Sin consenso en el G-7 para el Acuerdo de Pars

Divididos por el calentamiento global

Pgina 12

Los lderes del G-7 reconocieron por primera vez ayer, en la ciudad siciliana de Taormina, su divisin respecto a la cuestin del clima, despus de que Estados Unidos se negara a comprometerse con el Acuerdo de Pars contra el calentamiento global.

Fiel a su estilo impredecible, el presidente estadounidense Donald Trump anunci con un tweet al trmino de la cumbre que decidir la prxima semana si se retira o no del histrico acuerdo pactado en Pars en el 2015 con el fin de reducir las emisiones mundiales de carbono. Pese a las presiones de los europeos (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaa y la Unin Europea), de Canad y de Japn, Trump no cedi y se tom ms tiempo para decidir si retira a su pas del pacto a favor del clima. Estados Unidos est revisando su poltica sobre cambio climtico as como el Acuerdo de Pars y por lo tanto no se lleg a un consenso sobre ese asunto, recalca la declaracin final.

Tomando nota de ese proceso, los jefes de Estado y de gobierno de Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Reino Unido y la Comisin Europea ratificaron su compromiso para aplicar prontamente el Acuerdo de Pars, subraya el documento. El presidente Trump vino para aprender y la posicin que adopte ser la mejor para Estados Unidos, explic su consejero econmico, Gary Cohn. La canciller alemana Angela Merkel, gran defensora del Acuerdo de Pars, reconoci por su parte ante la prensa su insatisfaccin por el resultado de las discusiones sobre el clima.

La cumbre de dos das, que se clausur ayer en el suntuoso balneario siciliano, estuvo marcada por las discrepancias sobre ese tema. Toda la discusin sobre el tema del clima fue muy difcil, por no decir muy insatisfactoria, cont Merkel. El presidente francs, Emmanuel Macron, se mostr menos pesimista respecto a los resultados. Considero que hubo progresos y que hubo verdaderas discusiones e intercambios, dijo ante la prensa al recordar el punto de partida, en el que se tema que Washington renunciara al Acuerdo de Pars.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/40566-divididos-por-el-calentamiento-global