto a comprar pelculas para salvarlas. Es muy muy importante el trabajo que hace Martin Scorsese en The Film Fundation.

Admiraba y admiro mucho lo que hizo, alguien que dedica su tiempo a hacer una pelcula sobre el cine de EE.UU. y otra sobre el cine italiano! Reconozco que me emocion ms lo que hizo del cine italiano. Y yo haca mucho que tena ganas de hablar del cine francs, por eso este testimonio de mi reconocimiento.

Sentir admiracin hacia el trabajo de otros influye en el trabajo propio?

Mucho. Yo queran rendir de una manera muy espontnea mi admiracin. Dira, adems, que si tienes facilidad para admirar lo de otros, creces mucho y no pierdes el tiempo mirndote a ti mismo, que es lo que hacen muchos en el cine. Y la admiracin puede tener mltiples caras.

No era un movimiento, no tenan nada en comn. No compartan, como Renoir, Ren Clair, Marcel Can el realismo potico. Nouvelle Vague no quiere decir nada, cada uno de ellos tena una sensibilidad distinta. Lo nico es que rodaban con cmara ligera, rpida. No quiero hablar de la Nouvelle Vague, lo que me interesa es el genio de Godard, el talento de Truffaut, de Agns Varda La Nouvelle Vague parece lo ms importante del cine francs, pero eso es solo por ignorancia y por esa tendencia fantica de la crtica. Yo amo el cine, no le pongo etiquetas. Eso no quiere decir que no tenga espritu crtico, que, por cierto, empieza a ser muy raro en este mundo de las cifras de recaudacin. Cahiers du Cinema, que es una revista muy importante, hizo mucho dao al cine anterior a los aos cincuenta. Dictaban sentencia.

Lo mismo. Y la amnesia no es una cualidad. No se puede reducir la historia del cine a unos aos, olvidando, por ejemplo, el cine de la ocupacin en Francia. Es como decir que el cine espaol nace con Almodvar, y todo lo de antes? Saura, por ejemplo. Esos cineastas consiguieron sobrevivir con Franco! Sin embargo, hay directores en Espaa que tratan de demostrar que no existieron las pelculas anteriores. A partir del momento en que aceptamos la dictadura de la facilidad descarrilamos. En Francia pasa un poco igual. Y en EE.UU., aunque no pasa con Scorsese, Coppola, Robert Altman, herederos de Howard Hawks, Lubitsch, Preminger, John Ford Podramos acordarnos un poco ms de ellos, valdra la pena.

Del pasado siempre se aprende algo, pero hay que intentar no quedarse en l. Me enferma la nostalgia. Las pelculas francesas de la primera mitad del siglo XX hablaban de cosas de mucha actualidad hoy, de los inmigrantes, de los trabajadores, de la guerra, la ecologa Luego en la segunda mitad, el cine francs se olvid de los obreros. Si el cine se olvida de la clase obrera empiezan a ganar terreno los ultraderechistas. La memoria es fundamental y es una cosa que te exige tiempo y el tiempo es lo que hace que dejemos a un lado lo superficial y lo estpido. Hay que olvidarse de lo estpido y curar heridas.

Hay una buena parte de productores que no quieren que haga la segunda parte de la pelcula, a partir de los aos 70, y, sin embargo, es una de las que mejor se ha vendido en el extranjero, en todos los pases. Esta se ha hecho gracias a Path y Gaumont, que no son cualquiera. Pero constantemente escucho a los productores decir que este tema no le interesa al pblico. Lo mismo he escuchado en otros momentos de mi carrera de la Guerra del 14, de la escuela y la educacin, de la polica En efecto, creo que muchas instituciones que deberan luchar para proteger la memoria del cine, no lo hacen. Pero, en general, hoy no se lucha mucho por nada, ni por la televisin pblica, ni por la escuela, ni por la sanidad, ni por la cultura

S. Son ocho captulos de una hora. No habr segunda parte de la pelcula porque no encuentro el dinero, pero s hay dinero para la serie de televisin.

