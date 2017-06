La economa del conocimiento en un pas en desarrollo: biotecnologa en salud en Cuba

El futuro de Cuba tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia.

Fidel Castro, 1960 (en ese ao Cuba tena 24% de analfabetismo)





En noviembre de 2016, el The New York Times public una nota titulada Acuerdo entre EE.UU. y Cuba para realizar una investigacin clnica en el campo de la oncologa del producto cubano Cimavax. Un mes antes, el Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo haba anunciado que el Roswell Park Cancer Institute -una organizacin sin fines de lucro relacionada con el National Cancer Institute-, haba recibido una autorizacin de la Food and Drug Administration (FDA) para realizar el ensayo clnico de Cimavax. Era la primera vez, desde la Revolucin Cubana de 1959, que dos instituciones de EE.UU y Cuba haban obtenido los permisos para realizar un estudio de este tipo; aunque ya haba otros acuerdos o compras anteriores no tan oficiales similares. Lo cierto es que noticias como las reseadas antes nos hablan de la capacidad cientfico-tecnolgico-industrial para el sector de la salud humana por parte de Cuba, y tambin del claro inters de los EE.UU por dichos desarrollos cubanos en el rea de la salud.

1. Sobre la economa del conocimiento

Los acelerados, impresionantes y constantes avances y aplicaciones de la Ciencia y de la Tecnologa (CyT) dieron lugar al nacimiento del concepto de Sociedad del Conocimiento (S.C.) que por lo general se ocupa de resear las grandes ventajas de este tipo de sociedad y deja de lado sus problemas y riesgos. Si bien son las TICs (Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin) las que ms impactan cotidianamente en las industrias y en la sociedad en general (tal es as que han pasado a ser sinnimo de Tecnologa en los medios masivos); el impacto industrial y econmico de la electrnica, la biotecnologa, la nanotecnologa satelital, y la energa no ha sido menor en esta nueva S.C al punto de acuarse un nuevo concepto de Economa del Conocimiento para nombrar este novsimo fenmeno.

La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) ha propuesto una definicin de la Economa Basada en el Conocimiento (EBC) como aquellas economas basadas directamente en la produccin, distribucin y uso del conocimiento y la informacin Esto se refleja en la tendencia de las economas de la OCDE hacia el crecimiento en las inversiones e industrias de alta tecnologas con trabajadores altamente calificados, asociados a las ganancias en la productividad. Sumado a las inversiones en conocimientos, la distribucin del conocimiento a travs de redes formales e informales es esencial para el buen resultado de la economa (1).

Obviamente ser necesario adaptar e integrar tales economas a nuestras realidades latinoamericanas, proponiendo combinar las altas tecnologas y avances cientficos propios, con nuestras empresas y sociedad y teniendo en cuenta, tambin, a las mdium y low technologies. (2)

Por ejemplo -para tomar el caso de Argentina es bien sabido que nuestro pas no complet su ciclo de industrializacin, y que en general existen industrias no maduras sin desarrollo tecnolgico propio. En Biotecnologa, hay algunas empresas que desarrollan y fabrican en el Pas, aunque todava con un dbil desarrollo tecnolgico propio u original, y con escasa incorporacin de los conocimientos generados en el sistema de CyT. Como bien ha dicho un conocedor del tema en Argentina, La industria tiene un papel fundamental en la generacin y difusin de las nuevas tecnologas Es razonable que los pases ya desarrollados se planteen empujar sus capacidades tecnolgicas hacia las fronteras de la CyT. Pero en pases como el nuestro, el avance de las capacidades tecnolgicas se hace obteniendo y adaptando tecnologas ya creadas, hasta agotar las capacidades disponibles (3)

Pues bien, considero que el ejemplo cubano es una posible fuente de inspiracin para llevar la biologa a la industria en general, y no slo al sector de la salud o a sectores de punta, sino tambin a las PYMES (pequea y mediana empresa), entre otros sectores. Lo cierto es que el avance acelerado de las ciencias biolgicas de los ltimos 40 aos ha sido inmenso y tiene una importancia social y cultural que es el lugar desde el que hay que mirar y desarrollar la Bioeconoma y no solo desde el aspecto industrial, comercial y econmico (4). Ahora bien, qu diferencias relevantes hay entre la EBC en los pases industrializados y en los pases en va de desarrollo?

