Entrevista a Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda (EDI)

"La Ruta de la Seda es una muestra de que la globalizacin no ha muerto"

E.L.: Me estoy dedicando un poco a China porque si bien vivimos con mucha intensidad desde Amrica Latina lo que est pasando en Venezuela y tambin en Brasil, porque ambos afectan a nuestro pas y sobre todo a los movimientos populares y la izquierda en general, la cuestin china me parece el tema central a analizar en cuanto a temas internacionales. No solo porque China aparece como la segunda potencia econmica mundial, o si se la mide por poder de compra ya es la primera, adems de ser la principal fuente de acumulacin de capitales internacionales desde hace aos. Aunque obviamente no tiene capacidad militar ni geopoltica para disputar hegemona, aunque s en perspectiva estratgica.

El nuevo papel de China, como el ascenso de Donald Trump y el Brexit, hay que inscribirlos en que se est gestando en el mundo un nuevo orden internacional, que suplantar al que surgiera en la postguerra, despus de la Segunda Guerra Mundial, y que ya est prcticamente agotado, muchas de sus instituciones estn obsoletas, etc. Por eso me estoy dedicando a China.

La Ruta de la Seda no llega, por ahora, a nuestra regin, trata de cubrir un gran espacio en Asia Central llegando hasta Europa, pero no en vano haba algunos presidentes latinoamericanos como Bachelet, el presidente del Per, etc. El cuanto a la presencia de Macri, estaba prevista una visita de Estado para reanudar el dilogo China-Argentina, que iba a hacerse dos o tres das despus de ese evento de la Ruta de la Seda, por eso Macri adelant su viaje un par de das para poder asistir a ese Foro. Pero los acuerdos que firm con China se resolvieron en el marco del dilogo China-Argentina.

M.H.: Mucho se ha hablado de esos acuerdos, he escuchado declaraciones de la Canciller Malcorra, del propio Mauricio Macri y la Vicepresidenta, sin embargo, muchos de esos acuerdos no hacen otra cosa que ratificar los ya firmados por el anterior gobierno.

E.L.: S. Ya en el 2013 CFK haba firmado unos acuerdos; el protocolo y toda la discusin previa fue llevada adelante por el ex ministro De Vido y su par chino. Hay que decir que el actual Presidente y Secretario General del Partido Comunista Chino asumi en 2012 y ya en 2013 haba lanzado toda esta idea de un nuevo relacionamiento de China con el resto de los pases y en ese mismo ao firm los acuerdos con CFK. Lo cual no quiere decir que en estas discusiones actuales no se hayan hecho ajustes, sacando algunos temas y poniendo otros, eso no lo conozco, pero en lneas generales es lo mismo.

M.H.: Algunos analistas internacionales, refirindose a la Ruta de la Seda, han hablado de un Plan Marshall optimizado. Los alcances que tiene este proyecto se pueden comparar en algn punto a lo que fue el plan de reconstruccin de Europa despus de la II Guerra Mundial?

E.L.: No, yo creo que hay exageraciones periodsticas y cierto impresionismo en algunos dirigentes polticos. Por ejemplo, cuando ascendi Trump, el Vicepresidente de Bolivia, Garca Linera, que es un intelectual de fuste, public un artculo que se titul La globalizacin ha muerto. Yo creo que justamente la Ruta de la Seda es una muestra de que la globalizacin no ha muerto, sino que tal vez estemos en una nueva fase de la globalizacin, esta vez liderada por China. Lo puso de manifiesto en el ltimo Foro de Davos cuando asumi el liderazgo de la globalizacin y del libre comercio.

No comparto que este sea un nuevo Plan Marshall, porque aquello se trat de una cantidad de dinero volcada en Europa para la reconstruccin de la misma, ac no hay ninguna reconstruccin de nada, no hubo ninguna guerra, ningn derrumbe, los pases involucrados tienen las mismas carencias que hace aos por otras razones. China se ha dado cuenta que ya no puede continuar creciendo como lo haca hasta ahora, en base a la exportacin primero, las inversiones luego y finalmente el mercado interno. Necesita pegar un salto en calidad y cantidad y pasar a otra escala de exportaciones. Su economa que vena creciendo al 10/12% est ahora en 6/7% anual, no es poco para la economa mundial pero s para los chinos.

El proyecto de la Ruta es un entramado de rutas, ferrocarriles, gasoductos, usinas, mejoras en los puertos para facilitar la conectividad y los intercambios. Es otro tipo de plan con el que China busca primero posicionarse bien globalmente, segundo colocar excedentes financieros que le causan desequilibrios internos y tercero colocar productos terminados. Adems con las rutas se garantiza el abastecimiento por terceros pases de las materias primas que necesita. Es un plan global.

M.H.: La reunin entre el presidente Xi Jinping y el presidente Trump arroj algn cambio sustancial en la relacin entre estos dos pases?

