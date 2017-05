El parche y el descosido

Algunas consideraciones sobre la Ley de Prensa en Cuba

Cuba Posible

Recientemente Cuba Posible public un dossier sobre la prensa cubana, conformado por un grupo de entrevistas realizadas por Jess Arencibia a reconocidos periodistas e investigadores. En todas, de manera tangencial o directa, apareca la cuestin de la Ley de Prensa como una necesidad para el ejercicio del buen periodismo. Sin embargo, en todos los casos, la honestidad en las respuestas de los entrevistados dejaba ver claramente la falta de participacin y el desconocimiento que existe en el sector de los medios por no hablar de la sociedad en general- respecto a la mencionada Ley de Prensa, lo cual es, sin dudas, un mal sntoma y un motivo de preocupacin.

Los ltimos sucesos, revuelos y debates relacionados con el mundo del periodismo en Cuba han vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes problemticas que en materia comunicativa, tica y democrtica enfrenta Cuba hoy: la inexistencia de una regulacin legal que ampare y paute el ejercicio del periodismo ya sea por profesionales de los medios o por ciudadanos que, haciendo uso de su libertad de expresin (reconocida en los artculos 9, 53 y 54 de la Constitucin), decidan consumir, generar y difundir informacin u opiniones socialmente relevantes sobre su realidad.

Desde hace ms de cinco aos se dice que un grupo de profesionales de la prensa, del Ministerio de Justicia y funcionarios del Partido estn trabajando en la elaboracin de la tan anhelada Ley de Prensa o como quiera que termine llamndose. Sin embargo, la informacin que sobre este trabajo se comunica a los miembros del gremio (y corrjanme si me equivoco) es muy poca o casi inexistente (como puede corroborarse en las entrevistas publicadas por Cuba Posible), por no hablar de la informacin que se brinda al resto de la sociedad o la participacin real en la elaboracin de dicha ley de la gran mayora de los colegas y ciudadanos que no forman parte de estos grupos de expertos.

Cinco aos pudieran parecer pocos en materia de ordenamiento jurdico, pero lo cierto es que la realidad apremia y mientras se sigue cocinando dicha ley, los periodistas no tenemos herramientas legales que nos faciliten el acceso a la informacin (incluso la de carcter pblico), algunos colegas han sido despedidos en situaciones poco claras, otros han sido detenidos temporalmente bajo cargos inexistentes, ambiguos y hasta risibles, impedidos de realizar su trabajo y todos estos hechos se juzgan desde posicionamientos ticos e ideolgicos, pero no desde marcos legales, porque estos NO EXISTEN. Y es necesario que existan YA, y que estn acordes no solo con los derechos elementales de cada individuo y los principios de un proceso social humanista y libertario, sino tambin con las condiciones tecnolgicas del siglo XXI, puestas en funcin de los derechos democrticos de los ciudadanos y de la transparencia que debe caracterizar a la gestin de los recursos pblicos.

Cuando resta poco tiempo para la realizacin del X Congreso de la Unin de Periodistas de Cuba (UPEC), buena parte de los miembros del gremio desconocen el alcance que pueda tener la nueva ley. Ni siquiera sabemos a estas alturas si ser una regulacin sometida a discusin popular antes de su aprobacin, si solamente se debatir y refrendar por la Asamblea Nacional del Poder Popular o si se le dar salida bajo la forma de Decreto-Ley firmado por el Consejo de Estado en la figura de su presidente; y cada una de estas alternativas hablar a las claras del alcance de la tan anhelada Ley, ya que una regulacin que ataa directamente al gremio de los periodistas lo ms probable es que no llegue a instancias del mximo rgano legislativo del pas y, mucho menos, a consulta popular; a pesar de que sus efectos van a tener repercusin tanto en quienes hacen el periodismo, como en quienes lo consumen.

Y la gran pregunta que nos sigue martillando a todos los interesados en el tema es: despus de tanta espera, cul ser el resultado y el alcance? Una resolucin que paute la conformacin de una institucin que se encargue del manejo de los recursos materiales destinados a la prensa? Una traslacin del Cdigo de tica de la UPEC a trminos legales? Una legislacin limitada solamente a regular el ejercicio del periodismo y el acceso a la informacin por profesionales de la prensa o, incluso, por profesionales de la prensa oficial? Una ley que, adems, incluya el derecho de acceso, produccin y consumo de informacin de todo ciudadano, la obligacin de la transparencia en el manejo de los recursos pblicos por parte de las instituciones y funcionarios, y que tenga en cuenta las relaciones comunicativas que deben primar entre las distintas instancias de la sociedad en un modelo socialista?

