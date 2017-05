Para escucharte mejor

Pgina/12

El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina tcnica de escuchas telefnicas, la que llamaban Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Direccin de Captacin de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le dara acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspeccin General de Justicia (IGJ), donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad; el del Automotor; y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Informacin Financiera (UIF), que se convirti ahora en una verdadera agencia de persecucin de opositores, segn consign el juez federal Sebastin Casanello.

En teora, la Dicom slo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasar los correspondientes CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayora de los casos, la Dicom ni siquiera deba enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, despus de que el Gobierno de Macri le quit esa tarea a la Procuracin y se la pas a la Corte Suprema, pas a operar los aparatos un ncleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas qued en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martn Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripcin y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmara un protocolo en el que se da acceso a la Dicom a toda esa masa de informacin. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Flix Marteau, un hombre de estrechsima relacin con la Embajada de Estados Unidos, tan estrecha que en uno de los cables revelados por Wikileaks, el 1257 del ao 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El inters por escuchar, espiar, acumular informacin y usarla polticamente est en el ADN del macrismo.

Tcnica

De acuerdo con las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar informacin de ningn tipo. Su funcin es basarse en las compaas de telfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepcin sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente tcnico cuyo usuario es el juez.

Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la informacin. Por ejemplo, si el juez quiere saber qu cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedir a la Ojota, que a su vez lo tendr a disposicin gracias a la AFIP o al Banco Central. En la prctica, esto significar que un aparato de escuchas sabr cmo se est investigando a una persona, qu cosas le estn buscando, qu sociedades form, dnde vive y qu actividad tiene el sospechoso. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribucin para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podra dar ni siquiera a travs de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a travs de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte.

En los papeles, el aparato de escuchas no tendr en su poder todos los archivos, pero pasarn por sus manos los elementos que se utilicen en las causas judiciales y sa es informacin invaluable. Por ejemplo, les permitir saber qu se le est buscando a Gustavo Arribas. O a Macri. O respecto del Correo o de Odebrecht. Nada menos.

Analistas

El siguiente paso que pondr en marcha el Poder Ejecutivo, aliado con la Corte e Irurzun, es que ese aparato se convierta en analizador de contenidos. Estn armando un servicio de inteligencia en manos de la Corte seala el ex interventor de la Polica Aeroportuaria, Marcelo San, tambin ex profesor de la Escuela de Inteligencia. Tienen a cargo de ese aparato a Irurzun, que responde a la escudera de Jaime Stiuso, el ex espa que estuvo siempre aliado a los servicios norteamericanos e israeles. Y detrs de todo est la Embajada de Estados Unidos.

Quienes dominan el mundo de la inteligencia afirman que la Ojota enseguida contratar asesores y analistas, y le dar a los jueces la informacin ya bastante masticada. En los hechos, actuar como una mega oficina pericial, pero sin control de ningn tipo. Como una buena parte de la operacin est en manos de agentes o ex agentes de la AFI/SIDE, la central de espas tomar nota de todo lo que pase por la Super-Ojota. La Casa Rosada, por esta va, controlar todava ms aquello que se est investigando en la justicia.

Convenios

En los ltimos meses, el Ministerio de Justicia, que conduce Germn Garavano, hizo circular convenios y protocolos que le dan cada vez mayor lugar a la Unidad de Informacin Financiera (UIF), organismo del Poder Ejecutivo que el macrismo puso bajo la rbita del Ministerio de Economa. El papel de la UIF ha sido tan deplorable que el juez Sebastin Casanello le envi un escrito a sus titulares reclamndoles que dejen de actuar en forma partidaria. La UIF sostuvo en distintos expedientes que no haba delito en los Panam Papers y que Arribas recibi una sola transferencia mediante la cuenta de una sociedad falsa de Hong Kong. O sea que para defender a Arribas ni siquiera esper la declaracin de los cambistas-arrepentidos brasileos. Pero adems la UIF se opuso a que autoricen a Cristina Fernndez de Kirchner a viajar a Europa y, pese a que no tiene ningn tipo de facultad, apel la decisin de Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero contra Lzaro Bez. Esa facultad de apelar puede tenerla un fiscal, pero de ninguna manera el querellante, que lo nico que puede hacer es proponer medidas de prueba. Casanello tuvo que aclararle a la UIF que el Estado representa a todos, no a un partido.