E.L.: Yo creo que China y EE. UU. en el largo plazo son rivales estratgicos pero en el corto plazo no. Buena parte del ordenamiento mundial depende de la relacin EE. UU-China/China-EE. UU. Lo que logr Trump fue decirle que quiere relaciones bilaterales, que no quiere negociar al interior de la OMC. Esto se debe a que EE. UU. tiene un dficit comercial del orden de 4/5 puntos de su producto y el ncleo del dficit es con China. Comercian alrededor de 500/600 mil millones de dlares al ao, pero el dficit de EE. UU. es de 330.000 millones, ms de la mitad del comercio total con China. Entonces, su primer objetivo es tratar de mejorar las relaciones comerciales con China.

Los acuerdos que han hecho son acuerdos de complementacin, China le va a abrir mercados a EE. UU. que hasta ahora estaban vetados al capital extranjero. Los chinos son muy liberales, muy libre comercio, pero al interior tienen muchsimas restricciones que impone el Estado como no las tiene otro pas. Una de las concesiones que le hace a EE. UU. es abrirle parte de ese mercado hasta ahora vedado.

M.H.: Algo le sobre importacin de carne y gas, porque tena una restriccin la carne norteamericana para entrar en China.

E.L.: S, es probable. A su vez EE. UU. le abre las puertas para invertir a China, con la idea de que los productos que China ya vende en USA lo siga haciendo, pero los produzca all. Hay otra serie de acuerdos internacionales tambin. Por supuesto que esto est atravesado por los intereses geopolticos, las bases norteamericanas en el sur de China, el problema de Corea del Norte y Corea del Sur, el despliegue del abanico misilstico de EE. UU. que a China no le gust nada, las relaciones con Rusia en fin, son roces de todo tipo entre grandes potencias, pero la va comercial y financiera por ahora no se ve afectada.

La otra cuestin importante que han acordado es que China va a invertir financieramente en el plan de obras pblicas norteamericano, dicen que hasta un 20% de un plan que es enorme. Esto da una idea que la OMC que ya estaba estancada ahora lo est ms que nunca.

M.H.: Ahora que la vamos a presidir Argentina a partir de diciembre, eso puede modificarse (sic).

E.L.: La OMC viene empeorando ao a ao, que la hagan ac no quiere decir que mejore mucho, adems no s qu de positivo hay en que mejore. La OMC fue la institucin internacional que emergi del perodo fuerte de la globalizacin en los 90, que regulaba todo el sistema, hoy, frente a las nuevas exigencias de la crisis capitalista, hay acuerdos que se hacen pas a pas con condiciones que superan ampliamente a favor del gran capital las que pone la OMC. Acabo de leer la respuesta de un ex ministro de Brasil al que le preguntan por todo esto y contesta que la OMC era una porquera pero al menos tenia reglas, lo que se est intentando hacer ahora es un libre comercio total sin reglas de ningn tipo. Es la etapa superior de la globalizacin lo que quiere EE. UU., hay que ver si lo logra porque ah pesan discusiones de todo tipo, pero en la lnea que va, el acuerdo con Mxico y Canad, lo que hizo con China, el levantar el TPP, todo es por fuera de la OMC.

En Brasil llama la atencin que no aparezca la demanda de una Asamblea Constituyente

M.H.: Mencionaste al pasar a Brasil y no quiero dejar de abordar la crisis poltica pero tambin econmica que vive nuestro principal socio comercial.

E.L.: Es una crisis de muy larga duracin y que da a da se profundiza. Empez con el Petrolao, las coimas de Petrobrs a las constructoras, despus el Lava Jato, las coimas a los polticos para financiar las campaas, a principios de ao fue el escndalo de la Carne Dbil, en mal estado, que venda la JSB que es la principal corporacin del mundo en carnes procesadas y ahora el escndalo Temer, el propio presidente de la Nacin negociando una comisin para el Presidente de la Cmara de Diputados que ahora est preso. Todos los das hay una cosa nueva que profundiza la crisis e impacta en la economa, que se esperaba repuntara en este primer trimestre, ahora va para abajo, lo cual afecta a la Argentina tambin.

El problema es que se barajan distintas salidas pero no se llega a nada, una opcin sera la renuncia de Temer que sera una cuestin muy rpida para intentar contener la crisis, eso es lo que plantean los sectores ms lcidos, pero Temer, al menos por ahora, dice que no va a renunciar. Est el impeachment o juicio poltico, pero eso lleva entre 8 y 12 meses y el ao que viene hay elecciones, entonces eso tampoco sirve. Algunos piden la intervencin del Tribunal Supremo de Justicia, pero tambin tiene un trmite largo, aqu la sucesin la resuelve el Congreso. Finalmente est la opcin que algunos proponen que es la anulacin del mandato por abuso de poder. Anularan el mandato porque la frmula Roussef-Temer estara acusada de abuso de poder, por el financiamiento ilegal de las campaas por parte de Odebretch.

En ltima instancia lo que se discute es si elecciones directas ya, que es lo que pide el PT y otros sectores, o elecciones indirectas en las que elije el Congreso. Para esta ltima el problema es que la mayora de los candidatos en la lnea sucesoria, el titular de Diputados, el titular del Senado, etc., todos estn con problemas de papeles, enjuiciados, etc. Es difcil encontrar un personaje pblico o funcionario en actividad capaz de asumir como Presidente. Por eso se est volviendo a hablar de Fernando Enrique Cardozo, porque si hay directas ya, lo ms probable es que gane Lula.