Cualquiera que sea el resultado creo que vendr lastrado por una especie de pecado original: no se ha creado un ambiente previo de discusin AMPLIA Y COLECTIVA, de dilogo, disenso, cruce de ideas, confrontacin de propuestas, que permita comprender dentro del gremio y en la sociedad en general, la necesidad, implicaciones, retos y tambin peligros que acompaan a una legislacin en esta rea, sea cual sea su alcance.

Resulta difcil confiar en la eficacia de una Ley de Prensa construida con cero prensa, de una Ley de Informacin sobre la cual estamos desinformados la mayora de los interesados o de una Ley de Comunicacin que, al parecer, est siendo redactada bajo el principio medieval de arcana imperii, el cual dictaba que las decisiones de los gobernantes deban permanecer ocultas al igual que las decisiones divinas. Una paradoja lamentable, pero real.

Qu ley queremos? Qu ley necesitamos? Qu ley seremos capaces de implementar de manera efectiva? Cmo lo haremos? Para qu? Estas son preguntas que, a mi juicio, no tenemos del todo claras y que van a pasar factura desde el momento (y sobre todo luego) en que se publique en la Gaceta Oficial el documento definitivo.

Si tuviera que responder a la pregunta formulada por Arencibia a sus entrevistados sobre la Ley de Prensa, dira que deseara que la futura ley tuviera en cuenta un par de principios bsicos:

La Ley, adems de Prensa, debe ser ley de Informacin, para que incluya lo relacionado con el acceso a la informacin de carcter pblico, as como la produccin y difusin de contenidos no solo por los periodistas, sino por todos los ciudadanos. Debe ser tambin una Ley de Comunicacin, para que paute las relaciones comunicativas y los deberes al respecto de las distintas instancias del gobierno, el sector empresarial y la sociedad.

El objetivo de la Ley debe ser garantizar a todos los sectores de la sociedad la mxima libertad de expresin y difusin posibles, sin descuidar la proteccin de la integridad de individuos e instituciones ante abusos y usos poco ticos de dicha libertad.

Y en materia de regulacin esperara que tocara, de manera clara y acorde con las condiciones actuales, los siguientes temas:

Estructura de propiedad de los medios de comunicacin en Cuba y vas legtimas para su financiamiento.

Relacin de los medios de comunicacin respecto al gobierno y el Partido.

Diseo de polticas informativas y nombramiento y democin de los directivos de los medios.

Derecho de acceso y difusin de la informacin de carcter pblico por parte de periodistas y ciudadanos.

Habeas data , proteccin de fuentes y derecho a rplica.

, proteccin de fuentes y derecho a rplica. Restricciones y excepciones a la libertad de expresin

Transparencia de la gestin y administracin pblicas.

Deberes y derechos de las partes implicadas en el ejercicio del periodismo y la produccin y circulacin de informacin socialmente relevante.

Concrecin de los instrumentos legales que garanticen el cumplimiento de los principios, deberes y derechos antes planteados, as como las penalidades para quienes los violenten.

Existen en Cuba hoy las condiciones subjetivas y objetivas ptimas para el funcionamiento de una ley de prensa, informacin y comunicacin con este alcance? La respuesta es no. Es imposible desconocer los efectos de dcadas de secretismo, autoritarismo, hostigamiento internacional, intolerancia ante el disenso y de todos los sndromes que caracterizan a la prensa del patio y su relacin con los sectores poltico y empresarial. A esto habra que sumar la necesidad de desarrollar toda una rama dentro del Derecho (poco trabajada en nuestro pas), de una cultura cvica en ciudadanos y profesionales que posibilite la exigencia por el cumplimiento de la ley, en un contexto donde es poco comn el uso de las leyes por los individuos para defenderse de las instituciones, excepto en los mbitos laborales.

Debemos, entonces, esperar a que estn creadas todas las condiciones y adoptar mientras una regulacin de un alcance ms limitado? La respuesta tambin es NO, pero en este caso mucho ms rotundo y enftico. De hecho, la adopcin de una legislacin avanzada y la creacin de los mecanismos que permitan su cumplimiento y control sistemtico, son los principales instrumentos que harn que poco a poco se vayan desarrollando la conciencia y las prcticas necesarias para un uso ms democrtico y socialmente productivo de la informacin y la comunicacin.