2. La economa del conocimiento y la experiencia de la biotecnologa en Cuba.

Agustn Lage Dvila ha sido el creador y Director del Centro de Inmunologa Molecular (CIM) y uno de las cabezas impulsoras del xito de la Biotecnologa en Cuba. Segn nos informa, hay cinco tesis que explican el xito de la biotecnologa cubana, a saber: a) la experiencia exitosa reconocida por sus impactos mdicos, pero que esencialmente es una experiencia socioeconmica, de construccin de conexiones entre la ciencia y la economa, siendo ste, a su entender, el factor principal. b) por otro lado, siempre segn Lage, lo que est sucediendo en biotecnologa mdica tambin ocurre en otras ramas y de manera creciente penetra en todas los mbitos de la economa (ver ms abajo la mencin del ICIDCA). c) Todo estos desarrollos hacen ms evidentes las contradicciones del modo capitalista de produccin porque d) la ciencia asume un papel dual, por un lado posibilita la privatizacin del conocimiento pero, al mismo tiempo, puede servir para liberar conocimiento y combatir esa privatizacin y e) el proceso de conexin entre la ciencia y la economa no debe ser un mecanismo ciego sino que requiere una conduccin consciente. Un claro ejemplo de ello, siempre segn Lage, es que desde los aos 80 las mximas autoridades cubana se orientan, apoyan y se apoyan en la biotecnologa. ( 5 )

Si bien la industria biolgica aplicada a la salud es por lejos la ms desarrollada; desde los 60 hay otros sectores con menor contenido de ciencia de punta que tambin son ejemplos de EC en Cuba. Es posible que la visin y orientacin del Ministro de Industria de aquel momento -el Dr, Ernesto Guevara- quien en 1963 ya seal las amplias perspectivas que se abran a los derivados de la caa de azcar: es necesario trabajar para convertir en realidad que el azcar..., sea un subproducto de la industrializacin de la caa de azcar para poder competir en cualquier mercado y asegurar la materia prima para la esfera qumica que es el futuro de la humanidad junto con la automatizacin (6). Para materializar tales ideas se cre en 1963 el ICIDCA, el Instituto Cubano de Investigaciones de la caa de azcar. En ese momento Guevara deca que el futuro de ICIDCA est en el nfasis cada vez ms creciente de los procesos de fermentaciones que pueden permitirle al Instituto tener una tecnologa de avanzada en este aspecto. El ICIDCA es un modelo de lo que hoy llamamos Biotecnologa blanca con productos comercializados en todo el mundo y con asesoras y transferencia de tecnologa dentro y fuera de Cuba.

Cuando se habla del conocimiento como un recurso productivo, hay que tener en cuenta que una cosa es producirlo y otra invertirlo para obtener recursos econmicos. Como deca Jorge Sbato, cientfico y tecnlogo argentino, ya hace 40 aos, obviamente la ciencia es condicin necesaria pero ni con mucho condicin suficiente. Recuerdo que en una entrevista le preguntaron a Sbato qu debera hacerse en Argentina- para aprovechar la capacidad cientfica y tecnolgica de los investigadores? y su respuesta fue que todo depende del significado de aprovechar. Si se trata de aprovecharla para impulsar el progreso de la ciencia, entonces lo esencial es promover el trabajo de los cientficos que son los que hacen ciencia. Si se trata en cambio de aprovecharla en la produccin de tecnologa, entonces lo anterior no es suficiente. Es esencial que al menos haya una poltica econmica que incluya entre sus objetivos especficos el de lograr una capacidad autnoma de produccin y distribucin de tecnologa en el circuito econmico. (7)

3. Biotecnologa cubana

En un artculo publicado en Nature Inmunology:Conectando la investigacin en inmunologa a la salud pblica: biotecnologa en Cuba (8), Lage deca que una fotografa de la investigacin en inmunologa en Cuba muestra una comunidad de 600 inmunlogos formados, 10 instituciones cientficas con base en la inmunologa... Una red nacional de 137 laboratorios de inmunoensayos incluyendo 7.000 cientficos e ingenieros... y varias plantas de produccin modernas (Manufacturing Facilities) para vacunas, citoquinas, anticuerpos monoclonales y sistemas de inmunodiagnstico. Pero lo ms remarcable es la ntima conexin de la investigacin en inmunologa con la salud pblica!.

Entre otros resultados Cuba tiene el ms amplio programa de vacunacin del mundo segn OMS (Organizacin Mundial de la Salud), incluyendo coberturas universales de los recin nacidos contra 13 enfermedades, mientras que el programa de la OMS tiene 7 vacunas (VER TABLA 1). Tal vez lo ms llamativo es que los hospitales y centros de atencin mdica en Cuba utilizan regularmente los biofrmacos, incluyendo los de ltima generacin que son producidos en Cuba, de acuerdo a las normas de calidad internacional. Varios de stos, como los AcMc, son biofrmacos de alto costo; en Argentina hace tres aos atrs los medicamentos de alto costo representaban el 55% de del gasto de este tipo de medicamentos.

