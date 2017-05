Hay que respetarla

Si algn lector de esta crnica tuvo la gentileza de leer la que publiqu la quincena pasada (Est bueno ya de culpas), podr recordar que mi amiga Elsa, abogada, abuela de cuatro nietos, haba preferido prolongar la conversacin en el caf de la calle 23 donde fuimos a actualizarnos sobre nuestras respectivas vidas. La cosa se haba instalado entre nosotros (en verdad, casi siempre nos ocurra lo mismo) y, al igual que Elsa, se negaba a irse.

Quieres otro t?, le pregunt. Ella mir el reloj. Yo, por un acto reflejo, tambin mir el mo. Eran poco ms de las 12 del da. Djame invitarte a una cerveza, exigi. Si ella suba la parada, me tocaba a m corresponderle. Habamos hablado antes del prximo presidente de Cuba, de las modificaciones posibles en la Ley Electoral. Bueno, a ver, empec a amasar de nuevo la materia que nos ocupaba, y la Constitucin?. Qu pasa con la Constitucin: la cambiamos o la dejamos como est?

No haba Cristal, ni Bucanero, y la Presidente que se vende en Cuba es muy inferior a la que se consume en Repblica Dominicana. Pero estbamos en El Vedado y tenamos sed. Chocamos las botellas. Salud, Salud.

Elsa se dio un trago largo: Por lo menos est fra. Casi vestida de novia, apunt. Ella tom impulso: Una vez me dijiste que cada ser humano conceba el mundo segn su oficio o profesin. Para un arquitecto, el mundo anda jodido si los edificios de una ciudad estn mal diseados; a ti, que eres escritor, te espantan las faltas de redaccin y ortografa. Y yo, por suerte o por desgracia, estudi Derecho. Le aclar que la idea no era ma, que se la escuch a un queridsimo e imprescindible profesor.

La vida casi siempre va por delante de las leyes, porque las leyes se hacen para poner en orden lo que ya est sucediendo en la realidad. Pero si la distancia entre lo que va delante y lo que va detrs se hace demasiado grande, hay un problema.

Desde cundo no se actualiza la Constitucin?, pregunt. Por curiosidad, busqu luego el dato: la actual Constitucin fue aprobada por referndum el 24 de febrero de 1976. Ha sido reformada en tres ocasiones, en 1978, 1992 y 2002. El problema no es solo desde cundo, aclar Elsa: El problema est en cunto ha cambiado todo (y cuando digo todo, quiero decir todo) en los ltimos diez aos. Ustedes, los cineastas, se pasaron un montn de tiempo pidiendo una Ley de Cine, y que se legalicen las productoras independientes, y eso es anticonstitucional. T ests segura? Investiga.

Hice la tarea esa misma tarde, y Elsa tena razn. El artculo 53 establece que la prensa, la radio, la televisin, el cine y otros medios de difusin masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningn caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del inters de la sociedad. De manera que las productoras independientes no solo son alegales, como solamos calificarlas, sino adems inconstitucionales. Sin embargo existen, tienen una presencia pblica, crean empleos, han generado en los aos ms recientes tantas o ms pelculas que el ICAIC.

Puesto a revisar nuestra Constitucin, encontr que, como dijo Elsa en aquella conversacin, hay mucho que debe ser modificado, y asuntos esenciales que deben ser respetados.

Entre lo primero, por poner algunos ejemplos, la definicin del matrimonio como la unin voluntariamente concertada de un hombre y una mujer (artculo 36), lo cual excluye que personas del mismo sexo puedan casarse, o las apelaciones a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin distincin de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana a las que debera aadirse orientacin sexual, porque ya sabemos cun arraigada est la homofobia en nosotros.

Otros preceptos deberan ser transformados porque la realidad ha impuesto la crudeza de lo inevitable. De acuerdo con el artculo 21, todo negocio privado que cuente con asalariados est desoyendo la Constitucin, porque se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtencin de ingresos provenientes de la explotacin del trabajo ajeno.

Pero esto lo le y pens despus. El calor de mayo deshaca en pocos minutos la gracia de las Presidentes heladas, y beber de prisa y con hambre es arriesgado. Un platico con manes tostados no hubiera estado nada mal.

Y t ests convencida de que hay derechos ciudadanos que han sido desconocidos o violados en estos aos?, le pregunt. Varios, sin duda. Dime. Elsa levant la mano izquierda para ir contando: Segn la Constitucin, todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de los mismos balnearios, playas, parques, crculos sociales y dems centros de cultura, deportes, recreacin y descanso, recit mientras bajaba el dedo pulgar. Te tengo que explicar que no siempre ha sido as? Que a lo mejor todava hay algn lugar al que t y yo no podemos ir?. Le ped que continuara. Todos tenemos derechos a domiciliarnos en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y alojarnos en cualquier hotel, baj el ndice. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal, baj el dedo anular. La correspondencia es inviolable, incluyendo las comunicaciones telegrficas y telefnicas, baj el del medio. Ahora habra que agregar Internet. Por supuesto. Y t que siempre ests preocupado por la horizontalidad de las relaciones polticas, por la participacin, hay un artculo, no recuerdo cul, que dice ms o menos que todos los trabajadores participan en la elaboracin y ejecucin de los programas de produccin y desarrollo. Lo busqu tambin ms tarde: es el 16, en su segundo prrafo.

De un trago Elsa liquid el tercio final de su cerveza. Ya la camarera haba recogido mi botella. T sabes cul es el ms grave, a mi juicio, porque es el que no se ha podido resolver en ms de veinticinco aos? No imaginaba a qu se refera. El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad. Que me paguen 500 o 700 pesos siendo universitaria, y que ese dinero no me alcance para vivir como Dios manda, es inconstitucional. Qu te parece?

Hay que cambiarla, afirm: No hay de otra.

Mira, para que entiendas, dijo Elsa, la Constitucin es la Ley de Leyes. Si existe, hay que respetarla; si la realidad hace imposible que se le respete, entonces hay que transformarla. Tan simple como eso.

Y cmo vamos a hacer? Con enmiendas hechas por la Asamblea Nacional? O se convoca una Asamblea Constituyente, como en 1902? Se lleva a discusin a nivel de CDR, de sindicatos, de ncleos del Partido y comits de la Juventud, pregunt.

Me voy antes de que me sigas complicando la vida, protest Elsa: Ni aunque me invites a almorzar me enredo yo en esa conversacin a esta hora.

Se levant de su silla, me dio un beso, sali a la calle y se dispuso a detener un taxi. Sbitamente se dio la vuelta. Me iba sin pagar, y t no me dices nada.

