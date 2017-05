La derecha venezolana exporta la guarimba

- En Mxico, el 6 de mayo un grupo de venezolanos, con la ayuda del diputado Jorge Romero del Partido Accin Nacional (PAN), reventaron un evento de apoyo a la revolucin en Venezuela organizado por el Colectivo Buzn Ciudadano. Este colectivo lleva 11 aos realizando cada sbado debates y mesas de reflexin sobre diversos temas polticos, en el parque del cartero, en la delegacin Benito Jurez, Ciudad de Mxico. Desde siempre han enfrentado el asedio y sabotaje de la Delegacin, gobernada por el PAN. Pues por primera vez en 11 aos se impide por completo un evento del Buzn Ciudadano. Es evidente que la polica (a las rdenes del PAN que fueron a revenar el evento) decidi no actuar cuando un grupo de venezolanos impidi a los mexicanos ejercer la libertad de expresin, pensamiento y reunin en la va pblica y en su propio territorio.

https://www.youtube.com/watch? v=_LONRJQSPE0



- El 9 de mayo un grupo de venezolanos opositores al presidente Nicols Maduro boicote un evento en apoyo a la revolucin en la Universidad de Costa Rica, lo cual representa un evidente atentado contra el espritu plural de las universidades.



https://www.facebook.com/ 689836971079748/videos/ 1460487320681372/?hc_ref= PAGES_TIMELINE



- El mismo da 9 de mayo, otra banda de opositores venezolanos intent boicotear otro evento en la Universidad de Panam; sin embargo los estudiantes panameos reaccionaron enrgicamente y los expulsaron del lugar.

http://www.prensa.com/ politica/Golpes-empujones- Venezuela-Universidad-Panama_ 0_4753774618.html



- Sin embargo, el suceso ms grave fue el cerco a la embajada de Venezuela en Espaa, en Madrid. Espaa, el 11 de mayo. Marcos Roitman Rosenmann se encontraba en ese lugar y escribi una excelente crnica sobre este hecho. ( http://www.jornada.unam.mx/ 2017/05/14/opinion/026a1mun ). Como bien apunta, das antes connotados dirigentes de los partidos de oposicin venezolanos se reunieron en Espaa con representantes del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE para concertar las acciones de hostigamiento y agresin contra cualquier persona o colectivo que apoye al gobierno de Maduro, e incluso, contra la delegacin diplomtica venezolana. El da 11 de mayo miembros del Comit de Vctimas de la Guarimba daran su testimonio en ese lugar sin embargo estuvieron atrapados varias por horas por los manifestantes venezolanos (apoyados por la derecha espaola) los cuales se dieron el lujo de lanzar objetos contra la embajada y amenazar a de muerte a los asistentes a la charla. La polica espaola no movi un dedo para impedirlo con el inslito argumento de que nadie se lo haba solicitado.



- En estos das tambin se dio en Espaa la agresin a un ciudadano peruano que manifestaba su apoyo a la revolucin venezolana. En el video ( https://www.facebook.com/ SoyChavistaCarajo/videos/ 1937535979823139/?hc_ref= PAGES_TIMELINE ) se puede apreciar la agresividad y la histeria con que se conducen los opositores.



- El 20 de mayo en Santiago de Chile un grupo de venezolanos intent manifestarse frente a la embajada de su pas, sin embargo diversos ciudadanos chilenos les cerraron el paso.



