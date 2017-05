Mara de Jess Patricio electa candidata indgena presidencial

No vamos por votos, nuestra pelea es por la vida

Nuestra pelea es por la vida. Este paso que damos es difcil pero necesario. Tenemos que darlo si queremos seguir existiendo como pueblos. Tambin abrimos la invitacin a toda la sociedad civil organizada y no organizada a sumarse a esta lucha por la vida seal la vocera electa del Concejo Indgena de Gobierno del Congreso Indgena Nacional, Mara de Jess Patricio Martnez.



La Primera Asamblea del Concejo Indgena de Gobierno (CIG) realizada este 27 y 28 de mayo en el Cideci de San Cristbal de las Casas nombr a sus 71 integrantes y a su vocera: Mara de Jess, Marichuy, como muchos le llaman, es una mujer nahua de Tuxpan al sur de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y a la lucha por su comunidad.

Los 71 concejales elegidos, representantes de los pueblos indgenas de Mxico y su vocera, que entre todos, mujeres y hombre, integran el Concejo Indgena de Gobierno para Mxico, respondieron a las preguntas de medios nacionales e independientes, bosquejando as el rumbo de su propuesta. Nuestra pelea es por la vida, no vamos por votos. Vamos por la organizacin y la construccin del poder desde abajo sealaron Mara de Jess, Sara Lpez Gonzlez y Betina Cruz Velzquez, mujeres representantes nahua, maya y biniz respectivamente.

En la plenaria, con la asistencia de casi 1,500 personas, con la que cerr el trabajo de la Asamblea Constitutiva del CIG, estuvieron presentes representantes de las mltiples luchas que existen en el pas como invitados del CNI, entre ellos, los padres y madres de Ayotzinapa, Araceli Osorio, la madre de la joven Lesvy Berln Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria y mucho ms que expusieron el momento que viven en su bsqueda de verdad y justicia. En la Asamblea participaron 693 delegados, 492 invitados del CNI, 71 concejales y 230 delegados Zapatistas.

Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. Los partidos polticos tienen que ser deconstruidos, se deben terminar. Esa forma de hacer poltica ya no tiene una salida viable para nuestros problemas explic Fortino Domnguez, zoque de Chapultenango, Chiapas, desplazado de su lugar de origen e integrante del CIG.

El Profe Filo, de la mixteca poblana, intervino para precisar: No se confundan, esto es un asunto que tiene que ver con la civilizacin, no es una vulgar lucha de poder.

Sara, del pueblo maya, reiter No vamos por votos, vamos por todo. No vamos a cuidar urnas, vamos a reconstruir este pas que se cae a pedazos. No estamos en una campaa electoral, estamos en una campaa por la vida, por la defensa de la vida y el rescate de este pas. Y agreg: Es una campaa por la vida y la organizacin de los pueblos, es una campaa por la construccin del poder desde abajo, no aspiramos a tomar el poder de arriba.

A la pregunta sobre la opinin acerca de la Ley de seguridad interior, la respuesta por parte de Gabriela, representante tzeltal fue: El trmino seguridad es de los de arriba, para nosotros el trmino es represin. En nombre de la seguridad nos reprimen y nos criminalizan. Nos tratan como delincuentes cuando lo nico que hacemos es defender nuestros territorios y defender la vida sobre la tierra.

Mario Luna del pueblo yaqui coment: Hay una gran desilusin del trabajo de los partidos polticos y es importante destacar que es el CIG quien encabeza esta campaa. Como la ley no permite registrar un Concejo, se registrar a la compaera Mara de Jess. No estamos ofreciendo una solucin mgica. Estamos invitando a que nos organicemos desde abajo.

Para subrayar la diferencia de la propuesta del Concejo Indgena de Gobierno con el sistema de partidos polticos, Fortino Domnguez, representante zoque seal: Los partidos polticos tienen una concepcin del mundo individualista. Los pueblos pensamos en colectivo, como la representacin que estamos aqu.

No vamos a hacer una campaa sino buscamos organizarnos junto con todo el pas para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. La experiencia en Mxico nos dice que los partidos polticos tienen que ser deconstruidos, se deben acabar. Esa forma de hacer poltica ya no tiene una salida viable para nosotros coment Fortino quien seal debemos deconstruir este Estado Nacin. Nosotros ya estamos decididos a hacerlo.

Por su parte, el Profe Filo representante de la regin mixteca poblana abund en el tema: En el mundo nahua hay una escena muy bella: un abuelo antes de morir le dice a su nieta el da, nuestro da, t s lo vers, t s lo vivirs. Ese da lleg. Esto es muy complejo porque hablamos de la civilizacin que pari esta tierra. El CIG est parado sobre miles de aos de historia que nos anteceden. Entonces no se confundan, este es un asunto de civilizacin, no es una vulgar lucha por el poder.

Desde hace 500 aos el proyecto que ha dominado este pas es el occidental. Puede decir la historia de arriba lo que quiera, para nosotros la historia es otra. Para nosotros da lo mismo si son conservadores o liberales, o si son izquierda o derecha. El proyecto desde hace 500 aos es el mismo seal el Profe Filo y, haciendo referencia a la pregunta especfica sobre Lpez Obrador, respondi: Andrs Manuel no engaa a nadie, su proyecto se enmarca en este contexto occidental. Lo dice muy claro cuando le pide a las mineras que no contaminen tanto y que nos paguen un poquito ms. Lo est diciendo cuando se junta con una bola de criminales, por eso no est engaando a nadie.

Es un sistema mundo el que est en crisis y se est derrumbando, y otro, el nuestro, est ahora resurgiendo, no lo ven, no lo oyen. Pero aqu estamos sobre nuestra historia, aqu estamos nosotros los pueblos indgenas hoy en los albores del siglo XXI concluy el Profe Filo de la mixteca poblana.

A la pregunta sobre cmo puede afectarlos el racismo y la discriminacin en este proceso, la representante tzeltal seal: Durante 500 aos hemos vivido en un sistema de castas que queremos sustituir por una sociedad igualitaria. Sustituir la cultura de la discriminacin por una cultura del respeto. En otra intervencin, un integrante del CIG subray: el racismo est en la mente de quien lo ejerce, entonces el problema no es de nosotros.

El Profe Filo, subraya la importancia de lo que sucede en esta Primera Asamblea del Concejo Indgena de Gobierno y haciendo un recuento del proceso de consulta y difusin de la propuesta en muchos sitios coment: No estamos mirando arriba, estamos mirando abajo. Fuimos a muchos lugares, dialogamos con mucha gente. Vemos que arriba est el caos, la muerte, la destruccin y las mentiras de los propios medios de comunicacin. Lo que vimos abajo da miedo, porque algo est pasando, algo se est moviendo. Fue entonces que decidimos que s aceptaramos esta propuesta, porque vimos que s hay con qu y con quin para levantar un nuevo pas, vimos que ya se mira el horizonte.

El da de hoy es el ms grande de nuestra historia. Nos tom 20 aos conocernos. Durante cinco siglos estuvimos en resistencia y hoy estamos haciendo una alzamiento indgena, el ms grande en la historia de Mxico y es no violento. No violento finaliz.



El video de la conferencia de prensa de la Primera Asamblea Constitutiva del Concejo Indgena de Gobierno / video de Enlace Zapatista

Fuente: http://desinformemonos.org/no-votos-nuestra-pelea-la-vida-concejo-indigena-gobierno/

