Lo que me ensearon los animales sobre ser humana

The New York Times

Utilizamos a los animales como ideas para ampliar aspectos de nosotros mismos y los convertimos en refugios para cosas que sentimos y que a menudo no podemos expresar. Sin embargo, quiz el mayor consuelo est en saber que las vidas de los animales no se trata de nosotros en absoluto.

Hace mucho tiempo, cuando tena nueve o diez aos, escrib un ensayo en la escuela sobre qu quera ser de grande: Ser un artista y tendr una nutria como mascota, anunci con confianza, antes de aadir: Siempre y cuando la nutria est feliz. Cuando mi profesor me regres mi cuaderno de ejercicios, haba escrito un comentario: Pero cmo podras saber si una nutria es feliz?. Me indign. Sin duda, pens, las nutrias estaran contentas si tuvieran un lugar suave para dormir, pudieran jugar, ir a explorar, tener una amiga (que sera yo) y nadar en los ros para cazar peces. Los peces eran mi nica concesin a la nocin de que las necesidades de una nutria podran no coincidir con las mas. Nunca se me ocurri que podra no entender las cosas que querra una nutria o no comprender gran parte de lo que podra ser una nutria. Cre que los animales simplemente eran como yo.

Era una nia extraa y solitaria con una compulsin temprana y omnipresente de buscar criaturas salvajes. Quiz esto tena que ver con perder a mi gemela en el nacimiento: era una nia pequea que quera la mitad que le faltaba, sin saber lo que buscaba. Volteaba rocas para encontrar ciempis y hormigas, segua a las mariposas entre las flores, yaca boca abajo en los prados respirando el perfume de las races y la descomposicin, hipnotizada por la visin de minsculos insectos del tamao de los signos de puntuacin mientras seguan su laborioso camino atravesando la hierba. Examin detenidamente guas de campo tratando de aprenderme los nombres de todas esas criaturas me pareca lo ms educado, como saber los nombres de mis compaeros de clase en la escuela. Vista de cerca, la profusin de vida en unos cuantos metros cuadrados de vegetacin me asombraba; cambi radicalmente mi sentido de la escala y ampli mi mundo ms all de los modestos conocimientos del saln de clases y mi hogar.

Llegu a sentir que las criaturas que conoca en los campos y bosques alrededor de mi casa eran como una familia secreta, aunque pas mucho tiempo persiguindolos y atrapndolos sin pensar mucho en cmo los haca sentir eso. No solo estaba averiguando cmo lucan los animales, sino que tambin probaba mi capacidad de navegar ese espacio peligroso entre el dao y el cuidado que consista, por una parte, en entender cunto poder llegaba a tener sobre las cosas y, por la otra, cunto poder tena sobre m misma, sabiendo que podra lastimarlos fcilmente. En casa tena insectos y anfibios guardados en una creciente coleccin de acuarios de vidrio y viveros dispuestos en los estantes de los dormitorios y las ventanas. Ms tarde se les unieron un cuervo hurfano, un gaviln herido, un cachorro de tejn y un nido de pardillos que se quedaron sin hogar a causa de la poda de un vecino. Cuidar de todas estas especies me ense mucho sobre la cra de animales, pero en retrospectiva mis motivos eran egostas. Rescatar animales me hizo sentir bien conmigo misma; rodeada de ellos, me senta menos sola.

Mis padres aceptaban maravillosamente estas excentricidades, y soportaban con gracia el que hubiera semillas esparcidas por la cocina y excrementos de ave en la sala. Pero las cosas no eran tan fciles en la escuela. En trminos de la psicologa del desarrollo, la cognicin social no era mi fuerte. Una maana dej la cancha en medio de un partido de baloncesto para identificar el llamado de algunas aves cercanas, y me desconcert la rabia que esto indujo en mi equipo. Cosas como esa seguan pasando. No era buena con los equipos. Ni las reglas ni cualquiera de los chistes y complicadas lealtades de mis compaeros. Como era de esperar, los dems me molestaban. Para suavizar esta creciente y mordaz sensacin de diferencia con mis compaeros, comenc a usar a los animales para desaparecer. Concentrndome lo suficiente en los insectos o ponindome binoculares en los ojos para ver las aves silvestres de cerca, descubr que poda trasladarme a otra realidad. Este mtodo de refugiarme de las dificultades fue una caracterstica permanente de mi infancia.