Que habr tropiezos; es seguro. Incumplimientos; tambin. Que ser necesario ir realizando ajustes sobre la marcha a partir de la crtica oportuna realizada por periodistas, ciudadanos, funcionarios; es lgico. De hecho, es un proceso normal por el que atraviesan todas las regulaciones, incluso, las ms acabadas. Pero lo cierto es que la cultura de la transparencia, el ejercicio sistemtico del periodismo crtico, profundo, plural, y el restablecimiento del equilibrio de las cuotas de poder entre ciudadana y gobierno, no van a surgir por generacin espontnea, sino que necesitan de mecanismos legales que concreten la voluntad poltica de llevarlas a cabo.

Teniendo en cuenta la importancia de esta ley, as como el secretismo y dilacin que han caracterizado su proceso de elaboracin, considero que sera imprudente cruzarnos de brazos y esperar a que dicha regulacin venga de arriba (o de al lado, o de donde venga), ya que en buena ley esta debe reflejar las aspiraciones, preocupaciones, deberes y derechos de todos aquellos implicados con el ejercicio del periodismo y la generacin, difusin y consumo de informacin socialmente relevante: o sea, todos nosotros.

Por tanto, sera un buen ejercicio la elaboracin de un borrador colaborativo de cmo quisiramos que fuera y qu desearamos que contuviera dicha ley de prensa, lo cual puede ayudar tanto a ese equipo de trabajo que ya labora en ella, como a nosotros mismos para no estar en cero cuando dicha regulacin aparezca y sea presentada (o al menos espero que as sea) al gremio y la sociedad para su discusin.

En realidad la idea no es ni tan alocada, ni tan ingenua como pudiera parecer en primera instancia. En el mundo ya hay experiencias de leyes que han sido construidas con participacin directa de la ciudadana (y no solo de representantes electos o designados) haciendo uso, sobre todo, de las plataformas digitales.

Y en el caso concreto de Cuba tampoco partiramos de cero. Existen varias tesis de licenciatura en Periodismo que trabajan el tema de las leyes de Prensa y Comunicacin, tanto en Amrica Latina, como en la Isla. La Facultad de Comunicacin de la Universidad de la Habana posee toda una lnea de investigacin relacionada con estos temas, que ha producido incluso anlisis y propuestas que pueden ser tiles como puntos de partida. Tambin, desde diferentes facultades de Derecho del pas, se han realizado trabajos similares. El equipo de Cuba Posible ha publicado artculos que desde una perspectiva jurdica identifican lo que existe actualmente en materia jurdica relacionado con la prensa y el ejercicio de la libertad de expresin, y algunas de las dificultades que estos mecanismos presentan. Y estoy seguro de que hay mucho ms por ah, disperso y engavetado.

O sea, que tenemos puntos de partida, de comparacin y contamos con un amplio capital intelectual en todo el pas y fuera de l, que puede contribuir a esbozar una regulacin que sea funcional y beneficiosa tanto para los ciudadanos y periodistas, como para el propio gobierno, que necesita de una prensa y una ciudana activas, que le funcione como apoyo y tambin como contraparte cuando sea necesario.

Qu nos falta: hacerlo. Ser capaces de sentarnos a pensar, de manera individual y tambin juntos, periodistas, comunicadores sociales, informticos, socilogos, politlogos, juristas, informticos y todas aquellas personas que sientan que deben y tienen algo que decir al respecto. Empecemos a elaborar propuestas, sencillas, que abarquen los principios que debera contener dicha ley, los temas que debera regular, y as ir nutriendo un cuerpo que puede ubicarse en alguna plataforma colaborativa en lnea, circularse a travs de correos electrnicos, de manera que se vaya conformando un paquete inicial que d paso a debates ms centrados en anlisis de propuestas concretas.

Por supuesto que la elaboracin de una legislacin es mucho ms complejo que la libre formulacin de ideas, ya que posee metodologas especficas y requiere de conocimientos especializados, pero ello no excluye que el basamento de la ley deba contener, o al menos tener en cuenta, las aspiraciones de aquellos a quienes dicha ley afectar. Y, en este caso, somos nosotros los ms interesados en que se concrete dicha ley y que cuando se haga, tenga ms de sendero, que de cerrojo. Si no queremos, una vez ms, ser los receptores de un documento ya elaborado y con pocas posibilidades de modificacin y debate real, ser mejor que empecemos desde ahora a colaborar con nuestras propuestas. El inters es nuestro, ya que la ley nos beneficiar o perjudicar a nosotros. Sabemos y podemos hacerlo, solo nos falta quererlo.

Fuente: http://cubaposible.com/parche-descosido-algunas-consideraciones-la-ley-prensa-cuba/