La ofensiva de la derecha venezolana y mundial contra la revolucin bolivariana se encuentra en una nueva etapa, ha asumido un tinte claramente insurreccional cuyo objetivo nico e innegociable es derrocar a Nicols Maduro. Desde hace dos meses aproximadamente se han recrudecido lasas se llama a las protestas violentas de la oposicin consistentes en trancar las calles con barricadas, destruir mobiliario pblico, atacar e incendiar diversos edificios gubernamentales (sedes del poder judicial, mercados, escuelas, hospitales), el incendio de autobuses de transporte pblico), el ataque y la agresin a simpatizantes del chavismo reales o supuestos, los cules han incluido linchamientos brbaros, entre otras cosas. Desde siempre, la oligarqua venezolana y sus partidos han contado con el respaldo y cobertura de la derecha del mundo entero y de los grandes monopolios mediticos para que estos actos que bien podemos calificar como terroristas, sean presentados ante el mundo como protestas pacficas, de una oposicin democrtica y dialogadora. Hasta el da de hoy, las guarimbas han cobrado la vida de medio centenar de personas, la gran mayora chavistas, policas y ciudadanos ajenos al conflicto; sin embargo, la prensa ha convertido lo blanco en negro: los asesinatos cometidos por las bandas opositoras son achacados al gobierno, y las vctimas, que en gran parte son chavistas, sin ms son contadas como opositores. Por sus mtodos, los protagonistas de las guarimbas se asemejan a las bandas fascistas y nazis que amedrentaban a italianos y alemanes y, sobre todo, hacan el trabajo sucio de reprimir al movimiento obrero. Adicionalmente, cuentan con el apoyo financiero de los Estados Unidos (a travs de agencias como la USAID) y de adiestramiento militar similar al que han recibido las bandas neonazis en Ucrania.Sin embargo, en esta nueva etapa hay algo nuevo: los venezolanos de derecha que residen fuera de su pas han decidido organizarse y realizar acciones ms o menos violentas que emulan a las guarimbas con el fin de hostigar a las organizaciones y colectivos que alrededor del mundo se solidarizan con la revolucin e incluso, a sedes diplomticas.Un pequeo recuento nos muestra que se trata de una accin concertada:Al parecer, la derecha venezolana est convencida de que su lucha violenta por derrocar a Maduro no debe limitarse a las fronteras de Venezuela y se han arrogado el derecho de agredir a quien quieran, cuando quieran y en cualquier pas del mundo. Frente a eso, las fuerzas polticas autnticamente democrticas del mundo entero deben responder enrgicamente. Primero, por elemental solidaridad con la revolucin venezolana ya que pese a todos sus errores sigue siendo la esperanza de construir un mundo diferente al de la barbarie capitalista.Por otro lado, la izquierda de Costa Rica, Espaa, Mxico y del mundo, debe poner un alto a los fascistas venezolanos en defensa propia. ngel Guerra seala con toda razn que la cada del gobierno de Maduro provocara la creacin de un ambiente profundamente fascistoide como el que vemos surgir en las derechas de la regin, que impida el acceso a la Presidencia de Andrs Manuel Lpez Obrador en Mxico, Lula da Silva en Brasil y si decidiera lanzarse Cristina Fernndez de Kirchner en Argentina, candidatos a los que parece imposible frenar por medios legales y legtimos ( http://www.jornada.unam.mx/ 2017/05/11/opinion/018a1pol ).La derrota de la revolucin bolivariana implicara una derrota para todas las fuerzas populares del mundo. En el caso de Mxico, si no por solidaridad, por inters propio, toda la izquierda y en particular Andrs Manuel Lpez Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneracin Nacional (MORENA), deberan ser absolutamente claros y tajantes en su defensa de la revolucin en Venezuela y en el rechazo a la violencia opositora porque si la revolucin cae, su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 en Mxico se dara cuesta arriba, en un ambiente internacional ms adverso que nunca. Y si lograra ganar, enfrentara una oposicin contaminada con los mtodos violentos de la venezolana. Este es el otro punto en el que deseamos insistir.Pongamos el caso de Mxico, la colaboracin del PAN con la derecha venezolana no es nueva. La Senadora Gabriela Cuevas ha recibido a Lilian Tintori en el senado como si fuera una herona de la libertad. En noviembre de 2010 se realiz en nuestro pas la llamada Fiesta mexicana, una reunin donde instructores serbios adiestraron a estudiantes venezolanos para realizar acciones violentas y derrocar al gobierno. Sin embargo, ahora estamos frente a algo nuevo, ahora los venezolanos opositores estn ensayando esas tcticas violentas en otros pases. La oposicin venezolana es aliada de la mafia del poder de la que habla Obrador, y en este caso el amigo de mi enemigo, es mi enemigo.Los vnculos de la derecha venezolana con el PAN son tan estrechos y profundos, se identifican por su racismo, su desprecio al pueblo y su admiracin fantica por todo lo europeo y estadounidense. No es descabellado pensar que la colonia esculida compartir con el PAN elde la guarimba y tambin los contactos financieros, polticos y de adiestramiento que la han hecho posible. As, no descartemos que en el caso de que MORENA gane las elecciones y emprenda transformaciones ms o menos serias que pongan en peligro al modelo neoliberal y los intereses estadounidenses, en algn momento los panistas salgan a las calles de Mxico a hacer sus propias guarimbas contra el rgimen de Lpez Obrador. Tampoco descartemos que al menos en los lugares donde el PAN gobierna y le brinda proteccin, la coloniaen Mxico (en Venezuela a los antichavistas se les llama) en las elecciones presidenciales de 2018 quiera intervenir contra AMLO y su partido y contra todo lo que huela a izquierda (como la vocera indgena del CNI). La colonia esculida en Mxico es el germen de una derecha realmente fascista.La derecha venezolana forma parte de una oleada mundial de resurgimiento de la derecha fascistoide. Ahora se propone exportar sus mtodos violentos y es muy probable que las derechas de otros pases los adopten. No conforme con incendiar Venezuela, la derecha venezolana ahora quiere prenderle candela a otros pases.