Ayer hubo una reunin muy importante, por primera vez se sentaron los tres presidentes constitucionales, Cardozo, Lula y Dilma y a la salida de esa reunin, Cardozo dijo que al PT no se lo puede ignorar, cualquier acuerdo de consenso que tengan tiene que estar incluido el PT sino no hay gobernabilidad alguna.

Hay muchos sectores, entre ellos el PT y la izquierda que piden directas ya, ahora Joao Pedro Stedile del MST acaba de decir que quieren directas ya pero tambin un plan de reconstruccin popular de la economa, porque si van a directas sin un plan pueden seguir con la misma poltica de ajuste que haba empezado Dilma Roussef y que est profundizando tremendamente Temer. Para serte honesto, yo no conozco mucho la situacin de Brasil, leo y recibo material de all, lo que me llama la atencin es que ante una crisis de liderazgo como sta, ante una descomposicin de esta naturaleza, no aparezca con claridad la demanda de una Asamblea Constituyente para reformar el pas.

De todas maneras yo pienso que esto solo se resuelve positivamente en las calles, porque lo que en realidad est en juego es si las clases dominantes impondrn las reformas laborales y previsionales que estaba tratando el Parlamento. Precisamente, creo que maana (24/5) hay convocada por los sindicatos, movimientos sociales y la izquierda, una concentracin en Brasilia para rechazar estas reformas reaccionarias. Hoy corra el rumor que Temer sacara el Ejrcito a la calle, si as fuera sera un precedente muy malo, porque quedara en el aire la posibilidad de un golpe.

De todas maneras lo que muestra ntidamente Brasil, que aparece en todos los pases pero que all se ve claramente, es la complicidad del Estado con las grandes corporaciones.

M.H.: Y los grandes medios periodsticos.

E.L.: Tambin. Esto lo que muestra, una conclusin general que no es de ahora, est dicho hace muchsimo tiempo atrs, y es que el capitalismo no es otra cosa que el crimen organizado, definiendo crimen como un delito general. El capitalismo es el mejor organizador de delitos desde que existe y ac se demuestra claramente.

M.H.: Plantes cierto desconocimiento de la situacin brasilea, pero s conoces en profundidad la economa argentina, cmo nos afecta la situacin de Brasil?

E.L.: Nos afecta por varios lados. Ya nos viene afectando por el lado del comercio internacional. Buena parte de nuestras exportaciones van a Brasil y la mayora son industriales y del rubro automotriz que, por otra parte, es deficitario en dlares, pero de todas maneras es la principal fuente de exportacin y abre caminos para otras exportaciones, entonces de ese lado ya nos viene afectando.

Ahora el real se devalu, tambin se devalu un poco nuestro peso, porque el dlar peg un pequeo salto pero, de todas maneras, la devaluacin en Brasil es mayor que la de ac, o sea que se encarecen ms nuestros productos y se abaratan los de ellos. Adems, las previsiones del gobierno Macri contemplaban que Brasil creciera un 1% este ao y 2% el que viene y empezara a traccionar a la economa argentina y esto no se cumplir.

La otra va de afectacin es la financiera, Brasil est muy endeudado y la cifra que paga de intereses es altsima. Esta crisis ha hecho que la tasa de inters en Brasil comenzara a subir, o sea, el endeudamiento le sale ms caro, si esta crisis permanece un tiempo ms nos va a afectar a nosotros tambin por este lado. Nosotros tenemos un porcentual de deuda menor que Brasil, aunque el gobierno Macri la est aumentando rpidamente, pero tenemos una deuda interna por las Lebac, que ya es un 20/30% superior al capital circulante, por lo tanto, los bancos cada vez cobran ms caro y el Banco Central para controlar la inflacin subi la tasa a 26,25%. La gente sale del dlar para poner plata en las Lebac, pero ahora el dlar subi, entonces se vuelven al dlar.

Todo esto es un crculo vicioso que se muerde la cola, porque a pesar de la poltica de contraccin monetaria que est haciendo el Banco Central con las tasas de inters, resulta que la inflacin no cede, el mes pasado fue 2,6 y estn estimando que este mes va a estar en el 2, con lo cual en el primer trimestre ya tenemos una inflacin del 9,1 sumale 2 y vamos a estar en ms de 11% en cinco meses, cuando la meta establecida por el Banco Central es el 17% para todo el ao y ahora el gobierno fij una meta del 20% extraoficialmente, aunque la mayora de los consultores, incluso del sistema, piensan que va a estar entre el 22 y el 25%. Para completarla el dficit fiscal sigue creciendo.

Por ltimo, est tambin la corrupcin va coimas de Odebrecht, que segn han dicho sus funcionarios alcanz los 35 millones de dlares; parece muy poco. Hay que ver cmo se procesa esto entre nosotros ya que Odebrecht est involucrada en varias obras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.