Pens que haba puesto fin a ese hbito conforme llegaba a mis 30 aos. Haba sido halconera durante muchos aos, lo cual sorprendentemente me ense mucho sobre la inteligencia emocional. Me ense a pensar con claridad en las consecuencias de mis acciones, a comprender la importancia del refuerzo positivo y la amabilidad para intercambiar confianza, para saber exactamente cundo se haba cansado un halcn o cundo prefera estar solo. Y, sobre todo, para entender que el otro integrante en una relacin podra ver una situacin de manera distinta o podra estar en desacuerdo conmigo por sus propias buenas razones. Estas fueron lecciones sobre el respeto, el poder y otras mentes que, me da vergenza confesar, tard demasiado en aplicar con la gente. Las aprend primero de las aves.

Cuando tena 37 aos, muri mi padre y de repente olvid todas esas lecciones. Quera ser tan feroz e inhumana como un azor. As que viv con uno. Cuando lo observaba ascender y cazar en las laderas cercanas a mi casa, me identifiqu tan de cerca con las cualidades que vi en el ave que me olvid de mi pesar. Pero tambin olvid cmo ser una persona y ca en una profunda depresin. Un halcn result ser un modelo terrible para vivir como ser humano. Una vez ms, haba intentado escapar de la dificultad emocional llenando mi mente con una criatura. Fue un fracaso, un error que revel en retrospectiva la leccin ms profunda que los animales me han enseado: con qu facilidad e inconsciencia vemos otras vidas como espejos de la nuestra.

Los animales no existen para ensearnos cosas, pero eso es lo que siempre han hecho, y gran parte de lo que nos ensean es lo que creemos saber acerca de nosotros mismos. El propsito de los animales en los bestiarios medievales, por ejemplo, era darnos lecciones sobre cmo vivir. No conozco a nadie que ahora piense en los pelcanos como modelos del autosacrificio cristiano, o en los acoplamientos imaginados de vboras y peces lampreas como una exhortacin alegrica para que las esposas se enfrenten a maridos desagradables.

Pero nuestras mentes todava trabajan como bestiarios. Nos emocionamos ante la nocin de que podramos ser tan salvajes como un halcn o una comadreja, y tener la ferocidad interior de ir tras las cosas que queremos; nos remos de los videos de animales que nos hacen anhelar una vida tan alegre como la de un cordero que salta. Una fotografa de la ltima paloma mensajera hace palpable la pena y el miedo de nuestra propia extincin inimaginable. Utilizamos a los animales como ideas para extender y ampliar aspectos de nosotros mismos, y los convertimos en refugios simples y seguros para cosas que sentimos y que a menudo no podemos expresar.

Ninguno de nosotros ve a los animales con claridad. Nos han influido demasiado las historias que les hemos asignado. Toparnos con ellos es un encuentro con todo lo que has aprendido sobre ellos, desde avistamientos anteriores en libros, imgenes y conversaciones. Incluso los estudios cientficos rigurosos han hecho preguntas sobre los animales de una manera que refleja nuestras preocupaciones humanas. A finales de la dcada de 1930, por ejemplo, cuando los etlogos holandeses y austriacos Niko Tinbergen y Konrad Lorenz remolcaron modelos que lucan como halcones volando por encima de unos polluelos de pavo, estaban tratando de probar que estos pjaros nacan con una imagen fija de un ave de rapia voladora en sus mentes que los obligaba a congelarse de terror. Aunque investigaciones posteriores han sugerido que es muy probable que los pavos jvenes realmente aprendan a qu le deben temer a partir de otros pavos, el experimento previo todava es valioso por lo que dice sobre los temores humanos. A m me parece que estaba moldeado por las inquietudes histricas de una Europa por primera vez amenazada por la guerra area a gran escala, cuando se hacan declaraciones de que el bombardero siempre pasar, sin importar cun estrecha sea la defensa nacional.