A travs de la Super-Ojota se absorber la informacin que venga de la UIF y tambin aquella que maneja la AFIP. De esa manera, el aparato de intercepciones telefnicas se va constituir en un gigantesco intermediario acumulador de buena parte de la informacin que de por s ya est en manos de diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Una cosa es que todos esos datos queden reunidos en poder del juez y otra cosa muy diferente es que pasen por la Ojota.

Manos

La nueva mega-estructura que impulsa el Gobierno tendr presencia e influencia de la ex SIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Despus de que Macri le quit la Ojota a la Procuracin, los agentes de Stiuso ocuparon lugares en ella; tambin encontraron espacio ah quienes responden a las actuales autoridades encabezadas por Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

Pero el papel ms llamativo lo juega en esta operacin el hombre que est centralizando las negociaciones para darle ms poder a la Ojota, Juan Flix Marteau, titular de la Coordinacin Nacional para el Combate contra el Lavado de Dinero y la Financiacin del Terrorismo, dependencia del Ministerio de Justicia. Marteau qued expuesto en un cable revelado por Wikileaks, el 1257 del 1 de diciembre de 2009, en que en base a declaraciones suyas la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Martnez, le inform a Washington de que Argentina no estaba combatiendo el lavado de dinero. En ese cable, Marteau figura como informante de la embajada. En el camino, el ahora funcionario fue abogado de Clarn, dado que sus directivos fueron imputados por estar en la lista de fugadores de dinero presentado por Hernn Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan.

En resumen, la Super-Ojota terminara bajo el control del Poder Ejecutivo, la AFI, Estados Unidos, Stiuso y la Corte, a travs de Irurzun.

Control

La desesperacin de la Casa Rosada por controlar y espiar se vio durante la semana que pas con la inslita reunin entre el Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht. El Poder Ejecutivo se reuni con un imputado? dispar un juez en Comodoro Py. Con qu facultades? Es uno de los hechos ms graves de los ltimos tiempos. La jugada del Gobierno consista bsicamente en saber qu informacin va a entregar Odebrecht, tener el absoluto control de lo que puedan confesar: quieren asegurarse de que los brasileos apunten al kirchnerismo y no a los hombres de Macri, que no estn solo en el Gobierno sino en varias empresas constructoras. El problema que les surgi ahora es que la procuracin brasilea anunci que enviar documentacin sobre el cambista Meirelles y despus sobre las coimas de Odebrecht a la procuracin argentina, que a su vez la distribuir en las cuatro causas judiciales que existen relacionadas con las obras de la megaconstructora. Todo hace prever un contraataque para evitar que venga la documentacin.

Originalmente, el plan de la Casa Rosada consista en operar a travs de la Oficina Anticorrupcin (OA), a cargo de la militante Laura Alonso, especializada en la corrupcin (aunque nicamente la del gobierno anterior). Para la OA tampoco pas nada ni en Panam Papers ni con Arribas ni en el Correo. Pero finalmente el Ejecutivo incluso se sac el taparrabos y ni siquiera recurri a la OA. Fueron derecho al grano; el encuentro entre el gobierno de Macri y la empresa brasilea, socia del Grupo Macri, fue directo, cara a cara: Ministerio-Odebrecht. El Ejecutivo quiso asegurarse toda la informacin sobre las confesiones de los gerentes de la constructora, las coimas y, fundamentalmente, que no se escape nada sobre la forma en la que cambiaron la licitacin del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El financiamiento lo iban a conseguir Odebrecht, Ghella (compaa italiana), Comsa (espaola) y IECSA (la empresa del primo de Macri). Ahora la plata la pone el Estado argentino. Y no pone los 2.000 millones de dlares originales de la licitacin durante el kirchnerismo, sino que, asombrosamente, salt a algo as como 3.000 millones. Pero la movida de la reunin directa fue tan grotesca que el propio Ejecutivo decidi frenarla. Seguirn por otros carriles.

Con ese panorama se entiende por qu la Casa Rosada se juega a tener todo el control: jueces adictos, cmaras fraudulentamente depuradas, y una Super-Ojota que, por las dudas, verifique los pasos de cualquier investigacin y pueda influir en su desarrollo.