En el 2012 el Polo Cientfico se uni con las empresas de la Industria Farmacutica y organizaron la empresa BIOCUBAFARMA (https://www.ecured.cu/BioCubaFarma ), cuyos resultados se hacen evidentes en la siguiente Tabla.

En los primeros aos del siglo XXI los productos de la biotecnologa y la industria farmacutica pasaban a ser el segundo rengln de la explotacin material en la economa cubana se lea en la editorial de Nature en 2009 (Cubas biotech boom). Y agregaba tambin que Los EE.UU haran muy bien en levantar las restricciones a las colaboraciones con los cientficos de la Isla donde existe un Sistema Sanitario en el mundo en desarrollo, que cuenta con una establecida industria biotecnolgica, la cual ha crecido rpidamente a pesar de no contar con un modelo de financiamiento del venture-capital , modelo que los pases ricos consideran un pre-requisito. Este crecimiento en biotecnologa ha sido un modelo top-down, como muchos cambios en la Cuba de Castro... Pero el crecimiento tambin se debe en gran medida al deseo individual de los investigadores de hacer una contribucin a la sociedad El modelo de capital de riesgo (venture-capital models) es una promesa muy linda para los ricos, as parece, pero no es esencial.

La estrategia y la capacidad de la Biotecnologa cubana es lo que hizo posible trazar este puente entre la investigacin y la aplicacin sanitaria de los medicamentos y diagnsticos; seguramente hay que poner estos avances dentro de una concepcin poltica general que est marcada por la frase de Fidel Castro en 1961 del comienzo de este artculo. La Biotecnologa es una actividad industrial con una base fuerte en la ciencia (pero no es slo biologa molecular). Es una actividad altamente innovadora, que constantemente coloca nuevos productos aptos para crear nuevas empresas de I y D, fundamentalmente (las conocidas como biotech). En los pases desarrollados por lo general se integra a la cadena de produccin y comercializacin, y algo similar ocurre en Cuba a travs de las unidades de Desarrollo, produccin y comercializacin. Como seala Lage La salud pblica es un logro social y no slo mdico. El contar con industrias de estas caractersticas retroalimenta la investigacin y facilita la incorporacin de los conocimientos a la economa. Estos productos fabricados hoy en Cuba -biofrmacos, vacunas, diagnsticos- no slo se usan en el sistema sanitario cubano gratuitamente, sino que se exportan y comercializan a ms de 40/50 pases del mundo. El pipeline tiene 91 nuevos potenciales productos que estn siendo investigados. Ms de 60 ensayos clnicos se estn desarrollando con la participacin de 65 hospitales. Ms de 900 patentes presentadas en el exterior. (8). Estn comenzando un estudio clnico de un nuevo Anticuerpo Monoclonal (NeuroEpo) para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer, molcula original (9).

Ms all de modelos polticos y de desarrollo industrial, lo que se comprueba en el caso cubano es la integracin del sistema de innovacin (ciencia, tecnologa, industria) a las necesidades sanitarias de toda su poblacin, fortaleciendo su capacidad industrial de manera de tener independencia en las polticas de salud, de medicamentos en especial.Nuestro desafo ahora son las enfermedades crnicas, las polticas sanitarias y sociales han determinado cambios en la demografa de los cubanos, nuevas necesidades sanitarias, relaciones con los investigadores. Se necesita mayor investigacin en cardiovascular, cncer, en autoinmunidad, entrar en sistemas complejos a la que pertenece el sistema inmune. Y finaliza con esta reflexin: La investigacin en inmunologa (aclaracin: o en otras reas biolgicas) est creciendo como un tema global, pero los puentes uniendo la ciencia a la salud pblica (y tambin a la economa) son todava principalmente locales. El proceso de construccin de estas conexiones locales no es espontanea ni trivial, por lo que es necesario enfatizarlo ac (8).

Concluyamos con un resumen de las ideas y conclusiones dignas de tener en cuenta de la experiencia cubana:

a) En Cuba hubo un proceso socioeconmico muy positivo de conexin entre ciencia y economa;

b) Es importante, como ocurri en Cuba, que ese proceso haya tenido una conduccin consciente (y poltica).

c) Es necesario que los gobiernos impulsen experiencias similares en lo que hace a la biotecnologa como puente que conecta las investigaciones biolgicas con la salud pblica;

d) Rol de las unidades de desarrollo, produccin y comercializacin (MANUFACTURING);

e) El modelo de Venture Capital no es esencial para llevar conocimientos a la economa.

Todo ello sera til y necesario para nosotros, que habitamos pases en desarrollo.

Alberto Daz Quimico. Universidad Nacional de Quilmes/ Universidad de Buenos Aires, Repblica Argentina.