Conocer ese fragmento de la historia y saber que los polluelos de pavo domesticados se congelan de miedo cuando los halcones vuelan por encima de ellos los convierte en criaturas ms complicadas que dejan de ser solo aves de corral o carne lista para el horno. Cuanto ms tiempo dedicamos a investigar, observar e interactuar con los animales, ms cambian las historias que relacionamos con ellos y se hacen relatos ms complejos que pueden alterar no solo lo que piensas del animal, sino tambin quin eres. Mi nocin de hogar se ha ampliado al pensar en lo que ese concepto podra significar para un tiburn nodriza o una golondrina; mi nocin de familia cambi despus de conocer los sistemas de cra de pjaros carpinteros: varios machos y hembras cran juntos un nido. Las vidas diversas de las criaturas me hacen sentir que no hay una sola manera correcta de expresar preocupacin, de sentir lealtad, de amar el lugar en el que vivimos ni una forma nica de moverse por el mundo.

No puedes saber cmo es ser un murcilago tan solo con cerrar los ojos a imaginar tener alas membranosas mientras buscas tu camino a travs de la oscuridad escuchando tu propio eco, que te responde a partir de las formas que te rodean. Como el filsofo Thomas Nagel explic, la nica manera de saber cmo es ser un murcilago es ser murcilago. Pero y la imaginacin? El intento? Eso es algo bueno e importante.

Te obliga a pensar en lo que no sabes acerca de la criatura: qu come, dnde vive, cmo se comunica con los dems. El esfuerzo genera preguntas no solo acerca de cmo ser un murcilago es diferente, sino de lo diferente que puede ser el mundo para un murcilago. Pues lo que un animal necesita o aprecia de un lugar no siempre es lo que necesitamos, apreciamos o incluso notamos. Los ciervos de Muntjac se han comido el matorral donde los ruiseores una vez anidaron en los bosques cerca de mi hogar, y ahora esos pjaros se han ido. Lo que para mi ojo humano es un lugar de belleza natural, para un ruiseor es algo parecido a un desierto. Tal vez por eso me impacienta el argumento de que deberamos valorar los lugares naturales por sus beneficios teraputicos. Es verdad que el caminar un rato en un bosque puede ser beneficioso para nuestra salud mental. Pero valorar un bosque debido a eso tergiversa qu son los bosques. No estn all solo para nosotros.

Durante algunas semanas, he estado preocupada por la salud de mi familia y mis amigos. Hoy he mirado la pantalla de una computadora durante horas. Me duelen los ojos. El corazn tambin. Con la necesidad de respirar aire fresco, me sent en el escaln de mi puerta trasera abierta y vi una graja, una especie sociable de cuervo europeo, que vuela hacia mi casa a travs del aire gris de la tarde. Recurr al truco que aprend cuando era nia, y todas mis emociones difciles disminuyeron al imaginar cmo podra sentirse la presin del aire fro contra sus alas. Pero mi ms profundo alivio no viene de imaginar que puedo sentir lo que siente la graja o saber lo que sabe la graja en vez de eso, siento un placer lento al reconocer que no puedo hacerlo.

Estos das me consuela emocionalmente entender que los animales no son como yo, que sus vidas no se tratan de nosotros en absoluto. La casa que est sobrevolando tiene significado para ambos. Para m, es el hogar. Para una graja? Un punto de paso en un viaje, una coleccin de azulejos y pendientes, til como una perca o una cosa sobre la cual arrojar nueces en el otoo para hacer que se rompan y dejar que salga la pulpa que tienen adentro.

Y tambin hay algo ms. A medida que pasa por encima, la graja inclina la cabeza para mirarme brevemente antes de volar. Y con esa mirada siento un pinchazo en la piel que corre por mi espina dorsal cambia mi nocin de dnde estoy. La graja y yo no hemos compartido ningn propsito. Durante un breve momento nos percatamos la una de la otra; eso es todo. Cuando mir a la graja y la graja me mir, me convert en una caracterstica de su paisaje tanto como el ave se convirti en una caracterstica del mo. Nuestras vidas separadas coincidieron durante ese momento, y toda mi ansiedad se desvaneci en aquel instante fugitivo: cuando un pjaro en el cielo, de camino a algn otro lugar, me devolvi al mundo enviando una mirada a travs del espacio que nos separa.